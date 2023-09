Der Himmel ist die Grenze für das Narrativ der Globalisten von der kochenden Erde

Satelliten im Orbit spielen eine immer größere Rolle bei der Entwicklung eines landwirtschaftlichen, ökologischen und technologischen Kontrollnetzes.

Für frühere Generationen bedeutete der Begriff Sternbilder vielleicht zodiakale Punkte, die antike Götter oder Fabelwesen darstellten – aber heute erinnert das Wort eher an rasende GPS-Satelliten und Myriaden von Spionagevehikeln, die am Firmament herumschwirren. Wie oben, so unten – das gilt heute für das technologische Miasma des modernen Lebens. Doch was aus den Augen verloren wurde, sollte nicht länger aus dem Sinn sein, denn die Agenden auf dem Boden scheinen mit denen in der Stratosphäre zu verschmelzen.

Auf der Erde können wir die konzertierten, ja verzweifelten Bemühungen des Weltwirtschaftsforums und der ihm angeschlossenen NGOs und Politiker beobachten, unter dem Deckmantel der „Rettung des Planeten“ die Energie-, Lebensmittel- und Verkehrsversorgung stark einzuschränken. Jetzt werden Satellitensysteme als Mittel zur Verringerung der Methan-Emissionen und zur Verfolgung von Veränderungen in der Flora und Fauna abgelegener Regionen inmitten eines „kochenden“ Planeten angepriesen. Aber gilt diese sich schnell entwickelnde und beängstigende Agenda auf dem Boden wirklich für die nahe Umlaufbahn?

Wie viele flackernde Objekte gibt es dort oben und wer hat sie dorthin gebracht? Wie beeinflussen sie uns wirklich, abgesehen von der Bequemlichkeit von Navigationsgeräten oder Streaming-TV-Abonnements?

Mehr als die Hälfte der 9.692 Satelliten, die die Erde umkreisen, werden für die Kommunikation genutzt. Weitere Verwendungszwecke der Tausenden von Satelliten am Himmel sind die Erd- und Weltraumbeobachtung (22.1%), die Erd- und Weltraumforschung (0.44% Prozent), die Technologieentwicklung und -demonstration (0.77% Prozent) sowie die Navigation und globale Positionsbestimmung (3.6% Prozent). „SpaceX“ besitzt und betreibt die meisten Satelliten. Die 4.534 Satelliten des Unternehmens machen fast die Hälfte der insgesamt in der Umlaufbahn befindlichen Satelliten aus, wobei weitere 42.000 geplant sind. Elon Musk, der Eigentümer, hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner Starlink-Konstellation den meisten Menschen auf der Welt einen Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internetzugang zur Verfügung zu stellen. Dies macht ihn zu einer Person im Fadenkreuz, wenn es um Fragen der Überwachung und des Einflusses im Kampf um die Herzen und Köpfe über Klimanarrative und Netto-Null-Ziele geht, die von Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum, den Vereinten Nationen und nationalen Regierungen festgelegt werden – unabhängig davon, ob „SpaceX“-Satelliten an der Umweltbeobachtung beteiligt sind oder nicht.

Brennende Probleme

Am 10. August brannten Getreidesilos in La Rochelle, Frankreich, nachdem einige Tage zuvor eine Explosion in einem Getreidelager in der Nähe des Hafens von Derince in der Westtürkei stattgefunden hatte. Diese Infrastrukturunfälle oder Sabotageakte in Europa folgen auf zahllose Verwerfungen und Erntekatastrophen im amerikanischen Agrargürtel in den letzten Monaten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, verkündete der Sonderbeauftragte des Präsidenten für das Klima, John Kerry, letzte Woche, dass die Landwirtschaft nun zu den Klimazielen der USA gehört.

In Europa hat Frankreich unterdessen Kurzstreckenflüge verboten, um die CO2-Emissionen zu senken – insbesondere für Strecken, die mit dem Auto in weniger als zweieinhalb Stunden zu erreichen sind (obwohl die französische Regierung zugab, dass diese Maßnahmen zur Einhaltung der Klimaziele keine Auswirkungen auf die CO2-Emissionen haben würden). Es gibt Anzeichen dafür, dass Deutschland und Österreich diesem Beispiel bald folgen werden.

Nach Kanadas faschistischer Auslegung der Gesundheitsrichtlinien auf dem Höhepunkt der Covid-Hysterie zu urteilen, könnten sie Amerika als Vorreiter des globalistischen „Bleib-zu-Hause-und-werde-glücklich“-Schemas den Rang ablaufen.

