Die große COVID-Todesvertuschung

Anfang April 2020 stellten Ärzte bereits den Einsatz dieser medizinischen Strategie zur Unterstützung von COVID-19-Patienten in Frage, doch ihre Bedenken stießen auf taube Ohren.

Innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch der Pandemie wurde deutlich, dass die übliche Praxis, COVID-19-Patienten mechanisch zu beatmen, ein Todesurteil bedeutete: 76,4 % der COVID-19-Patienten (im Alter von 18 bis 65 Jahren) in New York City, die beatmet wurden, starben. Bei den Patienten über 65 Jahren, die beatmet wurden, lag die Sterblichkeitsrate bei 97,2 %

Die Empfehlung, COVID-Patienten in erster Linie mechanisch zu beatmen, kam von der Weltgesundheitsorganisation, die sich dabei angeblich auf Erfahrungen und Empfehlungen von Ärzten in China stützte. Die Beatmung von COVID-Patienten wurde jedoch nicht empfohlen, weil sie die Überlebensrate erhöht. Sie diente dem Schutz des Gesundheitspersonals, indem das Virus in der Beatmungsmaschine isoliert wurde

Daten deuten darauf hin, dass im Frühjahr 2020 rund 10.000 Patienten in New Yorker Krankenhäusern an COVID starben, nachdem sie an Beatmungsgeräte angeschlossen worden waren. Auch in anderen Großstädten kam es zu einem massiven Anstieg der Todesfälle bei jüngeren Menschen, bei denen das Risiko, an COVID zu sterben, gering war. Es ist möglich, dass viele dieser Todesfälle auf die mechanische Beatmung zurückzuführen sind

Die WHO muss für ihre unethische Empfehlung zur Rechenschaft gezogen werden, COVID-Verdachtspatienten zu opfern, indem sie die Beatmung als Strategie zur Eindämmung der Infektion einsetzt – vor allem, wenn man bedenkt, dass sie jetzt versucht, einseitige Macht und Autorität zu erlangen, um Pandemie-Entscheidungen ohne lokalen Input zu treffen

Zu zeigen, wie die WHO-Empfehlung, Patienten mechanisch zu beatmen, zu einem unnötigen Tod von Menschen führte, die kein großes Risiko hatten, an COVID zu sterben, ist vielleicht eines der schlagkräftigsten Argumente, die ein Land verwenden kann, um für Unabhängigkeit und die Ablehnung des Pandemieabkommens der WHO zu argumentieren

Innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch der Pandemie wurde deutlich, dass die übliche Praxis, COVID-19-Patienten mechanisch zu beatmen, ein Todesurteil war.

Anfang April 2020 stellten viele Ärzte bereits deren Einsatz in Frage, da Daten zeigten, dass 76,4 % der COVID-19-Patienten (im Alter von 18 bis 65 Jahren) in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, starben. Bei den Patienten über 65 Jahren, die beatmet wurden, lag die Sterblichkeitsrate bei satten 97,2 %.

Wer älter als 65 Jahre war, hatte eine 26-mal höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn er NICHT an ein Beatmungsgerät angeschlossen war. Eine kleine Studie aus Wuhan, China, beziffert die Sterblichkeitsrate auf 86 %, und in Texas starben 84,9 % der Patienten nach mehr als 96 Stunden an einem Beatmungsgerät.

In einem weit verbreiteten YouTube-Video (siehe oben), das am 31. März 2020 veröffentlicht wurde, warnte Dr. Cameron Kyle-Sidell, ein Spezialist für Intensivpflege am Mount Sinai Health System in New York, dass „wir unser Vorgehen ändern müssen, wenn wir so viele Leben wie möglich retten wollen“. Sidell betonte, dass die Ärzte „die falsche Krankheit behandeln“ und dass es völlig falsch sei, COVID-Patienten mechanisch zu beatmen.

„Wir arbeiten nach einem medizinischen Paradigma, das nicht wahr ist“, sagte Sidell. „Ich befürchte, dass diese fehlgeleitete Behandlung einer großen Anzahl von Menschen in sehr kurzer Zeit enormen Schaden zufügen wird … Diese Methode, die in diesem Moment in jedem Krankenhaus des Landes weit verbreitet ist … schadet tatsächlich mehr als sie nützt.“

Warum wurden COVID-Patienten an die Beatmungsgeräte angeschlossen?

