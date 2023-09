Milliardenschwere Technokraten schaffen eine alternative, autokratische Realität

Auf der Liste der Bücher, die Sie dieses Jahr lesen sollten: Das Ende der Realität: Wie vier Milliardäre eine Fantasiezukunft des Metaversum, des Mars und der Kryptowährungen verkaufen. Der Autor Jonathan Taplin schlägt den Hammer an, um Technokratie und Transhumanismus auf die Hauptakteure festzunageln: Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg und Marc Andreessen. Diese Milliardäre stellen die Spitze der Speerspitze dar. ⁃ TN-Redakteur

Vier sehr mächtige Milliardäre – Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg und Marc Andreessen – schaffen eine Welt, in der „nichts wahr und alles Spektakel“ ist. Wenn wir uns fragen, wie wir an einen Ort radikaler Einkommensungleichheit, einer Post-Wahrheitswirklichkeit und des drohenden Potenzials für einen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg gelangt sind, brauchen wir nicht weiter zu schauen als diese vier – „die größten Brieftaschen“, um den Historiker Timothy Snyder zu paraphrasieren, „die für die blendendsten Lichter bezahlen“.

Ich nenne sie die Technokraten, in Anerkennung des Einflusses der Technokratie-Bewegung, die in den 1930er-Jahren von Elon Musks Großvater, Joshua Haldeman, gegründet wurde. Die Technokraten bilden eine Art ineinandergreifendes Direktorium des Silicon Valley, wobei jeder in die Unternehmen der anderen investiert oder in deren Vorständen sitzt. Ihre riesige digitale Domäne kontrolliert Ihre persönlichen Daten, beeinflusst die Art und Weise, wie Milliarden von Menschen leben, arbeiten und lieben, und stiftet online Chaos, indem sie den Mob zu Gewalt anstachelt und Aktienkurse in die Höhe treibt. Diese vier Männer werden seit Langem als technologisch fortschrittliche Helden angesehen, aber in Wirklichkeit sind sie Teil einer breiteren antidemokratischen, autoritären Wende in der Tech-Welt, die zutiefst darauf bedacht ist, den Status quo zu bewahren und ihre marktführenden Positionen oder Beinahe-Monopole – und ihr milliardenschweres Vermögen – vor höheren Steuern zu schützen. („Wettbewerb ist etwas für Idioten“, hat Thiel einmal behauptet.)

In der Tat sind sie amerikanische Oligarchen, die den Online-Zugang für Milliarden von Nutzern auf Facebook, Twitter, Threads, Instagram und WhatsApp kontrollieren, darunter 80 Prozent der US-Bevölkerung. Ferner scheinen sie von außen betrachtet eher daran, interessiert zu sein, unsere derzeitige Realität – und unser Wirtschaftssystem, so unvollkommen es auch sein mag – durch etwas weitaus Undurchsichtigeres, Konzentrierteres und Unverantwortlicheres zu ersetzen, das sie, wenn es denn eintritt, kontrollieren werden.

Ich verwende den Begriff „Technodeterminismus“, um den Weg zu beschreiben, den die Technokraten unserem Land diktiert haben, weil sie uns die Vorstellung verkauft haben, dass sie uns eine glänzende Zukunft bescheren werden, und wir haben ihnen das abgekauft. Die Zukunft, die sie uns jetzt verkaufen – Krypto-Vermögen, die Verschmelzung von Mensch und Computer durch KI, die Aussicht, unser Leben im Metaverse oder auf dem Mars zu verbringen – ist jedoch eine Lüge. Um noch einmal Snyder zu zitieren: Donald Trump hat gezeigt, dass er „nicht so sehr gelogen hat, um die Wahrheit zu leugnen, sondern um die Menschen in eine alternative Realität einzuladen“. Solche Taschenspielertricks gelten auch hier. Die alternative Realität, auf die sich diese Männer konzentrieren, ist eine Welt des Technodeterminismus, eine Welt, in der die künstliche Intelligenz die ganze Arbeit erledigen wird und eine große Zahl von Menschen für die Gesellschaft nutzlos werden könnte.

