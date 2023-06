In Kanada gibt es jetzt 250 „außer Kontrolle geratene“ Brände, weshalb manche sagen, das sei alles „geplant

Massive Waldbrände haben sich in der kanadischen Provinz Quebec rasch ausgebreitet, angefacht durch trockene und heiße Wetterbedingungen und mehrere Blitzeinschläge. Die Zahl der Brände stieg nach einem Gewitter am 1. Juni von 36 auf über 100 an und überraschte die Behörden. Seit Donnerstag hat sich diese gewaltige Feuersbrunst noch verschlimmert. Viel, viel schlimmer. Und die Flammen breiten sich weiter aus.

Trace Gallagher von Fox News gab am Donnerstag einen ernüchternden Bericht über das beispiellose Ausmaß der Waldbrände in Kanada, die die bewaldete Landschaft verwüstet und die Luftqualität im gesamten Nordosten stark beeinträchtigt haben.

„Während die meisten Brände in den westlichen Provinzen unter Kontrolle sind, haben die Brände nun neue Fronten eröffnet und sich auf die östlichen Provinzen Nova Scotia, Quebec und Ontario ausgebreitet. Derzeit gibt es 437 aktive Brände, von denen etwa 250 außer Kontrolle sind. Etwa 26.000 Kanadier haben ihre Häuser wegen der Brände evakuiert. Und Experten sagen, dass die gefährlichen Bedingungen in New York City die schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen sind.

Ein Tik Tok-Benutzer namens Al Vanchon hatte seine eigenen Vermutungen darüber, warum sich die wütenden Waldbrände plötzlich in der kanadischen Wildnis ausbreiten könnten.

There are 250 "out-of-control" wildfires now raging across Canada.



This Tik Tok user believes he may know why. pic.twitter.com/LatPyIGgEc — Kyle Becker (@kylenabecker) June 8, 2023

„Falls Sie die neuesten Nachrichten hier in Kanada noch nicht gehört haben: BC brennt, die Ostküste brennt und jetzt auch noch Quebec“, sagte er. „Quebec an einem Tag, die ganze Provinz brannte an einem schönen Tag.“

„Das ist geplant, und ich werde Ihnen sagen, warum es geplant ist“, fuhr er fort. „Sie wollen die Menschen vom Land in die Städte bringen und sie dann für 15 Minuten in den Städten einsperren. Und wie macht man das? Man verseucht die Luft, man verseucht das Wasser, und so weiter.“

„Das ist alles ein Trick und ein Plan, um die Menschen in die Städte zu bringen, damit sie ihre Smart Cities einrichten können“, fügte er hinzu. „Und das ist der einzige Weg, wie sie dich kontrollieren können. Zuerst müssen sie zur digitalen Währung übergehen und Sie in die Smart Cities locken. Das passiert, und das ist real. Das ist böse. Das ist das pure Böse.“

Die offizielle Erklärung für die Entstehung der Waldbrände in Kanada lautet, dass Blitzeinschläge und ungewöhnlich warmes Wetter dafür verantwortlich sind. Viele Behörden versuchen, den „Klimawandel“ für die Waldbrände verantwortlich zu machen.

Die „15-Minuten-Städte“ sind ein relativ neues Konzept. Die Idee ist, Städte so zu bauen, dass „die meisten Dinge des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind“. Carlos Moreno, Urbanist und Professor an der Sorbonne-Universität in Paris, hatte die Idee erstmals 2016, damit die meisten Menschen einfachen Zugang zu Geschäften, Schulen, Ärzten, Fitnessstudios, Parks, Restaurants und kulturellen Einrichtungen haben.

Benjamin Büttner, Mobilitätsexperte an der Technischen Universität München, erklärte gegenüber DW ideas: „Um nachhaltigere Städte zu schaffen, müssen Dinge wie Grünflächen, Sportplätze, Kinos und Geschäfte dorthin verlegt werden, wo die Menschen leben, und nicht umgekehrt. Und das bedeutet nicht, dass sie abgerissen und neu gebaut werden müssen, sondern dass der bereits vorhandene öffentliche Raum neu gestaltet werden muss.“

„Die 15-Minuten-Stadt bietet auch ein Mobilitätskonzept: weniger Autos und mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, sichere Wege für Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen und Orte für soziale Interaktion“, heißt es weiter.

„Autos sind ein Problem, zumindest in städtischen Zentren. Sie beanspruchen zu viel Platz und können die aktive Mobilität behindern“, so Büttner.

Das Konzept der 15-Minuten-Städte scheint sich eher auf die Umgestaltung bereits bestehender städtischer Gebiete zu beziehen als auf die Umsiedlung von Menschen vom Land in städtische Gebiete.

Die kanadischen Brände haben eine beträchtliche „globale Reaktion“ hervorgerufen. Neben rund 110 Feuerwehrleuten aus Frankreich sind 600 Feuerwehrleute aus den Vereinigten Staaten auf dem Weg nach Kanada, von denen einige nächste Woche in Quebec eintreffen sollen. Es hat sich jedoch eine neue Herausforderung ergeben, da einige Brände so groß geworden sind, dass sie mit anderen zusammenwachsen, was für die Feuerwehrleute eine schwierige Aufgabe darstellt.

Mit über 280.000 Hektar Land, die bereits von den Bränden vernichtet wurden, ist dies die bisher schwerste Brandsaison in Québec. Die kanadische Provinz wird von Waldbränden in einem noch nie dagewesenen Ausmaß heimgesucht, ein Phänomen, das man sonst eher mit Regionen im Westen Kanadas wie Alberta und British Columbia in Verbindung bringt.

Die Brände haben bereits für Gesprächsstoff unter Klimaaktivisten und Politikern gesorgt, die ohne Beweise behaupten, die Waldbrände seien indirekt durch menschliche Aktivitäten verursacht worden. Andere wiederum beschuldigen den Menschen viel stärker, für die Brände verantwortlich zu sein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Misstrauen der Zivilbevölkerung gegenüber der Regierung nach der autoritären Covid-Reaktion, den anschließenden Abriegelungen, den Maskenauflagen und den Impfstoffauflagen so groß ist wie nie zuvor. Es überrascht nicht, aber es ist bedauerlich, dass bei jedem nationalen Notfall die erste Reaktion von Millionen von Menschen darin besteht, die Regierung zu verdächtigen, die dahinterstecken könnte.