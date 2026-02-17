Der Hauptarchitekt der „Disinformation Dozen“-Liste tritt zurück, nachdem die „Epstein Files“ ein verworrenes Netz der Zensur enthüllt haben

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die Veröffentlichung der Liste „The Disinformation Dozen“ mit den 12 „führenden Online-Impfgegnern“ im Jahr 2021 löste Bemühungen aus, den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Sayer Ji und andere lautstarke Kritiker der COVID-19-Pandemiepolitik und -Impfstoffe zu diskreditieren. Fünf Jahre später führte die Veröffentlichung der „Epstein Files“ zum Rücktritt eines der Architekten der Liste – Morgan McSweeney.

Die Veröffentlichung der Liste „The Disinformation Dozen“ mit den 12 „führenden Online-Impfgegner*innen“ im Jahr 2021 löste Bemühungen aus, den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Sayer Ji und andere lautstarke Kritiker*innen der COVID-19-Pandemiepolitik und -Impfstoffe zu diskreditieren.

Fünf Jahre später führte die Veröffentlichung der „Epstein Files“ zum Rücktritt eines der Architekten der Liste – Morgan McSweeney.

McSweeney, Stabschef des britischen Premierministers Keir Starmer, trat am Sonntag zurück. Im Jahr 2018 war er Mitbegründer des später als Center for Countering Digital Hate (CCDH) bekannten Zentrums, das die Liste „Disinformation Dozen“ veröffentlichte.

McSweeneys Rücktritt war eine Folge seiner früheren Unterstützung für Peter Mandelson, den ehemaligen britischen Botschafter in den USA.

Mandelson wird in den Epstein-Akten wegen seiner engen Verbindungen zu dem in Ungnade gefallenen Finanzier und registrierten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erwähnt. McSweeney hatte Starmer geraten, Mandelson zum Botschafter zu ernennen.

Starmer entließ Mandelson im September 2025 aus seinem Amt, nachdem E-Mails zwischen Mandelson und Epstein veröffentlicht worden waren. In den E-Mails hatte Mandelson angedeutet, dass Epsteins Verurteilung wegen Anstiftung zur Prostitution eines Kindes im Jahr 2008 unrechtmäßig sei und aufgehoben werden sollte.

Die Epstein-Akten zeigten auch, dass Mandelson sensible Regierungsinformationen an Epstein weitergegeben hatte. Die britische Metropolitan Police leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen Mandelson ein, während Starmer sich bei den Opfern von Epsteins Sexhandel entschuldigte.

In seinem Rücktrittsschreiben übernahm McSweeney die „volle Verantwortung” dafür, Starmer zur Ernennung von Mandelson geraten zu haben.

Ji, der als einer der „Disinformation Dozen“ (Zwölf Desinformations-Persönlichkeiten) gelistet ist, erklärte gegenüber The Defender, dass McSweeneys Rücktritt zeige, dass „die Architektur hinter einem Jahrzehnt politischer Zensur sichtbar wird“.

„Dieselbe politische Kultur, die die Hinterzimmerpolitik, die Leugnung und die Durchsetzung durch Stellvertreter normalisiert hat, ist auch die Kultur, die das CCDH hervorgebracht hat – und es vor kritischer Prüfung geschützt hat, während es den öffentlichen Diskurs auf beiden Seiten des Atlantiks neu gestaltet hat“, schrieb Ji auf Substack.

In den ersten Jahren richtete sich das CCDH mit Vorwürfen des Antisemitismus gegen linke Politiker und unabhängige Medien in Großbritannien. Später nahm es „Fehlinformationen“ und „Desinformation“ in den USA ins Visier.

Die Biden-Regierung und die Unternehmensmedien nutzten die „Disinformation Dozen“-Liste, um Persönlichkeiten wie Kennedy und Ji zu diskreditieren. Social-Media-Plattformen sperrten diejenigen, die auf der Liste standen.

