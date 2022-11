Eine weitere Studie findet höhere Herzentzündung nach der Moderna-Impfung als bei Pfizer

Einer neuen Studie zufolge traten Fälle von Herzentzündungen nach der COVID-19-Impfung häufiger bei den Empfängern von Moderna auf als bei denen, die die Impfung von Pfizer erhielten.

Kanadische Forscher analysierten eine Datenbank und ermittelten 141 Fälle von Myokarditis, einer Form der Herzentzündung, innerhalb von 21 Tagen nach einer Dosis des Impfstoffs von Pfizer oder Moderna, die beide die Technologie der Boten-RNA (mRNA) verwenden.

Verglichen mit einer erwarteten Zahl von nur 20 Fällen.

Wie bereits in früheren Studien festgestellt, war die Zahl der Fälle bei jungen Männern wesentlich höher, aber nach einer zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs war sie noch höher als nach einer zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs.

Die Inzidenz war jedoch nach einer dritten Dosis des Pfizer-Impfstoffs höher.

„In dieser bevölkerungsbasierten Kohortenstudie waren die beobachteten Raten von Krankenhauseinweisungen oder Besuchen in der Notaufnahme wegen Myokarditis nach der mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2 höher als aufgrund der historischen Hintergrundraten zu erwarten war, insbesondere nach der zweiten Dosis, bei denjenigen, die den mRNA-1273 (Moderna)-Impfstoff erhalten hatten, bei Männern und bei jüngeren Patienten (18-29 Jahre)“, schrieben Dr. Zaeema Naveed und andere Forscher von der University of British Columbia und dem British Columbia Centre for Disease Control.

Die Studie wurde am 21. November im Canadian Medical Association Journal veröffentlicht.

Moderna und Pfizer reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Neueste Ergebnisse zu Moderna höher

Untersuchungen, die bis Mitte 2021 zurückreichen, zeigen, dass die Häufigkeit von Herzentzündungen nach einer zweiten Dosis Moderna bei jungen Männern höher ist als nach einer zweiten Dosis Pfizer.

Beide Impfstoffe werden als Primärserien mit zwei Dosen empfohlen.

Dr. Anish Koka, ein Kardiologe aus den Vereinigten Staaten, erklärte auf Twitter, dass die neue Studie die Untätigkeit der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verdeutlicht, die weiterhin empfehlen, dass junge Männer einen der beiden Impfstoffe erhalten.

„Die Raten von Moderna sind für die zweite Dosis bei jungen Männern wirklich viel höher“, sagte Dr. Walid Gellad, Professor für Medizin an der Universität von Pittsburgh. „Es ist mir ein Rätsel, warum die USA nicht auf diese Informationen reagiert haben, die seit einem Jahr bekannt sind.

Einige andere Länder haben die Verabreichung des Moderna-Impfstoffs – oder beider Impfstoffe – an junge Menschen ausgesetzt, weil sie die Nebenwirkungen des Impfstoffs und die Tatsache, dass für gesunde Jugendliche nur ein geringes Risiko durch COVID-19 besteht, für bedenklich halten.

Die CDC hat außerdem anhand von Überwachungsdaten mehr Fälle von Myokarditis (pdf) nach Verabreichung einer zweiten Moderna-Dosis in den Hochrisikogruppen festgestellt.

Die US-Behörden fügten 2021 Myokarditis als mögliche Nebenwirkung für beide Impfstoffe hinzu, haben aber ihre Empfehlungen nicht geändert, wonach praktisch alle Menschen nicht nur eine Erstimpfung, sondern auch mindestens eine Auffrischungsimpfung erhalten sollten.

Die US-Behörden haben erklärt, dass der Nutzen der Impfstoffe – vorwiegend der Schutz vor schweren Erkrankungen – die Risiken überwiegt.

Die kanadischen Forscher sagten das auch, obwohl sie sich nur auf eine nicht von einem Fachgremium überprüfte CDC-Studie vom Juni 2021 beriefen.

Andere Studien sind seitdem zu dem Schluss gekommen, dass die Risiken den Nutzen für eine oder mehrere Bevölkerungsgruppen, insbesondere junge Männer, überwiegen. Einige Experten sind überzeugt, dass die Rechnung aufgrund der zunehmenden Hinweise auf Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen und der schlechteren Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Omikron-Virusvariante und ihre Untervarianten gekippt ist.

Mehr zum neuen Papier

Die kanadischen Forscher analysierten Informationen von einer Überwachungsplattform in British Columbia, die Daten wie Labortests und Krankenhauseinweisungen enthält. Sie untersuchten Daten vom 15. Dezember 2020 bis zum 10. März 2022.

Sie fanden heraus, dass 105 Männer und 36 Frauen an Myokarditis erkrankten und innerhalb von 21 Tagen nach einer Impfung ein Krankenhaus oder eine Notaufnahme aufsuchten.

Etwa 60 Prozent der Fälle traten nach einer Pfizer-Impfung auf, aber der gesamte Datensatz umfasste eine höhere Anzahl von Pfizer-Verabreichungen als Moderna-Verabreichungen.

Die Forscher errechneten eine Gesamtrate von 1,37 Fällen von Myokarditis pro 100.000 mRNA-Impfstoffdosen, was über der erwarteten Rate von 0,39 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt. Die erwartete Rate ergab sich aus dem Auftreten von Myokarditis in der Allgemeinbevölkerung vor der Pandemie.

Die Raten waren nach einer zweiten Dosis und bei jungen Männern deutlich höher.

Bei Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren lag die Rate nach einer zweiten Dosis bei 23 pro 100.000 nach einer Moderna-Impfung und bei 5,8 pro 100.000 nach einer Pfizer-Impfung.

Bei Männern im Alter von 30 bis 39 Jahren lag die Rate nach einer zweiten Dosis bei 7 pro 100.000 nach einer Moderna-Spritze und bei 1,3 pro 100.000 nach einer Pfizer-Spritze.

Bei Männern im Alter von 40 bis 49 Jahren lag die Rate nach einer zweiten Dosis bei 1,3 pro 100.000 nach einer Moderna-Spritze und bei 1,1 pro 100.000 nach einer Pfizer-Spritze.

Die Forscher berechneten die Rate innerhalb von 21 Tagen als 6,7 pro 100.000 zweite Dosen des Impfstoffs von Pfizer für Männer im Alter von 12 bis 17 Jahren, konnten aber die Zahl für diese Altersgruppe für den Impfstoff von Moderna nicht berechnen, da der Impfstoff in Kanada für diese Gruppe während des untersuchten Zeitraums nicht erhältlich war.

Je nach Dosis waren die Raten für den Impfstoff von Pfizer höher.

Während die Raten nach der zweiten Impfung von Moderna sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren höher waren, waren die Raten nach der ersten Impfung von Pfizer beispielsweise bei Männern und Frauen im Alter von 29 bis 40 Jahren höher.

Bei einigen Altersgruppen, darunter auch bei Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren, waren die Raten nach einer dritten Pfizer-Dosis ebenfalls höher als nach einer dritten Moderna-Dosis. Dies war auch bei den Überwachungsdaten der CDC der Fall. Eine dritte Dosis oder eine Auffrischungsimpfung hat sich allgemein durchgesetzt, weil die Impfstoffe gegen neuere Varianten schlechter wirken und der Schutz, den sie bieten, schnell nachlässt.