Der Stadtrat von Oxford in England hat sich beeilt, die 15-Minuten-Zoneneinteilung der Stadt einzuführen, die eine strenge Überwachung der Bürger bei der Arbeit erfordert. Die rasche Einführung mag daran liegen, dass es ein solches Modell bereits während des Kalten Krieges in Ostdeutschland gab und dass Oxford wenig Widerstand gegen pandemische Lockdowns und Maskenauflagen leistete – ein Hinweis darauf, wo die Initiative zur Einhaltung der Klimabestimmungen eingeführt werden könnte. Irland, dessen Bürger sich bereitwillig impfen ließen und dessen Garda-Polizei mit harter Hand gegen alle vorging, die keine Masken trugen oder sich während der Lockdowns ins Freie wagten, hat zufälligerweise strenge Ziele für die Verringerung des Rinderbestands, obwohl es sich um eine Weidewirtschaft handelt und einige der am besten schmeckenden Lebensmittel der Welt produziert. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, 20 Prozent der Fleisch- und Milchviehherden des Landes zu schlachten – das sind 1.3 Millionen Kühe, um die „Klimaziele“ zu erreichen.

Der Mythos von Elon

Elon Musk wird als der große technologische Aufrüttler seiner Generation gepriesen, nachdem er mit „Tesla“ und „SpaceX“ Pionierarbeit im Bereich skalierbarer Elektroautos und chemischer Weltraumraketen geleistet hat. Zuvor hatte er mit „PayPal“ den elektronischen Zahlungsverkehr maßgeblich beeinflusst. Im Oktober 2022 übernahm Musk im Rahmen eines 44-Milliarden-Dollar-Deals die Kontrolle über das Social-Media-Unternehmen „Twitter“. Seitdem hat er viele zensierte Konten wieder freigeschaltet und routinemäßig sein Engagement für die „freie Meinungsäußerung“ getwittert. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er sich das Vertrauen von Millionen von Menschen verdient hat, da ehemals tabuisierte Themen wie Wahlbetrug, Kinderhandel, überhöhte Sterblichkeit unter jungen Menschen und Korruptionsvorwürfe gegen die Familie Biden auf der Website wieder auftauchen.

Diese tugendhafte Zeitlinie nahm eine zwiegespaltene Wendung, als er im Mai dieses Jahres Linda Yaccarino zur neuen Vorstandschefin von „Twitter“ ernannte. Yaccarino verließ ihre Rolle als Vorsitzende der Abteilung für globale Werbung und Partnerschaften bei „NBCUniversal“. Sie ist auch Vorsitzende der WEF-Taskforce „Zukunft der Arbeit“ und Mitglied des WEF-Lenkungsausschusses für die Medien-, Unterhaltungs- und Kulturindustrie. Yaccarino war auf dem Höhepunkt der Pandemie eine lautstarke Befürworterin des Tragens von Masken sowie von Covid-Impfungen. Als Gründe für ihr Engagement bei „Twitter“ wurden die Eindämmung der Abwanderung von Werbekunden, die Bewältigung von Serviceunterbrechungen, behördliche Kontrollen und eine wachsende Zahl von Konkurrenten genannt.

Einige Monate später kündigte Musk eine Namensänderung für die Plattform an, die künftig einfach „X“ heißen soll. Als Begründung wird angeführt, dass sich die Website zu einer „App für alles“ entwickeln wird, ähnlich wie die chinesische Mikroblogging-App „WeChat“ – mit verbesserter Monetarisierung für die Ersteller von Inhalten und einem One-Stop-Shop für das tägliche Leben.

Yaccarino hat kürzlich über Twitter-Inhalte im Sinne von „rechtmäßig“ und „schrecklich“ diskutiert und eine Zensur in Erwägung gezogen, um die „Markensicherheit“ zu gewährleisten. Solche willkürlichen Entscheidungen könnten als eine Art soziales Kredit-Scoring interpretiert werden, wenn sie auf bestimmte Nutzer angewandt und protokolliert werden. Wenn die täglichen Finanztransaktionen mit dem Bloggen über die „X“-App kombiniert werden, braucht es wenig Fantasie, um soziales Verhalten mit sozialen und finanziellen Pflichten gleichzusetzen. Ein weiteres Projekt unter dem Dach von Musk ist „Neuralink“, das implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen entwickelt, die das menschliche Bewusstsein in das World Wide Web einbringen würden. In welchem Stadium und unter welchen Bedingungen würde die Nutzung der „X“-App von der Annahme eines Neuralink-Gehirnimplantats abhängig gemacht werden?

