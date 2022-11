Monsanto soll 275 Millionen Dollar für Hirnschäden bei Kindern zahlen

Ein Gericht in Washington hat kürzlich 13 Erwachsenen und Kindern 275 Millionen Dollar für neurologische Schäden zugesprochen, die durch von Monsanto hergestellte PCB verursacht wurden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ein Gericht in Washington hat vor kurzem 13 Erwachsenen und Kindern 275 Millionen Dollar für neurologische Schäden zugesprochen, die durch von Monsanto hergestellte PCB verursacht wurden; insgesamt haben 200 Schüler, Eltern und Lehrer Klage wegen körperlicher Schäden eingereicht

Bevor Monsanto 1977 freiwillig aufhörte, PCB zu verwenden, wurden schätzungsweise 1,5 Milliarden Pfund PCB hergestellt und verwendet; die Exposition wurde auch mit Diabetes, Lebertoxizität, Krebs und Defiziten in der neurologischen und Immunsystemfunktion in Verbindung gebracht

Das Herbizid Roundup ist das Vorzeigeprodukt von Monsanto, dessen Wirkstoff Glyphosat ist. Die Industriechemikalie verändert das Mikrobiom des Bodens, indem sie nützliche Bakterien abtötet und Krankheitserreger im Boden fördert

Das veränderte Bodenmikrobiom wirkt sich negativ auf den Nährstoffgehalt von Nutzpflanzen aus. Glyphosat in Pflanzen kann das menschliche Darmmikrobiom verändern, und eine Zunahme des Einsatzes korreliert gut mit einer Zunahme von Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Schilddrüsenkrebs, Leberkrebs, Blasenkrebs und myeloischer Leukämie

Monsanto, jetzt im Besitz von Bayer, ist vor allem für sein Vorzeigeprodukt Roundup bekannt, dessen Wirkstoff Glyphosat ist. Monsanto-Bayer war der Beklagte in Tausenden von Fällen, in denen behauptet wurde, Roundup habe die Krebserkrankungen der Kläger verursacht. Das jüngste Urteil in einer Klage wegen Personenschäden betraf jedoch die Freisetzung von polychlorierten Biphenylen (PCB) aus von dem Unternehmen hergestellten Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen.

Nach Angaben des National Ocean Service begann die Produktion dieser Chemikalien in den 1920er Jahren, wobei schätzungsweise 1,5 Milliarden Pfund in Produkten wie Fernsehern, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten verwendet wurden, bis Monsanto 1977 die Verwendung in den USA freiwillig einstellte, nachdem die Chemikalie untersucht und die Folgen verstanden worden waren. Bis dahin wurde sie auch verwendet, um Schmutz auf die Straße zu sprühen, um Staub zu reduzieren.

Chemisch gesehen können einige PCBs in der Umwelt abgebaut werden, aber die Geschwindigkeit des Abbaus hängt von der chemischen Zusammensetzung des jeweiligen Produkts und den Bedingungen ab, unter denen es gefunden wird. In der Regel benötigen PCBs Sonnenlicht oder Mikroorganismen im Boden, um abgebaut zu werden.

Nach Angaben der CDC sind die Chemikalien dafür bekannt, dass sie schädliche Auswirkungen haben. Die CDC führt jedoch Gesundheitsstörungen wie Akne und Hautausschläge auf und weist darauf hin, dass PCB Magen-Darm-Beschwerden, Depressionen, Müdigkeit oder Reizungen von Nase und Lunge auslösen kann.

Einem Artikel in der Fachzeitschrift Environmental Health Perspectives zufolge tauchten bereits in den 1960er Jahren Studien auf, die bestätigten, dass PCB die Umwelt verunreinigen und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Neben den von der CDC aufgelisteten Hautkrankheiten wurde die Exposition auch mit Diabetes, Lebertoxizität, Krebs und Defiziten in der Funktion des neurologischen und des Immunsystems in Verbindung gebracht.

