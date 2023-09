Die Zensoren der NATO greifen “Strategic culture” und “Greyzone” an, während der Aufstieg der BRICS die Imperialisten in Panik versetzt

Wie kann man erkennen, ob jemand eine echte Bedrohung für unsere herrschenden Institutionen darstellt? Indem man sieht, wie weit sie innerhalb der von diesen Institutionen kontrollierten Plattformen kommen oder wie viel Organisationsarbeit sie leisten können, bis sie ins Visier der staatlichen Repression geraten. Diese Personen und Organisationen sind natürlich nicht in der Lage, große Ressourcen oder eine große Reichweite zu erlangen, aber dieses Opfer ihres kurzfristigen Einflusses ist ironischerweise der Preis dafür, dass sie auf lange Sicht die Geschichte bestimmen.

Nur wenn Sie sich weigern, Kompromisse bei Ihren Positionen und Praktiken einzugehen, betrachten die Machtzentren Sie als existenzielle Bedrohung für sie. Und wenn du dich mit anderen verbündest, die sich dem Kampf gegen die US-Hegemonie verschrieben haben, wie es die Mitglieder der Koalition “Rage Against the War Machine” in diesem Jahr getan haben, kannst du letztlich eine Art von Plattform gewinnen, die die mit dem Imperialismus kompatiblen Akteure gar nicht erreichen wollen: eine Plattform, die es dir ermöglicht, eine Mehrheit der Menschen anzusprechen und ihre antiimperialistischen Impulse zu nähren.

Das ist der Kontext, der uns Hoffnung geben kann, wenn wir sehen, wie die Zensoren der NATO ihre Angriffe auf Journalisten und den Journalismus verstärken. In diesem Monat erreichte die imperialistische Online-Zensurkampagne mit der Schließung einer ganzen Website ein möglicherweise noch nie dagewesenes Ausmaß: Strategic Culture, die von der Strategic Culture Foundation betriebene Plattform für Anti-NATO-Kommentare. Von einem Tag auf den anderen war diese Website, die mir und anderen so viele wichtige Informationen zur Geopolitik geliefert hatte, einfach nicht mehr zugänglich. Und laut der Erklärung der Stiftung war die Zensur daran schuld.

Ich habe diese Erklärung von jemandem erhalten, der sie mir über Facebook zukommen ließ, was passenderweise dazu führte, dass der Name der Website selbst zensiert werden musste, weil sie in den sozialen Medien der USA gesperrt war:

Heute wurde unserer Website ***ic-***e.org der Zugang zur .org-Domäne verweigert, die von der US-amerikanischen Public Interest Registry betrieben wird. Dies ist die Folge zahlreicher Cyberangriffe auf die Infrastruktur der Website. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Akt der Cyberkriegsführung ein Versuch ist, ein weiteres unabhängiges Medium zum Schweigen zu bringen, das das amerikanische Imperium kritisiert. Derzeit sind alle unsere Materialien über Telegram zugänglich und wir werden den Betrieb unserer Website bald wieder aufnehmen. Bleiben Sie dran! Mit freundlichen Grüßen, Strategic Culture Foundation.”

Was hatte die Website getan, um diese Cyberangriffe zu provozieren? Diese Art von Angriffen geschieht nicht einfach zufällig auf Websites; diese Angriffe haben alles damit zu tun, wie die Strategische Kultur den Darstellungen der NATO zum Konflikt in der Ukraine entgegenwirkt, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine für unsere herrschenden Institutionen ein äußerst heikles Thema ist. Weitaus heikler, als es ihnen lieb ist, denn sie wollen den Eindruck aufrechterhalten, dass der Krieg von der pro-kiewer Seite immer noch als gewinnbar angesehen wird.

Tatsache ist, dass die Gegenoffensive der Ukraine im Sommer gescheitert ist, was katastrophale Folgen für die strategischen Interessen Washingtons hat. Nicht unbedingt wegen der militärischen Niederlage der Ukraine selbst, sondern weil diese Niederlage es Washington erschwert hat, die größere wirtschaftliche Niederlage zu verbergen, die es nun schon seit etwa einem Jahr erlebt. Im letzten Herbst, als die Sanktionen offensichtlich nicht die Ergebnisse brachten, die die Experten vorausgesagt hatten, konnte das Imperium die Psyche der Ukraine nur aufrechterhalten, indem es die Geschichte aufrechterhielt, dass die Ukraine immer kurz davor sei, Russland zu vertreiben. Je länger die Dinge andauerten, desto mehr wurde es zu einem Problem, dass die Ukraine nicht mehr über bewaffnete Kräfte verfügt, die in der Lage sind, ohne Hilfe von außen wirksam zu sein. Und da der Krieg den Anstieg der Inflation beschleunigt und gleichzeitig eine Energiekrise aufrechterhalten hat, ist die Massenunterstützung, auf die die Imperialisten für ihren Krieg angewiesen sind, geschrumpft.

