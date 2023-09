Der Informationskrieg

Die Geschichte auf einen Blick

1967 deckte ein Studienabbrecher namens Michael Wood die verdeckte Nutzung der National Student Association durch die CIA auf, um Gegenbotschaften zum Kommunismus zu verbreiten. Die Enthüllung sandte Schockwellen durch die USA, und als Journalisten begannen, an den Fäden zu ziehen, wurden die verdeckten Propagandaoperationen der CIA aufgedeckt

Die Journalisten entdeckten, dass die CIA gemeinnützige Stiftungen gegründet hatte, um Steuergelder in philanthropische Stiftungen zu leiten, die dann die „Spenden“ der CIA an Organisationen weiterleiteten, die auf der Gehaltsliste der CIA standen, um die von der Regierung geförderte Propaganda zu unterstützen

Dazu gehörten Jugend- und Studentenorganisationen, kirchliche Gruppen, der öffentliche Rundfunk und Nachrichtenorganisationen. Senator Wayne Morse, D-Ore, kritisierte die verdeckten Propaganda-Aktivitäten der CIA mit dem Argument, die Behörde habe eine „Glaubwürdigkeitslücke“ in der öffentlichen Meinung geschaffen – eine Lücke, die nicht überbrückt werden könne und werde, wenn die Regierung nicht deutlich mache, dass sie „die Lücke mit der Wahrheit füllen“ werde

Die CIA wurde nie eingedämmt und ist heute mehr denn je an Propagandaaktivitäten beteiligt.

Viele haben es immer noch nicht begriffen, aber wir befinden uns im Krieg, und die Angreifer sind die staatlichen Geheimdienste und Sicherheitsorgane, die ihre bevorzugte Waffe – Informationen – gegen ihre eigenen Bürger eingesetzt haben

Das obige Video zeigt einen CBS-Sonderbericht von 1967 mit dem Titel „In the Pay of the CIA: Ein amerikanisches Dilemma“, moderiert von Mike Wallace. Darin wird untersucht, wie die Central Intelligence Agency (CIA) insgeheim Studenten, Gewerkschaften, Rundfunksender und andere Organisationen bezahlte, damit sie für sie arbeiteten.

Korrespondenten von CBS News interviewen mehrere Personen, die damals geheime CIA-Zahlungen erhalten hatten, und erläutern die Auswirkungen dieser Aktivitäten auf die amerikanische Lebensweise.

Gloria Steinem zum Beispiel, die den Independent Research Service leitete, wurde von der CIA dafür bezahlt, amerikanische Studenten zu kommunistischen Jugendfestivals im Ausland zu schicken und dort amerikanische Werte zu vertreten, ebenso wie Philip Sherburne, der ehemalige Präsident der National Student Association.

Im Jahr 1967 wurde die verdeckte Nutzung der National Student Association durch die CIA zur Verbreitung von Gegenbotschaften zum Kommunismus von einem Studienabbrecher namens Michael Wood aufgedeckt. Die Enthüllung löste in den USA eine Schockwelle aus, und als Journalisten begannen, die Fäden zu ziehen, wurde das Ausmaß der CIA-Propagandaoperationen deutlich.

Eine komprimierte Geschichte

Mit dem von Präsident Truman unterzeichneten Nationalen Sicherheitsgesetz von 1947 wurden die CIA, der Nationale Sicherheitsrat, das Amt des Verteidigungsministers und die US-Luftwaffe geschaffen. Wie das Office of the Historian erklärt, war das Gesetz „eine bedeutende Umstrukturierung der außenpolitischen und militärischen Einrichtungen der US-Regierung“.

