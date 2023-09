War Washingtons Biowaffenangriff auf China ein Erfolg?

Von Mike Whitney

Wie stark wurde Chinas Wirtschaft durch Covid-19 geschädigt?

Die Daten deuten darauf hin, dass der Schaden ziemlich groß war. So lag das BIP-Wachstum Chinas im Jahr 2019 bei 5,95 Prozent. Im Jahr 2020 sank das BIP-Wachstum jedoch auf 2,24 %, eine Todesspirale von fast 4 %, die ausschließlich auf Covid-19 zurückzuführen ist. Im Jahr 2021 stieg das chinesische BIP-Wachstum wieder auf 8,45 %, ging dann aber 2022 drastisch zurück und betrug nur noch 2,9 %. Wieder einmal war Covid die unmittelbare Ursache für das schrumpfende BIP-Wachstum Chinas.

Es ist erwähnenswert, dass Chinas BIP-Wachstum seit 1990 im Durchschnitt mehr als 9 Prozent betragen hat. Das sind drei Jahrzehnte kometenhaften Wachstums, die plötzlich durch eine relativ harmlose Virusinfektion zum Stillstand kamen. Wie konnte das passieren?

Es geschah, weil die Medien, die Pharmaunternehmen, die westlichen Regierungen und die Gesundheitsexperten die Tödlichkeit von Covid stark übertrieben haben, was zu wirtschaftszerstörenden Beschränkungen führte. Dies galt insbesondere für China, das ganze Städte und Dutzende von Millionen Menschen abriegelte, um einen Erreger zu bekämpfen, der weniger als 0,5 Prozent der Infizierten tötete.

Der Herausgeber Ron Unz glaubt, dass Covid-19 eine von den USA entwickelte Biowaffe ist, die Ende 2019 bei einem Angriff auf China eingesetzt wurde. Unz zufolge stammt Covid nicht von Schuppentieren oder Fledermäusen ab, sondern ist eine im Labor erzeugte Biowaffe, die die chinesische Wirtschaft sabotieren sollte. Wir werden im weiteren Verlauf des Artikels erläutern, wie Unz zu seinen Schlussfolgerungen gekommen ist, aber vorerst gehen wir davon aus, dass er Recht hat und dass der Schaden, der der chinesischen Wirtschaft zugefügt wurde, eine vorsätzliche Kriegshandlung war. Doch sehen wir uns zunächst ein paar Grafiken an, die das Ausmaß des Schadens verdeutlichen. Das folgende Schaubild zeigt, wie sich der Virus auf das Verbrauchervertrauen ausgewirkt hat:

So sieht eine Katastrophe in Echtzeit aus. Wie Ihnen jeder Wirtschaftswissenschaftler bestätigen wird, schränken die Menschen ihre Ausgaben ein, wenn das Verbrauchervertrauen schwindet, was zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und damit zu einem langsameren Wachstum führt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Medien pausenlos Panikmache betreiben, um die Massen davon zu überzeugen, dass sie alle an einer erfundenen Seuche sterben werden, die sich auf dem Lande ausbreitet. Das ist genau die Art von Propaganda, die ein Diagramm wie das oben abgebildete hervorbringt. Es ist ein Beispiel für den psychologischen Krieg, der gegen das chinesische Volk geführt wurde.

Das Gleiche gilt für die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze, die aufgrund des hybriden Angriffs Washingtons ebenfalls stark zurückgegangen sind. Werfen Sie einen Blick darauf:

Und dann ist da noch der Immobiliensektor, der während der Pandemie ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie Sie sehen, brachen die Preise und Verkäufe ein, was zu weiteren Kürzungen bei den Verbraucherausgaben führte. Wenn die Immobilienpreise fallen, fühlen sich die Hausbesitzer weniger wohlhabend und schränken ihre Ausgaben ein. Das ist überall das Gleiche. All diese Entwicklungen sind natürlich sehr schlecht für die Wirtschaft.

