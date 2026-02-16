Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Ein Film, der wachrüttelt: Digitale ID – was sie wirklich mit uns vorhaben

Link zum Video

Dieses Interview hätte nie online gehen dürfen | Florian Homm

Merz gesteht allumfassende Niederlage des Westens ein

World Economic Forum ist Teil des EPSTEIN-Netzwerks! (Interview Ernst Wolff)

Halbzeit-Krieg: TPUSA gegen die NFL – Ep. 304 (OV m. dt. UT – Candace Owens)

Epstein-Files: Je mehr veröffentlicht wird, desto mysteriöser wird es

Florian Homm WARNT: „83% tragen Spike-Protein!“ (Zahlen lügen nicht)

Mentale Nahrung (The Reese Report – Deutsch)

Epstein-Akten – Warum Netanjahu jetzt nach Washington eilt

GEFAHR IM BLUT – DIE SPRITZE ENTHÜLLT IHR DUNKLES GEHEIMNIS!

Weltweit Nr.1 Fastenexperte: Die Verbindung zwischen Krebs und Fasten, die sie verbergen

Was ich aus dem EPSTEIN FILES gelernt habe (The Corbett Report – Deutsch)

Scott Ritter: USA bedroht durch Kuba? – Wir sind keine selbstbewusste Nation!

ENTHÜLLUNGEN Macrons Freund Erikas Freundin – Ep. 302 (OV m. dt. UT – Candace Owens)

Tacheles # 192

„80% der Menschen werden KEINEN JOB mehr haben!“ – Das kommt DANACH! (Post Labor Economy)