Die CIA war ein Auswuchs des Office of Strategic Services aus dem Zweiten Weltkrieg und mehrerer kleinerer Geheimdienstorganisationen aus der Nachkriegszeit, und wie Wallace feststellte:

„Von Anfang an hat die CIA unter einer Persönlichkeitsspaltung gelitten, denn das Sicherheitsgesetz von 1947 befiehlt der CIA, neben dem Nachrichtendienst auch ‚andere Funktionen und Aufgaben auf Anweisung des Präsidenten und seines Nationalen Sicherheitsrats‘ wahrzunehmen. Dieser Satz ist zu einer Art Blankoscheck geworden, der die CIA zu Ausflügen in alle möglichen Bereiche ermächtigt, von einfacher Propaganda bis hin zum Sturz unfreundlicher Regierungen.“

Wallace fährt fort zu erklären, wie die CIA ihre Finger in so vielen Kuchen hatte. Zunächst gründete sie mehrere unscheinbare gemeinnützige Stiftungen, deren Aufgabe es war, Steuergelder der CIA an andere, echte Stiftungen weiterzuleiten, die in der realen Welt Philanthropie betreiben.

Als Gegenleistung für die CIA-Gelder erklärten sich diese Stiftungen jedoch bereit, „Kanäle für den zentralen Geheimdienst zu werden“, und leiteten genau die erhaltenen Dollarbeträge an andere Organisationen weiter, die in den 1940er, 50er und 60er Jahren auf der Gehaltsliste der CIA standen, um die von der Regierung geförderte Propaganda zu unterstützen.

„Die CIA hat den Strom der Wahrheit korrumpiert … Sie muss aus allen Aktivitäten entfernt werden, mit Ausnahme der sehr begrenzten Aktivität dessen, was wir als nachrichtendienstliche Tätigkeit kennen, dem Bereich der Spionage und der Spionage.“ Sen. Wayne Morse, 1967

Dazu gehörten nicht nur Jugendorganisationen und Studentengruppen, sondern auch kirchliche Gruppen, der öffentliche Rundfunk und Nachrichtenorganisationen. Senator Wayne Morse kritisierte die verdeckten Propagandaaktivitäten der CIA mit dem Argument, die Behörde habe in der öffentlichen Meinung eine „Kluft der Glaubwürdigkeit“ geschaffen – eine Kluft, die nicht überbrückt werden könne und werde, wenn die Regierung nicht deutlich mache, dass sie „die Kluft mit der Wahrheit füllen“ werde.

„Die CIA hat den Strom der Wahrheit, der Objektivität und des akademischen Lernens korrumpiert“, sagte Morse gegenüber CBS News, „und sie muss aus allen Aktivitäten entfernt werden, mit Ausnahme der sehr begrenzten Aktivität dessen, was wir als nachrichtendienstliche Tätigkeit kennen, dem Bereich der Spionage und der Spionage.“

Ein anderer Senator, Eugene McCarthy, kritisierte ebenfalls den Einsatz von Studenten und kirchlichen Gruppen durch die CIA, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Er sagte auch, er habe das Gefühl, dass innerhalb der CIA ein „Imperium aufgebaut“ werde – eine Aussage, die heute umso mehr zutrifft.

Senator John Stennis, Mitglied des CIA-Watchdog-Unterausschusses, verteidigte die Maßnahmen der CIA und erinnerte die CBS-Zuschauer an das Klima, in dem die Behörde gegründet wurde. Im Jahr 1954 verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz zum Verbot des Kommunismus, und die CIA schützte im Grunde noch immer die amerikanische Freiheit und Demokratie.

Auch der ehemalige CIA-Direktor Allen Dulles verteidigte das Verhalten der Behörde mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, die Bedrohung durch den Kommunismus zu bewältigen. Das Gegenargument der Kritiker lautete, dass die US-Regierung durch den Einsatz verdeckter Propagandatechniken die gleichen Strategien wie der Feind anwende und damit die Idee untergrabe, dass Amerika ein Land sei, das sich der Meinungsfreiheit und der Vielfalt der Ideen verschrieben habe.

Letztendlich lautete die übergreifende Botschaft des CBS-Nachrichtenberichts, dass die CIA sich dem Wandel der Zeit anpassen, ihre Aktivitäten bereinigen und sich aus dem Geschäft der verdeckten Propaganda zurückziehen müsse, da ihre Interventionen dem amerikanischen Image eines freien und offenen Landes schadeten.