Es ist bemerkenswert, dass Twitter gerade von einem Bezirksrichter wegen Missachtung des Gesetzes verurteilt wurde, der das Unternehmen angewiesen hatte, Einzelheiten über das Twitter-Konto von Präsident Donald Trump herauszugeben. Ein Durchsuchungsbefehl wurde mit einer Geheimhaltungsverfügung zugestellt, die es Twitter untersagte, irgendjemanden über die Existenz der Verfügung zu informieren. Das Social-Media-Unternehmen verzögerte die Herausgabe der Dokumente, während es seine Einwände vertrat, und wurde schließlich wegen der Verzögerung zu einer Geldstrafe in Höhe von 350.000 US-Dollar verurteilt. Diese Entwicklung steht zwar nicht in direktem Zusammenhang mit Musks Raumfahrtaktivitäten, ist aber ein wichtiges Element in der Diskussion über seine allgemeinen Beweggründe und seine Haltung gegenüber staatlichen Agenden.

Der wichtigste Raketenpionier des 20. Jahrhunderts war Wernher von Braun, der nach dem Zweiten Weltkrieg von der Nasa im Rahmen der „Operation Paperclip“ übernommen wurde. Die Nazis hatten die V2-Raketen entwickelt, mit denen sie ihre westeuropäischen Feinde plagten, und von Braun war der leitende Ingenieur dieses Projekts. Von Braun schrieb 1952 einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel „Projekt Mars“ – eine Weltraumfantasie über eine Mission zum Mars, bei der der Protagonist, ein Mann namens Elon, zum Gouverneur des neu kolonisierten Planeten gewählt wird. Elon wird im Laufe der Geschichte zunehmend paranoid und diktatorisch, was vielleicht den archetypischen Führerkomplex Adolf Hitlers verkörpert, den Von Braun aus erster Hand erfahren hatte.

„SpaceX“ ist seit kurzem das erste private Unternehmen, das Nasa-Astronauten ins All befördert. Musk hat offen über seinen Wunsch gesprochen, andere Welten zu erforschen, und getwittert, dass er „die Menschheit zu einer Multi-Planeten-Spezies“ machen möchte. Während die „Falcon 9“-Raketen von „SpaceX“ für den Start von Satelliten in die Erdumlaufbahn verwendet werden, soll das größere „Starship“ den Mond, den Mars und darüber hinaus erreichen.

Am 16. August tweetete Musk: „Tesla & SpaceX/Starlink tun unser Bestes, um Hawaii zu helfen.“ SpaceX hat noch nicht auf unsere Bitte um Klärung geantwortet.

„SpaceX“-Satelliten laufen mit Linux, einem Open-Source-Betriebssystem, das sich leicht anpassen lässt. Seit 2021 sind sie mit Laser-Crosslinks ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet, dass die Vehikel innerhalb der Konstellation Daten untereinander austauschen können, wodurch die Abhängigkeit von Bodenstationen verringert wird. Diese Laserverbindungen ermöglichen die gemeinsame Nutzung des Internetverkehrs durch die Satelliten in der Umlaufbahn. Die Laserverbindungen ermöglichen es den Starlink-Konstellationen, Internetverbindungen an die entlegensten Orte, einschließlich der Polkappen, zu übertragen.

In Anlehnung an den Von-Braun-Roman enthalten die Nutzungsbedingungen von Starlink einen Abschnitt, in dem es heißt, dass das Unternehmen, sollte es den Mars erreichen, völlig unabhängig von jeder Regierung auf der Erde sein wird.

„Für Dienstleistungen, die auf dem Mars oder auf dem Weg dorthin mit einem Raumschiff oder einem anderen Raumfahrzeug erbracht werden, erkennen die Parteien den Mars als freien Planeten an; ferner, dass keine irdische Regierung Autorität oder Souveränität über die Aktivitäten auf dem Mars hat“, heißt es in dem Dokument. „Dementsprechend werden Streitigkeiten durch Selbstverwaltungsprinzipien beigelegt, die in gutem Glauben zum Zeitpunkt der Besiedlung des Mars festgelegt werden“.

Gwynne Shotwell, der Vorstandsvorsitzende, hat Pläne skizziert, bis zum Ende des Jahrzehnts Menschen auf dem Roten Planeten anzusiedeln.