Interne Dokumente, die 2024 durchgesickert waren, zeigten, dass CCDH versuchte, „Black Ops“ gegen Kennedy zu starten und „Musks Twitter zu killen“ – heute bekannt als X. „Black Ops“ bezieht sich auf geheime Operationen, die von Regierungen oder anderen Organisationen durchgeführt werden, die ihre Beteiligung verbergen.

Die Epstein-Akten enthalten keine Beweise dafür, dass Epstein an den Operationen des CCDH beteiligt war, sagte Ji. Aber sie enthüllen eine „operative Abstammungslinie“, die Epstein mit Persönlichkeiten wie Mandelson und McSweeney verbindet und „die verborgenen Ursprünge des CCDH – und die elitären Netzwerke, die nun durch die Epstein-Akten ans Licht kommen“ offenbart.

„Die Epstein-Akten helfen zu erklären, warum die Zensur so aggressiv wurde“, sagte Seamus Bruner, Forschungsdirektor am Government Accountability Institute. „Das CCDH und ähnliche Einrichtungen fungierten weniger als neutrale Wachhunde, sondern eher als Durchsetzungsmechanismen – sie schützten Systeme, nicht den öffentlichen Diskurs.“

CCDH exportierte die britische Zensurinfrastruktur in die USA.

McSweeney arbeitete bereits seit 2001 eng mit Mandelson zusammen und war laut Ji auch die Schlüsselfigur hinter der Gründung von CCDH.

„McSweeney konzipierte, entwickelte und strukturierte die Organisation, die später zum CCDH wurde – zunächst als politische Waffe innerhalb der Labour-Partei, später als transatlantische Nichtregierungsorganisation, die gegen Journalisten, Verleger, Ärzte und politische Dissidenten eingesetzt wurde“, schrieb Ji.

Laut Ji richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vor allem auf den CEO der CCDH, Imran Ahmed – der nun von der Ausweisung aus den USA bedroht ist – und seine Rolle bei der Online-Zensur. „Wenn Ahmed der Vollstrecker war, dann war McSweeney der Planer“, schrieb Ji.

Im Jahr 2018 gründeten McSweeney und Ahmed gemeinsam Brixton Endeavours Limited, das sie 2019 in CCDH umbenannten. Laut Ji war der überraschende Wahlerfolg von Jeremy Corbyn im Jahr 2017 der Auslöser für die Gründung der Organisation.

Ji schrieb, dass McSweeney, der sich selbst als „Zentrist“ bezeichnete, Corbyn, der den linken Flügel der britischen Labour-Partei vertrat, als Bedrohung ansah. Die beiden starteten Angriffe gegen Personen und Medien, die Corbyn unterstützten, und beschuldigten sie des Antisemitismus. Die Angriffe führten dazu, dass mehrere Medien und Social-Media-Konten von den Plattformen verbannt wurden.

Die Angriffe trugen auch zum Sturz Corbyns und zum anschließenden Aufstieg Starmer bei.

Laut Ji ging das CCDH „direkt” aus Labour Together und einer parallelen Gruppe namens Stop Funding Fake News hervor, die von McSweeney und Ahmed ins Leben gerufen worden war.

Ji sagte, das CCDH habe „dieselben Mitarbeiter und dieselbe Infrastruktur mit dunklen Geldquellen eingesetzt, mit denen sie Jeremy Corbyn zerstört hatten – und dann das gleiche Spielbuch gegen US-amerikanische Gesundheitsverlage und unabhängige Medien angewendet”.

Ji sagte, dass McSweeney 100 Mitarbeiter der Labour Party in die USA geschickt habe, um die Demokratische Partei in den Swing States vor den Präsidentschaftswahlen 2024 zu unterstützen – was zu einer Beschwerde bei der Federal Election Commission führte.