Die Operation Mockingbird ist lebendig und gut

Leider wurde die CIA nie in die Schranken gewiesen, und ihre Propagandaaktivitäten haben sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgedehnt und sind immer raffinierter geworden. Die Church-Untersuchung von 1976 deckte auf, wie die CIA die Medien korrumpiert hatte, indem sie Journalisten dafür bezahlte, die Erzählungen der Behörde zu verbreiten.

Das Programm mit der Bezeichnung „Operation Mockingbird“ wurde offiziell eingestellt, aber auch wenn die Bezeichnung „Operation Mockingbird“ nicht mehr verwendet wird, gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass die CIA ihren Einfluss auf die Medien nie aufgegeben hat.

Tatsächlich gibt es Beweise dafür, dass die CIA auch heute noch die Mainstream-Medien kontrolliert, und zwar mit einer noch nie dagewesenen Effizienz, denn sie kann jetzt ihre Narrative über die drei globalen Nachrichtenagenturen verbreiten, die für die Gestaltung und Kuratierung der meisten weltweit verbreiteten Nachrichten verantwortlich sind.

Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist das Narrativ der CIA. Während sie sich in der Vergangenheit der Untergrabung des Kommunismus widmete, ist die CIA heute eine Desinformationsquelle für einen nicht gewählten globalen Tiefen Staat, der wild entschlossen ist, eine technokratische, totalitäre Eine-Welt-Regierung einzuführen, deren Tyrannei den Kommunismus im Vergleich dazu verblassen lässt.

Die CIA steckt jetzt bis zum Hals in einem globalen Psyop, um die erfolgreiche Umsetzung von The Great Reset und der Vierten Industriellen Revolution zu gewährleisten – zwei Begriffe, die verschiedene Aspekte der gleichen Agenda der Versklavung beschreiben. Und die CIA ist bei diesem Unterfangen nicht allein.

Das FBI ist ebenfalls an der Aktion beteiligt, ebenso wie die meisten Geheimdienste der Welt. Sie alle propagieren die gleichen Narrative des Great Reset und der Vierten Industriellen Revolution, deren Ziel die technokratische Kontrolle der Weltbevölkerung ist. Deshalb sehen wir überall auf der Welt die gleichen Narrative spielen, einschließlich des Orwellschen Arguments, dass wir zensieren müssen, um die Demokratie zu schützen.

Eine neue Art von Krieg

Auch wenn es viele noch nicht erkannt haben, befinden wir uns im Krieg. Die Angreifer sind staatliche Geheimdienste und Sicherheitsorgane, die ihre bevorzugte Waffe – Informationen – gegen ihre eigenen Bürger einsetzen.

Und obwohl sich die Organisationen, die die schmutzige Arbeit der CIA erledigen, geändert haben mögen, ist die grundlegende Organisationsstruktur die gleiche wie 1967. Das Geld der Steuerzahler fließt durch verschiedene Bundesministerien und -behörden in die Hände von Nichtregierungsorganisationen, die die Zensurmaßnahmen auf Anweisung durchführen. Wie kürzlich von den Enthüllungsjournalisten Alex Gutentag und Michael Shellenberger berichtet:

„Die Anti-Defamation League (ADL), das Center for Countering Digital Hate (CCDH) und das Institute for Strategic Dialogue (ISD) sind Nichtregierungsorganisationen, sagen ihre Leiter. Wenn sie eine stärkere Zensur von Online-Hassreden fordern, wie sie es derzeit bei X, ehemals Twitter, tun, dann tun diese NRO dies als freie Bürger und nicht etwa als Regierungsvertreter. Tatsache ist jedoch, dass die USA und andere westliche Regierungen die ISD finanzieren, dass die britische Regierung indirekt die CCDH finanziert und dass die ADL mindestens 40 Jahre lang ihre Feinde ausspioniert und Informationen mit den USA, Israel und anderen Regierungen ausgetauscht hat. Der Grund, warum all dies von Bedeutung ist, ist, dass der Werbeboykott der ADL gegen X ein Versuch von Regierungen sein könnte, die Fähigkeit zur Zensur von Nutzern auf X wiederzuerlangen, die sie unter Twitter vor der Übernahme durch Musk im letzten November hatten. Interne Twitter- und Facebook-Mitteilungen zeigen, dass Vertreter der US-Regierung, darunter das Weiße Haus, das FBI, das Ministerium für Heimatschutz (DHS) sowie die britische Regierung, in den letzten Jahren erfolgreich die Zensur ihrer Nutzer auf Facebook und Twitter gefordert haben.“