Die Technokraten machen keinen Hehl daraus, dass sie planen, sich am Trog der Regierung zu bedienen, um einige ihrer unerhörten Pläne zu finanzieren. Ihr Plan für Ihre Zukunft beinhaltet nichts weniger als die Konfrontation mit dem Nihilismus einer drohenden Dystopie. Und vier der Projekte, die sie verfolgen, um ihre Visionen zu verwirklichen, werden in den nächsten zwei Jahrzehnten Dutzende Billionen Dollar an (meist öffentlichem) Investitionskapital benötigen. Das erste Projekt, das von Andreessen, Thiel und Zuckerberg unterstützt wird, ist Web3, eine virtuelle Welt (das Metaverse), auf die man über Virtual-Reality-Kopfbedeckungen (VR) zugreifen kann. Trotz aller Vorteile, die es verspricht, könnte es dazu führen, dass das freie Web in einen Online-Vergnügungspark umgewandelt wird, in dem jede Tür nur mit einem Krypto-Token geöffnet werden kann. Das zweite Projekt ist die Unterstützung von Kryptowährungen. Adam Fischer, Israels führender Risikokapitalgeber, hat darauf hingewiesen: „Krypto ist nicht so sehr eine Investitionsidee, die mit der libertären politischen Ideologie übereinstimmt, sondern eine virulente Form der libertären politischen Ideologie, die die menschliche Gier durch die Blockchain ausnutzt.“ Das dritte Projekt ist die Unterstützung von Elon Musks 10-Billionen-Dollar-Traum, Menschen auf den Mars zu schicken.

Aber von allen Mythen, mit denen die Technokraten hausieren gehen, ist keiner so weit hergeholt wie der Transhumanismus, ein Konzept, das Peter Thiel sehr am Herzen liegt. Um zu verstehen, was die größte Lüge von Big Tech sein könnte, muss man tief in diese soziale Bewegung eintauchen, die sich auf die Forschung und Entwicklung von „Technologien zur Verbesserung des Menschen“ konzentriert, die es den Menschen eines Tages ermöglichen könnten, 160 Jahre oder älter zu werden. Es ist unnötig zu erwähnen, dass der Zugang zu diesen altersverlängernden Systemen, die bisher nicht erfunden wurden, unglaublich teuer sein wird, sodass nach diesem Schema die Einzigen, die bis weit in ihr zweites Jahrhundert hinein leben werden, wahrscheinlich Multimillionäre sein werden.

Diese vier Projekte – das Metaversum, die Kryptowirtschaft, die interplanetare Kolonisierung und der Transhumanismus, ganz zu schweigen von der künstlichen Intelligenz – stellen eine existenzielle Gefahr für die Welt dar, und zwar in politischer, wirtschaftlicher und vielleicht vorwiegend in moralischer Hinsicht. Die moralische Gefahr ergibt sich aus der Tatsache, dass alle vier Projekte die ersten Schritte in Richtung eines realisierten Transhumanismus verkörpern. Die Transhumanisten glauben, dass technologische und biologische Verbesserungen es den Menschen ermöglichen werden, mehrere Leben lang zu leben, auf andere Planeten zu migrieren und unsere Gehirne mit Computern zu verschmelzen, sodass unser individuelles Bewusstsein ewig leben kann. Web3 ist der erste Schritt zu einer tragbaren technologischen Erweiterung des Menschen. Das Leben auf dem Mars würde eine permanente technologische Erweiterung erfordern. Und der Transhumanismus selbst stellt sich einen Punkt vor, an dem Mensch und Maschine zu einer neuen Art von Cyborg verschmelzen. Es handelt sich um eine Bewegung, die den Kerngedanken des politischen Liberalismus, nämlich gleiche Rechte für alle, aushebeln würde. Stattdessen würde der Reichtum eines Menschen seine Zukunftsaussichten bestimmen. Der Transhumanismus ist, um den Philosophen und Politikwissenschaftler Francis Fukuyama zu zitieren, „die weltweit gefährlichste Idee“.

Der Transhumanismus stellt sich eine Zukunft vor, in der künstliche Intelligenz und Roboter, regiert von den Technokraten, die meiste Arbeit erledigen und ein erheblicher Teil der Bevölkerung zu Hause sitzt, ein Fantasieleben im Metaversum führt und von einem staatlich bezahlten kryptografischen Grundeinkommen lebt, das Ihre Breitbandrechnung und Ihre Metacoin-Mikropayments für alle Konzerte und Clubs, die Sie virtuell besuchen, abdeckt. Wer dies für eine dystopische Fantasie hält, sollte die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Amazon besuchen, um die Zukunft ganzer Lagerhäuser zu sehen, die von fünf Menschen und 5.000 Robotern bedient werden.

Als Peter Thiel drei Jahre alt war, so berichtet sein Biograf Max Chafkin, fragte er seinen Vater Klaus, was es mit dem Fellteppich auf dem Boden des Wohnzimmers ihrer Wohnung in der südwestafrikanischen Stadt Swakopmund auf sich habe. Sein Vater erklärte ihm, dass er von einer toten Kuh stamme. „Der Tod kommt zu allen Tieren. Alle Menschen“, sagte Klaus zu seinem Sohn.

