Der grüne Schwachsinn muss zurückgebaut werden

Von Peter Haisenko

In den Städten sind die Hochburgen der Grünen. Schon seit vielen Jahren. So hatten sie dort schon lange Gelegenheit, ihren Schwachsinn auszuleben. Zum Beispiel mit Radwegen, die Gehsteige halbieren. In München hat man jetzt begonnen, das zurückzubauen. Die Kosten für Auf- und Rückbau muss der Bürger tragen.

Gut gemeint ist das Gegenteil von gekonnt. Schlimmer noch ist es, wenn hirnloser ideologisch motivierter Aktionismus die treibende Kraft ist. München Haidhausen ist eine grüne Hochburg. Dort finden sich seit etlichen Jahren Zeugnisse, wie man funktionsfähige Infrastruktur in Konfliktzonen verwandeln kann. Ich zeige ein konkretes Beispiel. Die Steinstraße in Haidhausen ist eine „Zone 30“. Es gab tadellose Gehsteige von knapp zwei Metern Breite. Dann kamen die Grünen mit ihrer Politik, alles für Radfahrer optimieren zu wollen. Irgendein Hirni hat dann durchgesetzt, diese schönen Gehwege zu halbieren. Eine Hälfte für Fussgänger und die andere für Radfahrer.