Zensur durch Bevollmächtigte

Wir haben es hier mit staatlicher Zensur im Auftrag zu tun, einer zutiefst antiamerikanischen Aktivität, die nicht nur bei Geheimdiensten und nationalen Sicherheitsbehörden, sondern bei Bundesbehörden aller Art, einschließlich unserer Gesundheitsbehörden, zum Standard geworden ist.

Am 8. September 2023 bestätigte das Fifth Circuit Court of Appeals die einstweilige Verfügung einer unteren Instanz, die es dem Weißen Haus, dem Surgeon General, den Centers for Disease Control and Prevention und dem FBI untersagt, Unternehmen der sozialen Medien zu beeinflussen, um sogenannte „Desinformationen“ zu entfernen.

In der Entscheidung der Richter heißt es: „Beamte der CDC gaben den Plattformen direkte Anweisungen zur Anwendung der internen Richtlinien und Moderationsaktivitäten der Plattformen“, indem sie ihnen sagten, was Fehlinformationen sind und was nicht, indem sie Änderungen an den Moderationsrichtlinien der Plattformen forderten und die Plattformen anwiesen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.

„Letztendlich hat die Anleitung der CDC die Moderationsentscheidungen der Plattformen informiert, wenn auch nicht direkt beeinflusst“, sagten die Richter, so dass die CDC-Beamten die Moderationsentscheidungen der Plattformen wahrscheinlich in erheblichem Maße gefördert haben, auch wenn sie keinen eindeutigen Zwang ausübten, was bedeutet, dass sie gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen haben.“

Leider handelt die US-Regierung, wie bereits erwähnt, nicht allein. Regierungen auf der ganzen Welt und internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation betreiben Zensur, und wenn es um medizinische Informationen geht, orientieren sich die meisten Big-Tech-Plattformen an der WHO. Und wenn das Pandemie-Abkommen der WHO in Kraft tritt, wird die WHO die alleinige Autorität haben, die Wahrheit zu diktieren. Alles andere wird zensiert werden.

YouTube will alle Arten von medizinischen „Fehlinformationen“ verbieten

YouTube zum Beispiel, das während der COVID-Pandemie medizinische Informationen zensiert hat, die gegen die CDC-Richtlinien verstießen, hat kürzlich angekündigt, dass es sich verpflichtet hat, praktisch alle medizinischen „Fehlinformationen“ zu eliminieren, die im Widerspruch zur WHO stehen:

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass YouTube in Bereichen, in denen es einen gut untersuchten wissenschaftlichen Konsens gibt, keine Informationen verbreitet, die Menschen schaden könnten. In Zukunft wird YouTube Dutzende unserer bestehenden Richtlinien für medizinische Fehlinformationen in drei Kategorien unterteilen – Prävention, Behandlung und Leugnung. Diese Richtlinien werden für bestimmte Gesundheitszustände, Behandlungen und Substanzen gelten, deren Inhalte im Widerspruch zu lokalen Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen … So wird der Rahmen aussehen: Fehlinformationen zur Prävention: Wir werden Inhalte entfernen, die den Leitlinien der Gesundheitsbehörden zur Prävention und Übertragung bestimmter Krankheiten sowie zur Sicherheit und Wirksamkeit zugelassener Impfstoffe widersprechen. Dies umfasst zum Beispiel Inhalte, die eine schädliche Substanz zur Krankheitsvorbeugung anpreisen.

