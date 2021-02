Die erste außenpolitische Rede von US-Präsidenten Biden schwört auf ewige Kriege

Die US-Außenpolitik hat sich eindeutig in die gleiche Richtung fortgesetzt, ohne einen Schlag zu verpassen. Anders als bei früheren Übergängen im Weißen Haus hat US-Präsident Joe Biden dieses Mal nicht einmal wirklich versucht, auch nur die leiseste Hoffnung zu versprechen, dass es nicht so sein würde.

Es gab ein paar Schimmer entfernter Hoffnung – insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit, dass die USA ihren letzten Rüstungsvertrag mit Russland, New START (Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen), nicht aufgeben würden – und Bidens Versprechen, zum Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), auch bekannt als Iran-Atomabkommen, zurückzukehren.

In Bidens erster Rede zur Außenpolitik seit seinem Amtsantritt, die jetzt auf der offiziellen Website des Weißen Hauses veröffentlicht wurde und den Titel „Remarks by President Biden on America’s Place in the World“ trägt, wird jedoch deutlich, dass die US-Kriegsführung auf der globalen Bühne eher noch zunehmen wird.

„Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück im Zentrum unserer Außenpolitik.“

Biden versucht mit seinen einleitenden Worten zu suggerieren, dass Amerika unter seinem Vorgänger US-Präsident Donald Trump abgedriftet ist. Aber wenn er sagt „Amerika ist zurück“, müssen wir annehmen, dass er „zurück“ zu dem meint, was die USA unter der Regierung von US-Präsident Barack Obama taten, unter dem er als Vizepräsident diente.

Dies war ein Präsident, der vom amerikanischen Volk ins Amt gewählt wurde, um die Kriege seines Vorgängers, US-Präsident George W. Bush, zu beenden. Er hat es nicht nur versäumt, diese Kriege – einen im Irak und einen in Afghanistan – zu beenden, er hat beide ausgeweitet. Er begann auch mehrere neue Kriege, darunter in Libyen, Syrien und im Jemen.

Unter der Obama-Biden-Regierung stürzten die USA 2014 auch die Regierung der Ukraine und lösten damit tödliche Gewalt im Osten des Landes aus.

Obama setzte auch die Politik der Bush-Ära fort, die darauf abzielte, die Regierung Venezuelas zu stürzen, und leitete den sogenannten „Pivot“ der USA nach Asien ein, bei dem die Einmischung der USA ausgeweitet wurde, um die südostasiatischen Staaten aus der Umlaufbahn Chinas herauszulösen – oder einen Bogen des Chaos zu schaffen, um Chinas Aufstieg zu stören.

Und in Bidens jüngster außenpolitischer Rede hat er geschworen, all dies fortzusetzen.

Myanmar: Wir werden „den Verantwortlichen Konsequenzen auferlegen“

Nachdem er seine Absicht erklärt hatte, sich den Herausforderungen „der wachsenden Ambitionen Chinas, mit den Vereinigten Staaten zu rivalisieren, und der Entschlossenheit Russlands, unsere Demokratie zu beschädigen und zu stören“ zu stellen, wandte er sich sofort Myanmar zu – das er in seiner Rede ständig als „Burma“ bezeichnete – die britische Kolonialbezeichnung für die jetzt unabhängige Nation.

Er behauptet:

Es kann keinen Zweifel geben: In einer Demokratie sollte die Gewalt niemals versuchen, den Willen des Volkes zu überstimmen oder das Ergebnis einer glaubwürdigen Wahl zu annullieren.

Das burmesische Militär sollte die Macht, die es an sich gerissen hat, aufgeben, die Befürworter und Aktivisten sowie Beamte, die es inhaftiert hat, freilassen, die Einschränkungen der Telekommunikation aufheben und sich der Gewalt enthalten.

In der Tat hat das Militär in Myanmar die Macht an sich gerissen und Aung San Suu Kyi sowie ihre Partei, die National League for Democracy (NLD), aus dem Amt entfernt.

Während Biden „Demokratie“ für Myanmar fordert, versäumt er es zuzugeben, dass Demokratie per Definition ein Prozess der Selbstbestimmung ist und dass Washingtons Rolle, Aung San Suu Kyi und ihre NLD überhaupt erst an die Macht zu bringen, ebenso eine Verletzung der politischen Unabhängigkeit Myanmars war, wie er es für den jüngsten Schritt des Militärs behauptet.

Die US-Regierung finanziert durch das US National Endowment for Democracy (NED) allein über 80 Programme zur Unterstützung der jetzt gestürzten Regierung von Aung San Suu Kyi und ihrer NLD. Die USA haben im Wesentlichen eine Parallelstruktur zu den Institutionen geschaffen, mit denen sie – bis zur Machtübernahme durch das Militär – das Land regiert hatten.