Der Ukraine-Konflikt hat die starken militärischen Verbindungen des Unternehmens offengelegt, sowohl als Dienstleistung für ausländische Staaten, wie Kiews umfangreiche Nutzung seiner Technologie bei der Bekämpfung russischer Streitkräfte, als auch als inländische Anwendung: 2020 arbeiteten die US-Luftwaffe und „SpaceX“ für eine Live-Feuerübung zusammen, bei der Starlink-Satelliten Daten an militärische Einrichtungen übermittelten, die es diesen ermöglichten, eine Drohne und einen Marschflugkörper abzuschießen. „SpaceX“ hat seitdem ein Ablegerprojekt namens „Starshield“ ins Leben gerufen, das ausschließlich für das US-Militär und seine Behörden bestimmt ist. „Starshield“ wird ein höheres Sicherheitsniveau als „Starlink“ bieten, mit „zusätzlichen hochsicheren kryptografischen Fähigkeiten, um klassifizierte Nutzlasten zu hosten und Daten sicher zu verarbeiten, die den anspruchsvollsten Regierungsanforderungen entsprechen“, so „SpaceX“.

Chinas Sicherheitsbehörden haben auf diese Entwicklungen mit ihrem üblichen, von Paranoia geprägten Erfindungsreichtum reagiert. Forscher des „Northwest Institute of Nuclear Technology“, eines Forschungsinstituts der Volksbefreiungsarmee, veröffentlichten kürzlich ein Papier, in dem sie Möglichkeiten zur Zerstörung oder Deaktivierung von „Starlink“ erörterten. Ihre Notfall- und „umweltfreundliche“ Lösung bestand darin, eine Atomwaffe im Weltraum zu zünden, wodurch vermutlich die Schaltkreise durchgeschmort und Trümmerteile verursacht würden, die die Satelliten beschädigen würden. Als wäre das nicht schon definitiv genug, stellen koronale Massenauswürfe von der Sonne eine ständige Bedrohung für weltraumgestützte Technologien dar. All dies könnte ausreichen, um Musk rot sehen zu lassen, bevor er den Mars erreicht. Wie Ikarus begibt er sich sehr schnell auf unbekanntes Terrain.

Zwielichtige DARPA

Die „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) hat im vergangenen Jahr ein eigenes Projekt zur Entwicklung eines erdnahen Satelliten-„Übersetzers“ gestartet. Das als „Space-Based Adaptive Communications Node“ (Space-BACN) bezeichnete Programm zielt darauf ab, ein „kostengünstiges, rekonfigurierbares optisches Kommunikationsterminal zu schaffen, das sich an die meisten Standards für optische Verbindungen zwischen Satelliten anpasst und zwischen verschiedenen Satellitenkonstellationen übersetzt“.

Space-BACN würde ein „Internet“ von Satelliten schaffen, das eine nahtlose Kommunikation zwischen militärischen/staatlichen und kommerziellen/zivilen Satellitenkonstellationen ermöglicht, die derzeit nicht miteinander kommunizieren können. „Wir haben die Einreichung von Vorschlägen für unsere Space-BACN-Ausschreibungen absichtlich so einfach wie möglich gestaltet, weil wir sowohl etablierte Verteidigungsunternehmen als auch den großen Pool innovativer kleiner Technologieunternehmen ansprechen wollten, von denen viele nicht die Zeit oder die Ressourcen haben, sich mit komplizierten staatlichen Auftragsvergabeverfahren auseinanderzusetzen“, so Greg Kuperman, Leiter des Space-BACN-Programms.

Die DARPA wurde im Zusammenhang mit einem technologischen Kontrollnetz, das künstliche Intelligenz einbezieht, in der von Corey’s Digs veröffentlichten Serie „Finanzierung des Kontrollrahmens“ erörtert.