Fehlinformationen zur Behandlung: Wir werden Inhalte entfernen, die im Widerspruch zu den Leitlinien der Gesundheitsbehörden für die Behandlung bestimmter Krankheiten stehen … Beispiele hierfür sind Inhalte, die unbewiesene Heilmittel anpreisen, anstatt bei bestimmten Erkrankungen einen Arzt aufzusuchen, wie z. B. die Werbung für Cäsiumchlorid als Mittel zur Behandlung von Krebs.

Leugnung von Fehlinformationen: Wir werden Inhalte entfernen, die die Existenz bestimmter Gesundheitszustände bestreiten. Dazu gehören Inhalte, die leugnen, dass Menschen an COVID-19 gestorben sind …

Bei der Anwendung unseres aktualisierten Ansatzes passt die Fehlinformation über Krebsbehandlung in diesen Rahmen – das Risiko für die öffentliche Gesundheit ist hoch, da Krebs eine der häufigsten Todesursachen weltweit ist, es gibt einen stabilen Konsens über sichere Krebsbehandlungen … und es ist ein Thema, das anfällig für Fehlinformationen ist. Ab heute und verstärkt in den kommenden Wochen werden wir damit beginnen, Inhalte zu entfernen, die für Krebsbehandlungen werben, die sich als schädlich oder unwirksam erwiesen haben, oder Inhalte, die die Zuschauer davon abhalten, professionelle medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen.“

Der Krieg der UN gegen Fehlinformationen

Die Vereinten Nationen engagieren sich auch stark im Kampf gegen die „Infodemie“ der Fehlinformationen und haben eine Gruppe von „Rapid Response“-Faktenprüfern eingestellt, die unerwünschte Ansichten bekämpfen, wo immer sie auftauchen.

Die UNO arbeitet auch mit Privatunternehmen, Telekommunikationsfirmen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Medien und einzelnen Journalisten zusammen, um Fehlinformationen zu bekämpfen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat sogar zu Protokoll gegeben, dass „Hassreden“ eine „Kriegswaffe“ sind, die unter Kontrolle gebracht werden müssen, um die friedenserhaltenden Ziele der UNO zu erreichen. Im Juli 2022 machte er vor dem Sicherheitsrat die folgenden Bemerkungen, die deutlich zeigen, dass die UNO Zensur als eine Notwendigkeit für den Weltfrieden betrachtet:

„Die Vereinten Nationen müssen eine bewusstere Rolle als Informationsakteur in Konfliktsituationen spielen. Wir müssen als vertrauenswürdige Informationsquelle wahrgenommen werden, indem wir ansprechende, sachliche Inhalte bereitstellen, einen inklusiven Dialog erleichtern, die Beseitigung schädlicher Äußerungen fordern, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und die Stimmen des Friedens und der Einheit fördern.“

Was genau ist „schädliche Rede“? Natürlich alles, was dem globalistischen Narrativ – „die Stimmen der Einheit“ – widerspricht. In klassischer Orwellscher Doppeldeutigkeit bezeichnet die UN-Führung abweichende Meinungen (d. h. „Hassreden“) als „Kriegswaffe“, während in Wirklichkeit die Zensur die Waffe ist.

Allein diese Art von Rhetorik zeigt, dass wir uns tatsächlich im Krieg befinden und die Öffentlichkeit zum Feind der globalistischen Kabale erklärt wurde, deren Mitglieder alle wichtigen nationalen Behörden und internationalen Organisationen infiltriert haben, die nun dazu benutzt werden, uns mit Gewalt zur Einhaltung einer Sklavenagenda zu zwingen.

Im obigen Video spricht der Untergeneralsekretär für globale Kommunikation der UN darüber, wie „soziale Medien als Waffe eingesetzt werden, um das Schlimmste in der menschlichen Natur zu provozieren“ (da ist wieder dieser Kriegsjargon), und wie die UN „Big Tech vorantreibt“, um „ein Gleichgewicht in unsere Informationssysteme zu bringen“.

Mit anderen Worten: Big Tech wird dazu gedrängt, den Technokraten einen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen, indem die „Waffen“ der normalen Menschen (die ihnen zahlenmäßig weit überlegen sind), nämlich ihre Stimmen, ausgeschaltet werden.