Natürlich wurden auch andere Bereiche der Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen, aber der wirtschaftliche Schaden ist nur ein Teil der Geschichte. Covid hat auch enormen psychologischen Schaden und politische Instabilität verursacht, die beide von den westlichen Medien fast vollständig ignoriert wurden. Schauen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Artikel im Guardian an:

Nachdem die Regierung die „Null-Covid“-Restriktionen aufgegeben hat, könnte es Jahrzehnte dauern, bis sich die Chinesen davon erholen – und viele sind sich nicht sicher, ob es das wert war… Nach der abrupten Aufhebung der Null-Covid-Restriktionen in China kämpfen viele Chinesen mit dem psychischen Trauma, das sie in den drei Jahren der häufigen Abriegelungen erlitten haben, und fordern Antworten auf den hohen Preis, den sie dafür bezahlt haben. Am Freitag war einer der am häufigsten geteilten Beiträge auf Sina Weibo – Chinas Titter-ähnlicher Plattform – ein Artikel, in dem medizinische Experten zitiert wurden, dass es wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre dauern würde, bis sich die Bevölkerung von Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen erholt hätte. Lu Lin, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte auf einem Forum am Freitag, dass bis zu 20 % des Gesundheitspersonals, der Patienten und der Bevölkerung an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden könnten und fast ein Drittel der zu Hause unter Quarantäne stehenden Personen Symptome von Depressionen, Angstzuständen und Schlaflosigkeit aufwiesen. Andere Experten forderten, dass die Notfalldienste die psychische Gesundheit der Bevölkerung unterstützen sollten. „Was noch beängstigender ist als das Coronavirus, ist die Angst und die mentale Unruhe“, sagte ein Weibo-Kommentar…. Xiao Han, ein liberaler Rechtswissenschaftler, tweetete: „Dafür haben wir all diese verrückten Schließungen, Produktions- und Geschäftsstopps unterstützt, die zu Konkursen, Selbstmorden und Bränden geführt haben… [Sie] ignorieren die humanitären Katastrophen, für dieses so genannte Opfer für das Allgemeinwohl. Dürfen die Opfer jetzt fragen: ‚Wofür?'“… ‚Wofür war das gut?‘: Der psychische Tribut von Chinas dreijährigen Covid-Abschaltungen, Guardian

Hier finden Sie weitere Informationen aus einem NIH-Forschungsbericht über die psychologischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die chinesische Bevölkerung:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die COVID-19-Epidemie in der chinesischen Bevölkerung allgemein zu PTBS geführt hat. Außerdem hängt das Ausmaß der psychischen Belastung mit dem Alter, dem Beruf und dem sozioökonomischen Status zusammen. Daher warnen unsere Ergebnisse die Regionen, die mit der Pandemie zu kämpfen haben, vor den psychologischen Auswirkungen und fordern die Behörden auf, wirksame Maßnahmen zur Bewältigung dieser psychischen Gesundheitsprobleme zu ergreifen. Psychologische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die chinesische Bevölkerung: Eine Online-Umfrage, NIH

Während die Autoren die fanatischen Covid-Beschränkungen kritisieren, sollten wir nicht vergessen, dass die WHO und Koryphäen anderer elitärer Organisationen Chinas harte Reaktion enthusiastisch begrüßten. Hier ist ein kurzer Clip von Bill Gates, der Chinas Quarantäne-„Modell“ als leuchtendes Beispiel für den Umgang mit einer im Labor erzeugten Grippe lobt.

Bill Gates lobt Chinas Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung

Hier ist mehr von The People’s Voice:

Bill Gates hat das kommunistische China für seine „großartige Arbeit“ bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie gelobt, einschließlich der extrem autoritären Beschränkungen, die den Bürgern auferlegt wurden, und der harten Bestrafung von Informanten. Bill Gates lobt China für seine autoritäre COVID-Reaktion: „Ihr seid großartig!“, The People’s Voice

Ist es nicht ein wenig verdächtig, dass die globalistischen Eliten, die Chinas harte Haltung begrüßt haben, dieselben „Interessengruppen“ sind, die am meisten von einer Wirtschaftskrise (oder politischen Instabilität) in China profitieren würden? Ist das wirklich nur ein Zufall?