Jemen-Krieg: Beendigung jeglicher [relevanter] amerikanischer Unterstützung

Die Äußerungen von Präsident Biden zum Jemen und sein Wunsch, den Krieg zu beenden, mögen auf den ersten Blick positiv erscheinen.

Doch bei näherer Betrachtung ist die Aussicht auf Frieden weit weniger vielversprechend.

Biden behauptet (Hervorhebung hinzugefügt):

Dieser Krieg muss beendet werden.

Und um unser Engagement zu unterstreichen, beenden wir jegliche amerikanische Unterstützung für offensive Operationen im Krieg im Jemen, einschließlich relevanter Waffenverkäufe.

Biden würde seinem Kommentar schnell folgen, indem er Angriffe auf Saudi-Arabien erwähnt – und dabei den Kontext auslässt, dass sie als Vergeltung für Saudi-Arabiens Angriffskrieg auf den Jemen durchgeführt werden.

So sagt Biden einfach, dass die USA Saudi-Arabien nicht (direkt) „relevante“ Waffen verkaufen werden, die im Krieg gegen den Jemen eingesetzt werden – aber sicherlich weiterhin Waffen an Saudi-Arabien verkaufen werden – eine Tatsache, die dennoch weiterhin die saudische Aggression sowohl gegen den Jemen als auch in der gesamten Region ermöglichen wird – entweder direkt oder indirekt.

Bidens Wunsch, eine Beilegung des Konflikts zu „verhandeln“, bedeutet, dass Washingtons Wunsch, den Krieg zu beenden, nicht bedingungslos ist – sondern an bedingungen keknüpft ist – und wahrscheinlich die Notwendigkeit beinhaltet, dass eine Regierung nach Washingtons Wahl im Jemen an die Macht kommt.

Es sei daran erinnert, dass Biden Vizepräsident war, als dieser von den USA unterstützte Stellvertreterkrieg überhaupt erst begann, und zwar zu dem einzigen Zweck, ein westfreundliches Regime an der Macht zu installieren.

In Bezug auf den Jemen schaffte es Biden, einen fortgesetzten Krieg zu geloben, während er den Anschein erweckte, Frieden zu suchen.

Russlands „Einmischung in unsere Wahlen, Cyberangriffe und die Vergiftung seiner Bürger“ ist „vorbei“

Während Biden New START mit Russland verlängert hat – signalisieren seine Kommentare über Russland die Schaffung der gleichen Art von Vorwand, den alle seine Vorgänger benutzt haben, um dann von anderen wesentlichen Rüstungskontrollverträgen wegzugehen.

Biden behauptet:

Ich habe Präsident Putin auf eine ganz andere Art und Weise als mein Vorgänger klargemacht, dass die Tage, an denen die Vereinigten Staaten sich angesichts der aggressiven Handlungen Russlands – Einmischung in unsere Wahlen, Cyberangriffe, Vergiftung seiner Bürger – umdrehen und vorbei sind. Wir werden nicht zögern, den druck auf Russland zu erhöhen und unsere lebenswichtigen Interessen und unser Volk zu verteidigen.

Die USA haben über 2 Jahre lang eine Untersuchung über die angebliche „russische Einmischung“ in die US-Wahlen durchgeführt und keine solchen Beweise gefunden.

Das Gleiche gilt für angebliche „russische Cyberangriffe“, insbesondere wenn man bedenkt, dass Experten, die dem US-Kongress Berichte zu diesem Thema vorlegten, dann selbst dabei erwischt wurden, wie sie sich als Russen ausgaben und sich in koordiniertem, nicht authentischem Verhalten in Amerikas Informationsraum engagierten – und am schlimmsten von allen – während der US-Wahlen.

Die „Vergiftung“ russischer Bürger bezieht sich auf die angebliche Vergiftung des von den USA unterstützten Oppositionellen Alexej Nawalny – einer extrem unbeliebten Figur in der russischen Politik, die keine Aussicht hat, jemals ein politisches Amt zu bekleiden. Die angebliche Vergiftung kam zu einer Zeit, als Russland und Deutschland mit der Nord Stream 2-Pipeline fast fertig waren. Der „vergiftete“ Nawalny wurde von einer zwielichtigen westlichen NGO nach Deutschland geflogen, um als Stütze bei den Bemühungen der USA in letzter Minute zu dienen, Deutschland zu beschämen, das Projekt abzubrechen.

Es ist klar, wer das Motiv hatte, Nawalny zu vergiften, und es war nicht der Kreml.