275-Millionen-Dollar-Urteil gegen Monsanto – PCB-Kontakt in der Schule

Die Geschichte der jüngsten Klage, die von den Eltern und Kindern der Sky Valley School in Monroe County eingereicht wurde, beginnt mit dem Pharmaunternehmen Bayer, das vor allem für die Herstellung von Bayer-Aspirin bekannt ist.6 Heute ist es eines der größten Unternehmen der Welt, das im Jahr 2017 einen Umsatz von 41 Milliarden US-Dollar verzeichnete, trotz der Klagen, die seinerzeit wegen Geräteverletzungen und Arzneimittelproblemen eingereicht wurden.

Im Juni 2018 schloss Bayer die Übernahme von Monsanto, dem Erfinder und Hersteller des glyphosatbasierten Herbizids Roundup, ab. Monsanto hat jedoch nicht nur das Herbizid und gentechnisch verändertes Roundup-fähiges Saatgut hergestellt. Bevor das Unternehmen in die Landwirtschaft einstieg, stellte es während des Zweiten Weltkriegs auch Styrol her, eine Zutat für die Herstellung von synthetischem Gummi.

Die jüngste Klage war die vierte in einer Reihe von Verfahren, in denen behauptet wird, dass PCB, die durch von Monsanto hergestellte und in der Sky Valley School installierte Produkte freigesetzt werden, bei sechs Erwachsenen und sieben Kindern neurologische Schäden verursacht haben. Das Gericht sprach den Betroffenen 275 Millionen Dollar zu, davon 55 Millionen Dollar als Entschädigung und 220 Millionen Dollar als Strafschadenersatz. In einer Erklärung kündigte Bayer an, das Urteil anzufechten:

„Wir sind mit dem geteilten Urteil der Geschworenen in diesem Fall mit 13 Klägern nicht einverstanden und beabsichtigen, nach dem Verfahren Anträge und Berufungen zu stellen, die auf mehreren Fehlern und dem Mangel an Beweisen im Verfahren beruhen.“

Bayer behauptet zwar, dass es an Beweisen mangelte und das Verfahren fehlerhaft war, aber in drei früheren Verfahren, in denen es um denselben Schaden ging, wurde Monsanto ebenfalls zugunsten der Kläger verurteilt. Nach Angaben der Seattle Times stehen weitere 16 Klagen wegen Personenschäden an derselben Schule zur Verhandlung an, in denen behauptet wird, dass die Exposition gegenüber PCB Verletzungen verursacht hat.

Insgesamt haben mehr als 200 Schüler, Lehrer und Eltern des Bildungszentrums wegen der Kontamination geklagt. Die Kläger behaupten, dass PCB neurologische Probleme, Krebs, hormonelle Erkrankungen, Hautläsionen und andere Krankheiten verursachen.

Das Gericht spricht in der Regel Schadensersatz zu, um den Klägern zu helfen, für wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Schäden aufzukommen. Im Bundesstaat Washington wird häufig kein Strafschadenersatz zugesprochen, der bei besonders bösartigem oder vorsätzlichem Handeln gegen den Beklagten verhängt werden kann.

Die Anwälte des Klägers argumentierten jedoch, dass Monsanto seinen Hauptsitz in Missouri hat und dass, obwohl der Prozess in Washington stattfand, die Gesetze von Missouri auf diesen Personenschadenfall anwendbar waren. Rick Friedman, ein Anwalt, der die Kläger aus Sky Valley vertritt, erklärte gegenüber der Seattle Times:

„PCBs sind ein systemisches Gift, das heißt, sie greifen alle Körpersysteme an. Jeder war unterschiedlich stark belastet, da sich die Umgebung ständig veränderte. Ich denke, die unterschiedlichen Beträge spiegeln die Einschätzung der Geschworenen wider, wie schwer die einzelnen Personen geschädigt sind.“

Krebs, endokrine Störungen und mehr sind Monsantos Erbe

Monsanto ist bei weitem am bekanntesten für sein Roundup-fertiges Saatgut und das Herbizid. Abgesehen von der Gesundheit gibt es Hinweise darauf, dass das Unkrautvernichtungsmittel aufgrund seiner wiederholten Anwendung auf landwirtschaftlichen Feldern nicht annähernd so wirksam ist wie früher. Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ist jedoch laut Umfragen der Hauptgrund, warum Menschen das zusätzliche Geld für Bio-Lebensmittel ausgeben, die Vermeidung von Pestizidchemikalien wie Glyphosat.

Im Jahr 2015 wurde Glyphosat von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft. Trotz seiner nachlassenden Wirksamkeit auf den Feldern ist es nach wie vor das am häufigsten eingesetzte Pestizid in der Geschichte der Landwirtschaft, und die Daten zeigen, dass der Einsatz weiter zunimmt.

Es gibt zahlreiche Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Glyphosat die Gesundheit auf vielfältige Weise schädigt. In einem Fall wurden einem Ehepaar, das behauptete, die Exposition gegenüber dem Unkrautvernichtungsmittel habe bei beiden ein Non-Hodgkin-Lymphom verursacht, 81 Millionen US-Dollar zugesprochen.

Im Juni 2022 entschied das Berufungsgericht des 9. Gerichtsbezirks , dass die EPA-Zulassung für Glyphosat im Jahr 2020 rechtswidrig war, mit der Begründung, dass „die EPA nicht angemessen geprüft hat, ob Glyphosat Krebs verursacht, und sich vor ihren Pflichten im Rahmen des Gesetzes über gefährdete Arten (ESA) gedrückt hat“. Nicht lange danach lehnte der Oberste Gerichtshof der USA eine Petition ab, die das Unternehmen davor geschützt hätte, für Menschen, bei denen nach der Exposition Krebs diagnostiziert wurde, zur Verantwortung gezogen zu werden.

Während das Gericht also die durch Glyphosat verursachten Gesundheitsschäden anerkennt, fährt die EPA fort, die gefährlichen Entscheidungen der Agrochemieindustrie abzusegnen „

Die Zunahme des Einsatzes von Glyphosat in den USA und in Kanada steht in engem Zusammenhang mit der gleichzeitigen Zunahme mehrerer Krankheiten, darunter Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Nierenkrebs, Schilddrüsenkrebs, Leberkrebs, Blasenkrebs und myeloische Leukämie. Die Forschung bringt Glyphosat auch mit Fettlebererkrankungen und Nierenerkrankungen in Verbindung.

Glyphosat zerstört die Gesundheit der Böden

Glyphosat schädigt die menschliche Gesundheit auf mehr als einem Weg. Indem es sich negativ auf wichtige Gruppen von Bodenmikroorganismen auswirkt und diese in vielen Fällen sogar zerstört, schädigt das Pestizid auch den Nährstoffgehalt unserer Nahrungsmittelversorgung. Nach Angaben von BioMinerals:

„Glyphosat wirkt, indem es die Ernährungswege und das Immunsystem einer Pflanze lähmt. Zu diesem Zweck blockiert es die Absorption von Mangan über einen wichtigen Weg. Als Nebeneffekt ist es auch ein sehr effizienter Mineralienchelator, der wichtige Mineralien sowohl in der Pflanze als auch im Boden bindet und den Nährwert der Pflanze verringert. Sobald die Pflanze verkrüppelt ist, fördert Glyphosat das Wachstum von Krankheitserregern im Boden und tötet gleichzeitig alle Krankheitserreger, die nützliche Mikroben hemmen. Die Krankheitserreger greifen dann die geschwächte und verkrüppelte Pflanze an und töten sie ab.“

Die Aufnahme von Mangan wird bei Roundup-fähigen Pflanzen gehemmt. Das Herbizid macht außerdem viele Nährstoffe für die Pflanzen unzugänglich. Selbst in geringen Konzentrationen tötet die Chemikalie schützende Bodenmikroorganismen ab und fördert die Vermehrung pathogener Organismen.