Die Tatsache, dass die Strategische Kultur die Aufmerksamkeit auf die Fehler des Imperiums gelenkt hat, macht sie zu einer Gefahr für die Stabilität der Kriegsmaschinerie, so dass sie zerschlagen werden musste, und die Zensoren werden versuchen, sie wieder zu zerschlagen, wenn sie zurückkommt. Die gleiche Gefahr geht von der Grauzone aus, wie wir an der Art und Weise gesehen haben, wie die NATO-Agenten sie diese Woche ins Visier genommen haben. GoFundMe, eines der Zahlungsunternehmen, das die Russland-Sanktionen vorantreibt, indem es Anti-NATO-Stimmen den Zugang zu seinen Diensten verwehrt, hat es The Grayzone unmöglich gemacht, seine jüngsten Spenden zu erhalten. Max Blumenthal hat erklärt, warum es durchaus sinnvoll ist, dies mit der Kampagne gegen Antiimperialisten in Verbindung zu bringen:

Die Bemühungen des FBI, Twitter-Accounts auf Geheiß des ukrainischen Geheimdienstes zu sperren, bieten einen Hinweis auf die Identität derjenigen, die die “externen Bedenken” bei Gofundme geäußert haben. Seit 2014, als durch einen von den USA unterstützten Staatsstreich eine nationalistische Regierung in Kiew eingesetzt wurde, haben unsere Mitarbeiter an vorderster Front die Rolle Washingtons aufgedeckt, das die Ukraine in einen totalen Krieg mit Russland treibt. The Grayzone hat auch umfangreiche Dokumentationen über den überwältigenden Einfluss neonazistischer Kräfte auf Kiew geliefert, was wütende Tiraden von ukrainischen Diplomaten auslöste und unsere Mitarbeiter auf Myrotvorets, einer halboffiziellen SBU-Attentatsliste, landen ließ… während wir keine konkreten Informationen über die Identität der “externen Kräfte” haben, die erfolgreich Lobbyarbeit bei Gofundme betrieben haben, um unsere Spenden einzufrieren, haben wir starken Grund zu vermuten, dass die Einmischung der ukrainischen Regierung und ihrer Sponsoren in Washington die Ursache für die Sabotage ist.

Diese beiden Entwicklungen sind weitere Anzeichen dafür, dass ein weiterer, viel größerer Angriff gegen die antiimperialistische Bewegung bevorsteht. Die Razzien und Anklagen gegen Uhurus Mitglieder als Vergeltung für ihren Kampf gegen die Ukraine-Psyop waren Versuche, antiimperialistische Organisationsbemühungen zu unterdrücken, insbesondere solche, die die Schwarze Arbeiterklasse einbeziehen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem diese Bemühungen eine ernsthafte Bedrohung für die wichtigste Psyop des Imperiums darstellten. In dem Maße, in dem diese Psyop unhaltbar wird und das Imperium gezwungen ist, erzählerische Vorwände für noch verzweifeltere Maßnahmen zu schaffen, wie einen hybriden Krieg gegen die BRICS-Staaten oder den Versuch, Afrika zu zerstören, wird der Staat versuchen, Zustimmung für noch stärkere Repression zu erzeugen. Möglicherweise durch eine Aktion unter falscher Flagge, bei der antiimperialistische Journalisten und Gruppen in eine angebliche ausländische Wahleinmischung verwickelt werden.

Der Hegemon stößt zunehmend an logistische Grenzen, wenn er im Ausland Schaden anrichten will. Er kann keine Destabilisierungskampagnen gegen alle Länder starten, die sich der Multipolarität verschrieben haben, denn das würde die USA selbst zerstören. Sie muss ihre nächsten Ziele mit Bedacht und Vorsicht wählen, so dass die Wünsche bestimmter NATO-Befürworter nach einer Balkanisierung von Ländern wie Brasilien nicht ernst genommen werden können. Zuletzt forderte Günther Fehlinger, Präsident des Europäischen Entwicklungsausschusses der NATO, Brasilien in viele verschiedene Länder aufzuteilen, mit der Begründung, dass Lula mit dem angeblichen “Völkermörder” Putin zusammenarbeitet. Unabhängig davon, ob wir der Aussage des Twitter-Faktenchecks Glauben schenken sollten, dass Fehlingers Meinung nicht die Meinung der NATO selbst repräsentiert, gibt es keine Möglichkeit, dass der Hegemon dies tatsächlich tun kann. Wenn die USA versuchen würden, Brasilien zu zerstören, würde es ihnen nur gelingen, ihre eigene Wirtschaft vollständig zu demolieren.

Die Imperialisten haben immer noch einige Instrumente, um den Aufstieg der BRICS zu verhindern, und diese Instrumente können nur durch eine neue Welle von Arbeiterrevolutionen beseitigt werden. Als Frankreich in diesem Monat das faschistische Regime Indiens davon überzeugte, den Beitritt Algeriens zu den BRICS zu blockieren, zeigte dies die antirevolutionäre Wirksamkeit des Manövers des indischen tiefen Staates, um die BJP an die Macht zu bringen. Letztlich kann der Kampf gegen den Imperialismus nur gewonnen werden, wenn der weltweite proletarische Kampf gewonnen wird. Dennoch ist der Hegemon insgesamt im Niedergang begriffen; mit der jüngsten Serie von BRICS-Beschlüssen konnten zahlreiche neue Mitglieder in die Gruppierung aufgenommen werden, und Venezuela strebt bei nächster Gelegenheit einen Beitritt an.

Da der Hegemon allein durch die unvermeidlichen Prozesse der Geschichte so immense Verluste erleidet, haben die Vertreter des internationalen Monopolkapitals mehr Grund zur Sorge denn je. Sie versuchen, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine so lange wie möglich hinauszuzögern, und nutzen sogar die Krisen, die ihre eigene sozioökonomische Ordnung verursacht hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Biden hat seinen gescheiterten jüngsten Vorschlag für die Ukraine-Hilfe in die Rechnung für die Hilfe bei den Bränden in Maui eingefügt, was zeigt, dass die Imperialisten die Bevölkerung erpressen werden, wenn sie das tun müssen, um ihre Kriegsoperationen aufrechtzuerhalten.

Sollte es uns gelingen, die Menschen gegen die Kriegsmaschinerie und die dahinter stehende kapitalistische Ordnung zu mobilisieren, werden diese Kriege für unsere Herrscher wirklich unmöglich zu führen sein. Wir müssen die zunehmenden Angriffe auf unsere Bewegung überleben und die Gewinner des Klassenkampfes werden.