Der Impfpass (Excelsior Pass) von New York ist bereits gescheitert – IBM Sucks!

Das „Excelsior Pass“-Impfpass-System des Staates New York, das von IBM entwickelt wurde, hat so viele Probleme, dass es mich nicht überraschen würde, wenn das Programm noch vor Ende des Kalenderjahres komplett eingestellt wird. Es hat massive Sicherheitsmängel, einen konstruktionsbedingt schrumpfenden Kundenstamm, es bleibt unglaublich unpraktisch, und es ist unglaublich leicht zu manipulieren. Excelsior Pass ist scheiße, dank der Idiotie, die für seine Gestaltung und Implementierung verantwortlich war.

Ein starres System

Angenommen, Sie wollen heute Abend ein Spiel der Knicks im Madison Square Garden besuchen, einem Partner des Excelsior Pass Programms. Es ist 9 Uhr morgens und Ihre Veranstaltung ist um 19:30 Uhr. Wenn Sie den Impfstoff noch nicht haben, bedeutet das, dass Sie einen negativen COVID-19-Test machen müssen, um Ihren Pass zu erhalten. Sie wollen den Test heute Morgen machen? Nicht so schnell! Der Antigentest muss innerhalb der letzten 6 Stunden verabreicht worden sein. Planen Sie also besser Ihren ganzen Tag so, dass Sie dieses kurze Zeitfenster zwischen Ihrem COVID-Test und dem Ereignis heute Abend überbrücken können.

Sie haben gerade Ihre zweite Dosis erhalten und sind bereit, in die Stadt zu gehen? Nicht so schnell! Sie müssen mindestens zwei Wochen warten, bevor Ihr grünes Häkchen in Ihrem Impfpass erscheint.

Ist Ihre letzte Dosis schon mehr als 90 Tage her? Abgelehnt! Sie haben nur ein Zeitfenster von 76 Tagen (mehr als 14 Tage, weniger als 90 Tage), um einen Impfpass zu erwerben, der alle 30 Tage erneuert werden muss.

Haben Sie einen Impfstoff oder COVID-Test von außerhalb des Staates erhalten? Haben Sie einen privaten Test zu Hause oder einen Test von einem Anbieter gemacht, der nicht in der zentralen Datenbank des Staates New York registriert ist? Sieht so aus, als hätten Sie Pech. Sie werden nicht in der Lage sein, Ihren begehrten Excelsior Pass zu erhalten, da Ihre Daten nicht in das System aufgenommen wurden.

Sie wohnen außerhalb des Bundesstaates und möchten an einer Veranstaltung teilnehmen oder ein an Excelsior Pass teilnehmendes Geschäft betreten? Sie haben Pech! Das New Yorker System kommuniziert nicht mit anderen Datenbanken, und andere Staaten planen, Impfpassverträge an andere Unternehmen zu vergeben.

Eine Anwendung für den Mülleimer

Um Excelsior Pass auf Ihr Telefon zu laden, benötigen Sie die neueste Version von Android oder iOS. Für Benutzer von Telefonen, die älter als 4-5 Jahre sind, bedeutet dies, dass Sie nicht in der Lage sein werden, auf die Anwendung zuzugreifen. Wenn Sie ein iPhone 6 oder früher haben, können Sie Excelsior Pass nicht herunterladen, weil es nur auf dem neuesten Betriebssystem läuft, das auf diesen älteren Telefonen nicht funktioniert.

Die Benutzer der App sind ein absoluter Hammer es für seine Dysfunktion. Von den 240 Bewertungen für die Anwendung auf iOS erhielten über 100 Bewertungen 1 Stern von 5.

IBM ist Müll

New Yorks Excelsior Pass wurde auf IBMs Digital Health Pass Plattform aufgebaut. IBM behauptet, dass es Ihre Daten auf seiner „Blockchain-Technologie“-Plattform sicher aufbewahrt, was eine Ausrede des Unternehmens ist für einen totalen Mangel an Transparenz darüber, wie es Ihre sensiblen Gesundheitsdaten hostet. Tatsächlich hat ein verheerender Bericht vom Februar über IBMs Blockchain-Programm gezeigt, dass es nichts Sinnvolles hervorgebracht hat, und das Unternehmen hat sein Personal um angeblich 90 Prozent reduziert.

Zu viel zu versprechen und zu wenig zu liefern ist für IBM nichts Neues. Vor dem Blockchain-Hype versprach IBM, dass seine Plattform für künstliche Intelligenz Watson helfen würde, Krebs zu behandeln und zu heilen. Watson AI wird seit einem Jahrzehnt vermarktet und hat fast nichts Substanzielles hervorgebracht. Sowohl IBM Blockchain als auch IBMs Watson AI wurden speziell für Anwendungen im Gesundheitswesen entwickelt, und keine von beiden hat eine substantielle Anwendung in der realen Welt gefunden. Seien Sie nicht überrascht, wenn IBMs Impfpass-Programm, das Teil der IBM Blockchain-Skelettmannschaft ist, das gleiche Schicksal ereilt.

Jeder kann Ihre Informationen stehlen und ihr Gesundheitsdaten einsehen

Das IBM-New Yorker Impfpass-System hat unglaublich laxe Sicherheitsprotokolle, die es einem beliebigen Individuum leicht machen, Ihre Identität zu stehlen und das von Gov. Cuomos gepriesenen Excelsior Pass zu einzusehen.

Um herauszufinden, ob jemand Anspruch auf den Excelsior Pass hat (und um die COVID-19 Gesundheitsdaten zu erhalten), braucht man nur einen Vor- und Nachnamen, ein Geburtsdatum und eine Postleitzahl (ja, nicht einmal die Adresse, nur die Postleitzahl). Wenn Sie für den Pass infrage kommen, werden Sie zu einem zweiten Bildschirm weitergeleitet, auf dem Sie weitere, relativ leicht zu beschaffende Informationen eingeben müssen, um Ihre Identität zu „verifizieren“. Selbst wenn Sie einige Fragen falsch beantworten, können Sie scheinbar unbegrenzt oft zurückgehen und antworten, bis Sie die richtige Kombination haben.

Es droht das Scheitern

Impfpässe sind unmenschlich, diskriminierend und werden Amerika auf einen direkten Weg zu einem China-ähnlichen sozialen Punktesystem führen, das unsere unveräußerlichen Rechte einschränkt. Die gute Nachricht für die New Yorker ist, dass die Cuomo-Administration und IBM sind das Dream-Team der Inkompetenz. Excelsior Pass wird fast sicher scheitern, weil ein Gouverneur und ein Legacy-Tech-Outfit nicht anspruchsvoll genug sind, um eine funktionierende totalitäre Produkt für ihre COVID Sicherheitsregime zu produzieren.