Warum werden wir zensiert?

Did You Know?



14 of The 17 UN Sustainable Development Goals Include Vaccination!



And Yes They Want To Make Them Mandatory… pic.twitter.com/wY9eaJg5Rn — Spiro (@Spiro_Ghost) September 18, 2023

Während die Globalisten und Technokraten Sie glauben machen wollen, dass es bei der Zensur darum geht, die Menschen zu schützen, indem sie sicherstellen, dass alles, was sie sehen, korrekt und wahrheitsgetreu ist, geschieht in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Die Akteure des „Tiefen Staates“ (ob sie sich nun als Mitglied dieses exklusiven Clubs zu erkennen geben oder nicht) sind diejenigen, die falsche Informationen verbreiten, um Sie einzulullen, damit Sie einer Agenda zustimmen, die so entsetzlich ist, dass kein vernünftiger Mensch sie jemals mitmachen würde.

Ich spreche von The Great Reset, der Vierten Industriellen Revolution, den Nachhaltigen Entwicklungszielen der UN, der Agenda 2030, der One Health Agenda. Diese und einige andere Begriffe beziehen sich alle auf eine umfassende, weltweite Verschwörung zur Schaffung einer globalen Sklavengesellschaft unter der Herrschaft einer zentralisierten Weltregierung, die von nicht gewählten Technokraten geführt wird.

Alles, was wir in den letzten drei Jahren gesehen und erlebt haben, ist Teil dieses Plans, einschließlich des weltweiten Vorstoßes für Impfstoffverordnungen. Es ist daher nicht überraschend, dass 14 der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung Zwangsimpfungen beinhalten. Wie in der Ausgabe von Globalization and Health vom August 2021 festgehalten:

„Impfungen wirken sich direkt auf die Gesundheit aus (SDG3) und leisten einen Beitrag zu 14 der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), wie z. B. die Beendigung der Armut, die Reduzierung des Hungers und die Verringerung von Ungleichheiten. Daher wird anerkannt, dass Impfungen eine zentrale Rolle bei der Erreichung der SDGs spielen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs).“

Nichts geschieht zufällig. Es ist alles Teil einer Bewegung hin zu einem globalen Totalitarismus, in dessen Mittelpunkt die Kontrolle und Unterdrückung der Bevölkerung steht. Aber um das zu erreichen, müssen sie den Informationsfluss kontrollieren. Wahrheitsverkünder können nicht geduldet werden, weil es wiederum Milliarden von uns gibt und nur Tausende, vielleicht Zehntausende, von ihnen.

Sobald das technokratische Kontrollsystem vollständig eingerichtet ist, werden 24/7-Überwachung und von künstlicher Intelligenz gesteuerte Algorithmen die Menschen in Schach halten, aber bis dahin brauchen die Globalisten unsere Kooperation, um die erforderlichen Überwachungs- und Kontrollsysteme zu installieren und zu implementieren. Die größte Waffe in ihrem Arsenal ist es, die Menschen davon abzuhalten, das große Ganze zu verstehen.

Es gibt auch viele Beweise dafür, dass sie es vorziehen würden, viel weniger von uns in der Nähe zu haben, und wenn sie Sie daran hindern, Zugang zu wahrheitsgemäßen Informationen über Gesundheit und Medizin zu erhalten, stellen sie sicher, dass Sie krank werden und bleiben (was für sie profitabel ist) und letztendlich eher früher als später sterben (was das Ziel ist).

Wenn Sie den großen Plan einmal verstanden haben, können Sie sehen, wie er stückweise umgesetzt wird und warum all diese Zensur aus ihrer Sicht notwendig ist. An diesem Punkt müssen Sie eine Entscheidung treffen. Machen Sie mit bei ihrem Programm, Sie und alle Ihre Nachkommen auf ewig zu besitzen, oder nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand und bewegen Sie sich friedlich in die entgegengesetzte Richtung, hin zu dezentralen, unzensierten, auf Privatsphäre basierenden Systemen aller Art.

Artikel als PDF

Quellen: