„Algorithmische Kriegsführung ist die Zukunft und wird zu einer enormen Anzahl von Cyberangriffen führen“: Eric Schmidt auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Von The Sociable

Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass algorithmische Kriegsführung die Zukunft ist und damit eine enorme Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen einhergehen wird, so der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).

„Wenn man Code schreiben kann, kann man auch Cyberangriffe schreiben. Eine der Folgen davon wird sein, dass es zu einer enormen Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen kommen wird.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

Ukraine war is used for collecting training data to feed AI systems for future wars. AI dominated warfare will lead "enormous number of Zero Day Cyberattacks" & attacks on AI servers that "need to have reliable power": Eric Schmidt #MSC2026 https://t.co/xsn5Nzo7HN pic.twitter.com/ThKIm7jgUC — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2026

Übersetzung von „X“: Der Krieg in der Ukraine wird genutzt, um Trainingsdaten für KI-Systeme für zukünftige Kriege zu sammeln. KI-dominierte Kriegsführung wird zu einer „enormen Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen” und Angriffen auf KI-Server führen, die „eine zuverlässige Stromversorgung benötigen”: Eric Schmidt #MSC2026 https://youtube.com/watch?v=yMrYJH

„Jeder erfolgreiche Krieg wird grundsätzlich KI als strategische Grundlage und als Zielbasis haben […] Dazu benötigt man eine Menge Trainingsdaten […] All dies spielt sich derzeit zwischen Russland und der Ukraine ab.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

Bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte Henry Kissingers bester Freund dem Publikum, dass der Krieg in der Ukraine untersucht und zur Sammlung von Trainingsdaten genutzt werde, um KI-Systeme für die Planung künftiger Kriege zu füttern.

„Jeder erfolgreiche Krieg wird grundsätzlich KI als strategische Basis und als Zielbasis haben“, sagte Schmidt.

„Dazu benötigt man eine Menge Trainingsdaten, denn der Schlüssel zur KI ist, dass das System lernen muss. Zum Glück gibt es nicht so viele Kriege, aber Fragen wie ‚Wie identifiziert man Ziele? Was macht der Feind? Wie reagiert er?‘

All das spielt sich gerade zwischen Russland und der Ukraine ab.“

Mit der autonomen, algorithmischen Kriegsführung geht die Fähigkeit von Maschinen einher, Codes zu schreiben, darunter auch neuartige Methoden zur Durchführung von Cyberangriffen.

Seit Jahren warnen das Weltwirtschaftsforum (WEF) und sein Gründer Klaus Schwab vor einer bevorstehenden Cyberpandemie und haben im Rahmen verschiedener Cyber Polygon-Übungen zahlreiche Simulationen durchgeführt.

Bei Cyber Polygon 2020 warnte Schwab: „Wir alle kennen das beängstigende Szenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Verkehr, die Krankenhausdienste und unsere gesamte Gesellschaft zum Erliegen bringen würde, schenken ihm aber dennoch nicht genügend Beachtung.

„Die COVID-19-Krise wäre in dieser Hinsicht im Vergleich zu einem großen Cyberangriff nur eine kleine Störung.“

Heute warnt Schmidt davor, dass zukünftige Kriege nicht nur zu einem einzigen verheerenden Cyberangriff führen werden, sondern zu „einer enormen Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen“.

„Wenn man Code schreiben kann, kann man auch Cyberangriffe schreiben. Eine der Folgen dieser Innovation wird daher eine enorme Anzahl von Zero-Day-Cyberangriffen sein“, sagte Schmidt auf der MSC.

„KI und KI-Server, die beim Militär eingesetzt werden, sind legitime militärische Ziele und müssen daher gehärtet und geschützt werden. Sie müssen physisch gehärtet werden. Sie benötigen eine zuverlässige Stromversorgung, aber auch die Modelle.

„Es gibt sogenannte gegnerische Angriffe, bei denen man sich Zugang verschafft und das Modell, das aus Ihrer Sicht nur aus einer Reihe von Zahlen besteht, so weit verändert, dass die KI das Falsche tut.“

Während der gesamten Sitzung betonte Schmidt, dass die Automatisierung alle zukünftigen Schlachtfelder dominieren werde, von fahrerlosen Drohnen bis hin zu planenden und ausführenden KI-Agenten.

