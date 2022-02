„Dies ist ein landesweiter Aufstand“ – Ottawas Bürgermeister erklärt den „Ausnahmezustand“ inmitten der „Besetzung“ des Trucker-Konvois

Am 6. Februar, dem einwöchigen Jahrestag der sogenannten „Besetzung“, versammelten sich weiterhin Demonstranten in der kanadischen Hauptstadt und demonstrierten gegen die COVID-19-Impfstoffvorgaben und -beschränkungen.

„Wir sind am achten Tag dieser Besetzung. Unsere Stadt befindet sich im Belagerungszustand. Was wir hier sehen, ist mehr als nur ein Problem der Stadt Ottawa. Dies ist ein landesweiter Aufstand. Das ist Wahnsinn. Wir brauchen einen konkreten Plan, um dem ein Ende zu setzen“, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Diane Deans, Mitglied des Stadtrats von Ottawa, zu Beginn der fast zweistündigen virtuellen Diskussion.

Der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, stimmte mit ihrer Darstellung der Situation überein und sagte, dass die örtlichen Strafverfolgungsbehörden „niemals für eine Stadt im Belagerungszustand vorgesehen waren“, und beklagte den Mangel an Ressourcen – und rechtlichen Befugnissen – zur Auflösung des Protests.

An einer Stelle fragte sich Deans, ob die Stadt eine rechtliche Grundlage habe, um eine ungesetzliche Versammlung und dann einen Aufstand zu erklären, um Massenverhaftungen durchzuführen, anstatt „eine Strafanzeige nach der anderen“ zu verfolgen.

Es sind so viele Leute da draußen, die ein größeres Chaos anrichten, dass wir in der Lage sein müssen, das alles unter Kontrolle zu bringen, sagte sie. Wir können nicht zulassen, dass diese Art von Terrorismus in unserer Gemeinschaft so weitergeht.

Ja sie haben richtig gelesen, in Übereinstimmung mit dem Narrativ aus Trudeaus Twitter-Feed bezeichnet das Establishment protestierende Trucker jetzt als Terroristen!

Die Epoch Times berichtet, dass der Bürgermeister von Ottawa, Jim Watson, aufgrund der anhaltenden Trucker-Proteste im Stadtzentrum den Notstand ausgerufen hat, was eine Folge dieser Hysterie ist.

In einer kurzen Erklärung sagte Watson, die Entscheidung spiegele die ernsthafte Gefahr und Bedrohung für die Sicherheit der Bewohner wider, die von den anhaltenden Demonstrationen ausgeht, und unterstreicht die Notwendigkeit der Unterstützung durch andere Gerichtsbarkeiten und Regierungsebenen.

Sie bietet auch eine größere Flexibilität innerhalb der Stadtverwaltung, um die Stadt Ottawa in die Lage zu versetzen, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs für wichtige Dienstleistungen für ihre Einwohner zu gewährleisten, und ermöglicht einen flexibleren Beschaffungsprozess, der dazu beitragen könnte, Ausrüstung zu kaufen, die von den Mitarbeitern an vorderster Front und den Ersthelfern benötigt wird, so die Stadt in ihrer Erklärung.

Die Organisatoren der Proteste sagen, ihre Demonstration sei friedlich… abgesehen von diesem furchtbaren, schrecklichen, entsetzlichen, terroristischen Angriff auf einen guten, ehrlichen, lokalen Bürger, der nur versucht hat, die Straße zu überqueren…

I can’t believe the drivers are assaulting counterprotesters. This is domestic terrorism. pic.twitter.com/fGiAfVNP3A — Ian Miles Cheong (@stillgray) February 6, 2022

Der Protest begann als Demonstration von Lkw-Fahrern gegen die von der Bundesregierung auferlegte Impfpflicht für grenzüberschreitende Lkw-Fahrer, hat sich aber inzwischen zu einer großen Bewegung entwickelt, der sich Menschen aus ganz Kanada angeschlossen haben, um sich gegen verschiedene COVID-19-Mandate und Einschränkungen zu wehren. Am 29. Januar kamen Fahrzeugkonvois nach Ottawa, und viele von ihnen blieben in der Stadt, wo Lastwagen und andere Fahrzeuge am Parliament Hill geparkt wurden. Viele Demonstranten sagen, dass sie bleiben werden, bis die Mandate aufgehoben sind.

In der Innenstadt von Ottawa sind Lastwagen geparkt, während Demonstranten am 2. Februar 2022 weiter gegen die COVID-19-Mandate und -Einschränkungen protestieren. (Jonathan Ren/The Epoch Times)

In der Gegend um Parliament Hill ist den ganzen Tag über Hupkonzert zu hören, worüber sich die Anwohner beschweren.

Der Organisator des Protests, Benjamin Dichter, sagt, dass Menschen, die über das Hupen unzufrieden sind, sich an Premierminister Justin Trudeau wenden und ihn bitten sollten, die COVID-19-Mandate aufzuheben.

Wir entschuldigen uns bei allen, die verärgert sind. Bitte rufen Sie Justin Trudeau, sein Büro, an und sorgen Sie dafür, dass diese Mandate aufgehoben werden, und dann sind wir weg, sagte Dichter auf einer Pressekonferenz in Ottawa am 6. Februar.

Trudeau weigert sich, mit den Demonstranten zu treffen.

Tom Quiggin, der die Organisatoren mit „schützenden Informationen“ unterstützt, sagte, dass viele Menschen in ganz Kanada aufgrund der COVID-19-Mandate und -Restriktionen ihre Arbeit, ihr Zuhause und ihre Geschäfte verloren haben und dass auch sie Beschwerden haben, weshalb sie in der Hauptstadt des Landes protestieren.

Wir dürfen nicht vergessen, dass der größte Teil Ottawas zur Regierung gehört, hier gibt es eine große Anzahl von Staatsbediensteten. Sie haben keinen Gehaltsscheck verpasst. Sie haben Gehaltserhöhungen bekommen, einige von ihnen haben Gehaltsnachzahlungen erhalten, die meisten von ihnen arbeiten von zu Hause aus. Einige von ihnen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, tun einfach nichts und werden trotzdem bezahlt, sagte Quiggin auf der Pressekonferenz. Ja, es ist bedauerlich, dass sie sich wegen der Hörner schlecht fühlen, ja, es ist bedauerlich, dass sie sich wegen der Störung schlecht fühlen, aber der Rest des Landes leidet darunter.

Daniel Bulford, ein ehemaliger RCMP-Offizier, der wegen des Impfstoffmandats aus der Polizei ausgetreten ist und nun die Organisatoren der Proteste unterstützt, sagte, dass seine Kinder wegen der Position, die seine Familie in der Impfstofffrage eingenommen hat, nicht mehr Hockey spielen wollen, da sie sich „isoliert und entfremdet“ fühlen.

„Die Leute, die mit dem Hupen zu tun haben, sind nicht die einzigen, die mit den Auswirkungen all dieser Vorschriften zu kämpfen haben“, sagte Bulford auf der Pressekonferenz.