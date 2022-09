Der Impfstoff war auf dem Weg, noch bevor Covid bestätigt wurde

DIESE Woche veröffentlichen wir exklusiv für TCW die neuesten Untersuchungen von Paula Jardine über die wahren Gründe für die Abriegelung und den „sine qua non“-Impfstoff-Fluchtweg. Sie wird weitere Beweise für einen internationalen (nicht staatlichen) Plan zur Ausnutzung des Covid-Ausbruchs und für die Hauptakteure, die an der Ausführung dieses Plans in den Tagen vor der Abriegelung von Wuhan beteiligt waren, aufdecken.

Um die Leser an die Geschichte zu erinnern, die Paula bisher erzählt hat, veröffentlichen wir an diesem Wochenende eine Auswahl ihrer Artikel erneut. In diesem Artikel vom 28. Juni beschreibt sie die ungewöhnlichen Umstände, unter denen Moderna in der Lage war, einen Covid-Impfstoff auf den Weg zu bringen, bevor Covid bestätigt war.

Das erklärte Ziel der Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI) vom 23. Januar 2020 war es, innerhalb von 16 Wochen einen Covid-Impfstoff für klinische Versuche am Menschen bereitzustellen. Bis zum 6. Januar hatte Moderna drei andere mRNA-Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten an nur 365 Personen getestet, von denen die Hälfte Placebos erhielt. CEPI, das seine selbst ernannte Mission, die Welt vor Epidemien zu retten, unbedingt erfüllen wollte, störte sich nicht daran, dass die Technologie von Moderna neu und unbewährt war. Es verschwendete wenig Zeit und erklärte sich bereit, die Herstellung von „klinischem Material“ für die ersten Versuche am Menschen zu finanzieren.

Das US-amerikanische National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Miteigentümer des Moderna-Prototyps eines Coronavirus-Impfstoffs, dessen langjähriger Direktor Anthony Fauci ist, begann am 16. März 2020 mit der Rekrutierung von Freiwilligen für die von ihm im Auftrag von Moderna durchgeführte Phase-1-Studie. In der Ankündigung der Rekrutierung durch die übergeordnete Einrichtung, die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH), hieß es, dass die Wissenschaftler des VRC (Vaccine Research Centre) und von Moderna bereits an einem MERS-Impfstoff arbeiteten, der auf das Spike-Protein abzielte, „was einen Vorsprung für die Entwicklung eines Impfstoffkandidaten zum Schutz gegen COVID-19 bot“.

Ein Großteil der Vorarbeiten wurde von einer ehemaligen Doktorandin von Dr. Ralph Baric, Dr. Kizzmekia Corbett, durchgeführt.

(Dr. Baric führte, wie in Teil 2 dieser Untersuchung ausführlich beschrieben, Tierversuche mit den Prototyp-Impfstoffen gegen Coronaviren durch. Er ist Professor in der Abteilung für Epidemiologie und in der Abteilung für Mikrobiologie und Immunologie an der University of North Carolina Chapel Hill, der Universität, die für die Erforschung des Funktionsgewinns von Viren bekannt ist, die in den USA im Oktober 2014 unter ein Moratorium gestellt wurde. Baric hat viele der Reverse-Genetik-Techniken zur Veränderung der Funktion von Viren entwickelt, die heute von anderen Virologen, u. a. am Wuhan Institute of Virology, verwendet werden, und unterhält eine kollegiale Beziehung zu Dr. Shi Zhengli, dem Fledermausforscher am Wuhan Institute of Virology).

Nachdem die genetischen Informationen über SARS-CoV-2 dank Professor Edward Holmes am 11. Januar 2020 verfügbar wurden, so die NIH, „wählten die Wissenschaftler schnell eine Sequenz aus, um das stabilisierte Spike-Protein des Virus in der vorhandenen mRNA-Plattform zu exprimieren“.

