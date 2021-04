Nach dem Erhalt der vollständigen Impfung sind mehr als 246 mit Covid infiziert und drei starben!

childrenshealthdefense.org: Die neuesten Daten des Michigan Department of Health and Human Services umfassen Durchbruchsfälle, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. März gemeldet wurden.

So viele wie unter anderem 246 Bewohner von Michigan die vollständig gegen COVID-19 geimpft worden sind, sind nun danach mit dem Covid diagnostiziert worden, und drei von ihnen sind gestorben, bestätigt das Michigan Department of Health and Human Services am Montag.

Laut The Detroit News wurden zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 246 „Durchbruchsfälle“ gemeldet. Alle Fälle traten bei Menschen, die positiv getestet 14 oder mehr Tage nach der letzten Dosis in der Impfstoff-Serie auf, sagte Lynn Sutfin, Sprecherin des Michigan Department of Health and Human Services, in einer E-Mail.

„Einige dieser Personen können letztendlich von dieser Liste ausgeschlossen werden, da sie vor einer vollständigen Impfung weiterhin positiv auf eine kürzlich aufgetretene Infektion getestet wurden“, sagte sie. Diese Fälle werden jedoch weiter geprüft, um festzustellen, ob sie andere CDC-Kriterien [Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten] zur Bestimmung eines möglichen Durchbruchs erfüllen, einschließlich des Fehlens eines positiven Antigens oder eines PCR-Tests weniger als 45 Tage vor der Nachimpfung positiver Test. „

Sutfin sagte, dass diese Personen eher asymptomatisch oder leicht symptomatisch waren und fügte hinzu, dass Hospitalisierungsdaten für 117 der Fälle verfügbar waren, während 129 unvollständig waren.

Von den 117 mit eingegebenen Krankenhausdaten wurden 11 ins Krankenhaus eingeliefert, 103 wurden nicht ins Krankenhaus eingeliefert und drei werden als unbekannt gemeldet. Die drei Menschen, die starben, waren alle 65 Jahre oder älter und zwei „waren innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der Impfung“, sagte Sutfin.

Laut Dr. Nick Gilpin, Beaumonts medizinischer Direktor für Infektionsprävention, wurden am Montag acht Patienten, die „vollständig geimpft“ worden waren, in den Krankenhäusern von Beaumont Health wegen COVID behandelt.

„Während die Mehrheit der Bevölkerung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss ihrer Impfstoffserie eine vollständige Immunität entwickelt, scheint ein kleiner Teil länger zu brauchen, um eine vollständige Antikörperreaktion aufzubauen“, erklärte Sutfin. „Die CDC arbeitet aktiv daran, die Risikomerkmale dieser Gruppe besser zu verstehen.“

Wie The Defender am 5. April berichtete, haben Wissenschaftler die Gesundheitsbehörden herausgefordert, Menschen zu impfen, die bereits COVID hatten. Sie argumentieren, dass die Wissenschaft, die die Impfung derjenigen unterstützt, die mit COVID geimpft wurden, nicht existiert und dass es ein potenzielles Risiko für Schäden gibt, einschließlich des Todes, wenn man diejenigen impft, die die Krankheit bereits hatten oder kürzlich infiziert wurden.

Dr. Hooman Noorchashm, Chirurg und Verfechter der Patientensicherheit, hat mehrere Briefe an die U.S. Food and Drug Administration geschrieben, in denen er die Behörde auffordert, ein Vorscreening auf SARS-CoV-2-Virusproteine zu verlangen – die bei jemandem vorhanden wären, der bereits mit COVID infiziert war -, um Verletzungen und Todesfälle durch den COVID-Impfstoff zu reduzieren.

Laut Noorchasm ist es wissenschaftlich erwiesen, dass, sobald eine Person auf natürliche Weise mit einem Virus infiziert ist, Antigene dieses Virus für eine lange Zeit im Körper verbleiben, nachdem die virale Replikation gestoppt wurde und die klinischen Anzeichen der Infektion abgeklungen sind. Wenn ein Impfstoff eine Immunreaktion bei einer kürzlich infizierten Person reaktiviert, werden die Gewebe, die das persistierende virale Antigen beherbergen, von der Immunreaktion angegriffen, entzündet und geschädigt.

„Im Fall von SARS-CoV-2 wissen wir, dass das Virus auf natürliche Weise das Herz, die innere Auskleidung der Blutgefäße, die Lunge und das Gehirn infiziert“, erklärt Noorchasm. „Dies sind also wahrscheinlich einige der kritischen Organe, die bei den kürzlich Infizierten persistente virale Antigene enthalten – und nach der Reaktivierung des Immunsystems durch einen Impfstoff ist zu erwarten, dass diese Gewebe angegriffen und geschädigt werden.“

J. Patrick Whelan, M.D., Ph.D., äußerte ähnliche Bedenken, dass COVID-Impfstoffe, die eine Immunität gegen das SARS-CoV-2-Spike-Protein erzeugen sollen, das Potenzial haben könnten, mikrovaskuläre Verletzungen des Gehirns, des Herzens, der Leber und der Nieren zu verursachen, und zwar auf eine Art und Weise, die derzeit in den Sicherheitsstudien dieser potenziellen Medikamente nicht untersucht zu werden scheint.

Wie The Defender am 31. März berichtete, haben Washington, Florida, South Carolina, Texas, New York, Kalifornien und Minnesota alle Durchbruch Fälle von COVID gemeldet, und zwei Todesfälle werden von der Abteilung für Gesundheit in Washington untersucht.

Durchbruch Fälle wurden auch in Oregon, Idaho, Nebraska, Louisiana, Utah, North Carolina und Hawaii gemeldet.