Der große Reset ist da

Die Bretton-Woods-Konferenz von 1944 legte das globale Finanzsystem fest, das noch heute vorherrscht.

Der Zeitraum 1969-1971 kann als der erste Reset angesehen werden, der die Schaffung von Sonderziehungsrechten (SZR, Ticker:XDR), die Abwertung des Dollars und das Ende des Goldstandards beinhaltete.

Seit Jahren diskutieren Kommentatoren (mich eingeschlossen) über die nächste globale monetäre Neuausrichtung, die manchmal als The Big Reset oder The Great Reset bezeichnet wird.

Nun sieht es so aus, als ob der lang erwartete Great Reset endlich da ist.

Die Details variieren je nach Quelle, aber die Grundidee ist, dass das derzeitige globale Währungssystem, das sich um den Dollar dreht, von Natur aus instabil ist und reformiert werden muss.

Ein Teil des Problems ist auf einen Prozess zurückzuführen, der Triffin’s Dilemma genannt wird, benannt nach dem Ökonomen Robert Triffin. Triffin sagte, dass der Emittent einer dominanten Reservewährung Handelsdefizite machen muss, damit der Rest der Welt genug von der Währung hat, um Waren vom Emittenten zu kaufen und den Welthandel auszuweiten.

Aber wenn man lange genug Defizite machte, würde man schließlich pleite gehen. Dies wurde in den frühen 1960er Jahren über den Dollar gesagt.

Im Jahr 1969 schuf der Internationale Währungsfonds (IWF) das SZR, das möglicherweise als Liquiditätsquelle und Alternative zum Dollar dienen sollte.

Im Jahr 1971 wertete der Dollar im Verhältnis zu Gold und anderen wichtigen Währungen ab. SZRs wurden vom IWF von 1970 bis 1981 ausgegeben. Nach 1981 wurden bis 2009, während der globalen Finanzkrise, keine mehr ausgegeben.

„Testen des Klempnerhandwerks“

Die Ausgabe im Jahr 2009 war ein Fall, in dem der IWF die „Rohrleitungen“ des Systems testete, um sicherzustellen, dass es richtig funktionierte. Da von 1981 bis 2009 keine SZRs ausgegeben wurden, wollte der IWF die Governance, die Berechnungen und die rechtlichen Prozesse für die Ausgabe von SZRs proben.

Der Zweck war zum Teil, die damaligen Liquiditätssorgen zu lindern, aber auch um sicherzustellen, dass das System funktioniert, für den Fall, dass kurzfristig eine große Neuemission benötigt würde. Das Experiment von 2009 zeigte, dass das System gut funktionierte.

Seit 2009 ist der IWF in langsamen Schritten vorgegangen, um eine Plattform für massive Neuemissionen von SZRs und die Schaffung eines tiefen liquiden Pools von SZR-denominierten Vermögenswerten zu schaffen.

Am 7. Januar 2011 veröffentlichte der IWF einen Masterplan zur Ablösung des Dollars durch SZRs.

Dieser beinhaltete die Schaffung eines SZR-Anleihemarktes, von SZR-Händlern und Nebeneinrichtungen wie Repos, Derivaten, Abwicklungs- und Clearingkanälen sowie des gesamten Apparates eines liquiden Anleihemarktes.

Ein liquider Anleihemarkt ist entscheidend. U.S.-Schatzanleihen gehören zu den liquidesten Wertpapieren der Welt, was den Dollar zu einer legitimen Reservewährung macht.

Die IWF-Studie empfahl, dass der SZR-Anleihemarkt die Infrastruktur des US-Schatzmarktes nachbilden sollte, mit Absicherungs-, Finanzierungs-, Abwicklungs- und Abrechnungsmechanismen, die im Wesentlichen denen ähneln, die heute zur Unterstützung des Handels mit Schatzpapieren verwendet werden.

China bekommt einen Platz am währungspolitischen Tisch

Im Juli 2016 veröffentlichte der IWF ein Papier, in dem die Schaffung eines privaten SZR-Anleihemarktes gefordert wird. Diese Anleihen werden „M-SDRs“ (für Markt-SDRs) genannt, im Gegensatz zu „O-SDRs“ (für offizielle SZRs).

Im August 2016 gab die Weltbank bekannt, dass sie auf SZR lautende Anleihen an private Käufer ausgeben wird. Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die größte Bank Chinas, wird als Lead Underwriter für das Geschäft fungieren.

Im September 2016 nahm der IWF den chinesischen Yuan in den SZR-Korb auf und gab China damit einen Sitz am Währungstisch.

So wurde der Rahmen geschaffen, um den Anwendungsbereich des SZR zu erweitern.