Amendment 1 zur Moderna/NIH-Forschungskooperationsvereinbarung vom Juni 2019 wurde von den NIH am 13. Januar 2020 unterzeichnet, fast einen Monat nach der Unterzeichnung durch Moderna, was den Anschein erweckt, dass die NIH tatsächlich auf etwas warten.

In Forschungskooperationsvereinbarungen und Lizenzgebührenvereinbarungen wird üblicherweise festgelegt, welche NIH-Patente von Industriepartnern genutzt werden und wie und wann Lizenzgebühren an die US-Bundesbehörde zu zahlen sind, wenn ein Produkt erfolgreich vermarktet wird. Die ungeschwärzten Teile der AXIOS FOI-Dokumente enthalten keinen Hinweis auf geistiges Eigentum im Kontext eines Spike-Proteines. Nach dem Federal Technology Transfer Act von 1986 können die in den Patenten genannten NIH-Forscher außerdem von jedem Lizenznehmer Lizenzgebühren von bis zu 150.000 Dollar pro Jahr erhalten. Bis November 2020 wurde das von den NIH entwickelte präfusionsstabilisierte SARS-CoV2-Spike-Protein an 21 Biotechnologie- und Pharmaunternehmen lizenziert, von denen die meisten seine Verwendung in Impfstoffen planten.

Trotz der im Dezember 2019 zwischen Professor Baric, dem NIH und Moderna geschlossenen Vereinbarung über den Materialtransfer für den Prototyp-Impfstoff, in der festgelegt wurde, dass der Coronavirus-Impfstoff gemeinsames Eigentum von Moderna und dem NIAID ist, hat Moderna die drei NIH-Mitarbeiter Dr. Corbett, Dr. Barney Graham und Dr. John Mascola in ihrem Patentantrag für den COVID-Impfstoff nicht als Miterfinder genannt. Dies führte in der Folge zu einem Streit zwischen den beiden Kooperationspartnern. Moderna argumentierte, seine Forscher hätten die mRNA-Sequenz für den Impfstoff unabhängig entwickelt. Die NIH-Forscher erklärten dagegen, sie hätten die Sequenz entwickelt und sie mit dem Unternehmen geteilt.

Aus einer Veröffentlichung der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die zwei Wochen nach Beginn der Rekrutierung von Freiwilligen für die Phase-1-Studie am Menschen eingereicht wurde, geht hervor, dass Dr. Tal Zaks, der Chief Medical Officer (CMO) von Moderna, der für die Überwachung der klinischen Studien zuständig war, einen Anreiz akzeptierte, um bei dem Unternehmen zu bleiben. Am 29. März 2020 unterzeichnete Zaks einen Vertrag mit dem Unternehmen, der ihm einen Bonus in Höhe von 1 Mio. USD zusicherte, sofern er das Unternehmen nicht vor dem 30. September 2021 verlässt.

Zaks begann im Februar 2020 mit dem Verkauf seiner Moderna-Aktien zu einem regelmäßigen Kurs, der ihm laut STAT NEWS wöchentlich 1 Million Dollar einbrachte. Experten für Unternehmensführung bezeichneten diesen Verkauf angesichts seiner Bedeutung für die Überwachung der klinischen Studien als „besonders alarmierend“. Umfangreiche Verkäufe von Unternehmensaktien durch Insider untergraben das Vertrauen des Marktes in das Unternehmen.

Im September stellte das Magazin Forbes die Frage, warum die Insider von Moderna so viele Aktien verkauften und ob sie Bedenken bezüglich des Impfstoffs hatten, die den Anlegern nicht mitgeteilt wurden. Allein Zaks hatte bis Oktober 2020 Aktien im Wert von 50 Millionen Dollar verkauft.

Am 25. April 2020, fünf Wochen nachdem das NIH mit Phase-I-Tests des Moderna-Impfstoffs am Menschen begonnen hatte, nahmen Jeremy Farrar (Direktor des Wellcome Trust und Mitbegründer von CEPI), Dr. Richard Hatchett (CEO von CEPI), Dr. Antony Fauci, Direktor des NIAID, und Dr. George Gao, Leiter des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, an einem Webinar teil, das von Dr. Victor Dzau, dem Präsidenten der Nationalen Medizinischen Akademie der USA, organisiert wurde.