Denken Sie daran, dass die Auswirkungen von Covid-19 nach den Übungen, die Monate vor dem Angriff stattfanden, wahrscheinlich vorhergesehen wurden. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass ein großer Teil der Bevölkerung ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen werden würde, wenn man sie monatelang in ihren Häusern einsperrt, während die Demagogen in den Medien den Äther mit Schauermärchen überfluten. Das war zweifelsohne die Absicht. Das deutet darauf hin, dass die Täter wussten, dass die Pandemie nicht nur die chinesische Wirtschaft, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und die kollektive Psyche des chinesischen Volkes beeinträchtigen würde. Aus diesem Grund glauben wir, dass Covid-19 den erfolgreichsten hybriden Angriff auf eine souveräne Nation aller Zeiten darstellt. Deshalb können wir in Zukunft mit weiteren derartigen Angriffen rechnen. Mehr dazu von Shaun Rein, dem strategischen Marktforscher:

Frage: „Wie lange waren Sie in Shanghai eingesperrt? Ich war 3 volle Monate in Schanghai eingesperrt. Wir hatten Probleme, Zugang zu Lebensmitteln zu bekommen. Wir konnten nichts kaufen. Aber es war nicht nur eine Sperre. 40 % meiner Mitarbeiter waren dreimal eingeschlossen. …und die Abriegelungen haben viele Depressionen und Ängste verursacht. Die Regierung schätzt, dass etwa 50 Prozent der Shanghaier unter Depressionen leiden, und das ist es, was das Verbrauchervertrauen beeinträchtigt. Im April stiegen die Einzelhandelsumsätze um 18,4 %, im Mai jedoch nur noch um 12 %. Die chinesischen Verbraucher schränken ihre Ausgaben ein. … Die chinesischen Haushalte sitzen auf Ersparnissen in Höhe von 2 Billionen Dollar, so dass JP Morgan dachte, die Wirtschaft würde sehr schnell wieder anspringen, aber das ist nicht der Fall. … Der Grund, warum die Wirtschaft nicht anspringt, ist, dass die Chinesen im Jahr 2022 mit vielen Gehaltskürzungen und unbezahltem Urlaub konfrontiert waren. Aber es gibt größere geopolitische Probleme, mit denen die chinesischen Verbraucher konfrontiert sind: Das Vertrauen der chinesischen Verbraucher ist so schlecht wie seit 25 Jahren nicht mehr. Die Nachfrage nach Krediten ist schwach. Die Chinesen haben das Gefühl, dass die Regierung Biden versucht, Chinas Wirtschaftswachstum einzudämmen und die kommunistische Partei zu destabilisieren. …Die Biden-Regierung übt in Hinterzimmern eine Menge Druck aus, nicht in China zu investieren. … Die Chinesen haben das Gefühl, dass sie wegen der Vereinigten Staaten in eine 10- bis 20-jährige Stagnation geraten werden. Die großen US-Unternehmen, die stark in China investiert sind, wollen sehen, ob China wieder normal ist. Sie wollen wissen, ob es zu weiteren Abriegelungen kommen wird und warten ab. Das Einzige, worauf sich Demokraten und Republikaner einigen können, ist der „Hass auf China“. Sie drängen auf eine Abkopplung von China oder vielleicht auf eine Entkopplung. Viele Unternehmen sind wegen China nervös. Sie wollen nicht in die politischen Angriffe aus Washington verwickelt werden. (Es sieht also so aus, als ob die Wirtschaft gegen das ist, was Biden tut, aber sie wollen nichts sagen.“ Chinesische Racheausgaben haben nie stattgefunden. Verbrauchervertrauen auf 25-Jahres-Tief, You Tube

Allmählicher Aufschwung im Jahr 2023

Rein macht deutlich, wie sehr Chinas Abschottungspolitik der Wirtschaft und der geistigen Gesundheit der chinesischen Bevölkerung geschadet hat. Was er jedoch nicht erwähnt, ist, wie die „Null-Covid“-Restriktionen den Grundstein für massive soziale Unruhen und politische Instabilität legten. Nach drei Runden langwieriger Abriegelungen brachen im ganzen Land Proteste aus, die die Regierung schließlich dazu zwangen, ihre Politik zu ändern und die lästigen Beschränkungen aufzuheben, die die Menschen in ihren eigenen Häusern gefangen hielten. Dies ist ein Artikel von NPR:

Verärgert über die seit fast drei Jahren geltende strenge COVID-19-Politik hielten die Einwohner fast aller chinesischen Großstädte Mahnwachen ab, um der Menschen zu gedenken, die unter den Bedingungen der Abriegelung gestorben waren oder denen lebensrettende Maßnahmen verweigert worden waren. Viele Teilnehmer hielten leere weiße Blätter hoch, um den Mangel an Handlungs- und Meinungsfreiheit darzustellen, den sie unter den Pandemievorschriften empfanden. Seitdem werden die Demonstrationen als „A4-Proteste“ bezeichnet, benannt nach dem international verwendeten A4-Papierformat…“. Die Demonstrationen waren auch ein starker Vorwurf an den chinesischen Staatschef Xi Jinping, der eng mit einer Reihe von Vorschriften verbunden ist, die lose als „Null COVID“ bezeichnet werden und die Zahl der Coronavirus-Infektionen nahe Null halten sollen.“ Chinas Behörden treiben im Stillen Menschen zusammen, die gegen die COVID-Vorschriften protestiert haben, NPR

Offenbar glaubte die KPCh, dass westliche Geheimdienste in die Proteste verwickelt waren, obwohl es dafür noch keine Beweise gibt. Es gab jedoch einen Artikel auf der Website des Council on Foreign Relations, der sich ungewöhnlich für die Proteste zu interessieren schien, insbesondere im Hinblick auf die Schwachstellen der chinesischen Regierung. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel:

Das Besondere an dieser Protestwelle ist die direkte Kritik an der Null-COVID-Politik der Zentralregierung. …Bemerkenswert ist auch die transnationale Mobilisierung der Proteste. Chinesen in Großstädten auf der ganzen Welt, wie New York, London, Berlin und Paris, organisierten Mahnwachen und Proteste, um das Bewusstsein zu schärfen und sich mit den Demonstranten in China zu solidarisieren. ……. Die Proteste sind ein Beweis dafür, dass die Chinesen trotz der strengen Zensur und des harten Durchgreifens kreative Mittel einsetzen können, um sich Gehör zu verschaffen…. es ist auch möglich, dass zukünftige Proteste in China umfassendere Forderungen nach Bürgerrechten stellen…. Wenn die Menschen diese Forderungen weiterhin stellen, könnte die übliche Strategie der Regierung, abzulenken und zu zerstreuen, schließlich nicht mehr ausreichen, um die öffentlichen Unruhen zu beruhigen. Haben Chinas Straßenproteste die harte COVID-Politik beendet? Rat für auswärtige Beziehungen

Prognostizierter Aufschwung 2023

Kurz gesagt, der CFR sieht in der Reaktion auf die Covid-Beschränkungen eine Gelegenheit für weiteren Unfug in der Zukunft. (Überrascht Sie das?) Dies legt nahe, dass der Biowaffenangriff nur Teil einer größeren Strategie war, die auf politische Destabilisierung abzielt. (und, vielleicht, Regimewechsel.)

In jedem Fall können Sie verstehen, warum ich denke, dass Washingtons Biowaffenstrategie ein durchschlagender Erfolg war. Sie hat das BIP-Wachstum Chinas um mehr als die Hälfte reduziert, das Vertrauen der Verbraucher untergraben, das Vertrauen in die Regierung ausgehöhlt, politische Instabilität ausgelöst und Millionen von Chinesen, die durch die Abriegelungen zutiefst gezeichnet sind, massiven posttraumatischen Stress zugefügt. All dies hat dazu beigetragen, das explosive Wachstum Chinas zu zügeln und den Weg für Phase 2 von Washingtons Krieg gegen China freizumachen, der weitere Zölle, weitere Sanktionen, eine strengere Technologieblockade, mehr Anti-China-Bashing in den Medien und weitere Provokationen in der Straße von Taiwan umfasst. IMO liefert diese jüngste Runde der Feindseligkeiten zwingende Indizien dafür, dass Unz mit seiner Annahme richtig lag, dass Covid-19 eine „wirtschaftsfeindliche“ Biowaffe ist, die Ende 2019 in Wuhan, China, freigesetzt wurde.