„Algorithmische Kriegsführung ist die Zukunft. So wird Krieg geführt werden […] Ich befürworte das keineswegs, aber in der Ukraine vollzieht sich dieser Wandel sehr, sehr schnell.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

"Algorithmic warfare is the future. It's how war will be done.. I'm not in any way endorsing this, but this is happening very, very quickly in Ukraine.. The fact of the matter is this is the future & I'm convinced of it!" Eric Schmidt #MSC2026 pic.twitter.com/L98oGKPkKn — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2026

Übersetzung von „X“: „Algorithmische Kriegsführung ist die Zukunft. So werden Kriege in Zukunft geführt werden. Ich befürworte das keineswegs, aber in der Ukraine vollzieht sich dieser Wandel sehr, sehr schnell. Tatsache ist, dass dies die Zukunft ist, und davon bin ich überzeugt!“ Eric Schmidt #MSC2026

In Bezug auf herkömmliche Panzer, Schiffe und Kampfflugzeuge sagte Schmidt, dass „es in jedem Fall ein Äquivalent zur Automatisierung geben wird“.

„Anstatt Panzer zu kaufen, werden Sie unbemannte Bodenfahrzeuge kaufen. Anstatt große Schiffe zu kaufen, werden Sie das Äquivalent von Drohnenschiffen kaufen – die auf verschiedene Weise automatisiert sind.

Was die Luftwaffe angeht, so werden Sie Drohnen haben, und diese Drohnen werden Angriffsdrohnen sein, aber die Drohnen werden auch in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Das ist die Zukunft der Kriegsführung.“

„Wie lösen wir dieses Problem mit Überfluss, mit kostengünstigen Systemen, die in Schwärmen gut funktionieren? Diese Technologie funktioniert jetzt.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

Eric Schmidt on the future of war: "All of us are familiar with tanks, boats & air force jets.. In every case there's going to be an automation equivalent [unmanned ground vehicles, automated drone ships, attack drones that defend themselves]" #MSC2026 https://t.co/xsn5Nzo7HN pic.twitter.com/tCvtbjDMWu — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2026

Übersetzung von „X“: Eric Schmidt über die Zukunft des Krieges: „Wir alle kennen Panzer, Schiffe und Kampfflugzeuge. In jedem Fall wird es ein Äquivalent zur Automatisierung geben [unbemannte Bodenfahrzeuge, automatisierte Drohnenschiffe, Angriffsdrohnen, die sich selbst verteidigen].” #MSC2026 https://youtube.com/watch?v=yMrYJH

Was die KI-Strategie angeht, sagte Schmidt, dass KI-Agenten zur Planung von Schlachten eingesetzt werden würden.

„Welche Agenten baut man für den Krieg?”, fragte er.

„Alle Generäle, die ich getroffen habe, sprechen davon, dass sie ein Bewusstsein für das Schlachtfeld haben wollen und alles sehen können möchten.”

Sehen ist eine Sache.

Die Fähigkeit, einen strategischen Schlachtplan zu entwickeln, Ihre Arbeit Schritt für Schritt zu zeigen und zu beweisen, dass Sie erfolgreich sein werden, ist eine völlig neue Dimension.

„Das ist es, was ich will […] Ich möchte, dass der Computer ihnen einen Plan gibt, einen Schlachtplan, von dem wir in einer Reihe von Iterationen beweisen können, dass er zum Sieg führt […] Mit Hilfe des verstärkenden Lernens kann man gewissermaßen beweisen, was die optimalen Wege sind.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

What AI agents do you build for war? Most people talk about the controversial Google-Pentagon Project Maven, which has largely been taken over by Palantir.

"I want the computer to give a battle plan that we can prove will win" using reinforcement learning: Eric Schmidt #MSC2026 pic.twitter.com/SL6UqqRmm8 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2026

Übersetzung von „X“: Welche KI-Agenten entwickeln Sie für den Krieg? Die meisten Leute sprechen über das umstrittene Projekt Maven von Google und dem Pentagon, das weitgehend von Palantir übernommen wurde.

„Ich möchte, dass der Computer einen Schlachtplan liefert, von dem wir sicher sein können, dass er zum Sieg führt“, und zwar mithilfe von verstärktem Lernen: Eric Schmidt #MSC2026

„Wenn die meisten Leute über KI sprechen, tun sie dies im Zusammenhang mit dem Projekt Maven […] Es war sehr umstritten; Google hat es gemeinsam mit dem Pentagon ins Leben gerufen; Google hat es eingestellt – ich war auf der Seite des Pentagons, was ein Chaos war, und schließlich wurde es größtenteils von Palantir übernommen.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

Die Abschreckung in zukünftigen Kriegen wird darauf basieren, dass man nicht weiß, was die Algorithmen des Gegners leisten können oder mit welchen Daten sie für bestimmte Szenarien trainiert wurden.