„Die gleiche dunkle Finanzierung. Nur die Ziele haben sich geändert.“

Sobald CCDH in den USA aktiv war, beschränkte es seine Aktivitäten nicht auf versuchte Wahlbeeinflussung. Stattdessen richtete die Organisation „ihre Aufmerksamkeit auf amerikanische Bürger – Verfechter der Gesundheitsfreiheit, unabhängige Journalisten und öffentliche Kommentatoren, die die Politik der COVID-Ära in Frage stellten“.

Ji schrieb:

„Die Umfirmierung verlief nahtlos. Die gleiche organisatorische Infrastruktur. Das gleiche Demonetarisierungs-Spielbuch. Das gleiche Vertrauen auf nicht widerlegbare moralische Anschuldigungen – Anschuldigungen, bei denen eine Zurückweisung als Bestätigung gewertet wird. Die gleiche Ausnutzung des Vertrauens in Institutionen. Die gleiche undurchsichtige Finanzierung. Nur die Ziele haben sich geändert.“

Der Bericht „Disinformation Dozen“ hebt die Bemühungen des CCDH hervor, gegen mutmaßliche Desinformation und Fehlinformationen vorzugehen. Die interne Analyse von Facebook widersprach später der Behauptung des CCDH, dass „Disinformation Dozen“ für 65 % der Online-Inhalte gegen Impfungen verantwortlich sei, so Ji. Aber „Präzision war nie das Ziel“.

„Innerhalb weniger Monate“ zitierte das Weiße Haus die Bezeichnung „Disinformation Dozen“. „Social-Media-Plattformen beschleunigten die Deplatforming-Maßnahmen. Die Werbeeinnahmen brachen ein“, sagte Ji.

Ji sagte, dass das CCDH „nicht allein handelte“. Die Aktivitäten des CCDH standen im Einklang mit denen von Bundesbehörden wie dem US-Heimatschutzministerium und denen des britischen Institute for Strategic Dialogue (ISD), das von der Gates Foundation finanziert wurde.

Das CCDH hatte auch Mittel von den Open Society Foundations erhalten, die mit dem Finanzier George Soros in Verbindung stehen.

„Reine Tyrannei, getarnt als öffentliche Gesundheit“

Schon vor der Veröffentlichung der „Disinformation Dozen“ unterstützte das ISD das CCDH und dessen Bemühungen, „Fehlinformationen“ und „Desinformation“ zu bekämpfen. Im Jahr 2019 veröffentlichte das ISD in Zusammenarbeit mit der BBC einen Bericht, in dem Jis GreenMedInfo auf einer Liste von „Websites, die Desinformation verbreiten“ aufgeführt war, die von der Faktenprüfungsgruppe NewsGuard bereitgestellt wurde.

Im Jahr 2022 veröffentlichte der investigative Journalist Kris Ruby eine Whistleblower-Aussage, aus der hervorgeht, dass CCDH eine der Organisationen war, die Twitter mit Zensur-Wortlisten versorgten, mit denen Nutzer identifiziert und ins Visier genommen wurden, die zu bestimmten Themen Beiträge veröffentlichten.

Laut Ruby spielten die Centers for Disease Control and Prevention unter Biden „eine wichtige Rolle bei der Erstellung dieser Wortlisten“.

„Hier ging es nicht um Fehlinformationen. Es ging um Zulassungsstrukturen – wer sprechen darf, wer gelöscht werden darf und wer entscheidet, ohne demokratische Rechenschaftspflicht”, schrieb Ji.

Mehrere Personen, die in den „Disinformation Dozen” genannt wurden, sagten, sie fühlten sich durch die Enthüllungen in den Epstein Files und McSweeneys Rücktritt bestätigt.

Charlene Bollinger, Gründerin von The Truth About Vaccines und The Truth About Cancer, sagte, sie sei „dankbar, dass sie bestätigt wurde – aber noch dankbarer, dass die Welt nun sieht, was wir die ganze Zeit gesehen und gesagt haben … während wir unermüdlich daran gearbeitet haben, die Wahrheit über Big Pharma, die medizinische Mafia und das Impfstoffkartell zu verbreiten“.