Die Empfehlung, COVID-Patienten als Erstmaßnahme mechanisch zu beatmen, stammt von der Weltgesundheitsorganisation die Anfang März 2020 einen COVID-19-Leitfaden veröffentlicht hat, der auf den Erfahrungen und Empfehlungen von Ärzten in China beruht.

Der WHO zufolge sollte die Behandlung rasch auf eine mechanische Beatmung ausgeweitet werden. Im Idealfall sollten die Patienten sofort beatmet werden. Was der Öffentlichkeit entging, war der Hauptgrund dafür. Die Beatmung von COVID-Patienten wurde nicht empfohlen, um die Überlebensrate zu erhöhen, sondern um das Gesundheitspersonal zu schützen, indem das Virus in der Beatmungsmaschine isoliert wird.

Die Verwendung von weniger invasiven Überdruckgeräten könnte zur Verbreitung von infektiösen Aerosolen führen, warnte die WHO. Mit anderen Worten, man tötete Patienten, um das Personal und andere, vermutlich nicht COVID-Patienten, zu „retten“. Dass Beatmung und Sedierung zum Schutz des Krankenhauspersonals eingesetzt wurden, wurde vom Wall Street Journal in einem Artikel vom 20. Dezember 2020 hervorgehoben, der feststellte:

„Im vergangenen Frühjahr schlossen Ärzte Patienten an Beatmungsgeräte an, um die Ansteckung zu begrenzen, als noch nicht klar war, wie sich das Virus ausbreitet, und als Schutzmasken und Kittel Mangelware waren. Die Ärzte hätten auch andere Arten von Atemunterstützungsgeräten einsetzen können, die keine riskante Sedierung erfordern, aber frühe Berichte deuteten darauf hin, dass Patienten, die sie benutzten, gefährliche Mengen des Virus in die Luft sprühen könnten, sagte Theodore Iwashyna, ein Intensivmediziner an der University of Michigan und am Department of Veterans Affairs in Ann Arbor, Mich. Damals, so Iwashyna, befürchteten Ärzte und Krankenschwestern, dass sich das Virus in den Krankenhäusern verbreiten könnte. Wir haben kranke Patienten sehr früh intubiert. Nicht zum Wohle der Patienten, sondern um die Epidemie einzudämmen und andere Patienten zu retten“, so Dr. Iwashyna. Das war ein furchtbares Gefühl.“

Wie James Lyons-Weiler in einem Substack-Artikel vom 23. Januar 2023 trocken feststellt „Die Euthanasie von Menschen ist illegal. Vor allem zum Wohle anderer Patienten. Es sollte sich schrecklich anfühlen.“

Fauci wusste, dass Entlüftungsöffnungen mehr Schaden als Nutzen bringen

Selbst Dr. Anthony Fauci gab Mitte Juni 2022 in einem Vortrag (siehe oben) zu, dass die mechanische Beatmung von Patienten mehr schadet als nützt.

„Wir haben sehr, sehr bereitwillig Menschen an die mechanische Beatmung angeschlossen, als wir durch klinische Erfahrung herausfanden, dass es vielleicht besser gewesen wäre, sie in Bauch- oder Rückenlage richtig zu lagern und nicht unbedingt jemanden so schnell zu intubieren, was vielleicht mehr geschadet als genutzt hätte. Das haben wir gelernt, als wir mehr Erfahrung hatten.“

Dennoch sehen die staatlichen Behandlungsrichtlinien bis heute eine invasive mechanische Beatmung vor. Wenn die Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses im Sommer 2022 wusste, dass die Beatmung von Patienten mehr schadet als nützt, warum hat sie dann die Krankenhäuser nicht angewiesen, sie nicht mehr anzuwenden? Oder zumindest nachdrücklich davon abgeraten?

Und warum hat die Regierung weiterhin finanzielle Anreize für den Einsatz der mechanischen Beatmung geschaffen, nachdem sie erkannt hatte, wie schädlich sie ist? Zwar haben viele Krankenhäuser den Einsatz der mechanischen Beatmung gegen Ende des Jahres 2020 und darüber hinaus reduziert, doch wurde sie noch immer nicht vollständig durch nichtinvasive Strategien ersetzt, die sich als weitaus effektiver erwiesen haben.