Obwohl die Sterblichkeitsrate jetzt bekanntlich mit der Grippe vergleichbar ist, berichtete Gao, dass nach chinesischen Daten im April 2020 die rohe Sterblichkeitsrate bei 5,6 Prozent lag. Er sagte, China habe 1.575 symptomatische Fälle und 44 asymptomatische Verdachtsfälle bestätigt. Gao fügte hinzu, dass die Chinesen in Ermangelung einer Behandlung und eines Impfstoffs „klassische nicht-pharmazeutische Maßnahmen“ wie soziale Distanzierung, Maskierung, Händewaschen, Reisebeschränkungen und Abriegelungen eingeführt hätten.

Sowohl Jeremy Farrar als auch Richard Hatchett betonten, dass die „Ausstiegsstrategie“ aus der Pandemie, ganz zu schweigen von den Abriegelungen, die zur Bewältigung der Pandemie eingesetzt wurden und die sich inzwischen auch über China hinaus ausgebreitet haben, in einem Impfstoff besteht. Hatchett, ein Onkologe, der Beamter des US-Heimatschutzes wurde, nachdem er das Trauma der Anschläge vom 11. September 2001 in New York hautnah miterlebt hatte, ist der Hauptautor des US-Pandemieplans von 2006 und gilt als derjenige, der die soziale Distanzierung als „klassische nicht-pharmazeutische Intervention“ entwickelt hat. Abriegelungen werden in seinem Plan von 2006 erwähnt, aber vielleicht um in einer Zeit erhöhter Sensibilität nach dem 11. September 2001 hinsichtlich der Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten jede Assoziation mit der gleichnamigen Gefängnisverwaltungssoftware zu vermeiden, nennt er sie „Schneetage“.

(Aus einer Fußnote im Anhang des globalen Influenza-Bereitschaftsplans der WHO von 2005 geht hervor, dass eine Empfehlung ausgesprochen wurde, bevölkerungsweite Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Fälle und der Todesfälle zu erwägen, indem die Vermischung von Erwachsenen reduziert wird, „da ein pandemischer Stamm mit erheblicher Morbidität und Mortalität in allen Altersgruppen auftritt und es keinen Impfstoff gibt“. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehörten die Schließung von Arbeitsplätzen, die Verhinderung von Massenversammlungen und die Beurlaubung nicht benötigter Arbeitnehmer. Die Verwendung des Wortes furlough, eines Begriffs, der für die vorübergehende Entlassung von US-Regierungsangestellten während des Stillstands der Regierung aufgrund von Haushaltsengpässen des Kongresses wie in den Jahren 1995 und 1996 verwendet wird, zeigt, dass dieser Beitrag zur Konsultation im Dezember 2004 aus den USA kam).

Während des Webinars sagte Hatchett: „Ich denke, Covid stellt einen absoluten Wendepunkt dar. Die Auswirkungen auf die globale Gesellschaft, auf die Wirtschaft, buchstäblich auf jeden auf dem Planeten, werden den Ansatz zur Vorbereitung auf diese Art von Ereignissen in der Zukunft absolut verändern, und es wird eine sehr, sehr andere Welt sein.

Abgesehen von ihren Verbindungen zum CEPI sind Gao und Farrar alte Freunde von der Universität Oxford aus der Mitte der 1990er-Jahre. Es stellt sich heraus, dass Professor Edward Holmes, der Virologe, der die Genomsequenz des Covid-Virus getwittert hat und dessen Forschung zum Teil von Farrars Wellcome Trust finanziert wurde, zur gleichen Zeit Stipendiat in Oxford war.

Sie werden sich fragen, wie sie Hatchett geholfen haben, den CEPI-Impfplan „just in case, just in time“ umzusetzen.

Moderna-Impfstoff-Zeitleiste