Der Gedanke an die eigene Sterblichkeit soll den jungen Thiel auf eine Weise erschreckt haben, von der er sich, wie manche meinen, nie mehr richtig erholt hat. Spätestens seit 2006 hat er Millionen in die Forschung investiert, um den Tod zu besiegen. Vielleicht hat er dem Computerwissenschaftler Ray Kurzweil zugehört, der die Singularität prophezeit, das Ende der menschlichen Epoche und den Beginn einer neuen Art von Superintelligenz, die sich immer weiter verbessern und technologisch in unvorstellbarem Tempo voranschreiten wird.

Nick Bostrom, Philosoph an der Universität Oxford und Doyen der transhumanistischen Studien, hat ein Buch mit dem Titel Superintelligence geschrieben, in dem er die These vertritt, dass wir uns dem Punkt nähern, an dem die maschinelle Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Bostrom warnt davor, dass diese neue Superintelligenz den Menschen als vorherrschende „Lebensform“ auf der Erde verdrängen könnte. Das würde bedeuten, dass die quasi-menschlichen Maschinen ihre eigene Intelligenz viel schneller verbessern könnten als ihre vollständig menschlichen Erfinder. Das Monster könnte sich leicht gegen Dr. Frankenstein wenden. Während Kurzweil dieser Singularität optimistisch entgegensieht, glaubt Bostrom (und andere, einschließlich Musk, wie er warnte), dass wir auf eine existenzielle Katastrophe zusteuern könnten.

Ich glaube nicht, dass wir auf die Singularität warten müssen, um die moralische Kehrseite des transhumanistischen Projekts zu erkennen: die Idee, dass der Mensch seinen gegenwärtigen natürlichen Zustand und seine Grenzen durch den Einsatz von Technologie überwinden sollte. Der Grund dafür ist, dass alle Probleme, die wir heute mit sozialer Ungleichheit haben, durch die Art von biologischem Enhancement, die Thiel und andere ernsthaft in Erwägung ziehen, exponentiell vervielfacht werden. Wenn die Menschen sich der Verbesserung widersetzen oder sie ihnen verweigert wird, werden sie sich mit der Zeit der verbesserten Klasse unterordnen. Jaron Lanier, ein früher Pionier der virtuellen Realität (VR), liefert ein beredtes Plädoyer für den Widerstand gegen technologische Verbesserungen und die Singularität. „Der Grund, warum wir an die menschliche Handlungsfähigkeit und nicht an technologischen Determinismus glauben sollten“, so Lanier, „ist, dass wir dann eine Wirtschaft haben, in der die Menschen ihren eigenen Weg verdienen und ihr eigenes Leben erfinden. Eine Gesellschaft so zu strukturieren, dass die individuelle menschliche Handlungsfähigkeit nicht betont wird, ist in der Praxis dasselbe, wie den Menschen Einfluss, Würde und Selbstbestimmung zu verweigern.

Alle vier Technokraten können als Libertäre bezeichnet werden. Libertäre würden im Allgemeinen argumentieren, dass, wenn eine genetische oder technologische Verbesserung des Menschen möglich ist, der Mensch die Freiheit haben sollte, seine Intelligenz zu verbessern, sein Aussehen zu verändern oder seine Lebensspanne zu verlängern. Aber diese Verbesserungen werden nicht billig sein, und sobald die Elite Zugang dazu hat, werden die Unverbesserlichen darum kämpfen müssen, die notwendigen biologischen Verbesserungen zu erwerben, um im neuen Rattenrennen mithalten zu können. Das Schreckgespenst der Designer-Babys, die mit erheblichen Kosten verbunden sind, würde dann zu den normalen Kosten der Elternschaft gehören.

Das Gen-Editing-Tool CRISPR-Cas9 wurde beispielsweise in China bereits eingesetzt, um nicht lebensfähige menschliche Embryonen zu verändern, angeblich um zu sehen, ob dies möglich ist. Im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten wurden bei den Zulassungsbehörden Anträge gestellt, um mit diesem Werkzeug zu experimentieren und mutierte Gene zu entfernen, die einige schwere, meist außergewöhnliche Krankheiten verursachen könnten. Die Geschichte des technologischen Fortschritts legt nahe, dass ein ehrgeiziger Wissenschaftler etwas tun wird, was machbar ist. Es wird also der Tag kommen, an dem der Embryo, den Sie und Ihr Ehepartner in vitro gezeugt haben, auf viele Eigenschaften getestet wird, und Sie könnten ein Menü wie das folgende vorfinden:

Überdurchschnittlich hohes Risiko für Typ-2-Diabetes und Dickdarmkrebs.