Ron Unz entdeckt die „rauchende Waffe“

Im Jahr 2020 berichtete ABC News, dass US-Geheimdienstmitarbeiter bereits im November 2019 von einem Covid-Ausbruch in Wuhan wussten, lange bevor der Ausbruch stattfand. Der Geheimdienstbericht beweist im Grunde, dass Covid eine Biowaffe ist, die auf China gerichtet war. (Anmerkung: Der ABC-Bericht wurde später durch einen Artikel in den israelischen Medien bestätigt). Sehen Sie sich dieses Interview mit Ron Unz und dem Journalisten Kevin Barrett an, in dem die Bedeutung des ursprünglichen ABC-Berichts erläutert wird:

„ABC News berichtet heute Abend, dass amerikanische Geheimdienstmitarbeiter die Trump-Regierung bereits Ende November gewarnt haben, dass das Coronavirus ein „katastrophales Ereignis“ sein könnte. Diese Information landete schließlich im täglichen Briefing des Präsidenten, also „was wussten sie und wann“ und was wurde öffentlich gesagt … ABC News hat erfahren, dass die US-Geheimdienste bereits im November (2019) davor gewarnt haben, dass eine außer Kontrolle geratene Krankheit in China grassiert. .Die Warnung wurde in einem Bericht für das Nationale Zentrum für medizinische Aufklärung des Militärs detailliert beschrieben. …Der Geheimdienstbericht vom November stellte fest, dass das Virus die Lebensmuster in China veränderte und eine Bedrohung für die US-Streitkräfte in Asien darstellte … Die Analysten kamen zu dem Schluss, dass es sich um ein katastrophales Ereignis handeln könnte. …Die Defense Intelligence Agency, die Joint Chiefs of Staff und das Weiße Haus wurden mehrfach unterrichtet….“ (Das Pentagon leugnete die Existenz des Berichts.)… COVID-19 Bio-Attack Smoking Gun!, You Tube; 5:11 Minuten

Ron Unz: „Nachdem sich COVID in den Vereinigten Staaten ausbreitete und eine gigantische innenpolitische Katastrophe auslöste, wollten unsere Nachrichtendienste beweisen, dass sie nicht verantwortlich waren, sondern dass sie die Informationen an die oberste Führung weitergegeben hatten, die einfach ignoriert wurden. Mit anderen Worten, sie wollten sich davor drücken, für die Katastrophe verantwortlich gemacht zu werden. Daher bestätigten vier verschiedene Geheimdienstquellen gegenüber ABC News, dass der geheime Bericht dem Weißen Haus und unserer obersten Führung im November vorgelegt worden war, in dem ein möglicher katastrophaler Krankheitsausbruch in der Stadt Wuhan in China beschrieben wurde. Das Problem, auf das sie stießen, bestand darin, dass sie bei der Überprüfung des Zeitplans feststellten, dass es im November keinen katastrophalen Krankheitsausbruch in Wuhan gegeben hatte. Zu diesem Zeitpunkt fühlten sich nach allen verfügbaren Erkenntnissen und rückblickenden Beweisen wahrscheinlich ein Dutzend oder 20 Menschen in einer Stadt mit 11 Millionen Einwohnern ein wenig krank. Es gab keine Möglichkeit für einen außenstehenden Beobachter, von dem Ausbruch der Krankheit zu wissen. Tatsächlich erfuhr die chinesische Regierung selbst erst Ende Dezember, 6 oder 7 Wochen später, von dem Ausbruch der Krankheit. Natürlich leugnete das Pentagon sofort die Existenz dieses Berichts … Sie sagten, er habe nie existiert. Eine Woche später bestätigte jedoch eine israelische Zeitung die Existenz des Berichts und erklärte, der Bericht sei an Israel geschickt worden, er sei im November an alle NATO-Verbündeten geschickt worden und in der zweiten Novemberwoche erstellt worden. Nochmals, die zweite Novemberwoche war lange bevor irgendjemand in der Welt von dem Krankheitsausbruch in Wuhan wissen konnte, außer den Verantwortlichen. Das ist schon fast ein entscheidender Beweis.„ COVID-19 Bio-Attack Smoking Gun!, You Tube; 7:40 Minuten Marke

Unterm Strich: Die einzigen, die von einem Covid-Ausbruch in Wuhan wissen konnten, waren diejenigen, die den Erreger tatsächlich in die Bevölkerung freisetzten. Daher beweist der ABC-Bericht, dass die US-Geheimdienste an der Freisetzung einer Biowaffe beteiligt waren.

