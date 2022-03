Was kann uns das Stanford-Gefängnis-Experiment über das Leben in der Pandemie-Ära sagen?

Im Spätsommer 1971 wurde ein junger Mann aus seinem Haus in Palo Alto, Kalifornien, entführt. Dann ein weiterer. Und noch einer. Insgesamt waren es neun, die entführt wurden. Schließlich wurden sie an einen Ort ohne Fenster und Uhren gebracht, wo sie entkleidet und angekettet wurden. Sie wurden in kleiderähnliche Gewänder gekleidet. Sie erhielten Nummern, die anstelle ihrer Namen verwendet werden sollten. Geringfügige Vergnügungen wurden zu Privilegien umdefiniert, ebenso wie so grundlegende Handlungen wie Baden, Zähneputzen und die Benutzung einer angemessenen Toilette, wann immer man wollte.

Im Grunde genommen waren sie zum Spielzeug der neun anderen jungen Männer geworden, die sie nun an diesem fensterlosen Ort festhielten. Uniformiert in Khakihosen und -hemden, mit großen reflektierenden Sonnenbrillen, Pfeifen um den Hals und Knüppeln in der Hand, hätten diese neun anderen jungen Männer ihre Klassenkameraden, ihre Kollegen, ihre Freunde sein können, wenn sie sich an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit getroffen hätten, aber stattdessen besaßen sie nun die nahezu absolute Kontrolle über sie, die sie oft zu keinem anderen Zweck ausübten, als sie zu demütigen und zu entmannen, um ihre Gefangenen an ihren untergeordneten Status zu erinnern.

Diese uniform gekleideten jungen Männer in Khakihosen und mit Sonnenbrillen waren die Wärter des „Stanford County Prison“. Sie handelten auf Anweisung von Dr. Phillip G. Zimbardo.

Die Forschungen, die Zimbardo in jenem August durchführte, sollten zu einer der bekanntesten und berüchtigtsten Studien in der Geschichte der Psychologie werden.

Wie in den meisten einführenden Psychologielehrbüchern beschrieben, wollte Zimbardo die Wirkung von situativen Faktoren und sozialen Rollen auf Identität und Verhalten untersuchen. Zu diesem Zweck teilte er scheinbar normale College-Studenten ohne Vorstrafen oder psychische Erkrankungen nach dem Zufallsprinzip in die Rolle eines Wärters oder eines Gefangenen in einem simulierten Gefängnis ein und gab ihnen wenig bis gar keine Anweisungen.

Aufgrund der spontanen und zunehmend sadistischen Handlungen der Wärter und der extremen emotionalen Zusammenbrüche der Gefangenen musste Zimbardo das Experiment jedoch vorzeitig abbrechen – jedoch nicht, bevor er einige wichtige Entdeckungen darüber gemacht hatte, wie soziale Rollen und unterdrückende Umgebungen die Psyche und das Verhalten normaler Menschen in pathologischer Weise verändern können.

Zimbardos eigene Beschreibungen seiner Arbeit neigen dazu, etwas grandioser zu sein, manchmal grenzen sie an die Erzählung eines griechischen Mythos oder einer biblischen Geschichte, an eine Geschichte von etwas Surrealem oder, wie Zimbardo es einmal ausdrückte, etwas „Kafkaeskem“.

So wie die Geschichte in der Abschrift einer von Zimbardo zusammengestellten Diashow dargestellt wird, sind alle, die das von ihm konstruierte Scheingefängnis betreten haben, scheinbar in einen Traum abgedriftet. Der Verstand derjenigen, die zu lange blieben, zerbrach. Bald verwandelte sich jeder, der blieb, in alptraumhaftes Ungeziefer.

Glücklicherweise wurde der gute Doktor durch das Flehen eines jungen Mannes geweckt, der inmitten eines Nervenzusammenbruchs darum bat, nicht entlassen zu werden, damit er beweisen konnte, dass er ein guter Gefangener war. In diesem Moment wusste Zimbardo, dass es an der Zeit war, die von ihm geschaffene Welt zu beenden.

Kritiker haben jedoch viele Aspekte von Zimbardos Erzählung der Geschichte und ihrer oft unkritischen, wenn auch weniger dramatischen Nacherzählung in Psychologie-Texten in Frage gestellt.

Nur ein Drittel der Wärter verhielt sich tatsächlich sadistisch. Einige der Gefangenen könnten ihre emotionalen Zusammenbrüche vorgetäuscht haben, um vorzeitig entlassen zu werden, nachdem ihnen vorgegaukelt wurde, dass sie als freiwillige Gefangene das vorgetäuschte Gefängnis nicht verlassen durften.

Der vielleicht schwerwiegendste Kritikpunkt ist jedoch, dass Zimbardo, der die Rolle des Gefängnisdirektors übernahm, von Anfang an deutlich machte, dass er auf der Seite der Wärter stand. Er tat dies zusammen mit seinem studentischen Aufseher, der drei Monate zuvor für ein Projekt in einer von Zimbardos Klassen eine rudimentäre Version der Simulation in einem Schlafsaal recherchiert und entworfen hatte. Er gab den Wärtern zu Beginn detaillierte Anweisungen, wie sie mit den Gefangenen umzugehen hatten, und drängte sie im weiteren Verlauf des Stanford-Experiments immer wieder, härter gegen die Insassen vorzugehen.

In einem Dokumentarfilm gab Zimbardo zu, dass er den Wärtern zwar verbot, die Gefangenen zu schlagen, ihnen aber erklärte, sie könnten Langeweile und Frustration erzeugen. Ein Video vom Tag der Einweisung zeigt den charismatischen Professor in seinen besten Jahren, wie er seine Wärter anweist: „Wir können ihnen bis zu einem gewissen Grad Angst einjagen. Wir können ihnen das Gefühl der Willkür vermitteln, dass ihr Leben vollständig von uns, vom System, kontrolliert wird.“

Einige Teilnehmer gaben später zu, sich absichtlich in die ihnen zugewiesene Rolle gelehnt zu haben. Angesichts der Tatsache, dass Zimbardo ihnen 15 Dollar pro Tag für ihre Teilnahme zahlte, war er im Grunde ihr Chef in ihrem Sommerjob.

Trotz dieser zusätzlichen Details lässt sich jedoch schwerlich leugnen, dass Zimbardos Studie uns etwas Wichtiges über die menschliche Natur sagen kann.

Vielleicht haben die jungen Männer des Stanford-Gefängnisses wie die Jungen im Vorschulalter, mit denen Muzafer Sherif in den Sommern 1949, 1953 und 1954 „Herr der Fliegen“ spielte, die Identitäten verinnerlicht, die mit ihren willkürlich zugewiesenen Gruppen verbunden sind, allerdings in einer Umgebung, die intelligenterweise auf Unterdrückung ausgelegt ist und in der es eine vorher festgelegte soziale Hierarchie gibt.

Vielleicht haben sie, wie die scheinbar normalen Amerikaner, die Stanley Milgram in einem angeblichen Gedächtnisexperiment anwies, vergesslichen Lernenden immer schmerzhaftere Schocks zu versetzen, nur der Autorität gehorcht.

Vielleicht wussten sie einfach, dass sie pro Tag bezahlt wurden und wollten, dass dieses Arrangement fortgesetzt wird.

Vielleicht war es auch eine Kombination aus beidem.

Letztendlich handelte jedoch zumindest ein Teil der Wärter und Gefangenen entsprechend ihrer willkürlich zugewiesenen Rolle, wobei vielleicht Mitglieder beider Gruppen die Autorität derer, die über ihnen standen, akzeptierten, selbst wenn dies bedeutete, sich mit beiläufiger Grausamkeit zu verhalten oder Erniedrigungen in Kauf zu nehmen.

Das aktuelle Experiment: Das erste Jahr

In den ersten Tagen der Pandemie-Ära übernahmen unsere Aufseher und Wärter die Kontrolle über alle Aspekte des täglichen Lebens. Sie verkleideten uns mit Masken. Geringfügige Vergnügungen sowie grundlegende Handlungen wie Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, wurden zu Privilegien umdefiniert. Sie schufen Angst. Sie erzeugten Langeweile und Frustration. Sie erweckten das Gefühl der Willkür, dass unser Leben vollständig von ihnen, vom System, kontrolliert wurde. Wir waren ihre Gefangenen. Wir waren ihre Spielfiguren.

In den ersten Tagen der Pandemie gab es keine echten Wächter oder willkürliche Gruppierungen jenseits von Behörden und Gefangenen – zumindest keine, mit denen sich viele wirklich identifizieren konnten.

Es gab tatsächlich Strafverfolgungsbehörden, von denen man sagen könnte, dass sie an einigen Orten als Wächter fungierten, indem sie die Befehle der Hausmeister und Aufseher befolgten, einsame Paddelboarder verhafteten und Eltern schikanierten, weil sie ihre Kinder zum Spielen freigelassen hatten. Dennoch haben die meisten Menschen zumindest in weiten Teilen der Vereinigten Staaten nie ein solches Ausmaß an direkter Tyrannei erlebt.

Schon früh gab es die Einteilung in lebensnotwendig und nicht lebensnotwendig, aber niemand wusste wirklich, was diese Kategorien bedeuteten. Niemand leitete daraus wirkliche Macht oder Status ab.

Die einzigen Unterscheidungen, von denen man sagen konnte, dass sie im ersten Jahr der Pandemie etwas bedeuteten, waren Gehorsame und Dissidenten, Maskierte und Demaskierte, gute Gefangene und schlechte Gefangene, obwohl selbst diese an Bedeutung verloren, da sie unbeständig und fließend waren und die Offenlegung der eigenen Zugehörigkeit im Allgemeinen eine Frage der persönlichen Entscheidung war.

Die Gehorsamen gönnten sich gelegentlich etwas, trafen sich mit romantischen Partnern und legten ihre Masken in Gesellschaft von Vertrauten ab. Die Demaskierten zogen sich das Symbol ihrer Unterdrückung nur ungern an, wenn es erforderlich war. Keiner musste seine kognitive Dissonanz erklären.

Erst als die Covid-Impfstoffe verfügbar wurden, begannen sich sinnvollere Gruppen zu bilden.

Das aktuelle Experiment: Das zweite Jahr

Als die Covid-Impfstoffe auf breiter Basis verfügbar wurden, nahmen die objektiven Gruppen der Geimpften und Ungeimpften Gestalt an, und es war von Anfang an klar, welche Gruppe unsere Oberaufseher und Aufseher bevorzugten.

Manchmal gaben sie direkte Anweisungen. Manchmal taten sie es nicht. Aber an den Orten und in den Einrichtungen, wo ihre Macht am größten war, ermutigten und zwangen unsere Oberaufseher und Wärter ihre Gefangenen, der bevorzugten Gruppe anzugehören, und ermöglichten ihnen, sich Privilegien wie Bildung, Arbeit und kleinere Vergnügungen aus ihrem früheren Leben zurückzuholen. Sie machten auch klar, dass sich niemand vollständig aus seinem jetzigen Zustand erheben konnte, solange sich nicht praktisch jeder dafür entschied.

Es dauerte nicht lange, bis vermeintlich normale Menschen die Impfpflicht für Reisen, Arbeit und Bildung unterstützten.

Einige schienen jedoch noch einen Schritt weiter zu gehen und begannen, sich selbst als Wächter vorzustellen.

Wie im Stanford County-Gefängnis war körperliche Gewalt nicht mehr möglich. Das galt auch für die Art von Schubsereien, Schubsen und nächtlichen Überfällen, die Sherif unter den willkürlich eingeteilten Jungen, die er für seine Sommerlager ausgewählt hatte, beobachtete. Verschiedene Formen der Ausgrenzung wurden jedoch als völlig akzeptabel angesehen, wenn nicht sogar gefördert und geduldet.

Am deutlichsten wurde dies bei den neu ernannten Wachleuten, die in offizieller oder professioneller Funktion die Anordnungen unserer Superintendenten und Aufseher gehorsam durchsetzten, indem sie ungeimpfte Gäste aus Restaurants verwiesen, ungeimpfte Ärzte aus Krankenhäusern entfernten und ungeimpfte Piloten auf unbefristeten unbezahlten Urlaub setzten.

Auf subtilere Weise kam es aber auch zu einer Art von beiläufiger Grausamkeit in Familien, Büros und Schulen.

Angehörige verlangten voneinander den Nachweis einer Impfung, um an Hochzeiten und Feiertagen teilnehmen zu können.

Diejenigen, die von Arbeitgebern und Universitäten, die Impfungen vorschreiben, eine medizinische oder religiöse Ausnahmegenehmigung erhalten hatten, wurden in einigen Fällen von ihren Vorgesetzten aus bestimmten Ecken ihres Arbeitsplatzes verbannt, und Arbeitskollegen und Klassenkameraden, die schon lange aufgehört hatten, sich zu maskieren und sozial zu distanzieren, erinnerten sie daran, Abstand zu halten, und verlangten, dass sie vor dem Betreten eines Raumes in der Tür stehen bleiben und den Anwesenden Zeit lassen, sich zu maskieren.

Auch wenn dies vielleicht nicht ausreicht, um die Art von angeblichen Zusammenbrüchen hervorzurufen, die Superintendent Zimbardo im Stanford County Prison festgestellt hat, so kann man sich doch leicht vorstellen, wie solche alltäglichen Demütigungen das Zugehörigkeitsgefühl oder den Sinn einer Person aushöhlen können. Langfristig scheint es nur natürlich, dass solche ständigen Erinnerungen an den eigenen untergeordneten Status Gefühle der Depression, Entfremdung und Wertlosigkeit hervorrufen.

Zahlreiche Forschungsarbeiten über Ächtung und soziale Ausgrenzung legen nahe, dass solche Gefühle nur natürlich sind.

Weitere Arbeiten auf diesem Gebiet deuten darauf hin, dass diejenigen, die ausgegrenzt wurden, sich selbst und ihre sozialen Angreifer bis zu einem gewissen Grad so sehen, als würden sie Elemente ihrer menschlichen Natur verlieren und sich in kalte und starre Dinge verwandeln, denen es an Handlungsfähigkeit und Gefühlen fehlt.

Mit anderen Worten: Unsere modernen Gefangenen sehen sich selbst und ihre Bewacher mit der Zeit als alptraumhaftes Ungeziefer.

Zukünftige Richtungen: Drittes Jahr

Mit der Zeit wird jedoch immer deutlicher, dass die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe nicht ganz das ist, was ursprünglich versprochen wurde.

Zahlreiche Studien u. a. aus Kalifornien, Israel, Ontario und Katar haben durchweg gezeigt, dass vollständig geimpfte Personen immer noch an SARS-CoV-2 erkranken und es vermutlich übertragen können, insbesondere nach dem Auftreten der Omicron-Variante.

Damit ist die Grundlage dafür entfallen, den Gruppen der Geimpften und der Ungeimpften irgendeine reale Bedeutung zuzuschreiben, oder zumindest irgendeine reale Bedeutung, aus der sich eine soziale oder moralische Überlegenheit der Ersteren gegenüber den Anderen ableiten ließe.

In der Folge wäre es nur logisch, dass sich diese Gruppierungen auflösen.

Die Forschung hat jedoch gezeigt, dass Menschen selbst in den sinnlosesten Gruppierungen noch einen Sinn finden, selbst wenn es keinen objektiven Grund dafür gibt.

Nach einem Jahr, in dem unsere Superintendenten und Aufseher die Ungeimpften öffentlich als buchstäblichen und bildlichen Schandfleck der Gesellschaft anprangern, der einer Rückkehr zur Normalität im Wege steht, ist es umso verständlicher, dass einige weiterhin einen Sinn in diesen Bezeichnungen finden.

Selbst wenn einige Städte und Unternehmen die Impfpflicht aufgeben, sind nicht alle bereit, geimpften und ungeimpften Menschen dieselben Rechte, die jetzt als Privilegien bezeichnet werden, zurückzugeben.

Hinzu kommt, dass Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Klassenkameraden mancher ungeimpfter Personen nach wie vor keine Skrupel haben, sich ihnen gegenüber gelegentlich grausam zu verhalten. Einige Ungeimpfte sind sogar noch immer bereit, ihre gelegentliche Erniedrigung hinzunehmen.

Vielleicht haben diese modernen Wächter und Gefangenen wie die Jungen im Vorschulalter, mit denen Muzafer Sherif „Herr der Fliegen“ spielte, ihre neue Identität verinnerlicht, allerdings in einem Umfeld, das intelligenterweise auf Unterdrückung ausgelegt ist und eine soziale Hierarchie impliziert.

Vielleicht gehorchen sie wie die scheinbar normalen Amerikaner, die Stanley Milgram in einem angeblichen Gedächtnisexperiment anwies, vergesslichen Lernenden immer schmerzhaftere Schocks zu versetzen, nur der Autorität.

Vielleicht versuchen sie, ihren Teil dazu beizutragen, ihren Vorgesetzten und Aufsehern zu gefallen, in der Hoffnung, eine imaginäre Belohnung zu erhalten.

Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem.

Eine letzte Lektion von Superintendent Zimbardo

In Anbetracht der Welt, in der wir in den letzten zwei Jahren gelebt haben, scheint es trotz der zahlreichen Fehler, die Kritiker sowohl an Zimbardos Arbeit als auch an Zimbardo, dem Mann und der Legende Zimbardo, gefunden haben, dass sowohl er als auch andere Mitglieder des goldenen Zeitalters der Sozialpsychologie uns immer noch viel darüber erzählen können, wie soziale Rollen, unterdrückende Umgebungen und mächtige Autoritäten die Psyche und das Verhalten normaler Menschen auf pathologische Weise verändern können.

Aber vielleicht ist eine der letzten Lehren, die Zimbardo uns erteilen kann, eher eine Erinnerung an etwas, das George Orwell in 1984 schrieb: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft; wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit“.

Während seiner gesamten Laufbahn scheint Zimbardo aktiv daran gearbeitet zu haben, seinen eigenen Mythos zu schreiben, und hat die Bereiche Psychologie und Strafjustiz jahrzehntelang beeinflusst.

Solange diejenigen, die daran gearbeitet haben, den Gruppen von Geimpften und Ungeimpften eine soziale oder moralische Bedeutung zu geben, den Mythos schreiben dürfen, wie die öffentliche Politik und das darauf folgende zwischenmenschliche Verhalten dazu beigetragen haben, dass wir den Anschein von Normalität wiedererlangt haben, ist es umso wahrscheinlicher, dass wir auch in Zukunft eine Gesellschaft von Wächtern und Gefangenen haben werden, die mit beiläufiger Grausamkeit vorgehen und Erniedrigungen hinnehmen, während wir uns in die Zukunft bewegen.