Unterdurchschnittliches Risiko für Asthma und Autismus.

Dunkle Augen, hellbraunes Haar, männliche Glatzenbildung.

40-prozentige Chance, bei den SAT-Tests über dem 50. Perzentil zu landen (falls die SAT-Tests bis dahin nicht vollständig abgeschafft wurden).

Sie müssten selbst entscheiden, ob Sie für einen sehr hohen Preis die Gene Ihres Embryos vor der Einpflanzung verändern wollen.

Peter Thiel scheint offen für übertriebene Strategien zu sein, die sein Leben verlängern könnten. Der 55-jährige Thiel erzählte einem Autor von Inc.: „Ich beschäftige mich mit Parabiose… Das ist eine Methode, bei der man älteren Mäusen junges Blut einpflanzt und feststellt, dass das einen massiven Verjüngungseffekt hat.“ (Im Jahr 2017 bestritt Thiel, dass er persönlich solche Transfusionen verwendet habe und sagte, er habe „nichts dergleichen getan.“) Thiel hat auch die Methusalem-Stiftung unterstützt, die jährlich den Methusalem-Maus-Preis vergibt, der an das Forschungsteam geht, das den Rekord für die weltweit älteste Maus aufstellt. Ein zweiter Preis wird für das Team ausgelobt, das die beste Strategie zur späten Verjüngung von Mäusen entwickelt.

Absurd? Natürlich nicht. Die Verlängerung der Lebensspanne von Organismen im Labor ist weit davon entfernt, das Leben von Menschen um viele Jahrzehnte zu verlängern – oder den menschlichen Alterungsprozess umzukehren.

Während Thiel über das ewige Leben nachdenkt, wird die Lebensspanne vieler Menschen auf der Erde immer kürzer. Und mit der Beschleunigung der Auswirkungen des Klimawandels könnte es noch schlimmer kommen – und zwar schnell. In seinem Buch A Natural History of the Future aus dem Jahr 2021 stellt Rob Dunn die beängstigende Behauptung auf, dass sich mit der Erwärmung des Planeten dieselben tropischen Schädlinge, die die südliche Hemisphäre geplagt haben, beispielsweise in weiten Teilen der südlichen Vereinigten Staaten etablieren werden. Sie werden „eine komplexe Mischung aus dem Dengue-Virus und dem Gelbfieber-Virus, aber auch die Viren, die Chikungunya, Zika-Fieber und Mayaro verursachen, mit sich führen.“ In den kommenden Jahrzehnten könnten Menschen, die beispielsweise in Mississippi leben, früher sterben, weil sich tropische Krankheiten nach Norden verlagern – auch wenn Leute wie Thiel vorschlagen, dass wir etwa 200 Jahre alt werden. Diese Auswirkungen des Klimawandels sind lösbare Probleme. Aber Thiels Investitionen deuten darauf hin, dass er sich mehr mit Experimenten beschäftigt, die auf die persönliche Langlebigkeit von Einzelpersonen abzielen, als mit Bemühungen, die sich direkt auf die Lebensspanne von Millionen seiner Mitbürger im Hier und Jetzt auswirken könnten.

Im Journal of Medical Ethics versuchen Martien Pijnenburg und Carlo Leget eine Antwort auf die ethische Frage zu finden, ob es sinnvoll ist, Millionen für die Forschung zur Lebensverlängerung auszugeben, wenn so viele Menschen in jungen Jahren sterben: „Im Hinblick auf eine bessere Gesellschaft besteht in einer globalisierten Welt wie der unseren die moralische Herausforderung, unsere Sichtweise des Gemeinwohls so zu erweitern, dass es das Wohl aller Menschen weltweit umfasst. Diese Erweiterung wirft unweigerlich die dringende Frage auf, ob wir es uns moralisch leisten können, Zeit und Geld in den Versuch zu investieren, unser Leben zu verlängern, während wir das ganze Problem des ungleichen Todes ausblenden.“

Einer der Männer, die den Begriff Transhumanismus prägten (neben Julian Huxley), war der englische Kryptologe Irving John Good. Good schrieb 1965: „Da die Konstruktion von Maschinen eine dieser intellektuellen Tätigkeiten ist, könnte eine ultraintelligente Maschine noch bessere Maschinen konstruieren; dann würde es zweifellos zu einer ‚Intelligenzexplosion‘ kommen, und die Intelligenz des Menschen würde weit zurückbleiben. Somit ist die erste ultraintelligente Maschine die letzte Erfindung, die der Mensch jemals machen muss.“ ChatGPT führt uns in diese Richtung.

