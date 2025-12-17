Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Der Herr der Welt

Manlio Dinucci

Präsident Trumps Nationale Sicherheitsstrategie für 2025 entspricht Ausgaben von 1 Billion (1000 Milliarden) Dollar. An diesen astronomischen Ausgaben ist nichts Neues, aber diesmal rechnet das Weiße Haus die Kosten für den Kampf gegen die Einwanderung an und zieht die Profite der Trump Gold Card ab.
Dieses Paket zielt darauf ab, die Vereinigten Staaten (mit Schulden von mehr als 33.000 Milliarden Dollar) in eine Festung zu verwandeln, die ihren Gläubigern entkommen kann und damit die Ära der wirtschaftlichen Globalisierung der Clinton-Bush-Obama-Biden-Jahre beendet.

