Der Hegemon wird den vollen Hybridkrieg gegen BRICS+ führen

Pepe Escobar

Der hybride Krieg 2.0 gegen den globalen Süden hat noch nicht einmal begonnen. Swing States, ihr wurdet alle gewarnt.

Die Schreiberlinge der US-Denkfabrik Land sind mit Montaigne nicht gerade vertraut: „Auf dem weltweit höchsten Thron sitzen wir immer noch nur auf unserem eigenen Hintern.“

In ihrer Hybris nehmen sie an, dass ihr schlaffer Hintern über dem aller anderen steht. Das Ergebnis ist, dass eine charakteristische Mischung aus Arroganz und Ignoranz am Ende immer die Vorhersehbarkeit ihrer Prognosen entlarvt.

U.S. Think Tank Land – berauscht von ihrer selbst geschaffenen Aura der Macht – telegraphiert immer im Voraus, was sie vorhaben. Das war der Fall beim Projekt 9/11 („Wir benötigen ein neues Pearl Harbor“). Das war der Fall mit dem RAND-Bericht über die Überdehnung und das Ungleichgewicht in Russland. Und jetzt ist das der Fall mit dem bevorstehenden amerikanischen Krieg gegen die BRICS-Staaten, den der Vorsitzende der in New York ansässigen Eurasia Group skizziert hat.

Es ist immer schmerzhaft, die intellektuell seichten feuchten Träume von Think Thank Land zu ertragen, die sich als „Analysen“ tarnen, aber in diesem speziellen Fall müssen sich die Hauptakteure des Globalen Südens darüber im Klaren sein, was sie erwartet.

Vorhersehbarerweise dreht sich die gesamte „Analyse“ um die bevorstehende, verheerende Demütigung des Hegemons und seiner Vasallen: Was passiert als Nächstes in Land 404, das – vorläufig – auch als Ukraine bekannt ist.

Brasilien, Indien, Indonesien und Saudi-Arabien werden als „vier große Zaunbauer“ abgetan, wenn es um den Stellvertreterkrieg der USA und der NATO gegen Russland geht. Es ist das gleiche alte Sprichwort „Du bist für uns oder gegen uns“.

Doch dann werden uns die sechs Hauptschuldigen des globalen Südens präsentiert: Brasilien, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei.

In einem weiteren kruden, engstirnigen Remix eines Schlagworts, das sich auf die amerikanischen Wahlen bezieht, werden diese als die entscheidenden Swing States bezeichnet, die der Hegemon verführen, beschwatzen, einschüchtern und bedrohen muss, um seine Vorherrschaft in der „regelbasierten internationalen Ordnung“ zu sichern.

Saudi-Arabien und Südafrika werden zu einem früheren Bericht hinzugefügt, der sich auf die „vier großen Zaungäste“ konzentrierte.

Das Manifest der Swing States stellt fest, dass sie alle G-20-Mitglieder sind und „sowohl in der Geopolitik als auch in der Geowirtschaft aktiv sind“ (Ach wirklich? Das sind ja Neuigkeiten). Was nicht erwähnt wird, ist, dass drei von ihnen BRICS-Mitglieder sind (Brasilien, Indien, Südafrika) und die anderen drei ernsthafte Kandidaten für den Beitritt zu BRICS+ sind: Die Beratungen werden auf dem bevorstehenden BRICS-Gipfel im August in Südafrika vorangetrieben.

Es ist also klar, worum es in dem Swing-State-Manifest geht: ein Aufruf zu den Waffen für den amerikanischen Krieg gegen die BRICS.

BRICS ist also nicht schlagkräftig

Das Swing-State-Manifest träumt feuchte Träume von Nearshoring und Friendshoring weg von China. Unsinn: Ein verstärkter Intra-BRICS+-Handel wird fortan an der Tagesordnung sein, insbesondere mit der erweiterten Praxis des Handels in nationalen Währungen (siehe Brasilien-China oder innerhalb der ASEAN), dem ersten Schritt zu einer weitreichenden Entdollarisierung.

Die Swing States werden als „keine neue Inkarnation“ der Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) oder „anderer vom globalen Süden dominierter Gruppierungen wie der G-77 und BRICS“ bezeichnet.

So viel zu exponentiellem Unsinn. Hier geht es um BRICS+ – die nun über die Instrumente (einschließlich der NDB, der BRICS-Bank) verfügen, um das zu tun, was die NAM während des Kalten Krieges nie erreichen konnte: den Rahmen für ein neues System zu schaffen, das Bretton Woods und die ineinandergreifenden Zwangsmechanismen des Hegemons umgeht.

Die Behauptung, BRICS habe „nicht viel Schlagkraft“, offenbart nur die kosmische Unkenntnis der US-Denkfabrik Land darüber, worum es bei BRICS + überhaupt geht.

Die Position Indiens wird nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass es ein Mitglied der Quad ist – definiert als eine „von den USA geführte Anstrengung, China auszugleichen“. Berichtigung: China einzudämmen.

Was die „Wahl“ der Swing States betrifft, zwischen den USA und China in den Bereichen Halbleiter, KI, Quantentechnologie, 5G und Biotechnologie zu wählen, so geht es nicht um die „Wahl“, sondern darum, inwieweit sie in der Lage sind, dem Druck der Hegemonen zur Verteufelung chinesischer Technologie standzuhalten.

