„Terminator“-Moment: Humanoider Roboterhersteller mit KI-Modell namens „Skynet“ entsendet Tausende Bots in die Ukraine und kooperiert mit dem Verteidigungsministerium an der Zukunft der Kriegsführung.

„Vorzugeben, dass man Roboter nicht als Waffen einsetzen muss, klingt auf den ersten Blick tugendhaft, ist es aber in Wirklichkeit nicht“, sagt Sankaet Pathak, CEO von Foundation.

Humanoide Roboter halten nun Einzug auf das Schlachtfeld und gestalten damit die Zukunft der Kriegsführung. Foundation Future Industries, ein aufstrebender Roboterhersteller in den USA, gab kürzlich bekannt, dass er Tausende seiner Roboter in der Ukraine und auf dem Schlachtfeld einsetzt, und teilte gleichzeitig mit, dass auch das Kriegsministerium Interesse an dem Unternehmen gezeigt hat.

Die Trump-Regierung hat in den letzten Monaten mehrfach ihre Ambitionen bekundet, Fabriken mit Androiden und anderen Robotern auszustatten, wobei Trump sogar lobte, dass diese Roboter echte Arbeiter ersetzen würden.

Die Foundation Future Industries (Foundation) ist eines der Unternehmen, die dies möglich machen. Auf ihrer Website schreibt das Unternehmen: „Wir bauen autonome Maschinen, die alles tun können, was die Menschheit will.“

Mit freundlicher Genehmigung: Foundation

Die Stiftung hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:

Technologien entwickeln, die ein selbsttragendes Leben auf der Erde und darüber hinaus ermöglichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir folgenden Weg einschlagen:

Die leistungsfähigsten humanoiden Roboter bauen. Humanoide Roboter skalieren (über 1 Mrd. USD Jahresumsatz). „Flottenkohärenz”1 erreichen. Mit den Gewinnen eine Basis in der Antarktis errichten. Entwicklung weiterer Technologien, die für den Bau und Betrieb von Basen in der Antarktis, auf dem Mond, dem Mars und darüber hinaus erforderlich sind. Bau von Basen auf dem Mond und dem Mars.

Der Android des Unternehmens heißt Phantom MK1. „Phantom wurde für Kraft und flüssige Bewegungen entwickelt und beseitigt das „roboterhafte” Gefühl, sodass es sich nahtlos in menschliche Umgebungen integrieren lässt”, so die Stiftung.

Interesting Engineering verglich diese Bots mit den B-1-Kampfdroiden aus Star Wars.

Nun machen sich diese Humanoiden auf den Weg ins Schlachtfeld. Die Stiftung gibt bekannt, dass sie mit dem Verteidigung sministerium zusammenarbeitet, um diese Roboter in Kriegsgebiete zu bringen.

Wir widmen uns der Entwicklung eines Humanoiden, der in der Fertigung, Logistik, im häuslichen Umfeld und sogar in der Verteidigung eingesetzt werden kann. Die Verteidigung ist entscheidend für den Aufbau und Schutz der Infrastruktur, die für ein selbsttragendes Leben notwendig ist. Im Gegensatz zu den meisten Humanoiden-Unternehmen in den USA, die sich zur Nichtbewaffnung verpflichtet haben, sind unsere Roboter für den Einsatz in diesen Umgebungen konzipiert. Wir glauben, dass es unerlässlich ist, dass sie diese Aufgaben beherrschen, um die Expansion der Menschheit zu unterstützen. In einer Zeit, in der Gegner aktiv verteidigungsorientierte Roboter entwickeln, müssen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Schritt halten, um sicherzustellen, dass unsere technologischen Fähigkeiten weiter ausgebaut werden. Die USA und ihre Verbündeten stehen für den Gipfel menschlicher Errungenschaften, und die Welt profitiert davon, dass sie eine Supermacht bleiben. Daher sind wir entschlossen, mit dem Verteidigungsministerium zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Verbündeten stets die technologische Überlegenheit behalten, die sie benötigen.

Die Phantom MK1 werden von dem angetrieben, was das Unternehmen als „fortschrittlichstes physikalisches Basismodell“ bezeichnet.

Wie nennen sie es, fragen Sie sich vielleicht? Natürlich „Skynet“ – der Name der bösen, empfindungsfähigen KI, die sich gegen die Menschheit auflehnt und ihre Armee von Terminator-Robotern entfesselt, wie in der Terminator-Reihe zu sehen ist.

Das Magazin „Assembly“ berichtete im Dezember über die Pläne von Foundation, Zehntausende dieser Roboter für das DoW zu produzieren. „Der humanoide Phantom-Roboter von Foundation ist für eine maximale Nutzlast von 44 Pfund ausgelegt, einschließlich tödlicher Waffen. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr 40 Roboter zu bauen, 10.000 im Jahr 2026 und 40.000 im Jahr 2027“, berichtete das Magazin.

„Vorzugeben, dass man Roboter nicht als Waffen einsetzen muss, klingt auf den ersten Blick tugendhaft, ist es aber in Wirklichkeit nicht“, sagt Sankaet Pathak, CEO von Foundation. „Die zweite Version davon wäre dann […], sie mit Waffen auszustatten, zum Beispiel mit Granaten und ähnlichen Dingen“, erklärte er gegenüber News Nation.