Shock and Awe

Im Jahr 2020 wurde Australien von Buschbränden geplagt. Auch Kalifornien wurde in jüngster Zeit von einer beispiellosen Dürre und Waldbränden heimgesucht, die auf Wohngebiete übergriffen. In der vergangenen Woche wurde die hawaiianische Insel Maui von lodernden Waldbränden heimgesucht, die weite Teile der städtischen Landschaft auslöschten. Die Schneise der australischen Buschbrände führte von Brisbane entlang der Goldküste bis hinunter nach Melbourne in einem relativ schmalen Landstrich. Einige Menschen beobachteten, dass die Linie der Verwüstung dem Verlauf einer geplanten Eisenbahnverbindung der so genannten „Smart Cities“ folgte. Posts auf Facebook zeigten Fotos von laserartigen Lichtstrahlen, die in die Brandzonen eindrangen. Was zu Spekulationen führte, dass gerichtete Energiewaffen aus dem Weltraum eingesetzt wurden, um gezielte Feuerstürme auszulösen. Im Rahmen des Star-Wars-Programms der Reagan-Regierung wurde in den 1980er Jahren mit weltraumgestützten Lasern experimentiert, doch die Pläne wurden verworfen, nachdem sich die Laser im Vakuum des Weltraums als ungeeignet erwiesen hatten. Es ist wenig bekannt über die Wirksamkeit von Lasern, die von Satelliten in niedriger Umlaufbahn aus eingesetzt werden, oder darüber, ob die Technologie inzwischen verbessert wurde.

Eine flüchtige Betrachtung der Aufnahmen von der Katastrophe auf Hawaii zeigt Gebäude und Fahrzeuge, die umgeworfen wurden, als hätten sie sich in einer Explosionszone befunden, sowie eine explosive Wucht, die sich über die Insel zieht. Gouverneur Josh Green führte die Brände auf den Klimawandel zurück. Im Januar fand auf der Insel die „Hawaii International Conference on System Sciences“ statt, bei der es um intelligente Städte ging. Auf der Website der Konferenz wurden die Ziele folgendermaßen umrissen: „Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt treten in eine neue Ära des Wandels ein, in der die Bewohner und ihre Umgebung zunehmend durch sich schnell verändernde intelligente Technologien miteinander verbunden sind. Dieser Wandel, der für viele Städte und andere Kommunalverwaltungen zu einer der wichtigsten Prioritäten geworden ist, verspricht eine Verbesserung des Wohlbefindens und des Wohlstands, birgt aber auch erhebliche Herausforderungen an der komplexen Schnittstelle zwischen Technologie und Gesellschaft.“

In einer Konvergenz von Klimawandel und Smart-City-Narrativen wäre die Insel nun reif für eine Neuentwicklung unter der Schirmherrschaft einer „intelligenten und vernetzten Gemeinschaft“, die „als eine konzipiert werden kann, die intelligente Technologien synergetisch mit der natürlichen und gebauten Umwelt integriert“. Maui, so scheint es, wurde als Nachkomme des Konzepts der intelligenten Insel bezeichnet, die vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben wird und deren Bewohner gezwungen sind, Elektrofahrzeuge zu benutzen – mit anderen Worten: eine 15-Minuten-Stadt. Im September findet auf Hawaii der „Digital Government Summit“ statt, auf dem der Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Verwaltung der Inseln diskutiert wird. Es scheint, als ob die Sonne laut der Klimawissenschaft einen großen Reset auf der Insel eingeleitet hätte. Green sagte: „Es sieht so aus, als ob eine Bombe und ein Feuer losgegangen wären, wenn ich so sagen darf. Und all diese Gebäude müssen praktisch wieder aufgebaut werden.“

Es ist unwahrscheinlich, dass auf dem Seminar der „Weather Modification Act“ von 1976 diskutiert wird. In diesem Gesetz wird auf die Beteiligung derselben Regierungsstellen verwiesen, die an vorderster Front an der Erzählung von der „kochenden“ Erde beteiligt sind: das Landwirtschaftsministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, die Umweltschutzbehörde und die NASA. Wenn diese Bereiche der Regierung seit Jahrzehnten in Wetterveränderungen involviert sind, könnten sie dann diese ziemlich spezifischen und agendatechnisch günstigen Anomalien an den oben genannten Orten verursacht haben?

Im Januar berichtete der Fernsehsender „Khon TV“ in Honolulu über einen chinesischen Satelliten, der auf Video aufgenommen wurde und „Laser über die hawaiianischen Inseln abstrahlt“. Eine Livestream-Kamera des „National Astronomical Observatory of Japan“ auf dem Subaru-Teleskop auf dem Mauna Kea zeichnete das Material auf. Die Chinesen erklärten, sie würden Schadstoffe in der Atmosphäre messen. Der Vorfall deutet auf die Existenz von Lasern im Weltraum hin.

