Die USA führen aktiv einen hybriden Terrorkrieg gegen die Türkei, wie ihre Rolle bei der Orchestrierung des jüngsten Terroranschlags der YPG-PKK in Istanbul und die Nachricht vom Donnerstag belegen, dass Russland gerade den zweiten Versuch Kiews seit September vereitelt hat, die TurkStream-Pipeline zu sabotieren. Diese asymmetrischen Aggressionsakte werden zu dem Zweck durchgeführt, Präsident Erdogan für die wirklich unabhängige Außenpolitik seiner aufstrebenden multipolaren Großmacht in diesem entscheidenden Moment des globalen Systemwechsels zu bestrafen.

Die Türkei nimmt im Neuen Kalten Krieg zwischen der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens und dem gemeinsamen BRICS- & SCO-Global South eine einzigartige Rolle ein, da sie technisch gesehen Teil beider De-facto-Blöcke ist. Seine Mitgliedschaft in der NATO macht es zu einem Teil des erstgenannten, während seine soziokulturelle Zusammensetzung und sein Status als Dialogpartner der SCO es zu einem Teil des zweiten machen. Das Land ist auch ein eigenständiger Zivilisationsstaat, der die Grundlage für die Entwicklung der Türkei zu einem unabhängigen Einflusspol bildet.

Wie Indien versucht auch die Türkei, ein Gleichgewicht zwischen den beiden Blöcken des Neuen Kalten Krieges herzustellen, aber die USA haben auf Ankaras Versuche ganz anders reagiert als auf die von Delhi, da die pragmatischen Bemühungen der Türkei aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der NATO als „Verrat“ angesehen werden. Im vergangenen Monat war Amerika ebenfalls alarmiert, als Präsident Putin vorschlug, die Türkei zu einem überregionalen Energiezentrum zu machen, dessen Erfolg diesem geostrategisch positionierten Zivilisationsstaat ein Höchstmaß an strategischer Autonomie verleihen würde.

Die USA reagierten prompt: Sie organisierten nicht nur den jüngsten Terroranschlag der YPG-PKK in Istanbul (was wiederum die türkischen Streitkräfte veranlasste, zur Selbstverteidigung eine weitere regionale Anti-Terror-Kampagne zu starten), sondern wiesen auch ihre Stellvertreter in Kiew an, TurkSteam erneut zu sabotieren. Diese Abfolge von Ereignissen lässt keinen Zweifel daran, dass die Türkei aktiv Opfer eines immer intensiver werdenden und multidimensionalen hybriden Terrorkrieges unter Führung der USA ist, der darauf abzielt, sie in die Knechtschaft zu zwingen.

Präsident Erdogan ist ein stolzer Führer, der niemanden damit durchkommen lässt, sein Land zu missachten, geschweige denn sein Volk in die Luft zu jagen und zu versuchen, dasselbe mit einer der Pipelines zu tun, die für die Energiesicherheit der Türkei unerlässlich sind, weshalb zu erwarten ist, dass er sehr negativ auf die jüngsten Nachrichten reagieren wird. Die türkisch-amerikanischen Beziehungen werden sich also wahrscheinlich weiter verschlechtern, mit ungewissem Ausgang, da Ankara sich entschlossen gegen Washingtons unprovozierte Aggression im Hybriden Krieg wehrt.

Der Neue Kalte Krieg, den die USA selbst provoziert haben, hat plötzlich eine unerwartete Wendung genommen, indem der im Niedergang begriffene unipolare Hegemon nun seinen türkischen Verbündeten zur gegenseitigen Verteidigung hintergeht – als Strafe für die unabhängige Außenpolitik seiner Führung. Es wird erwartet, dass die Folgen dieses dramatischen Schrittes die Verschiebung der Türkei in Richtung des globalen Südens nach dem Scheitern ihres Balanceaktes mit der Goldenen Milliarde beschleunigen und damit ihren Aufstieg zu einem unabhängigen Einflusspol in der multipolaren Weltordnung erleichtern werden.