Viele „COVID-Patienten“ hatten kein COVID

Die Sache wird noch perverser, wenn man bedenkt, dass viele „COVID-Fälle“ Patienten waren, die lediglich durch fehlerhafte PCR-Tests positiv getestet wurden. Sie hatten kein COVID, wurden aber trotzdem entlüftet, dank der unbegründeten Theorie, man könne COVID-19 haben und ohne Symptome ansteckend sein.

Die Krankenhäuser erhielten außerdem massive finanzielle Anreize, um Patienten mit COVID zu diagnostizieren – ob sie es nun hatten oder nicht – und sie zu beatmen. Außerdem erhielten sie Boni für den Einsatz von toxischem Remdesivir und wurden für jeden COVID-Todesfall bezahlt. Das gesamte System war so angelegt, dass die Krankenhäuser für Fehldiagnosen, Fehlbehandlungen und letztlich für den Tod von Patienten belohnt wurden.

Auch China profitierte von den fehlgeleiteten Ratschlägen der WHO. Während die USA nach mehr Beatmungsgeräten verlangten, verließen sich chinesische Krankenhäuser immer weniger auf diese Geräte und exportierten sie stattdessen in großen Mengen.

Wie viele COVID-Patienten wurden durch den schlechten Rat der WHO getötet?

Wie viele COVID-19-Patienten starben, als sie im Frühjahr 2020 an die mechanische Beatmung angeschlossen wurden? Diese Frage versucht der Anwalt und Autor Michael P. Senger in seinem Artikel „The Great COVID Ventilator Death Coverup“ vom 25. Mai 2023 zu beantworten. Er schreibt unter anderem:

„… das Establishment versucht zu argumentieren, dass die Beatmungsgeräte im Frühjahr 2020 zwar übermäßig eingesetzt wurden und mehr schadeten als nutzten … die Beatmungsgeräte selbst aber niemanden töteten. Ein erstaunliches Argument, selbst nach den miserablen Standards der COVID-Ära. Aber da jeder, der diese Darstellung unterstützt, behauptet, dass es im Frühjahr 2020 keine Todesfälle durch Beatmungsgeräte gab, müssen wir nur beweisen, dass es eine signifikante Anzahl von Todesfällen durch Beatmungsgeräte gab, und der Rest der Glaubwürdigkeit des Establishments in Bezug auf die ersten Monate von COVID fällt in sich zusammen. Zusätzlich zu den anekdotischen Beweisen … deuten mehrere beunruhigende Daten seit langem stark darauf hin, dass es im Frühjahr 2020 nicht nur einige Todesfälle an Beatmungsgeräten gab, sondern eine ziemlich erschreckende Anzahl von ihnen … Die CDC berichtet dass im Frühjahr 2020 in den Krankenhäusern von New York City 18.679 Patienten mit COVID starben. Und laut der im JAMA veröffentlichten Stichprobe, wurde etwas mehr als die Hälfte der Patienten, die in den New Yorker Krankenhäusern an COVID starben, an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Dementsprechend starben im Frühjahr 2020 rund 10.000 Patienten in New Yorker Krankenhäusern an COVID, nachdem sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden waren … Wie Jessica Hockett außerdem dokumentiert hat in akribischer Detailarbeit und mit Hilfe verschiedener Methoden dokumentiert hat, erlebte New York City kurz nach Beginn des Lockdowns und der Reaktion auf COVID ein drastisches, atemberaubendes Sterblichkeitsereignis, das nirgendwo sonst oder zu keiner anderen Zeit zu beobachten war. Angesichts seiner Einzigartigkeit kann dieses erschreckende Sterbeereignis ganz einfach nicht auf natürliche Ursachen zurückgeführt werden. In Anlehnung an die Arbeit von Hockett ist unten ein Diagramm der wöchentlichen stationären Gesamtsterblichkeit in Krankenhäusern von Januar 2018 bis April 2023 dargestellt, aufgeteilt in Patienten ab 65 Jahren (blaue Linie) und Patienten unter 65 Jahren (rote Linie). Dieser sprunghafte Anstieg der stationären Krankenhaussterblichkeit in New York City im Frühjahr 2020, insbesondere bei jungen Menschen, ist in keinem anderen Zeitraum zu beobachten, auch wenn die COVID-Todesfälle 2021 wieder ansteigen sollen.“

