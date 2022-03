Der heutige Krieg kann nicht verstanden werden, ohne zuerst die Rolle der US-Regierung beim Maidan-Putsch in der Ukraine zu verstehen.

Haftungsausschluss: Ich habe weder den Putsch der US-Regierung im Jahr 2014 unterstützt, der die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine stürzte, noch habe ich die Beschießung des Donbass durch die Ukraine in den letzten acht Jahren unterstützt, noch unterstütze ich die aktuelle Invasion Russlands in der Ukraine. Die Neonazi-Gruppierungen stellen einen kleinen Prozentsatz der Ukraine dar, aber einen bedeutenden Prozentsatz, der eine wichtige Rolle beim Putsch 2014 gespielt hat. Dies ist keine Geschichte von Gut gegen Böse. Es ist eine Geschichte von korrupten Regierungen, die rücksichtslos für konkurrierende Eigeninteressen kämpfen, während die einfachen Bürger die größten Konsequenzen zu tragen haben.

Wenn das amerikanische Volk die Wahrheit darüber wüsste, wie Obama und Biden Neonazi-Gruppen geholfen haben, die gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen, wären sie vielleicht nicht so erpicht darauf, den Dritten Weltkrieg zu beginnen. Die heutige Krise in der Ukraine kann nicht verstanden werden, ohne zuerst die Rolle der US-Regierung beim ukrainischen Maidan-Putsch zu verstehen.

2013 lehnte der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch einen IWF-Kredit und ein EU-Assoziierungsabkommen ab, weil er behauptete, der Kredit würde die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen der Ukraine abgeben und die Lebenshaltungskosten für das ukrainische Volk erhöhen.

Als Reaktion darauf wurde sofort eine hoch organisierte, vom Westen unterstützte Farbrevolution unter Führung von US-Regierungsbeamten gegen Janukowitsch eingesetzt.

US-Organisationen wie die National Endowment for Democracy (NED), eine berüchtigte CIA-Front, schulten aktivistische Journalisten für die Nutzung sozialer Medien, finanzierten Fernsehsender, die den Protest unterstützten, und brachten eine große Zahl von Demonstranten mit Bussen von außerhalb der Stadt.

NED hat vor kurzem seine Aufzeichnungen über Finanzierungsprojekte in der Ukraine gelöscht, aber die archivierten Webseiten können hier gefunden werden.

Neo-Nazi-Gruppen eskalieren die Gewalt

Was als gewaltlose, friedliche Proteste auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz, dem so genannten Maidan, begann, eskalierte schnell zu gewalttätigen Angriffen auf Polizei und Regierungsbeamte mit Steinen, Schlagstöcken, Metallstangen, Bulldozern und Molotowcocktails.

In den westlichen Medien wurde behauptet, dass es sich bei diesen Protesten um friedliche Basisdemonstrationen handelte, doch wurden die Neonazi-Elemente nicht erwähnt, die Waffen beschlagnahmten, Regierungsgebäude in Beschlag nahmen und die Straßen der Ukraine in einer Eskalation der Gewalt blutig machten.

Ein Beispiel für diese Eskalation wird in der Oliver Stone-Dokumentation „Ukraine On Fire“ gezeigt. Am 30. November 2013 befahl der ukrainische Stabschef, der eng mit dem US-Außenministerium zusammenarbeitet, die Straßen von Demonstranten zu räumen, um den jährlichen Weihnachtsbaum aufzustellen.

Als die Polizei eintraf, wurde sie von einer äußerst aggressiven und gut organisierten Fraktion des Rechten Sektors der Ukraine empfangen, die die Polizei zu einer gewalttätigen Reaktion gegen friedliche Demonstranten provozierte, worüber die westlichen Medien nur berichteten. Dies führte vorhersehbar zu mehr Unruhen und Gewalt, die durch die Unterstützung der Proteste durch US-Senator John McCain weiter angeheizt wurden.

