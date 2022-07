Der Imperialismus unter Führung der USA ist der weltweit führende Verursacher von Chaos

Die westliche kapitalistische Achse der Vorherrschaft ist für die meisten Krisen der Welt verantwortlich. Die Legitimationskrise reicht von Großbritannien bis Japan, und der US-Imperialismus ist an jeder neuen Katastrophe beteiligt.

Zu sagen, dass der Westen, der derzeit unter dem Diktat des US-Imperialismus steht, in Schwierigkeiten ist, wäre eine Untertreibung. Der britische Premierminister Boris Johnson ist am 7. Juli inmitten einer eskalierenden politischen Legitimationskrise zurückgetreten. Drei Wochen vor Johnsons Rücktrittsankündigung verlor das sogenannte zentristische Bündnis von Emmanuel Macron seine parlamentarische Mehrheit in Frankreich. US-Präsident Joe Biden sieht sich weiterhin mit seiner eigenen Legitimitätskrise konfrontiert, die sich in sinkenden Beliebtheitswerten und öffentlichen Demütigungen durch demokratische Loyalisten wie Debra Messing äußert. Im Westen wird die politische Krise durch ein noch nie dagewesenes Systemchaos untermauert, das der großen Mehrheit der Arbeiter und Unterdrückten wenig Vertrauen in die Zukunft gegeben hat.

Dieses Chaos wurde durch die Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe am 7. Juli noch verschlimmert. Abe war ein Imperialist, ein Neoliberaler, und der höchste Ausdruck dessen, was es bedeutet, eine Marionette des amerikanischen Imperiums zu sein. Abes sogenannte Liberaldemokratische Partei (LDP) war buchstäblich eine Schöpfung der Central Intelligence Agency (CIA). Zu den weiteren verabscheuungswürdigen Eigenschaften Abes gehörten seine Verehrung für Japans faschistische Kriegsverbrecher, seine Mitgliedschaft in der faschistischen Sekte Nippon Kaigi und seine unverblümte Verteidigung von Japans Geschichte der Brutalisierung und Superausbeutung von „Trostfrauen“ aus seinen Kolonien. Am wichtigsten für die Vereinigten Staaten von Amerika war jedoch Abes unbestrittene Loyalität gegenüber dem Neuen Kalten Krieg und der militärischen Einkreisung Chinas.

Die Ermordung Abes und die damit einhergehenden politischen Krisen im Westen sind ein klarer Beweis dafür, dass der von den USA geführte Imperialismus der weltweit führende Verursacher des Chaos in der Welt ist. Auf wirtschaftlicher Ebene verlängern die USA und die EU ihren Stellvertreterkrieg mit Russland durch massive Waffentransfers und Sanktionen, die als Bumerang zurückkommen und Knappheit und Inflation anheizen. Die Inflation ist mit politischen Kosten verbunden. Die ohnehin unpopulären kapitalistischen Regime im Westen werden zunehmend als unfähig entlarvt, die steigenden Lebenshaltungskosten in den Griff zu bekommen. Es ist nicht hilfreich, dass die so genannte militärische Überlegenheit der USA und ihrer imperialistischen Partner auch durch Russlands erfolgreiche militärische Sonderoperation in der Ukraine in Frage gestellt wird.