Bereits 2016 – und damit im Widerspruch zum aktuellen Narrativ – wiesen NASA-Satellitendaten darauf hin, dass ein Anstieg der CO2-Werte den Planeten düngt. „Zwischen einem Viertel und der Hälfte der bewachsenen Fläche der Erde hat sich in den letzten 35 Jahren deutlich ergrünt, was größtenteils auf den Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids zurückzuführen ist“, heißt es in der Studie, die in der Zeitschrift „Nature Climate Change“ veröffentlicht wurde.

„Ein internationales Team von 32 Autoren aus 24 Institutionen in acht Ländern leitete die Untersuchung, bei der Satellitendaten des Moderate Resolution Imaging Spectrometer der NASA und des Advanced Very High Resolution Radiometer der National Oceanic and Atmospheric Administration verwendet wurden, um den Blattflächenindex oder die Menge der Blattbedeckung in den bewachsenen Regionen der Erde zu bestimmen. Die Begrünung stellt eine Zunahme der Blätter an Pflanzen und Bäumen dar, die einer Fläche entspricht, die zweimal so groß ist wie die der Vereinigten Staaten“, heißt es in dem Bericht.

Die Vereinten Nationen haben im vergangenen Monat eine Initiative zur Beschleunigung des „Wandels der Lebensmittelsysteme“ gestartet, um ihre Ziele für eine „nachhaltige Entwicklung“ wieder auf Kurs zu bringen. Den Entwicklungsindikatoren zufolge ist fast die Hälfte der SDG-Ziele mäßig oder stark vom Kurs abgekommen, und 37 Prozent zeigen keine Veränderung, hieß es auf einem UN-Gipfel für Ernährungssysteme in Rom.

Amina Mohammed, stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, kündigte ein Finanzierungsprogramm an, das eine Investitionsstrategie für Lebensmittelsysteme beschleunigen und „die für die Transformation des Lebensmittelsystems erforderlichen schnellen und systemweiten Maßnahmen im Rahmen des UN Food Systems Hub katalysieren“ würde.

Mohammed verwies auf die Nutzung der Weltraumtechnologie für die Umgestaltung der Agrarnahrungsmittelsysteme und sagte, dass die tiefgreifenden Veränderungen, die derzeit im Weltraum stattfinden, „die Agenda 2030 entscheidend verändern können“.

„Wenn wir ihr Potenzial effektiv nutzen können, könnte die Weltraumtechnologie zu einer der wichtigsten neuen Technologien für die Agrar- und Ernährungswirtschaft werden und letztlich zu nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und effizienteren Agrar- und Ernährungssystemen führen“, sagte sie.

Ihren Schätzungen zufolge kann die Weltraumtechnologie die Ernteerträge um mehr als 10 Prozent steigern und die Kosten um mehr als 20 Prozent senken, unter anderem bei Düngemitteln, Kraftstoff und Pestiziden.

Gleichzeitig arbeiten in den Niederlanden rund 260 landwirtschaftliche Betriebe ohne Lizenz und müssen mit Geldstrafen rechnen, wenn sie nicht eine Quote für Stickstoffemissionen kaufen oder ihren Viehbestand reduzieren, wie das Landwirtschaftsministerium letzte Woche bestätigte.

Weitere 2 500 Landwirte im Land haben teilweise keine Lizenz, durften aber ihre Tätigkeit fortsetzen, wenn sie ihre Stickstoffemissionen in der Nähe von „empfindlichen Naturgebieten“ unter einem bestimmten Niveau halten konnten. Diese 2019 gewährte Ausnahmeregelung wurde gestrichen, und etwa 600 Landwirten drohen Geldstrafen, wenn sie ihre Emissionen nicht verringern oder über die Quotenregelung knappe Rechte zur „Verschmutzung“ erwerben.

Die Europäische Kommission hat sich für eine Strategie ausgesprochen, bei der Viehzüchter für die Einstellung ihrer Tätigkeit in bestimmten Gebieten entschädigt werden – unter der Bedingung, dass sie die Tierzucht nie wieder aufnehmen. Die Folgen wären ein Rückgang des weltweiten Nahrungsmittelangebots und ein Anstieg der Preise.

Die 2030-Agenda des WEF und der UNO zielt einerseits darauf ab, die Erträge zu steigern und gleichzeitig die natürlichen Nebenprodukte der landwirtschaftlichen Prozesse zu verbieten. Beide Gremien haben Kohlenstoff und Stickstoff als gefährliche Stoffe ins Visier genommen – ersterer ist der Baustein des Lebens auf der Erde und letzterer das größte Gas in der Atmosphäre, das 78 Prozent der Luft ausmacht. Darüber hinaus hat der Weltklimarat eine 30-prozentige Reduzierung der Methanemissionen bis 2030 gefordert, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Die US-Regierung hat gerade 700 Millionen Dollar für die Kartierung von Methan bereitgestellt, das als Treibhausgas gilt, das zu 25 Prozent der globalen Erwärmung beiträgt.