Diese Zukunftsvision steht so sehr im Widerspruch zu meinen Überzeugungen, dass ich, um die Kluft zu erklären, auf den griechischen Philosophen Epikur und seine Ideen darüber zurückgreifen muss, was ein gutes und erfülltes Leben ausmacht. Epikur hob drei Elemente hervor:

Die Gesellschaft von guten Freunden

Die Freiheit und Autonomie, eine sinnvolle Arbeit zu verrichten

Ein „geprüftes Leben“, das auf einem zentralen Glauben oder einer Philosophie beruht

Man könnte argumentieren, dass es den Transhumanisten, die das Metaversum, generative KI und lebensverlängernde Technologien entwickeln, offensichtlich egal ist, ob Sie eines dieser Ziele erreichen. Wenn Ihre Freunde andere Avatare sind, deren wahre Identität verschleiert wird, haben Sie keine engen Freunde. Wenn Sie den ganzen Tag zu Hause sitzen, Ihren VR-Helm tragen (weil Ihr Job von einer KI übernommen wurde) und von einem staatlichen Grundeinkommen leben, haben Sie weder die Freiheit noch die Autonomie, einer sinnvollen Arbeit nachzugehen. Wenn vieles von dem, was Sie tun, auf einer virtuellen Fantasieexistenz beruht, haben Sie sicherlich kein erprobtes Leben. Am Ende der Realität ist man zum Cyborg geworden.

Die offensichtliche Konvergenz von Mensch und Computer wirft viele ethische Fragen auf, mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Bisher war es jedoch einzelnen Forschern und Unternehmen überlassen, die ethischen Grenzen zu bestimmen. Die in naher Zukunft mögliche künstliche allgemeine Intelligenz (KI) – die Fähigkeit eines intelligenten Agenten, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu erlernen, zu der ein Mensch in der Lage ist – hat bei vielen renommierten Wissenschaftlern Besorgnis ausgelöst. Kein Geringerer als der Kosmologe Stephen Hawking meldete sich 2012 zu Wort: „Angesichts einer möglichen Zukunft mit unkalkulierbaren Vorteilen und Risiken tun Experten doch sicher alles, um das beste Ergebnis zu erzielen, oder? Falsch. Wenn uns eine überlegene außerirdische Zivilisation eine Nachricht schickt und sagt: ‚Wir werden in ein paar Jahrzehnten hier sein‘, würden wir dann einfach antworten: ‚OK, ruft uns an, wenn ihr hier seid – wir lassen das Licht an‘? Wahrscheinlich nicht – aber das ist mehr oder weniger das, was mit [Künstlicher Intelligenz (KI)] passiert.

Der KI-Analyst Eliezer Yudkowsky, Mitbegründer des Machine Intelligence Research Institute, hat beobachtet: „Viele ehrgeizige Menschen finden es weit weniger beängstigend, an die Zerstörung der Welt zu denken, als daran, dass sie es nie zu etwas bringen werden. Alle Menschen, die ich getroffen habe, glauben, dass sie mit ihren KI-Projekten ewigen Ruhm erlangen werden.

Ord stellt fest, dass in einer 2018 durchgeführten Umfrage unter den führenden KI-Forschern „die Hälfte der Befragten die Wahrscheinlichkeit, dass die langfristigen Auswirkungen künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) ‚extrem schlecht‘ sind (z. B. das Aussterben der Menschheit), auf mindestens 5 Prozent schätzte.“ Wie oft findet man einen Bereich, in dem ein erheblicher Anteil der Teilnehmer glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Arbeit das Leben, wie wir es kennen, beenden wird, bei eins zu 20 liegt?

Die Männer (und es sind überwiegend Männer), die diese Welt der maschinellen Superintelligenz und der Biotechnologie erfinden, glauben in der Regel nicht an Religion. Aber sie wollen Götter sein. Wie der Schriftsteller und Kommentator G.K. Chesterton 1932 behauptete: „Die Wahrheit ist, dass Irreligion das Opium des Volkes ist. Wo immer die Menschen nicht an etwas jenseits der Welt glauben, werden sie die Welt anbeten. Aber vor allem werden sie das Stärkste in der Welt anbeten.“ Heute ist das Stärkste auf der Welt die Großtechnologie. Solange wir nicht aufhören, den Tempel des Heiligen Petrus oder Elon oder Zuck oder Marc anzubeten, werden wir in der Zukunft gefangen sein, die sie wollen.