Der Druck auf Brasilien zum Beispiel ist viel stärker als auf Saudi-Arabien oder Indonesien.

Letztendlich läuft aber alles auf die Besessenheit der Strauss’schen Neokonservativen hinaus: Die Ukraine. Die Swing States sind in unterschiedlichem Maße schuldig, sich dem Sanktionswahn zu widersetzen und/oder ihn zu untergraben. Die Türkei zum Beispiel wird beschuldigt, „Dual-Use“-Güter nach Russland zu liefern. Kein Wort darüber, dass das US-Finanzsystem die türkischen Banken mit Gewalt zwingt, keine russischen MIR-Zahlungskarten mehr zu akzeptieren.

Was das Wunschdenken anbelangt, so sticht diese Perle unter vielen hervor: „Der Kreml scheint zu glauben, dass er davon leben kann, wenn er seinen Handel nach Süden und Osten ausrichtet.“

Nun, Russland verdient bereits hervorragend in ganz Eurasien und einem großen Teil des globalen Südens.

Die Wirtschaft ist wieder in Gang gekommen (treibende Kräfte sind der Inlandstourismus, der Maschinenbau und die Metallindustrie); die Inflation liegt bei nur 2,5 % (niedriger als in der EU); die Arbeitslosigkeit liegt bei nur 3,5 %; und die Chefin der Zentralbank, Elvira Nabiullina, sagte, dass das Wachstum bis 2024 wieder das Niveau von vor der Sowjetunion erreichen wird.

Die US-Denkfabrik Tankland ist von Natur aus unfähig zu verstehen, dass die BRICS+-Staaten zwar noch einige ernsthafte Probleme mit ihren Handelskrediten zu lösen haben, Moskau aber bereits gezeigt hat, wie selbst eine angedeutete harte Unterstützung einer Währung sich als sofortiger Game Changer erweisen kann. Russland unterstützt gleichzeitig nicht nur den Rubel, sondern auch den Yuan.

In der Zwischenzeit zieht die Karawane der Entdollarisierung des globalen Südens unaufhaltsam weiter – auch wenn die Hyänen des Stellvertreterkriegs noch so sehr im Dunkeln heulen mögen. Wenn sich das ganze – erschütternde – Ausmaß der Demütigung durch die NATO in der Ukraine offenbart, was wohl Mitte des Sommers der Fall sein wird, wird der Hochgeschwindigkeitszug der Entdollarisierung ausgebucht sein, und zwar nonstop.

Wieder ein „Angebot, das man nicht ablehnen kann“

Als ob das alles nicht schon albern genug wäre, setzt das Manifest der Swing States noch einen drauf und beschuldigt sie der „zukünftigen (nuklearen) Proliferationsrisiken“: insbesondere – wer sonst – den Iran.

Russland wird übrigens als „Mittelmacht, aber eine im Niedergang befindliche“ definiert. Und „hyper-revisionistisch“ obendrein. Oh je: mit solchen „Experten“ brauchen die Amerikaner nicht einmal Feinde.

Und ja, mittlerweile dürfen Sie sich vor Lachen biegen: China wird beschuldigt, zu versuchen, die BRICS zu lenken und zu kooptieren. Der „Vorschlag“ – oder das mafiöse „Angebot, das Sie nicht ablehnen können“ – an die Swing-Staaten lautet, dass Sie sich nicht einem „von China gelenkten und von Russland unterstützten Gremium anschließen können, das sich aktiv gegen die Vereinigten Staaten stellt“.

Die Botschaft ist unmissverständlich: „Die Gefahr einer chinesisch-russischen Kooptation der erweiterten BRICS – und damit des globalen Südens – ist real und muss angegangen werden.“

Und hier sind die Rezepte, um ihr zu begegnen. Die meisten Swing-Staaten zum G-7-Gipfel einladen (der ein kläglicher Fehlschlag war). „Mehr hochrangige Besuche von wichtigen US-Diplomaten“ (willkommen bei Keksverteiler Vicky Nuland). Und nicht zuletzt mafiöse Taktiken, wie eine „flinkere Handelsstrategie, die die Nuss des Zugangs zum US-Markt zu knacken beginnt“.

Das Swing-State-Manifest konnte nicht anders, als die Katze aus dem Sack zu lassen, indem es vorhersagte, dass „die Spannungen zwischen den USA und China dramatisch zunehmen und zu einer Konfrontation im Stil des Kalten Krieges führen“. Das ist bereits der Fall – ausgelöst durch den Hegemon.

Was wäre also die Folge? Die vielbeschworene und zu Tode gesponnene „Abkopplung“, die die Swing States dazu zwingt, sich „mehr auf die eine oder andere Seite zu stellen“. Es heißt wieder einmal: „Ihr seid für uns oder gegen uns“.

Da haben Sie es also. Roh, in Fleisch und Blut – mit eingebauten verschleierten Drohungen. Der hybride Krieg 2.0 gegen den globalen Süden hat noch nicht einmal begonnen. Swing States, ihr wurdet alle gewarnt.