Das UN-Umweltprogramm hat das „Methan-Alarm- und Reaktionssystem“ (MARS) eingerichtet, um Methanquellen aufzuspüren und zu messen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Öl- und Gassektor liegt. „Es koordiniert Fernbeobachtungen von Satelliten, die unter anderem von den europäischen, italienischen und deutschen Raumfahrtagenturen und der NASA betrieben werden – mit dem Ziel, große Methanemissionsquellen auf der ganzen Welt zu identifizieren“, heißt es auf der Website des UNEP.

„Wir erwarten unterschiedliche Reaktionen von Regierungen und Unternehmen, mit denen wir unsere Daten teilen“, sagte Manfredi Caltagirone, Leiter der Internationalen Beobachtungsstelle für Methanemissionen. „Einige werden konstruktiv und proaktiv sein und das Problem mit uns lösen wollen. Aber wir sind uns bewusst, dass es Regierungen und Unternehmen gibt, die nicht einmal den Hörer abnehmen werden. Einige sagen vielleicht sogar: ‚Eure Daten sind falsch, da muss ein Fehler vorliegen‘. Aber sie wissen auch, dass diese Daten öffentlich sein werden und Informationen über die Rückmeldungen und die Zusammenarbeit enthalten, die wir von den betreffenden Ländern und Unternehmen erhalten haben oder nicht“, sagte er.

„Wir verwenden Satelliten mit einer hohen räumlichen Auflösung und der Möglichkeit, die Quelle der Methanemissionen heranzuzoomen. Da uns immer mehr Satelliten und Instrumente zur Verfügung stehen, werden unsere Möglichkeiten, diese Technologien zu nutzen, immer größer und besser.“

Diese Agenturen behaupten, dass Reis für 10 Prozent der weltweiten Methanemissionen verantwortlich ist und seine Produktion daher eingeschränkt werden sollte. Reis ist ein Grundnahrungsmittel für Milliarden von Menschen. Würden Einschränkungen bei einem solchen Grundnahrungsmittel nicht zu Massenhunger führen?

Unter dem Vorwand, eine wachsende Zahl gefährlicher Gase und Aktivitäten in der Landwirtschaft und der so genannten Industrie für fossile Brennstoffe aufzuspüren und zu überwachen, setzen UN und WEF die modernsten Überwachungsinstrumente der Welt ein. Und das, obwohl erhebliche Zweifel am gesamten Treibhauseffekt und an den Daten über die globalen Temperaturschwankungen bestehen.

Das WEF hat schon früher seine Vision einer „bauernhoffreien Zukunft“ propagiert, in der Lebensmittel in Labors hergestellt und Menschen in bestimmte städtische Zonen getrieben werden. Dies ist nichts weniger als ein Krieg gegen Lebensmittel – und die Elemente des Lebens auf der Erde. Satelliten sind nur die neuesten Waffen im Arsenal.

Die drakonischen Maßnahmen, die sich während der Pandemiekrise auf der ganzen Welt ausbreiteten (unter Verwendung eines wissenschaftlichen Narrativs, das inzwischen durch Untersuchungen des Kongresses und wissenschaftliche Diskussionen demontiert und entlarvt wurde), wurden ebenfalls von diesen beiden Organisationen zusammen mit der angeschlossenen Weltgesundheitsorganisation über willfährige westliche Regierungen veranlasst. Wieder einmal wurde die Hypothese einer globalen Bedrohung benutzt, um die Technologie und die Gesetzgebung in die Hand zu nehmen, um eine orchestrierte Zerstörung des bestehenden sozialen Gefüges und des Gesellschaftsvertrags einzuleiten, aber dieses Mal mittels der wichtigsten Nahrungsmittel- und Energiesysteme auf dem Planeten.