Das SZR kann in Hülle und Fülle an IWF-Mitglieder ausgegeben und künftig für eine ausgewählte Liste der wichtigsten Transaktionen in der Welt verwendet werden, darunter Zahlungsbilanzabrechnungen, Ölpreise und die Finanzkonten der größten Unternehmen der Welt, wie Exxon Mobil, Toyota und Royal Dutch Shell.

Nun plant der IWF, neue SZR im Wert von 500 Milliarden Dollar auszugeben, obwohl einige demokratische Senatoren sich für eine Ausgabe von 2 Billionen SZR oder mehr einsetzen.

Dies wäre fast das Zehnfache der 2009 ausgegebenen SZRs und würde die Liquidität der SZRs deutlich erhöhen und die globalistische Agenda vorantreiben, dass die SZRs schließlich den US-Dollar als führende Reservewährung ablösen sollen.

Dieser Vorschlag folgt eng dem Spielplan der globalen Elite, der in Kapitel 2 meines 2016 erschienenen Buches „Der Weg in den Ruin“ vorhergesagt wurde.

In den nächsten Jahren werden wir die Ausgabe von SZRs an transnationale Organisationen wie die UNO und die Weltbank sehen, die für die Infrastruktur des Klimawandels und andere Lieblingsprojekte der Elite außerhalb der Aufsicht demokratisch gewählter Gremien ausgegeben werden. Ich nenne dies die neue Blaupause für weltweite Inflation.

Mehr als nur SDRs

Aber der Great Reset hat mehr zu bieten als die Ausgabe neuer SZRs. Hier ist eine weitere bahnbrechende Nachricht, die die seit langem bestehende Vorhersage eines kommenden Reset im globalen Finanzsystem bestätigt.

Im Jahr 1999 ersetzte der Euro die einzelnen Währungen Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, Italiens und anderer großer Volkswirtschaften in Europa. Heute ist die Zahl der Länder, die dem Euro beigetreten sind, auf 19 gestiegen, und weitere Länder warten auf ihren Beitritt.

Der Euro ist die zweitgrößte Reservewährung nach dem US-Dollar. Die Schaffung des Euro kann als Sprungbrett von nationalen Währungen zu einer einheitlichen Weltwährung betrachtet werden.

Nun ist der Euro (zusammen mit dem chinesischen Yuan) auf dem besten Weg, eine Central Bank Digital Currency (CBDC) zu werden. Eine CBDC kombiniert eine traditionelle Währung mit der Blockchain-Technologie einer Kryptowährung.

Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Abschaffung des Bargelds und zwingt die Nutzer in ein 100% digitales System mit Kreditkarten, Debitkarten und Smartphone-Apps.

Warum sind China und Europa so auf die Abschaffung von Bargeld fokussiert?

Benutze es oder verliere es

Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass man den Verbrauchern keine Negativzinsen auferlegen kann, solange man das Bargeld nicht abschafft. Andernfalls würden die Sparer einfach ihr Bargeld von den Banken abheben und es in Matratzen stopfen, um die Negativzinsen zu vermeiden. Implizit scheint auch die Europäische Zentralbank (EZB) zuzustimmen.

Eines der EZB-Direktoriumsmitglieder sagt, dass die Negativzinsen (eigentlich Konfiskation) als „Strafe“ gegen das „Horten“ von Bargeld angewandt werden. Im Klartext bedeutet das, dass sie digitales Geld schaffen, Sie zwingen, es auszugeben, und wenn Sie es nicht ausgeben, werden sie es als „Negativzins“ wegnehmen.

Jetzt laufen alle Teile des Plans der globalen Elite zusammen.

Die Ausgabe von SZR durch den IWF wird die globalen Zentralbanken, die keine Dollars drucken können, reiquifizieren. Dann werden CBDCs verwendet werden, um Bargeld zu beseitigen.

Sobald das Vieh (das sind wir) in das digitale Schlachthaus getrieben wurde, wird uns gesagt, dass wir es benutzen oder verlieren sollen, wenn es um unser eigenes Geld geht. Mit anderen Worten: Entweder wir geben das Geld aus, oder die Regierung wird es uns wegnehmen.

Natürlich können die Ausgaben für politisch korrekte Zwecke kanalisiert werden, indem unpopuläre Anbieter wie Waffenhändler oder konservative Social-Media-Plattformen vom Zahlungssystem ausgeschlossen werden. Dies stellt die totale Beherrschung des menschlichen Verhaltens durch Weltgeld + digitale Währungen + Beschlagnahmung dar.

Dies ist keine Spekulation mehr; es geschieht vor unseren Augen. Der Große Reset kommt schnell. Die Zukunft ist da.

Die einzige Lösung ist die Verwendung eines nicht-digitalen, nicht-bankbasierten Vermögensspeichers, der nicht zurückverfolgt oder manipuliert werden kann. Angesichts der geplanten Dollar-Abwertung ist das ein Grund mehr, physisches Gold und Silber zu besitzen.

Kaufen Sie es, solange Sie noch können.