US-Regierungsbeamte unterstützen den Putsch

Senator John McCain, der ranghöchste Republikaner im Streitkräfteausschuss des Senats, reiste nach Kiew, um sich mit den Demonstranten zu solidarisieren. McCain traf sich mit Oppositionsführern und trat auf der Bühne des Maidan-Platzes auf, wo er Schulter an Schulter mit dem Svoboda-Führer Oleh Tyagnibok stand.

Als Präsident Janukowitsch gefragt wurde, wer der ranghöchste US-Beamte sei, mit dem er in dieser Zeit in Kontakt stand, antwortete er: „Mein ranghöchster Kontakt war Vizepräsident Biden. Wir haben häufig miteinander telefoniert, aber das Problem war, dass Herr Biden das eine sagte, aber in der Ukraine etwas anderes tat.“

Die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland wurde in einem durchgesickerten Telefongespräch bei der Planung der neuen ukrainischen Regierung erwischt, in dem man sie sagen hört: „Ich glaube, dass Yats [Arseniy Yatsenyuk] der Richtige ist“ und darüber diskutiert, wie man „diese Sache zusammenklebt“. Nuland erwähnte Svobodas Tyahnybok als einen der Führer, mit denen sie zusammenarbeiteten.

Das Telefongespräch enthüllte, dass der ranghöchste US-Beamte, der angeblich die Obama-Regierung in der Ukraine vertrat, und der US-Botschafter in der Ukraine eindeutig einen Staatsstreich von der US-Botschaft aus gegen den rechtmäßig gewählten Präsidenten eines fremden Landes planten.

Weniger als einen Monat nach dem Durchsickern der Tonaufnahme wurde Jazenjuk zum nächsten Ministerpräsidenten der Ukraine gewählt.

Das Massaker auf dem Maidan

Am 20. Februar begannen nicht identifizierte Scharfschützen, in die Menge zu schießen und töteten Menschen auf allen Seiten.

Obwohl die USA sofort die Regierung Janukowitsch beschuldigten, enthüllte ein weiteres durchgesickertes Telefongespräch, diesmal zwischen dem EU-Außenbeauftragten und dem estnischen Außenminister, dass sie glaubten, US-freundliche Kräfte hätten einen Angriff unter falscher Flagge als Vorwand inszeniert, um Janukowitsch abzusetzen und den Staatsstreich zu vollenden.

Das Massaker auf dem Maidan war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Bewaffnete Banden übernahmen die ukrainische Regierung, was zum Beginn des Bürgerkriegs im Donbas und zur russischen Annexion der Krim führte.

Die neu gebildete Regierung nahm daraufhin ein Kreditangebot des IWF in Höhe von 15 Milliarden Dollar an, das Berichten zufolge den Erdgaspreis für die ukrainische Bevölkerung um bis zu 50 Prozent erhöhte.

Der Prozess und die Ermittlungen zum Massaker auf dem Maidan erbrachten überwältigende Beweise dafür, dass die Demonstranten auf dem Maidan von Scharfschützen in den vom Maidan kontrollierten Gebäuden massakriert wurden, und nicht von Scharfschützen der Regierung, die dennoch des Verbrechens angeklagt wurden.

Zu den Beweisen, über die in den westlichen Medien nicht berichtet wurde, gehörten Videos, Aussagen von mehr als 100 verwundeten Demonstranten, mehrere Dutzend Zeugen der Anklage sowie gerichtsmedizinische und ballistische Untersuchungen durch Regierungsexperten.

Die ukrainische Neonazi-Partei Svoboda und ihre Gründer Oleh Tyahnybok und Andriy Parubiy spielten eine führende Rolle bei der Eskalation der Gewalt auf dem Maidan-Platz und spielten später führende Rollen in der neu gebildeten Regierung.

(Links) „Wolfsangel“ oder „Wolfshaken“-Symbol, das von der nationalsozialistischen Waffen-SS verwendet wurde. (Mitte) Das von den Nazis inspirierte Logo der Sozial-Nationalen Partei der Ukraine. (Rechts) 2004 änderte die Sozial-Nationale Partei der Ukraine ihren Namen in Svoboda und ersetzte ihre Neonazi-Flagge durch ein blau-gelbes Banner.

Die Svoboda-Partei

Die Svoboda-Partei hat ihre Wurzeln in der ukrainischen Partisanenpartei des Zweiten Weltkriegs, die mit Nazi-Deutschland verbündet war. Bis 2004 nannte sich Svoboda Sozial-Nationale Partei, eine bewusste Anspielung auf die Nationalsozialistische Partei der Nationalsozialisten. Der Vorsitzende von Svoboda, Oleh Tyahnybok, hat seit vielen Jahren offen gegen Juden und ethnische Russen in der Ukraine gehetzt.

Im Jahr 2004 wurde er wegen einer Rede, in der er die Ukrainer zum Kampf gegen eine „moskowitisch-jüdische Mafia“ aufrief, aus der Regierung von Viktor Juschtschenko geworfen. Im Jahr 2005 forderte er in einem offenen Brief die Ukraine auf, mehr gegen die „kriminellen Aktivitäten“ des „organisierten Judentums“ zu unternehmen.

Die BBC berichtete 2012 über die Gefahr des Aufstiegs von Svoboda. Im selben Jahr verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung, in der Swoboda als „rassistisch, antisemitisch und fremdenfeindlich“ verurteilt wurde. Doch irgendwie hielt es die US-Regierung für angemessen, diese Neonazi-Gruppen zu unterstützen, die die ethnische Säuberung der Ukraine vorantreiben.

Jeden 1. Januar marschieren Zehntausende von Svoboda-Anhängern mit Fackeln durch die Straßen der Ukraine, um den Geburtstag von Stepan Bandera zu feiern, dem Anführer der ukrainischen Partisanentruppen, der sich im Zweiten Weltkrieg auf die Seite Nazi-Deutschlands gestellt hatte. Westliche Historiker sagen, dass Banderas Anhänger Massaker an polnischen und jüdischen Zivilisten verübten.

Als Jazenjuk Ministerpräsident wurde, belohnte er die Rolle von Swoboda beim Staatsstreich mit drei Kabinettsposten, darunter Oleksander Sych als stellvertretender Ministerpräsident, und Gouverneursposten in drei der 25 ukrainischen Provinzen. Andriy Parubiy von Svoboda wurde zum Vorsitzenden (oder Sprecher) des Parlaments ernannt, ein Amt, das er die nächsten 5 Jahre innehatte.

Das Asowsche Bataillon

Neonazis beherrschen auch das ukrainische Asow-Bataillon, das von Andriy Biletsky gegründet wurde, einem bekennenden weißen Rassisten, der behauptete, das nationale Ziel der Ukraine sei es, das Land von Juden und anderen minderwertigen Rassen zu befreien. Es war das Asow-Bataillon, das den Angriff der Regierung auf die selbsterklärten Republiken nach dem Putsch anführte und die Stadt Mariupol von den Separatisten zurückeroberte.

Das Minsk-II-Abkommen von 2015 beendete die schlimmsten Kämpfe und richtete eine Pufferzone um die abtrünnigen Republiken ein, aber der Bürgerkrieg mit geringer Intensität ging weiter. Seit 2014 sind schätzungsweise 14.000 Menschen getötet worden. Der Kongressabgeordnete Ro Khanna und fortschrittliche Mitglieder des Kongresses versuchten mehrere Jahre lang, die US-Militärhilfe für das Asow-Bataillon zu beenden. Dies geschah schließlich im Verteidigungsgesetz für das Haushaltsjahr 2018, aber Berichten zufolge erhielt Asow trotz des Verbots weiterhin US-Waffen und Ausbildung.

(Oben) Ein Foto des Asow-Bataillons – eines Regiments der Nationalgarde der Ukraine – mit einer NATO-Flagge, einer Asow-Flagge und einer Nazi-Flagge. (Unten) Das Emblem des Asow-Bataillons, die schwarze Sonne der Nazis und das Emblem der SS-Division der Nazis.

Das Brandmassaker von Odessa

Am 2. Mai 2014 griff eine Bande ukrainischer Neonazis, die von einem Oligarchen namens Ihor Kolomoysky nach Odessa gebracht worden war, eine Gruppe russischsprachiger Ukrainer an, die friedlich große Zelte vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa besetzt hielten.

