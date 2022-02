Der Hungerkrieg gegen Afghanistans Taliban

Von Peter Haisenko

Die UN fahren gerade die größte Spendenaktion der Geschichte für Afghanistan. Die Not soll gelindert werden und dazu benötige man 7,1 Milliarden Dollar für das laufende Jahr. Afghanistan hätte diese Summe selbst als Devisenreserve, angelegt bei Banken in New York, aber die USA haben sie „eingefroren“ und so der Taliban-Regierung entzogen.

20 Jahre lang haben die USA und die NATO Afghanistan besetzt gehalten. Während dieser Zeit, immerhin eine ganze Generation, ist nicht gelungen, irgendeines der angeblichen Ziele auch nur annähernd zu erreichen. Afghanistan war nicht einmal in der Nähe einer funktionsfähigen Demokratie und nach dem chaotischen Abzug der fremden Besatzungstruppen haben die Taliban die Macht über das Land zurückerobert. Die erwarteten Gräueltaten sind weitgehend ausgeblieben und mittlerweile dürfen sogar einige Frauen an die Universitäten zurückkehren. Die Zivilisten können wieder ohne Angst vor plötzlichen Drohnenmorden leben. Die USA, die NATO, sind in Afghanistan krachend gescheitert.