Schmidt erwähnt gerne, dass er Kissingers bester Freund war, und zwar scheinbar bei jedem Vortrag, den er hält. Auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 war dies nicht anders, wo er sich daran erinnerte, wie er mit dem umstrittenen Staatsmann in den 1950er Jahren über Abschreckung gesprochen hatte.

„Henry Kissinger und ich waren beste Freunde. Wir haben zwei Bücher zusammen geschrieben, und natürlich vermisse ich ihn jeden Tag […] Henry erzählte all diese Geschichten darüber, wie er Abschreckung betrieben hat und wie die Abschreckung in den 1950er Jahren aufgebaut wurde.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

"Henry Kissinger & I were best friends.. Henry would tell stories about how he did deterrence in the 50s & it was about counting things.. You can't model what algorithms are going to do. Algorithmic warfare should be extremely self-deterring because of that" Eric Schmidt #MSC2026 pic.twitter.com/F6j1iKtWek — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2026

Übersetzung von „X“: „Henry Kissinger und ich waren beste Freunde. Henry erzählte mir Geschichten darüber, wie er in den 50er Jahren Abschreckung betrieben hat, und dabei ging es darum, Dinge zu zählen. Man kann nicht modellieren, was Algorithmen tun werden. Algorithmus-Kriegsführung sollte aus diesem Grund extrem selbstabschreckend sein.“ Eric Schmidt #MSC2026



Zu Kissingers Zeiten basierte Abschreckung darauf, Dinge wie die Anzahl der Atomwaffen des Gegners zu zählen.

Schmidt sagt, dass diese Art der Abschreckung nicht mehr gilt.

„Ich spreche von einer Welt, in der man nicht weiß – man kann nicht modellieren, was die Algorithmen tun werden.

„Algorithmische Kriegsführung sollte aufgrund dieses Problems extrem selbstabschreckend sein.“

Bevor Maschinen und Algorithmen jedoch die Zukunft der Kriegsführung dominieren können, müssen sie erst einmal gebaut, mit Energie versorgt und programmiert werden, was eine Menge Ressourcen wie Rohstoffe, Land, Wasser und Energie erfordert.

Ein typisches Kernkraftwerk kann etwa 1,5 Gigawatt Strom erzeugen.

Um seine KI-Rechenzentren mit Strom zu versorgen, wird die USA laut Schmidt jedoch 90 Gigawatt zusätzliche Energie benötigen.

„Der Großteil der Welt – die Dritte Welt, wenn man so will – die anderen Länder, die wir normalerweise nicht besuchen, werden in der Regel chinesische Modelle verwenden, keine amerikanischen Modelle, während Europa […] nicht über die Größe, nicht über die Rechenzentren und nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um dies zu tun. Das ist eine Tragödie.“ Eric Schmidt, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2026

$2 Trillion is going into AI data centers. The US needs 90 GW of additional power. A nuclear power plant is 1.5 GW. China AI will dominate 3rd World. Europe doesn't have the scale, data centers or financing [$10B-$20B] to compete. "This is a tragedy": Eric Schmidt #MSC2026 pic.twitter.com/JaS1K9ioSU — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2026

Übersetzung von „X“: 2 Billionen Dollar fließen in KI-Rechenzentren. Die USA benötigen 90 GW zusätzliche Energie. Ein Kernkraftwerk hat eine Leistung von 1,5 GW. Chinas KI wird die Dritte Welt dominieren. Europa verfügt nicht über die Größe, die Rechenzentren oder die finanziellen Mittel [10 bis 20 Milliarden Dollar], um konkurrieren zu können. „Das ist eine Tragödie”: Eric Schmidt #MSC2026

Die USA und China sind gut positioniert, um die KI zu dominieren, Europa hingegen weniger.

Laut Schmidt verfügt Europa derzeit nicht über die Größe, die Rechenzentren oder die finanziellen Mittel, um konkurrieren zu können.

Unterdessen ist China mit seinem Open-Source-Modell bereit, die KI in der sogenannten Dritten Welt zu dominieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass algorithmische Kriegsführung die Zukunft ist.

Algorithmen werden Schlachten planen, Cyberangriffe schreiben, unbemannte Drohnenschwärme automatisieren und möglicherweise eine Abschreckungsquelle sein, da die Gegner keine Ahnung haben werden, was vor sich geht.

Letztes Jahr sagte Schmidt gegenüber dem Harvard Kennedy School Institute of Politics, dass er hoffe, dass KI zu einer Religion werde, anstatt zu etwas, gegen das die Menschen zu den Waffen greifen, da er davon profitieren würde, wenn KI zu einer Religion würde.