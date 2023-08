Auf dem Weg zum Totalitarismus..Klima-Sperren!

Bereits im Februar 2020 veröffentlichte The Lancet eine Übersicht über 24 Studien, die die Auswirkungen von Abriegelungen dokumentieren. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die erzwungene Trennung von Angehörigen, der Verlust der Freiheit usw. dramatische Auswirkungen haben kann, die von Wut und Einkommensverlusten bis zu psychischem Stress wie Angstzuständen, Depressionen, Drogenmissbrauch und Selbstmord reichen. Es wurde festgestellt, dass die Auswirkungen noch lange nach dem eigentlichen Einschluss andauern und Berichte über posttraumatischen Stress vorliegen.

Obwohl unsere Regierung die negativen Risiken kannte, hat sie uns trotzdem eingeschlossen und der Bevölkerung diese Schäden zugefügt, was als „das größte psychologische Experiment aller Zeiten“ bezeichnet wurde.

Jetzt sind die Ergebnisse offensichtlich und entsprechen denen der Lancet-Studien, wobei viele Menschen noch Jahre später unter den Auswirkungen leiden. Ungeachtet der offensichtlichen Schäden dieses perversen Eingriffs gibt es Pläne, ihn zu wiederholen, dieses Mal im Namen von „Klimasperren“, wie der Journalist Ethan Huff in dem folgenden Artikel erklärt, der ursprünglich in Natural News veröffentlicht wurde.

Plant die WHO, als nächste „Pandemie“ Klimasperren zu verhängen?

Nachdem die Wuhan-Coronavirus-Betrügerei (Covid-19) nun vorüber ist, plant die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren nächsten tyrannischen Plan in Form einer weiteren Lockdown-Runde, diesmal um den „Klimawandel“ zu stoppen.

Neu vorgeschlagene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und des sogenannten Pandemievertrags beinhalten beide den sogenannten „One Health“-Ansatz. Das „One Health“-Konzept wird der WHO die absolute „Macht“ verleihen, „Klimasperren“ zu verhängen, wenn die „globale Erwärmung“ als eine zu große Bedrohung angesehen wird, um sie zu ignorieren.

„Die Sprache des One-Health-Betrugs ist zwar vage und verwirrend, aber sie ist ein Instrument zur Schaffung von Netzwerken und zur Bündelung von Anstrengungen zur Zentralisierung von Macht und Kontrolle, was immer das Ziel aller Herren überall ist“, berichtet Mac Slavo im Discern Report.

„Sobald diese zentrale Macht erreicht ist, können ähnliche Maßnahmen, die als Reaktion auf die COVID-Pandemie auferlegt wurden, für den Klimawandel, den Verlust der Artenvielfalt, menschliche Krankheiten, durch Vektoren übertragene Krankheiten und vieles mehr verwendet werden.“

Der nächste globale Lockdown wird der Lockdown aller Lockdowns sein

Die nächste Runde von Abriegelungen, die von der WHO überwacht werden, wird noch viel schlimmer sein als die Abriegelungen bei Covid. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus wird in der Lage sein, eine uneingeschränkte autoritäre Tyrannei über alle Menschen rund um den Globus auszuüben und sie zu zwingen, drinnen zu bleiben und sich auf unbestimmte Zeit „in Sicherheit“ zu bringen.

Mithilfe der künstlichen Intelligenz (KI) werden die Machthaber in der Lage sein, alle Menschen jederzeit im Auge zu behalten – Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass es bei diesen KI-Gehirnimplantaten darum geht, „Leben zu retten“, wie Elon Musk behauptet, oder?

Bill Gates und seine Bill & Melinda Gates Foundation sind die größten Geldgeber der WHO und treiben die tyrannische Politik der Organisation voran. Billy Boy kann es kaum erwarten, bis die nächste gefälschte „Pandemie“ ausbricht und die ganze Welt zurück in die Hölle stürzt – eine viel schlimmere Hölle als Covid, nebenbei bemerkt.

Covid war nur der Testlauf für das, was die WHO für das nächste Mal plant. Das Weltwirtschaftsforum (WEF), das von Klaus Schwab geleitet wird, ist ebenfalls an der Speerspitze des Plans beteiligt, den das Daily Exposé wie folgt beschreibt:

„Der ‚Pandemie-Vertrag‘ der WHO wird sich nicht nur mit Pandemien befassen. Er führt weltweit die ‚One Health‘-Ideologie ein. Das Konzept erkennt die gegenseitige Abhängigkeit der Gesundheit von Mensch und Tier und die Verbindung zur Umwelt an.

Durch diese One-Health-Agenda wird die WHO befugt sein, Entscheidungen in Fragen der Umwelt (einschließlich Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung und Entwaldung), der Tiergesundheit (z. B. Viehbestand) und der menschlichen Gesundheit (einschließlich Impfungen, sozialer Faktoren und Bevölkerungsbewegungen) zu treffen. Mit diesen erweiterten Befugnissen könnte die WHO ohne weiteres einen Klima- oder Umweltnotstand ausrufen und Abriegelungen durchsetzen.

Die Entschuldigung für all diese Tyrannei ist, dass dies geschehen muss, um einen „Hoffnungsschimmer für die Bewältigung unserer globalen Herausforderungen“ zu bieten. Mit anderen Worten: Der Planet wird sterben, wenn nicht alle Menschen außer der „Elite“ eingesperrt und einem Völkermord unterworfen werden.

Um die 14 „globalen Herausforderungen“ zu bewältigen, die die WHO identifiziert hat – dazu gehören Nahrung, Wasser, Sicherheit, Bodengesundheit und „vergleichende Biologie“ – müssen die Mächtigen die Kontrolle über alles an sich reißen, nicht nur über „Menschen“, sondern auch über „Tiere“, Pflanzen, Wasserwege und ganze Ökosysteme.

Um zu verhindern, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird, müsste eine kritische Masse der Menschheit erst einmal erkennen, was geschieht, und sich bereit erklären, systematisch Widerstand zu leisten. Dazu gehört auch, dass die „Vollstrecker“, d.h. die Strafverfolgungsbehörden, zu der Erkenntnis gelangen, dass sie im Auftrag des Bösen arbeiten, was sie dazu veranlasst, die Seiten zu wechseln und stattdessen für die Menschheit zu kämpfen.