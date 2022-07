Deutschland hat die ganze Zeit auf eine große Krise gewartet, die sich schließlich als die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts herausstellte, für dessen Provokation die US-geführte NATO voll verantwortlich ist, um ihre beiden miteinander verbundenen Machtspiele zu spielen, die sich jetzt aktiv entfalten.

Die deutsche Elite ist seit mehr als einem Jahrhundert fest entschlossen, die Kontrolle über Europa zu erlangen, wobei sich im Laufe der Jahrzehnte nur die Mittel geändert haben, nachdem die militärischen bereits zweimal auf schreckliche Weise gescheitert sind. Das frühere Westdeutschland kam nach dem Zweiten Weltkrieg zu der Überzeugung, dass der beste Weg zur Verwirklichung dieses Plans darin bestand, den Unilateralismus zugunsten des Multilateralismus unter Führung der USA aufzugeben. Das wiederum ermöglichte es, den Rest des Kontinents strategisch zu entwaffnen, vor allem im Vorfeld der Wiedervereinigung mit der ehemaligen DDR, nachdem es allen vorgegaukelt hatte, dass seine Elite endlich ihr Verhalten änderte, obwohl sich nur die Mittel zu diesem Zweck geändert hatten.

Die strategische Geduld, die die deutsche Führung in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem nach dem Ende des alten Kalten Krieges an den Tag gelegt hat, war beeindruckend, denn es sah tatsächlich so aus, als ob ihre Elite ihre hegemonialen Pläne endlich aufgegeben hätte. Selbst Präsident Putin, der äußerst enge Beziehungen zur ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel aufgebaut hat und ihr zu vertrauen schien, wurde trotz seiner früheren Geheimdienstkarriere in gewissem Maße hinters Licht geführt. Immerhin nahm er ihre Regierung beim Wort, dass sie die „EuroMaidan“-Krise lösen würde, die kurz darauf zu einem von Berlin unterstützten Staatsstreich führte, und glaubte dann immer noch, dass es ihr gelingen würde, Kiew zur Umsetzung der vom UN-Sicherheitsrat gebilligten Minsker Vereinbarungen zu bewegen.

Diese Beobachtungen zeigen, wie überzeugend das Schauspiel der deutschen Elite war, dass selbst dieser Weltklasse-Profi weitgehend darauf hereinfiel, was dazu führte, dass Russland fast acht Jahre Zeit verlor, bevor es schließlich gezwungen war, seine laufende militärische Sonderoperation in der Ukraine zu beginnen. Die ganze Zeit über hielt Deutschland alle zum Narren, indem es hinter den Kulissen Pläne schmiedete, um die Kontrolle über Europa zu erlangen, genau so, wie es dies seit einem Jahrhundert anstrebt, wenn auch mit anderen Mitteln, als die Beobachter es von Berlin gewohnt waren. Anstelle von militärischen Mitteln wurde oberflächlicher Multilateralismus über die EU-Institutionen und die damit verbundene hyperliberale Ideologie eingesetzt, um diese hegemonialen Ambitionen zu verschleiern.

Deutschland hat die ganze Zeit auf eine große Krise gewartet, die sich schließlich als die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts herausstellte, für deren Provokation die US-geführte NATO allein verantwortlich ist, um ihre beiden miteinander verbundenen Machtspiele zu spielen, die sich jetzt aktiv entfalten. Das erste betrifft die Pläne von Bundeskanzler Scholz, sein Land mit der „größten konventionellen Armee“ in Europa auszustatten, und das zweite seinen jüngsten Vorschlag, auf nationale Vetos zu verzichten, damit die EU mit anderen Großmächten konkurrieren kann. Zu letzterem fügte er vorhersehbar hinzu, dass Deutschland „in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung für Europa und die Welt übernehmen“ sollte, was die ganze Scharade als hegemoniales Machtspiel entlarvte.

Russland scheint endlich begriffen zu haben, dass Deutschland die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts mit provoziert hat, denn Außenminister Lawrow beschuldigte Deutschland und Frankreich in einem kürzlich erschienenen Kommentar, die Minsker Vereinbarungen zunichte gemacht zu haben. Von dort aus ist es nur ein sprichwörtlicher Sprung, um zu erkennen, dass dies alles Teil des deutschen Plans war, die Kontrolle über Europa zu erlangen, indem man die große Krise, die notwendig war, um die beiden im vorangegangenen Absatz erwähnten, miteinander verbundenen Machtspiele zu enthüllen, „passiv erleichterte“. Dieses hegemoniale Komplott ist für die deutsche Elite so wichtig, dass sie dafür sogar bereit ist, massiven selbstverschuldeten wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, wie ihre antirussischen Sanktionen beweisen.