Stationäre Sterblichkeit in den USA, 2020 bis heute

Senger zeigt dann die gleichen Grafiken zur Gesamtmortalität bei stationären Krankenhauspatienten für jede der größten Städte der USA: Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles und Washington, D.C. Alle zeigen einen massiven Anstieg der Krankenhaussterblichkeit, insbesondere bei älteren Menschen (65 Jahre und älter), in denselben Zeiträumen wie NYC. Er erstellte auch Diagramme für die Todesfälle auf Ebene der Bundesstaaten wie folgt:

Ein Strohmann-Argument

Senger fährt fort:

„Ein paar Punkte zu diesen Diagrammen. Erstens: Der Anstieg der Sterblichkeit in der Region New York im Frühjahr 2020, insbesondere bei jungen Menschen, ist zwar beispiellos, aber nicht der einzige, den wir sehen. Diese Spitzen bei der Sterblichkeit unter jungen Menschen sind auffällig, weil schon seit langem bekannt ist, dass die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) von COVID bei älteren Menschen extrem verzerrt ist. Dies sind zum Beispiel die am häufigsten zitierten Daten zur IFR von COVID nach Alter:

Diese Spitzen bei der Sterblichkeit junger Menschen können also nicht auf die COVID zurückgeführt werden. Besonders auffällig ist, dass Ende 2020 in Kalifornien in allen Altersgruppen ein signifikanter Anstieg der Sterblichkeit zu verzeichnen ist … Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Krankenhäuser in Kalifornien Ende 2020 zwar den Einsatz von Beatmungsgeräten generell zurückgeschraubt haben, aber immer noch in großem Umfang intubieren oder andere iatrogene Praktiken anwenden … Noch merkwürdiger ist, dass in Texas im Sommer 2021 ein sprunghafter Anstieg der Todesfälle bei jungen Menschen zu verzeichnen war, der nicht mit einem entsprechenden Anstieg der Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen einherging; dies könnte, offen gesagt, nichts mit COVID zu tun gehabt haben. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass die Region New York im Frühjahr 2020 ein einzigartiges, schreckliches Sterblichkeitsereignis erlebte, das durch keinen der anderen Faktoren angemessen erklärt werden kann. Außerdem standen die Ärzte im Frühjahr 2020 unter erheblichem Druck, Patienten an ein Beatmungsgerät anzuschließen, selbst wenn sie nur bewusstlos waren; die Politiker hatten Zehntausende von Beatmungsgeräten zu exorbitanten Preisen gekauft, und die Krankenhäuser erhielten mehr Mittel, wenn Patienten an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden. In Verbindung mit den oben genannten Anekdoten über Patienten, die zum Schutz des Personals über längere Zeiträume an Beatmungsgeräte angeschlossen wurden, und der Tatsache, dass mehr als 10 000 Patienten in New York City nach der Intubation starben, wird deutlich, dass eine erschreckend hohe Zahl von Patienten wahrscheinlich durch Beatmungsgeräte getötet wurde. Erstaunlicherweise behauptet das Establishment trotz all dieser Fakten, dass im Frühjahr 2020 keine Patienten durch Beatmungsgeräte getötet wurden. Für mich ist das die Art von unplausiblen, übermäßig defensiven Argumenten, die man vorbringt, wenn man in Panik ist. Im Frühjahr 2020 wurden in ganz Amerika Zehntausende von Patienten an Beatmungsgeräte angeschlossen. Da die überwiegende Mehrheit dieser Patienten starb, ist es einfach unglaubwürdig, dass keiner von ihnen durch Beatmungsgeräte getötet wurde. Wenn ein tödliches Verfahren bei Zehntausenden von Patienten angewandt wird, würde selbst ein Grundmaß an menschlichem Versagen bedeuten, dass das Verfahren zumindest bei einem Bruchteil dieser Patienten versehentlich angewandt wurde. Das Establishment hat daraufhin mit weiteren Studien die angeblich zeigen, dass die „frühzeitige Intubation“ die Zeit, die die Patienten an der Beatmungsmaschine verbrachten, tatsächlich verkürzte und somit keinen von ihnen tötete. Aber das ist ein Strohmann-Argument … Die Frage ist nicht, ob Patienten ‚früh‘ oder ’spät‘ intubiert wurden, gemessen an den Symptomen, die sie gezeigt haben könnten – die Frage ist, ob Patienten an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, die von vornherein nicht hätten angeschlossen werden dürfen, oder ob sie auf andere Weise zu lange daran angeschlossen waren.“