So wiederholt Biden drei Anschuldigungen, für die er keine Beweise hat – gefolgt von der Drohung, „die Kosten für Russland zu erhöhen“, was mit Sicherheit das Schreddern von Verträgen, zusätzliche Sanktionen und mehr hybride Kriegsführung entlang der russischen Peripherie und innerhalb der russischen Grenzen selbst beinhalten wird.

Und während Biden als Abbruch der angeblich warmen Beziehungen zwischen „Trumps“ Amerika und Russland posiert – das Schreddern von Verträgen, die Verhängung von Sanktionen und der Einsatz hybrider Kriegsführung gegen Russland wurde in allen vier Jahren von Trumps Präsidentschaft fortgesetzt.

„Wir werden uns direkt mit China anlegen“

Biden schwor, die Feindseligkeit der USA gegenüber China fortzusetzen, basierend auf denselben Lügen, die die Trump-Administration benutzt, um das zu rechtfertigen, was zu einem ausgewachsenen Handelskrieg zwischen den USA und China geworden ist.

Biden behauptet:

Wir werden Chinas wirtschaftliche Missbräuche konfrontieren; seinen aggressiven, zwanghaften Handlungen entgegentreten; Chinas Angriff auf Menschenrechte, geistiges Eigentum und Global Governance zurückdrängen.

Chinas „wirtschaftlicher Missbrauch“ ist einfach, dass China die USA wirtschaftlich übertrumpft. „Aggressives, zwanghaftes Vorgehen“ bezieht sich höchstwahrscheinlich auf Chinas Fähigkeit, seine wachsende Macht zur Verteidigung gegen die jahrzehntelang unkontrollierten westlichen Übergriffe und Aggressionen sowohl gegen China selbst als auch gegen seine Nachbarn einzusetzen.

Und die US-Behauptungen über Chinas „Angriff auf die Menschenrechte, das geistige Eigentum und die Global Governance“ sind drei sich wiederholende Lügen, die die USA immer häufiger gegen alle Nationen einsetzen, die sich weigern, sich ihrer „beabsichtigten Ordnung“ zu unterwerfen. Die Vorstellung, dass die USA die moralische Überlegenheit bei den „Menschenrechten“ einnehmen, obwohl sie der schlimmste Menschenrechtsverletzer dieses Jahrhunderts sind – einschließlich Bidens eigener persönlicher Rolle in den Kriegen in Libyen, Syrien und Jemen – stößt in neue Tiefen der amerikanischen Heuchelei vor.

Biden behauptet auch (Hervorhebung hinzugefügt):

Wenn wir in uns selbst und unsere Leute investieren, wenn wir kämpfen, um sicherzustellen, dass amerikanische Unternehmen positioniert sind, um auf der globalen Bühne zu konkurrieren und zu gewinnen, wenn die Regeln des internationalen Handels nicht gegen uns gestapelt sind, wenn unsere Arbeiter und geistiges Eigentum geschützt sind, dann gibt es kein Land auf der Erde – nicht China oder irgendein anderes Land auf der Erde – die uns entsprechen können.

Zurück in der Realität: China ist eine Nation mit der vierfachen Bevölkerungszahl der USA, mit einer Wirtschaft, die zunehmend von Spitzentechnologie abhängig ist, und mit Zugang zu einer Fülle von Ressourcen. Sofern US-Präsident Joe Biden nicht andeutet, dass die Menschen in China den Amerikanern irgendwie unterlegen sind – China wird nicht nur mit den USA „gleichziehen“, sondern sie unweigerlich um ein Vielfaches übertreffen.

Die erste außenpolitische Rede von US-Präsident Joe Biden war ein Schwur, Amerikas kriegerische Haltung rund um den Globus beizubehalten. Biden schwor, den Druck auf Russland und China weiter zu erhöhen – und das aus Gründen, von denen wir wissen, dass sie verifizierte Lügen sind.

Er erklärte fast, dass der Krieg im Jemen erst dann beendet wird, wenn das von den USA angestrebte Ergebnis endlich erreicht ist.

Und am Ende – letztendlich – gibt Biden eine erneute Erklärung des amerikanischen Ausnahmezustands ab und erklärt, dass keine Nation mit den USA „mithalten“ kann, solange die „Regeln“ nicht gegen Amerika „gestapelt“ sind.

Für eine Nation mit einer kleineren Bevölkerung und Zugang zu weniger Ressourcen – ist dies nur möglich, wenn die Regeln stattdessen gegen alle anderen auf der Erde gestapelt werden – und genau das verspricht die Biden-Regierung weltweit für die nächsten vier Jahre – das fortgesetzte Stapeln dieser Regeln gegen alle anderen Nationen auf der Erde und die Bestrafung aller, die versuchen, Amerika davon abzuhalten.