Pathak war kürzlich bei Fox Business, wo er seine Partnerschaft mit dem DoW erläuterte und erklärte, wie viele Roboter seines Unternehmens in die Ukraine geliefert werden sollen.

Moderatorin Maria Bartiromo sagte, die Stiftung habe „ein von den USA vermitteltes Abkommen mit der Ukraine über den Einsatz humanoider Roboter für Überwachungs-, Logistik- und andere risikoreiche Operationen geschlossen […] Das ist die Art von Roboter, die ich gerne sehe, denn man würde lieber eine Maschine in Gefahr bringen als einen Menschen.“

Pathak lobte drei Hauptanwendungsfälle mit dem DoW: „Logistikarbeiten“, weil die Roboter mehr Ausrüstung holen oder transportieren können, ohne dass man befürchten muss, dass Menschen von Drohnen aus der Luft beschossen werden; Inspektion und Wartung; und drittens „Aufklärung“, „die in Zukunft im Krieg an Bedeutung gewinnen wird“, erklärte der CEO.

„Das ist wirklich spannend“, antwortete Bartiromo. Pathak fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass sich jemand mit Amerika anlegen will, wenn Amerika über Hunderttausende von Humanoiden und Robotern verfügt, die jederzeit einsatzbereit sind – das ist der größte Friedensbeschleuniger unserer Zeit. Wir denken paradox: Mehr Humanoide im Militär bedeuten mehr Frieden auf der Welt.“

Pahket wurde auch gebeten, sich zu den jüngsten kontroversen Äußerungen von Microsofts KI-Chef Musafa Suleyman zu äußern, der sagte, dass alle Büroarbeiten in etwa 18 Monaten durch KI und Robotik ersetzt werden.

„Ich denke, dass wir bei den meisten, wenn nicht sogar allen beruflichen Aufgaben eine Leistung auf menschlichem Niveau erreichen werden“, sagte er. „Bei Büroarbeiten, bei denen man am Computer sitzt, sei es als Anwalt, Buchhalter, Projektmanager oder Marketingmitarbeiter, werden die meisten dieser Aufgaben innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate vollständig durch KI automatisiert werden.“ „Es handelt sich also um eine andere Beziehung zur Technologie, und das hat sich in den letzten sechs Monaten entwickelt“, sagte Suleyman.

Darüber hinaus gab Dario Amodei, CEO von Anthropic, letzte Woche eine ähnliche Warnung heraus.

„Ich gehe davon aus, dass 50 % der Einstiegsjobs für Angestellte innerhalb von 1 bis 5 Jahren wegfallen werden, auch wenn ich vermute, dass wir schon in weniger als 5 Jahren über leistungsstarke KI verfügen werden (die technologisch gesehen ausreichen würde, um die meisten oder sogar alle Jobs zu erledigen, nicht nur Einstiegsjobs).“

Bakhat sagt: „Ich stimme ihm tatsächlich zu. […] Das ist das, was der Singularität am nächsten kommt.“

Er konnte die Frage zwar nicht vollständig beantworten, da er sich nicht sicher ist, sagte er, dass die Sklaverei nie wirklich abgeschafft wurde, sondern lediglich in „finanzielle Anreize” umgewandelt wurde, die Menschen dazu zwingen, ständig lange Stunden in Jobs zu arbeiten, die sie hassen, mit geringer Bezahlung und geringen Sozialleistungen, von denen sie kaum leben können. Er glaubt daher, dass KI und Robotik das Potenzial haben, dies zu ändern, warnte jedoch davor, dass dies kurzfristig einen großen Schock, einen „Überschall-Tsunami”, auslösen würde.

Diese Narren haben ihren KI-Algorithmus, der ihre Androiden antreibt, buchstäblich Skynet genannt! Aber keine Sorge, es wird schon nichts schiefgehen, oder?

Das ist so absurd, dass man nur noch darüber lachen kann. Ich meine, wir wussten, dass alles in diese Richtung gehen würde, aber tatsächlich den Namen Skynet aus der Terminator-Reihe zu verwenden, ist einfach eine Einladung dafür, dass alles aus dem Ruder läuft.

Hegseth hat die Pläne des DoW, ein eigenes Skynet zu schaffen, um mithilfe von KI alle zukünftigen Kriege zu dominieren, ziemlich deutlich dargelegt.

Was die anderen Kommentare dazu betrifft, dass KI all diese Büroarbeiten ersetzen wird, so besteht kein Zweifel daran, dass KI und Robotik dies tun werden, aber ich bezweifle stark, dass dies innerhalb von 18 Monaten geschehen wird, wie der CEO von Microsoft behauptet. Microsoft hat Mühe, die Leute dazu zu bringen, ihre nutzlose CoPilot-KI zu verwenden, daher ist er übermäßig eifrig. Allerdings werden mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, einfach weil die Wirtschaft in Trümmern liegt. KI wird zweifellos zum Verlust von Arbeitsplätzen führen, aber wir wissen auch, dass „KI” als Entschuldigung für alles herhalten wird, von einer bröckelnden Wirtschaft über Unternehmenszusammenschlüsse bis hin zur Einfuhr billiger Arbeitskräfte aus dem Ausland.