In einem 2021 in Frontiers in Environmental Science veröffentlichten Artikel wurden die Ergebnisse mehrerer Studien erörtert, die zeigten, dass Glyphosat zunehmend in Bodenrückständen und Gewässern gefunden wurde, was sich indirekt auf die Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung des Bodens auswirkt.

Sie stellen fest, dass frühere Forschungen meist eine kurzfristige Behandlung untersuchten und kaum Auswirkungen auf die allgemeine mikrobielle Zusammensetzung auf höheren taxonomischen Ebenen feststellten. Die Förderung pathogener Bakterien und Pilze durch das Herbizid wird jedoch mit der erhöhten Anfälligkeit der Pflanzen für Rhizoctonia und Fusarium in Verbindung gebracht.

Das Herbizid wird auch mit Clostridium- und Salmonelleninfektionen bei Säugetieren und Vögeln sowie mit Serratia und dem Virus der deformierten Flügel bei Bienen in Verbindung gebracht. Sie kommen zu dem Schluss, dass über die langfristigen Auswirkungen zu wenig berichtet wird und dass neue Normen erforderlich sind, um die Umwelt und damit die menschliche Gesundheit zu schützen.

Angesichts der zunehmenden Beweise dafür, dass Glyphosat die Gesundheit von Mensch und Boden schädigt und das menschliche Darmmikrobiom beeinträchtigt, fordern Befürworter auf der ganzen Welt, die Verwendung von Glyphosat einzustellen.

Die Landwirte wären jedoch nicht ohne Hoffnung, denn Landwirte aus aller Welt haben gezeigt, dass regenerative Anbaumethoden das Gegenteil bewirken. Mit anderen Worten: Diese Strategien sind weder gefährlich noch neutral. Vielmehr sind sie gesund für den Boden, die Pflanzen und das Vieh.

Glyphosat erhöht das COVID-Risiko, was ist mit anderen Viren?

Direkt zum Video:

Interviewtranskript herunterladen

Glyphosat beeinträchtigt auch die Bildung von Proteinen in Ihrem Körper, da es die Aminosäure Glycin ersetzt. In diesem Interview mit Stephanie Seneff erklärt sie, dass auch die Immunzellen durch Glyphosat geschädigt werden. Je länger man Glyphosat ausgesetzt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Immunzellen nicht gut funktionieren.

Sie weist darauf hin, dass die mit schwerem COVID-19 assoziierten Begleiterkrankungen – Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Diabetes – ebenfalls Krankheiten sind, die mit dem verstärkten Einsatz von Glyphosat bei Hauptkulturen drastisch zugenommen haben.

„Ich glaube, es geht hauptsächlich um Glyphosat“, sagt sie. „Wenn Sie eine Menge Glyphosat in Ihrem Gewebe angesammelt haben, werden Sie mit COVID-19 nicht gut zurechtkommen, weil [Ihr Körper] versucht, die Mitochondrien in den Immunzellen zu reparieren, damit die Immunzellen das Virus tatsächlich beseitigen können. Wenn sie kein ATP herstellen können, können sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, und das Virus gedeiht.“

Dies hat Auswirkungen auf künftige „neu auftretende Viren“, die durch die Erforschung des Funktionsgewinns verändert worden sind. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, welch entscheidende Rolle Ihre grundlegende Gesundheit für Ihre Widerstandsfähigkeit gegen kommende Virusausbrüche spielt.

Ich glaube, die wichtigste Botschaft, die Sie mitnehmen sollten, ist, dass Sie Ihre Ernährung umstellen und sich von frischen, biologischen Lebensmitteln ernähren sollten, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit Glyphosat in Kontakt kommen. Die kaskadenartige Schädigung, die bei schweren COVID-19-Fällen auftritt, scheint eine Reaktion des Körpers zu sein, um schlecht funktionierende Immunzellen zu retten oder zu reparieren.

Artikel als PDF:

Quellen: