Ein Beispiel der Entwicklung von Verschwörungstheorien in Australien

Je mehr Verschwörungstheorien sich bewahrheiten, desto größer wird die Sorge um Verschwörungstheoretiker!

Dieser Artikel vom 6. April 2023 entlarvt eine verrückte rechte Verschwörungstheorie, die besagt, dass Australien ein Ende der Verwendung von Bargeld anstrebt:

Die lächerliche Behauptung eines gescheiterten NSW-Wahlkandidaten, Australien habe seit 2018 keine neuen Banknoten mehr gedruckt und steuere auf eine bargeldlose Gesellschaft zu, wurde entlarvt. Quelle

Vier Monate später…

Zum ersten Mal, seit die Australier Pfund und Pence verwenden, ist die tatsächliche Geldmenge, die in der Wirtschaft zirkuliert, gesunken. In den vergangenen 12 Monaten sind buchstäblich Banknoten im Wert von 1 Milliarde Dollar verschwunden. Quelle

In Australien wird das Bargeld tatsächlich abgeschafft, diese Verschwörungstheorie ist also wahr. Ich bezweifle, dass die Leute das überhaupt mitbekommen haben: Wahrscheinlich haben die braven Australier, die keine Verschwörungstheoretiker sind, schon wieder vergessen, was sie vor drei Monaten gelesen haben. Schließlich erinnern sich nur Verschwörungstheoretiker daran, was die Presse in der Vergangenheit gesagt hat, oder?

Die australische Presse schämt sich nicht für ihre früheren Warnungen, die sich bewahrheitet haben, warnt uns aber weiterhin vor den gefährlichen „Verschwörungstheoretikern“.

Der Sydney Morning Herald erklärt, dass das „Ende des Bargelds“, das früher als gefährliche rechte Verschwörungstheorie abgetan wurde, jetzt gut für uns ist:

Teile der Liberal Party haben alle möglichen Argumente gegen die Idee vorgebracht, als ob die australische Freiheit auf dem Konzept basierte, 10.000 Dollar unter der Matratze zu verstecken. Es gab gute Gründe für die Idee, solche großen Bargeldtransaktionen abzuschaffen. Sie werden von Kriminellen genutzt, auch von solchen, die es vorziehen würden, wenn das Finanzamt oder die Anti-Terror-Polizei nichts von ihren Aktivitäten wüsste.

Dieselbe RBA-Umfrage, die einen Rückgang bei der Verwendung von Bargeld ergab, bestätigte auch, dass Schecks so verbreitet sind wie gute Songs von Rick Astley.

In diesem Video (weiter unten im Artikel) wird der Plan vorgestellt und erläutert, wie Bargeldabhebungen gestoppt oder eingeschränkt, Banknoten aus dem Verkehr gezogen und Bankfilialen bargeldlos gemacht werden sollen.

Die australischen Verschwörungstheoretiker werden immer gefährlicher, weil sie das Eintreffen ihrer Vorhersagen schamlos ausnutzen!

Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien?

Der Psychologiepädagoge David Hundsness, der mit seiner Kritik an „Verschwörungstheoretikern“ Karriere gemacht hat, meldet sich zu Wort und erklärt

Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, glauben, dass sie zu einer besonderen Gruppe von unabhängigen Denkern gehören, die die Wahrheiten kennen. Quelle

Vielleicht ist David Hundsness tatsächlich an etwas dran… Was meinen Sie?