„Die Rechtfertigung ist struktureller Natur“, sagte Ji gegenüber The Defender. „Die Akten zeigen, dass es bei der Erzählung der ‚Disinformation Dozen‘ nicht um die Wahrheit ging – es ging um die präventive Eindämmung von Kritikern, die zu früh die wahren Machtstrukturen erkannt hatten.“

„Was wir hier sehen, ist reine Tyrannei, die sich als öffentliche Gesundheit tarnt“, sagte Chiropraktiker Ben Tapper.

Epsteins Verbindung zum CCDH und den „Disinformation Dozen“

Epstein scheint nicht direkt mit dem CCDH in Verbindung zu stehen. Aber „die gleiche politische Kultur der geheimen Hinterzimmergeschäfte, die das Epstein-Netzwerk funktionsfähig machte, brachte auch das CCDH hervor“, sagte Ji.

Innerhalb dieses Netzwerks fungierte Epstein „als Schaltzentrale, die Zugang, Kapital und Einfluss zwischen Bereichen vermittelte, die niemals miteinander in Verbindung gebracht werden sollten“, schrieb Ji. Zu diesen Bereichen gehörten Regierungspolitik, Wall Street, Pandemie-Finanzierung, Durchsetzung von Narrativen und Zugang zu Elite-Persönlichkeiten wie Bill Gates.

Ji sagte, dass die Enthüllungen aus den Epstein-Akten, die am 30. Januar veröffentlicht wurden und das Ausmaß der Beziehungen zwischen Mandelson und Epstein zeigen, auch für McSweeney vernichtend sind. Er wurde „weithin als Peter Mandelsons Protegé bezeichnet“, mit Verbindungen, die bis ins Jahr 2001 zurückreichen, als McSweeney für Mandelson im Wahlkampf der Labour-Partei arbeitete.

Mandelsons soziale Verbindungen zu Epstein waren bereits vor der Veröffentlichung der Akten bekannt. Sie wurden jedoch allgemein als Ausrutscher in einer ansonsten angesehenen politischen Karriere angesehen. Jetzt „gibt es diese Sichtweise nicht mehr”, schrieb Ji.

In einer E-Mail an Jes Staley, einen leitenden Angestellten von JPMorgan Chase, schrieb Epstein 2009, Mandelson sei „in jeder Hinsicht … stellvertretender Premierminister” des Vereinigten Königreichs.

In einem E-Mail-Austausch aus dem Jahr 2009 diskutierten Mandelson und Epstein die Bemühungen des Ersteren, sich für eine Senkung der Steuer auf Bankerboni einzusetzen. In einer E-Mail an Epstein schrieb Mandelson, dass Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, den damaligen britischen Finanzminister Alistair Darling im Rahmen dieser Lobbyarbeit „leicht bedrohen“ sollte.

Die Epstein-Akten enthüllten Beweise dafür, dass Epstein später mit JPMorgan Chase zusammenarbeitete, um weltweit eine Infrastruktur zur Pandemievorsorge zu entwickeln und zu finanzieren.

„Die politische Kultur, die CCDH hervorgebracht hat – die Kultur der Hinterzimmergeschäfte, der dunklen Geldflüsse, der abstreitbaren Stellvertreter und der als Waffe eingesetzten moralischen Framing – ist dieselbe politische Kultur, die das Epstein-Netzwerk ermöglicht hat“, schrieb Ji.

Das CCDH wird derzeit vom Kongress untersucht, und das Ausweisungsverfahren gegen Ahmed läuft.

In einer Eingabe beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York Anfang dieses Monats beschrieb das US-Außenministerium Ahmed als „wichtigen Mitarbeiter der Biden-Regierung bei der Instrumentalisierung der nationalen Sicherheitsbürokratie, um US-Bürger zu zensieren und US-Unternehmen zur Zensur zu zwingen“.