Die Gruppe entkam dem gewalttätigen Mob, indem sie in das Gewerkschaftshaus rannte, das der Neonazi-Mob anschließend mit Molotow-Cocktails in Brand steckte. Unschuldige Zivilisten wurden durch Schläge und Schüsse massakriert, und diejenigen, die im Haus gefangen waren, wurden bei lebendigem Leib verbrannt.

Ihor Kolomoysky, der ukrainische Milliardär und Oligarch, der das Asowsche Bataillon und andere militante Neonazi-Gruppen finanzierte, war nicht nur der Hauptverantwortliche für das Massaker von Odessa, sondern auch der Hauptverantwortliche für Burisma Holdings, das korrupte Gasunternehmen, das Hunter Biden 83.000 Dollar pro Monat zahlte.

Kolomoysky finanzierte zahlreiche ukrainische Privatmilizen wie die Dnipro- und Aidar-Bataillone und setzte sie häufig zum Schutz seiner finanziellen Interessen an der PrivatBank, der größten Geschäftsbank der Ukraine, ein.

Die NATO weist das ukrainische Neonazi-Bataillon Asow in den Umgang mit neu gelieferten Granatwerfern ein, die von den amerikanischen Steuerzahlern bezahlt wurden.

Das neonazistische Asow-Bataillon der Ukraine hält ein Foto von Adolf Hitler hoch.

Die Pandora Papers enthüllten, dass der derzeitige Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, über Offshore-Bankkonten auch finanziell mit Ihor Kolomoysky verflochten ist.

Kolomoysky, dem eines der größten Medienkonglomerate der Ukraine, die 1+1 Media Group, gehört, produzierte zufällig auch die Filme und Fernsehsendungen, die Zelensky ins nationale Rampenlicht brachten und zu seiner Präsidentschaft führten.

Die gemeinnützige Forschungsgruppe Marco Polo, die einen umfassenden Bericht über Hunter Bidens Laptop erstellt, stellte die Verbindung zwischen den Textnachrichten von Hunter Biden und den Neonazi-Massakern von Kolomoysky in der Ukraine her.

In den unten abgebildeten Textnachrichten fragte Hunter Biden Hallie Biden, die Witwe seines Bruders, die zur Geliebten wurde, ob sie glaube, dass er „Kinder in DONETSK lebendig verbrannt“ oder „Kinder in Donezk, Ukraine, getötet“ habe. Zweifelsohne eine Anspielung auf die von Kolomoysky finanzierten Neonazi-Kriegsverbrechen in der Ostukraine.

Hunter Bidens Textnachrichten beziehen sich auf lebendig verbrannte Kinder in Donezk, Ukraine.

Als der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar Truppen auf ukrainisches Territorium schickte, um das Land zu „entmilitarisieren und zu entnazifizieren“, lief die westliche Propagandamaschine auf Hochtouren, um zu vertuschen, wie Obama und Biden diese Neonazi-Gruppierungen in der Ukraine installiert hatten.

Dies war nicht das erste Mal, dass die Konzernmedien und das politische Establishment der USA vertuschten, was Obama und Biden in der Ukraine getan hatten. Im Jahr 2019 hat das politische Establishment Präsident Trump angeklagt, weil er Fragen zu den Machenschaften korrupter amerikanischer Politiker in der Ukraine gestellt hatte.

Wie viele Amerikaner wissen, dass die US-Regierung Neonazi-Milizen beim Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine im Jahr 2014 unterstützt hat? Wie viele Amerikaner wissen, dass Neonazi-Milizen in der Ukraine seit acht Jahren die Donbass-Region unter Verletzung des Minsker Abkommens beschießen und dabei Tausende von unschuldigen Zivilisten töten?

Wie viele Amerikaner wissen, dass Obama und Biden das ukrainische Neonazi-Bataillon Asow bewaffnet und ausgebildet haben, das sich der Kriegsverbrechen im Stil von ISIS schuldig gemacht hat?