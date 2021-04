Wochen nach der ersten COVID-Impfung wird Teenager „Guillian-Barré diagnostiziert

childrenshealthdefense.org: Der zuvor gesunde Teenager sagte, er glaube, dass der Impfstoff ihn dazu brachte, die seltene neurologische Störung zu entwickeln, aber die Ärzte sagten, es könnte nur ein Zufall sein.

Ein Teenager aus Texas, bei dem ein paar Wochen nach seiner ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) diagnostiziert wurde, sagte, er glaube, dass der Impfstoff daran schuld sei, so ein Bericht des lokalen Houstoner Nachrichtensenders KPRC2.

„Ich wollte den Impfstoff bekommen“, sagte Wyatt McGlaun, ein High School Senior aus The Woodlands. „Ich hatte das Gefühl, dass es das Richtige war, das zu tun. Ich wollte reisen und meinen letzten Sommer vor dem College genießen.“

Ein paar Wochen nach der Impfung wurde McGlaun schwach und hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Er wurde ins CHI St. Luke’s Health eingeliefert, wo bei ihm GBS diagnostiziert wurde.

In den Medienberichten wurde nicht bekannt gegeben, welchen COVID-Impfstoff McGlaun erhalten hatte.

Nach Angaben der Mayo Clinic ist GBS eine seltene Erkrankung, bei der das Immunsystem des Körpers die Nerven angreift. Anfängliche Symptome sind Schwäche und Kribbeln in den Extremitäten, die sich schnell ausbreiten und schließlich den ganzen Körper lähmen können. Die meisten Erkrankten müssen zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Menschen mit GBS erleben ihre größte Schwäche normalerweise innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der Symptome.

Nach Angaben des National Institute of Health wurde im Februar ein Fall von GBS bei einer 82-jährigen Frau gemeldet, die eine Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer erhalten hatte.

Nach Angaben des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) wurden 70 Fälle von GBS nach der Verabreichung eines COVID-Impfstoffs gemeldet, von denen 59 % von Pfizer, 44 % von Moderna und 3 % von Johnson & Johnson (J&J) stammten.

Ein Fall von GBS wurde bei einem geimpften Teilnehmer der klinischen Studie mit dem COVID-Impfstoff von J&J gemeldet.

Das New England Journal of Medicine berichtete im April 2020 über mehrere Fälle von Menschen in Norditalien, bei denen SARS-CoV-2 diagnostiziert wurde und die ein GBS entwickelten. Forscher in Spanien und den USA haben über Fälle von GBS bei Menschen berichtet, bei denen COVID diagnostiziert wurde.

Es gibt keine bekannte Heilung für GBS, aber die meisten Menschen erholen sich schließlich. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 4 bis 7 %, und zwischen 60 und 80 % der Betroffenen können nach sechs Monaten wieder gehen. Es kann sein, dass die Patienten unter den Nachwirkungen des GBS leiden, wie z. B. Schwäche, Taubheit oder Müdigkeit.

Dr. Charles Sims, Montgomery County Health Authority und Arzt für Infektionskrankheiten am St. Luke’s in The Woodlands, sagte, dass GBS häufiger durch eine virale oder bakterielle Infektion verursacht wird und er kann nicht sagen, dass der Impfstoff McGlauns Zustand verursacht hat.

„Es wurden Fälle bei Menschen gesehen, die den Impfstoff erhalten haben, aber sie haben keine höhere Rate als Menschen, die den Impfstoff nicht erhalten haben. Guillan Barré ist einer von 1 bis 2 Menschen pro Million pro Jahr“ sagte Sims KPRC2, so könnte dies nur ein Zufall sein.

Sims sagte, wenn diese angeblichen Nebenwirkungen an die U.S. Centers for Disease Control’s (CDC) VAERS gemeldet werden, werden sie untersucht werden. McGlauns Eltern sagten, sie planen, seine unerwünschte Reaktion an die CDC zu melden.

GBS wird als mögliches Risiko für viele Impfstoffe genannt, darunter Adacel, Afluria, Engerix-B, Fluarix, Flulaval, FluMist, Fluzone, Gardasil/Gardasil 9, Havrix, Menactra, Menomune, MMR-II, PedvaxHIB, Pneumovax-23, ProQuad, Recombivax, Tenivac, Vaqta und Varivax.

Seit 1992 hat das National Vaccine Injury Compensation Program etwa 500 Millionen Dollar an 1.450 Opfer von GBS nach Impfungen gezahlt, berichtete The Defender.

Am 8. März wandte sich The Defender per E-Mail und Telefon an die CDC mit einer Liste spezifischer Fragen, um die Position der CDC zu den sich häufenden Berichten über COVID-Impfstoffverletzungen und Todesfälle zu erfahren. Insbesondere wollten wir wissen, wie die CDC ihre Untersuchungen durchführt, was die Ergebnisse der Untersuchungen waren, die angeblich durchgeführt wurden, und warum in Fällen von gemeldeten Todesfällen keine Autopsien durchgeführt wurden.

Seitdem haben wir wiederholt versucht, per Telefon und E-Mail nachzuhaken, ohne Erfolg. Am 25. März riefen wir an und uns wurde gesagt, daß die CDC-Pressesprecher unsere Liste von Fragen durchgehen würden. Es wurde um eine zusätzliche Frist gebeten, die wir zur Verfügung stellten, aber die CDC erfüllte sie nicht.

Am 29. März erhielten wir eine E-Mail, die uns informierte, dass niemand unsere Fragenliste erhalten hatte (die an unsere vorherige E-Mail angehängt war und als von der CDC erhalten bestätigt wurde). Wir stellten die Liste der Fragen erneut zur Verfügung und setzten eine neue Frist bis zum 6. April. Bis heute haben wir keine Antwort erhalten.

Wir werden weiterhin den vielen Fällen nachgehen, von denen die CDC sagt, dass sie sie untersucht, einschließlich McGlauns GBS-Diagnose.