Dank der US-amerikanischen Besessenheit von der NATO-Erweiterung ist die Zukunft der 2014 eingesetzten, von den USA unterstützten Putschregierung in der Ukraine düster. Russlands militärische Sonderoperation in der Ukraine hat in der Donbass-Region immense Fortschritte gemacht. Die ohnehin schon schwache und privatisierte ukrainische Vasallenwirtschaft wird noch mehr leiden, wenn die USA und ihre Juniorpartner in der NATO die Rückzahlung ihrer exorbitanten Hilfspakete fordern. Und die Ukraine ist nur der Anfang. Die jüngste Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO ist eine weitere Kriegserklärung an Russland, die die Tür zu künftigen Konflikten öffnet, die noch zerstörerischer sind als der laufende Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass der US-Imperialismus, wohin er auch geht, vom Chaos begleitet wird. In Lateinamerika gibt es nur dort Stabilität, wo linke Regierungen ausreichende Souveränität erlangt haben. In Afrika hat die Ausbreitung des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) nach der US-NATO-AFRICOM-Invasion in Libyen im Jahr 2011 zu einer weit verbreiteten Destabilisierung und politischen Unsicherheit geführt. In Asien hat der US-Militarismus den Krieg im Westen begünstigt und versucht, eine Koalition von Vasallenstaaten gegen China im Osten zu organisieren. Die Einmischung der USA in Taiwan hat eine Müllhalde für Rüstungsunternehmen geschaffen und Joe Biden dazu veranlasst, dreimal zu erklären, dass die USA bereit sind, militärisch zu intervenieren, um die Insel zu „verteidigen“, und zwar in einem garantierten Szenario eines nuklearen Austauschs.

Der US-Militarismus ist das Haupthindernis für politische Stabilität in der Welt, die eine Voraussetzung für die Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Armut ist. Die Sanktionen der USA und der EU töten Tausende von Menschen in ärmeren, nicht-weißen Ländern. Von den USA geförderte farbige Revolutionen und Soft-Power“-Manöver sind das Vorspiel für einen Regimewechsel. Die so genannte „Soft Power“ der USA stärkt die reaktionärsten Kräfte der Welt. Die rechtsextremen und faschistischen Contras in Latein- und Mittelamerika, ISIS in Westasien und das Asow-Regiment in der Ukraine sind allesamt Auswüchse der als „Soft Power“ getarnten Einmischung der USA.

Zwischen der Innen- und Außenpolitik der USA besteht eine dialektische Beziehung. Der US-Imperialismus ist eine fortgeschrittene Stufe des kapitalistischen Systems, das auf Sklaverei, Kolonialismus und Rassismus beruht. Der brutale Mord an Jayland Walker durch die Polizei von Akron ist in den Vereinigten Staaten fast an der Tagesordnung. Schwarze Amerikaner und indigene Völker sind seit Jahrhunderten den grausamsten Formen rassistischer Gewalt ausgesetzt. Die endlosen Kriege der USA sind Ausdruck dieser Gewalt, die auf imperialistische Ziele ausgerichtet ist.

Die Geier des Chaos sind nach Hause gekommen, um sich zu rächen. Die euro-amerikanische imperialistische Weltordnung leidet unter unheilbaren Widersprüchen. Politische Instabilität ist an der Tagesordnung. Eine weitere Wirtschaftskrise steht angeblich bevor, ist aber höchstwahrscheinlich bereits eingetreten. Imperialistische Kriege bieten keine Aussicht mehr auf einen wirklichen „Sieg“ ohne schwerwiegende Folgen für den Kriegstreiber.

Obwohl die materiellen Bedingungen viele Möglichkeiten bieten, gibt es keine organisierte und unabhängige linke Herausforderung an die Vorherrschaft des US-Kapitals und seiner bewaffneten Staatsgarde. Das ist die Aufgabe, die vor der Volksbewegung liegt, die im Bauch der imperialistischen Bestie wohnt. Angesichts des beispiellosen Chaos, das von seinem führenden Verursacher, den Vereinigten Staatenvon Amerika produziert wird, ist dies zweifellos die schwierigste Aufgabe, die die Arbeiterklasse und die Unterdrückten in der langen und geschichtsträchtigen Entwicklung des Widerstands zu bewältigen haben. Aber eine solche Aufgabe kann man sich nicht aussuchen. Sie wird uns durch das Gewicht des Imperialismus, das uns im Nacken sitzt, aufgezwungen.

Wir dürfen nicht ruhen, bis wir den Stiefel mit allen Mitteln loswerden.