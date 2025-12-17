Seit 2014 verfolgte die EU eine Politik der Eskalation gegenüber Russland – und verzockte sich. Besessene Spieler verlieren zuletzt meist alles.

Victoria Nuland, die im US-Aussenministerium für die Ukraine zuständige Beamtin, setzte – wie sie selbst öffentlich einräumte – fünf Milliarden US-Dollar auf den ukrainischen Spieltisch.

Dieses Geld sollte einen Regimewechsel herbeiführen. Nach dem Putsch im Jahr 2014 diskutierte Victoria „Fuck the EU“ Nuland gemeinsam mit dem US-Botschafter in Kiew die Eignung ukrainischer Politiker für die neue Regierung und bestimmte den neuen Ministerpräsidenten.