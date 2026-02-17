Washingtons Gaza-„Masterplan“: Nicht mehr als eine PowerPoint-Präsentation

Trumps Verbündete verkaufen den Wiederaufbau Gazas als futuristische, KI-gestützte Utopie – an die nicht einmal die israelische Armee glaubt.

Robert Inlakesh

„Wir haben einen Masterplan … Es gibt keinen Plan B“, erklärte Jared Kushner vergangenen Monat während einer Präsentation des Board of Peace (BoP) zum Wiederaufbau Gazas auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Was dabei deutlich geworden ist: Es existiert nicht einmal ein kohärenter Plan A.

Obwohl Kushners Schwiegervater, US-Präsident Donald Trump, politische Legitimität für den Aufbau des sogenannten BoP erhielt – gestützt auf Zusagen zur Umsetzung seines „20-Punkte-Friedensplans“ und einer Waffenruhe für Gaza –, fehlt in der Charta des BoP auffälligerweise jede konkrete Bezugnahme auf Gaza.

Zudem war die Resolution 2803 des UN-Sicherheitsrats, die das BoP rechtlich autorisierte und sich ausdrücklich auf die Waffenruhe in Gaza bezog, bewusst vage formuliert. Sie vermied es gezielt, Mechanismen oder Verpflichtungen für den Wiederaufbau zu benennen. Stattdessen entstanden zwei parallele Konzepte.

Das erste war der Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust) – ein 38-seitiges Dokument, das vorsah, Palästinensern jeweils 5.000 Dollar zu zahlen, damit sie das Gebiet verlassen. Ausgearbeitet von israelischen Akteuren, die zuvor an der diskreditierten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) beteiligt waren, stellte dieser Plan mit seinen „KI-gestützten Smart Cities“ weniger einen Friedensfahrplan dar als vielmehr eine Blaupause für ethnische Säuberung.

Dieselbe Stiftung, unterstützt von US-amerikanischen privaten Militärfirmen (PMCs), hatte zuvor internationale Empörung ausgelöst, nachdem Zivilisten in sogenannte „Hilfszonen“ getrieben und dort unter Beschuss genommen wurden. Mehr als 2.000 Palästinenser wurden bei diesen Einsätzen getötet.

PowerPoint-Kolonialismus

Später, im Dezember, deckte das Wall Street Journal auf, dass ein weiterer Vorschlag unter den mit den USA verbündeten Staaten der arabischen und muslimischen Welt zirkulierte. Die 32-seitige PowerPoint-Präsentation mit dem Titel „Project Sunrise“ wurde von Kushner und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff eingebracht.

Wie beim vorherigen Konzept sah auch diese Vision ein KI-Smart-City-Modell vor, ergänzte es jedoch um weitere Elemente wie Hochgeschwindigkeitsbahn-Infrastruktur. Laut den Folien sollte dieses zehnjährige Wiederaufbauprojekt insgesamt 112,1 Milliarden Dollar kosten, wobei die USA 20 Prozent der Summe übernehmen würden.

Damals sagte Steven Cook, Senior Fellow für den Nahen Osten beim Council on Foreign Relations, dem Wall Street Journal: „Sie können so viele Folien machen, wie sie wollen“, und fügte hinzu: „In Israel glaubt niemand, dass es über den aktuellen Zustand hinausgehen wird – und alle sind damit einverstanden.“ Selbst US-Außenminister Marco Rubio äußerte Zweifel an der Realisierbarkeit des Plans, insbesondere in Bezug auf mögliche ausländische Investitionen.

Dann folgte Kushners Auftritt in Davos, der sofort Schlagzeilen machte und als völlig neuer Vorschlag mit dem Titel „Masterplan“ präsentiert wurde. Laut Kushner sollte das Projekt für ein „neues Gaza“ nun nur noch 25 Milliarden Dollar kosten.

Bei näherer Betrachtung wird jedoch klar, dass Kushner schlicht „Project Sunrise“ erneut präsentierte. Die von ihm verwendete PowerPoint enthielt exakt dieselben Folien wie im Dezember. Mit anderen Worten: Es wurde nichts wirklich Neues auf den Tisch gelegt, was nicht bereits mehr als einen Monat zuvor bekannt war.

„Neues Gaza“ als Versuchslabor

Im Gespräch mit The Cradle erklärt Akram, ein Bewohner des Flüchtlingslagers Al-Bureij in Gaza, dass die Realität vor Ort nichts mit der in den Medien verbreiteten positiven Darstellung zu tun habe. „Die Israelis lassen uns nicht einmal mobile Häuser oder vernünftige Unterkünfte bauen, sie bombardieren uns weiterhin jeden Tag – und dann sehen wir KI-Bilder von einem Gaza, das reicher sein soll als israelische Städte?“, sagt er mit bitterem Sarkasmus. Er fügt hinzu:

„Hören Sie, glauben Sie wirklich, sie hätten zwei Jahre lang einen Völkermord begangen und all unsere Häuser zerstört, nur um uns danach ein Paradies zu bauen? Und dass all das passiert, wenn der Widerstand seine Waffen niederlegt? Nein. Sie versuchen, uns zu ködern, wie sie es immer getan haben, mit dem Versprechen: ‚Wenn ihr eure Waffen abgebt, werdet ihr wie Singapur.‘ Das glaubt niemand.“

Kurz nachdem Akram mit The Cradle gesprochen hatte, hielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Rede vor einer Sondersitzung der Knesset. Darin stellte er klar, dass „die nächste Phase nicht der Wiederaufbau“ sei. Stattdessen erklärte er, dass die Entwaffnung den Kern von Phase 2 der Waffenruhe bilden werde.