Moralisch unvertretbare Vertuschung

Senger weist darauf hin, dass nach Gesprächen mit anderen Anwälten die meisten darin übereinstimmen, dass für Krankenhäuser praktisch kein Risiko eines Rechtsstreits wegen Todesfällen durch Beatmungsgeräte besteht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass jeder COVID als globalen Notfall wahrgenommen hat, und in Notfällen tut man einfach das Beste, was man kann, mit dem, was man hat und was man weiß.

„Unabhängig davon, wie viel Schaden entstanden ist, ist es einfach zu schwierig zu beweisen, dass das Verfahren angesichts der Informationen, die damals aus China kamen, gegen den Standard der Notfallversorgung verstieß“ schreibt er.

Dennoch: „Die Situation ist moralisch unentschuldbar“, sagt Senger und fügt hinzu, dass wir der Frage auf den Grund gehen müssen, wie und warum diese Patienten gestorben sind. Dem stimme ich zu. Während Senger die Wahrheit wissen will, um zu verstehen, was passiert ist, und um die Erkrankten zu ehren, würde ich hinzufügen, dass wir die Wahrheit brauchen, um zu vermeiden, dass wir denselben Fehler noch einmal machen, denn es wird ein nächstes Mal geben.

Die WHO muss zur Rechenschaft gezogen werden

Die WHO muss für ihre unethische Empfehlung, Patienten mit Verdacht auf COVID zu opfern, indem sie die Beatmung als Strategie zur Eindämmung der Infektion einsetzt, zur Rechenschaft gezogen werden – vor allem, wenn man bedenkt, dass sie jetzt versucht, einseitige Macht und Autorität zu erlangen, um Pandemie-Entscheidungen ohne lokale Beteiligung zu treffen.

Aufzuzeigen, wie die WHO-Empfehlung, Patienten mechanisch zu beatmen, zu einem unnötigen Tod von Menschen führte, bei denen kein großes Risiko bestand, an COVID zu sterben, ist vielleicht eines der schlagkräftigsten Argumente, mit denen ein Land für seine Unabhängigkeit und die Ablehnung des Pandemievertrags der WHO argumentieren kann.

Man kann der WHO einfach nicht zutrauen, vernünftige medizinische Entscheidungen für die ganze Welt zu treffen. Das kann niemand. Wir müssen es den medizinischen Experten vor Ort ermöglichen, in solchen Situationen Entscheidungen zu treffen, zusammenzuarbeiten und Informationen untereinander auszutauschen. Das von oben herab verordnete medizinische Paradigma, das die WHO durchsetzen will, ist schlichtweg katastrophal, und die COVID-Pandemie beweist dies.

Vergessen wir auch nicht, dass der Missbrauch der mechanischen Beatmung den Anschein erweckte, COVID sei unabhängig vom Alter außerordentlich tödlich, was wiederum dazu beitrug, die Akzeptanz der experimentellen COVID-Impfungen zu fördern, die heute eine der Hauptursachen für häufige Erkrankungen, chronische Behinderungen und übermäßige Todesfälle sind. Natürlich wird auch das vertuscht.

Letzten Endes wird der Umgang der WHO mit der COVID-Pandemie zweifellos als der schlechteste in die Geschichte der Medizin eingehen. Können wir wirklich darauf vertrauen, dass sie in Zukunft bessere Entscheidungen treffen wird?

Ich denke nicht, und deshalb müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass die USA den Pandemievertrag unterzeichnen. Besser noch, wir müssen ganz aus der WHO austreten. Zu diesem Zweck fordere ich Sie dringend auf, sich mit Ihren lokalen Abgeordneten und Senatoren in Verbindung zu setzen und sie aufzufordern:

Unterstützen Sie das „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ Verweigerung der Finanzierung für die WHO Unterstützung des Rückzugs der USA aus der WHO