Diese Entwicklungen laufen Gefahr, zu einer globalen Orwell’schen Diktatur zu werden – und werden von Klimafanatikern aus allen Gesellschaftsschichten gerechtfertigt, die es für ketzerisch halten, ihre Ansichten in Frage zu stellen, selbst wenn überzeugende wissenschaftliche Gegenbeweise vorlegt werden. Die verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Regierungsstellen haben im Laufe ihrer jahrzehntelangen Umweltpredigten wohl noch nie eine zuverlässige Vorhersage globaler ökologischer oder gesundheitsbezogener Folgen gemacht.

Das Potenzial von Satelliten für die Entwicklung intelligenter Netze wird auf höchster politischer Ebene erkannt. Intelligente Netze gelten heute als wesentlicher Bestandteil der geplanten Energielandschaft, da sie eine bessere Integration „erneuerbarer“ Energiequellen ermöglichen und die Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs in Echtzeit erleichtern.

Der wichtigste Aspekt intelligenter Netze ist ihre Fähigkeit, den Energieverbrauch auf der Ebene des Endverbrauchers zu überwachen und zu steuern. Dies kann durch den Einsatz einer fortschrittlichen Messinfrastruktur (AMI) erreicht werden, die eine bidirektionale Kommunikation zwischen Versorgungsunternehmen und ihren Kunden ermöglicht. Satelliten können die breite Einführung von AMI ermöglichen, indem sie eine effiziente und flächendeckende Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen. Die Vorteile für Menschen in abgelegenen und ländlichen Gebieten, in denen herkömmliche terrestrische Netze möglicherweise nur begrenzt oder gar nicht vorhanden sind, werden von Technologen als Hauptvorteil angepriesen. Wie wir jedoch bei den intelligenten Zählern in Privathaushalten gesehen haben, greifen die Schnittstellen von Natur aus in die Nutzungsfreiheit ein und können potenziell dazu verwendet werden, die Energieversorgung abzuschalten, wenn man vom Endnutzer glaubt, dass er zu viel verbraucht habe oder zu einem späteren Zeitpunkt verschiedene soziale Kriterien für die Einhaltung nicht erfüllt habe. Die besten Wörter, mit denen sich dies beschreiben ließe, wären „Überwachung“ und „Kontrolle“.

Wo könnten die wahnsinnigen und heuchlerischen Globalisten ein solches Dogma besser überwachen als vom Himmel aus? Wird es eines Deus ex machina bedürfen, um uns aus diesem sich entwickelnden Techno-Faschismus zu befreien, oder wird der fabrizierte wissenschaftliche Konsens zusammenbrechen, bevor jeder Zentimeter des Planeten überwacht und sozial bewertet wird?

In der Zwischenzeit hat John F. Clauser, der 2022 den Nobelpreis für Physik für seine Arbeit zur Quantenmechanik erhielt, angekündigt, dass er die Weltklimaerklärung von „Clintel“ unterzeichnen wird – mit der zentralen Prämisse, dass es „keinen Klimanotstand“ gibt. Clausers Entscheidung folgt der des Nobelpreisträgers Dr. Ivar Giaever. Die Zahl der Wissenschaftler und Experten, die die Weltklimaerklärung unterschrieben haben, liegt mittlerweile bei 1.600.

„Das populäre Narrativ über den Klimawandel spiegelt eine gefährliche Korruption der Wissenschaft wider, die die Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden von Menschen bedroht“, sagte Clauser.

„Die fehlgeleitete Klimawissenschaft hat sich zu einer massiven schockjournalistischen Pseudowissenschaft ausgeweitet. Diese Pseudowissenschaft wiederum ist zum Sündenbock für eine Vielzahl anderer, nicht damit zusammenhängender Übel geworden. Sie wurde von ähnlich fehlgeleiteten Marketingvertretern, Politikern, Journalisten, Regierungsbehörden und Umweltschützern gefördert und verbreitet. Meiner Meinung nach gibt es keine echte Klimakrise. Es gibt jedoch ein sehr reales Problem bei der Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards für die große Weltbevölkerung und eine damit verbundene Energiekrise. Letztere wird durch die meiner Meinung nach falsche Klimawissenschaft unnötig verschärft.“

Die nachstehende Grafik zeigt, dass eine Zunahme des CO2 mit einer Ausdehnung des Lebens einhergeht und nicht mit dessen Untergang. Die so genannte Elite, die glaubt, daß die Welt überbevölkert sei, schmiedet Pläne zur Beseitigung von CO2. Wann werden wir ihren Irrsinn stoppen?

Der Krieg gegen den Stoff, aus dem das Leben ist, hat an Fahrt aufgehommen – aber niemand kann einen Klimaextremisten im Weltraum schreien hören.