Im Nachhinein betrachtet war diese jüngste Phase des Ukraine-Konflikts das einzige Szenario, das Deutschland dazu veranlassen konnte, dieses seit langem geplante Machtspiel auf eine „plausibel zu leugnende“ Weise zu enthüllen. Die Migrantenkrise von 2015 betraf unkonventionelle Sicherheitsbedrohungen und hätte es realistischerweise weder erforderlich gemacht, dass Deutschland offen den Aufbau der größten konventionellen Armee in Europa anstrebt, noch wäre sie der geeignete Vorwand gewesen, um ein Ende der EU-Politik des nationalen Vetos vorzuschlagen. Nur eine konventionelle Sicherheitskrise hätte die Voraussetzungen dafür schaffen können, dies vordergründig zu „rechtfertigen“, weshalb Berlin dieses Ergebnis in den letzten acht Jahren „passiv ermöglicht“ hat, nachdem es zuvor alle in dem Glauben gelassen hatte, seine Elite habe sich endlich geändert.

Der Unterschied zwischen den letzten beiden Weltkriegen und dem, was viele als eine hybride Form des so genannten „Dritten Weltkriegs“ zu bezeichnen beginnen, besteht darin, dass Deutschland in den ersten beiden Weltkriegen wirklich nach einer unabhängigen Hegemonie über alle anderen strebte, während es sich in den letzten beiden Kriegen bereitwillig als Stellvertreter der USA verhält, der Europa im Namen Washingtons führt. Tatsächlich scheint auch dies Teil eines größeren Plans gewesen zu sein, denn Deutschland hat bereits zweimal auf die harte Tour gelernt, dass Amerika es niemals wirklich zu einem unabhängigen Hegemon werden lassen wird, weshalb seine Elite ihren Plan nach dem Zweiten Weltkrieg änderte, indem sie ihren Status als „Juniorpartner“ gegenüber dieser Supermacht von Anfang an in alles einbezog.

Was Russland so lange falsch gemacht hat, ist, dass seine leidenschaftlich souveräne Führung ihre Unabhängigkeitsbestrebungen unbewusst auf Deutschland projizierte und naiv glaubte, dass der De-facto-Führer der EU denselben Großmachtstatus anstrebte, den sein eigener Zivilisationsstaat hat, und dabei auf die Scharade hereinfiel, zu glauben, dass seine Elite ihre Hegemonialpläne aufgegeben hat. In Wirklichkeit hat dieselbe Elite durch ihre Umarmung des oberflächlichen Multilateralismus über die EU-Institutionen und die damit verbundene hyperliberale Ideologie allen vorgetäuscht, dass sie sich geändert hat, obwohl das Einzige, was sich geändert hat, die Mittel sind, mit denen sie stets dasselbe Ziel verfolgt hat.

Frankreich fühlt sich militärisch nicht mehr von Deutschland bedroht und wird daher nicht versuchen, die Militarisierungspläne seines Nachbarn zu sabotieren. Und obwohl seine berühmte Selbstwahrnehmung als Bastion der europäischen Kultur durch den Vorschlag Berlins, das nationale Vetorecht aufzugeben, verletzt werden könnte, könnte Paris als Reaktion darauf seinen großen strategischen Fokus von Europa weg auf Françafrique (West- und Zentralafrika) richten, wo es angesichts der neu entdeckten multipolaren Trends, die von der malischen Junta verkörpert werden, darum kämpft, seine schwindende Hegemonie zu bewahren. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass nur Polen Deutschlands jahrhundertelangem Hegemoniestreben im Wege stehen könnte, auch wenn es unrealistisch ist zu erwarten, dass es Erfolg haben wird.

Seine vorgeblich „konservativ-nationalistische“ Regierungspartei hat sich bereits dem Hyperliberalismus unterworfen, indem sie aktiv die Ukrainisierung ihres Landes vorantreibt, und ist zudem machtlos, Deutschlands Druck auf Polen, den Euro einzuführen, auf unbestimmte Zeit abzuwehren, wovor der graue Kardinal Kaczynski gerade gewarnt hat, dass dies die Wirtschaft des Landes zerstören würde. Diese aufstrebende Großmacht könnte Deutschland zwar lästig werden, ist aber nicht in der Lage, dessen hybride wirtschaftlich-institutionelle und militärische Eroberung des Kontinents zu stoppen. Polen mag Deutschland vorübergehend daran hindern, seine angestrebte Hegemonie über das Baltikum und insbesondere die Ukraine auszuüben, aber Warschau war letztlich Berlins „nützlicher Idiot“, wie es nun endlich zu erkennen beginnt.

Aus diesen Gründen und sofern es keine schwarzen Schwäne gibt, wie etwa die Folgen des von Präsident Putin Mitte Juni auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg (SPIEF) prophezeiten populistisch motivierten „Elitenwechsels“ auf dem Kontinent, sollte es daher als selbstverständlich gelten, dass Deutschland früher oder später unweigerlich die Kontrolle über den Kontinent übernehmen wird. Dies stellt die entstehende multipolare Weltordnung und insbesondere Russland vor eine Reihe komplexer geostrategischer Herausforderungen, die sich aber zumindest besser vorhersagen lassen als bisher, da Moskau nun endlich die hegemonialen Ambitionen Berlins anerkennt.