In seiner „Masterplan“-Präsentation behauptete Kushner, die Beseitigung der Trümmer in Gaza würde lediglich zwei bis drei Jahre dauern. Laut UN-Schätzungen hingegen könnte diese Aufgabe bis zu 15 Jahre in Anspruch nehmen, bei Kosten von über 650 Millionen Dollar.

Diese Zahlen stammen zudem aus dem Juli 2024 und berücksichtigen somit mehr als ein weiteres Jahr an Zerstörung nicht. Israel hat seine rund um die Uhr laufende Demontage palästinensischer Infrastruktur seit Inkrafttreten der sogenannten Waffenruhe am 8. Oktober 2025 nicht eingestellt.

Ein Mitarbeiter einer humanitären NGO in Gaza berichtet The Cradle, dass selbst das zivile-militärische Koordinationszentrum (CMCC) der Waffenruhe, das eigentlich humanitäre Standards durchsetzen sollte, inzwischen als System der „Einschüchterung“ fungiere, das „grundlegende Moralvorstellungen verletzt“.

Am 21. Januar berichtete Drop Site News über geleakte Dokumente, die Pläne für den Bau einer „israelischen Panoptikum-Stadt“ offenlegten, die in von Israel kontrolliertem Gebiet im Süden Rafahs entstehen soll. The Guardian meldete anschließend, dass die Vereinigten Arabischen Emirate erwägen, das Projekt zu finanzieren. Die geleakten Baupläne beschrieben eine „Modellstadt“, in der die Bewohner rund um die Uhr überwacht würden – wie Versuchstiere – und gezwungen wären, biometrische Daten abzugeben, um Zutritt zu erhalten.

Rafah als Prototyp eines Gefängnisses

Den Vereinigten Arabischen Emiraten wird vorgeworfen, fünf mit dem IS verbundene Milizen zu unterstützen, die Israel geschaffen habe, um gegen Hamas zu kämpfen. Diese Gruppen sollten ursprünglich über ein ähnliches Lager-Stadt-Modell in Rafah herrschen. Tatsächlich hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz während der 60-tägigen Waffenruhe Anfang 2025 sogar den Bau einer solchen „Gemeinschaft“ angeordnet. Israel beabsichtigt seit Langem, rund 600.000 Palästinenser in eine derartige, eingezäunte Anlage umzusiedeln.

Die Rolle der Emirate in diesem Vorhaben reicht weiter zurück als ihr jüngstes Angebot zur Finanzierung einer solchen Konzentrationslager-Stadt. Bereits im Januar 2024 eröffneten sie offiziell sechs Entsalzungsanlagen auf der ägyptischen Seite der Gaza-Grenze – zufälligerweise mit einer Kapazität zur Wasserversorgung von 600.000 Menschen.

Vor der Waffenruhe und dem Zusammenbruch des privatisierten Hilfssystems bestand der Plan darin, die PMCs der GHF einzusetzen, um Zivilisten in ein solches Stadtgebiet zu locken. Dort angekommen, sollten die Palästinenser unter der Herrschaft von Israels mit dem IS verbundenen Proxy-Milizen stehen.

Laut Analysen der Forensic-Architecture-Gruppe bereitet Israel erneut Land vor, um ein solches Projekt umzusetzen. Gleichzeitig wirbt UG Solutions – das Unternehmen, das die PMCs der GHF anheuerte – erneut mit Stellenangeboten im belagerten Gebiet.

Enteignung im Gewand des Wiederaufbaus

Trotz der schwindelerregenden Abfolge an Schlagworten – BoP, GREAT, Sunrise, Panopticon – bleibt das Ergebnis dasselbe: kein Wiederaufbau, keine Souveränität und kein Ende der Besatzung. Die verschiedenen Konzepte zielen weniger auf Frieden als darauf ab, Palästinenser in Kontrollzonen zu zwingen, die von Tel Aviv und dessen regionalen Verbündeten überwacht werden.

Von Fantasien einer „Gaza-Riviera“ bis hin zu Vorschlägen, den Wiederaufbau auf Gebiete unter israelischer Militärkontrolle zu beschränken, handelt es sich letztlich um PowerPoint-Projektionspolitik. Eine Endlosschleife aus Plänen und Slogans hat nichts Substanzielles hervorgebracht. Stattdessen setzt das israelische Militär seinen täglichen Krieg der Auslöschung gegen Gazas Land, Bevölkerung und Zukunft fort.

Selbst Kushners 25-Milliarden-Dollar-Fantasie ist genau das: eine Fantasie. In den drei Monaten seit der UN-Resolution hat Washington nichts weiter geliefert als KI-generierte Stadtlandschaften und recycelte Präsentationen. Der einzige tatsächlich umgesetzte Plan ist der, der täglich voranschreitet – die Zerstörung Gazas.