Die Grundthese von Unz deckt sich nahtlos mit unserer eigenen Überzeugung, dass die Mitglieder des außenpolitischen Establishments verzweifelt nach Wegen gesucht haben, um die Hegemonie Washingtons angesichts des rasanten Wachstums und der regionalen Expansion Chinas zu bewahren. Wir glauben, dass sie zu demselben Schluss gekommen sind wie John Mearsheimer, der in einem Artikel in der Buenos Aires Times seine Ansichten zur „Schwächung Chinas“ darlegte. Hier sind seine Worte:

Die USA müssen im Grunde eine ausgleichende Koalition bilden, um China einzudämmen, ganz ähnlich wie sie es im Kalten Krieg getan haben, um die Sowjetunion einzudämmen. Sie brauchen ein Militärbündnis in Asien, ähnlich der NATO, um Chinas Aufstieg einzudämmen. Das zweite, was die USA tun müssen, und hier versucht Trump, ist, das Wachstum Chinas zu bremsen und sicherzustellen, dass es sich nicht zu dem Land entwickelt, das die Welt mit den modernsten Technologien beherrscht. Die Chinesen haben sehr deutlich gemacht, dass sie beabsichtigen, die USA in den Bereichen künstliche Intelligenz, 5G usw. nicht nur herauszufordern, sondern auch zu schlagen. Wir müssen China mit einer ausgewogenen Koalition eindämmen und es an den wirtschaftlichen und technologischen Fronten besiegen. Ein Krieg zwischen China und den USA ist möglich: Mearsheimer, Buenos Aires Times

Ich wiederhole: „Wir müssen China mit einer ausgewogenen Koalition eindämmen und es an der wirtschaftlichen und technologischen Front besiegen.“

Dies ist die Blaupause, auf der die China-Politik der Biden-Regierung beruht, mit einer eklatanten Ausnahme: Sie enthält keine verbotenen biologischen Kampfstoffe, die die Wirtschaft pulverisieren und gleichzeitig einen großen Teil der Bevölkerung traumatisieren. Diese Komponente wurde einfach hinzugefügt, um Washingtons Chancen zu verbessern, Chinas rasante Entwicklung zu unterdrücken, die die bestehende Weltordnung zu stürzen droht. Hier ist mehr aus dem Interview mit Unz:

„Im Laufe der Jahrzehnte hat Amerika über 100 Milliarden Dollar für die Entwicklung seiner Biowaffentechnologie ausgegeben. Die Trump-Regierung holte 2017 Robert Kadlec, Amerikas führenden Experten für biologische Kriegsführung, ins Amt. Und 2018 gab es plötzlich eine mysteriöse Virusepidemie, die Chinas Geflügelindustrie verwüstete. Im Jahr 2019 wurden Chinas Schweineherden vernichtet. Und dann, Ende 2019, brach plötzlich die Covid-Epidemie aus, die wirklich alle möglichen dunklen Verdächtigungen aufwirft, was wirklich passiert ist.“ COVID-19 Bio-Attack Smoking Gun!, You Tube; 10:15 Minuten Marke

Lassen Sie uns zurückblicken:

2017 holt Trump Robert Kadlec, Amerikas führenden Experten für Biowaffen, ins Land. 2018 gab es plötzlich eine mysteriöse Virusepidemie, die Chinas Geflügelindustrie verwüstete. Im Jahr 2019 wurden Chinas Schweinebestände vernichtet. Ende 2019 bricht Covid aus.

Dies ist derselbe Robert Kadlec, der 1998 in einem Strategiepapier des Pentagon Folgendes schrieb:

Der Einsatz biologischer Waffen unter dem Deckmantel eines endemischen oder natürlichen Krankheitsgeschehens bietet dem Angreifer die Möglichkeit einer plausiblen Leugnung. Das Potenzial der biologischen Kriegsführung, in Verbindung mit einer plausiblen Leugnung erhebliche wirtschaftliche Verluste und anschließende politische Instabilität zu verursachen, übertrifft die Möglichkeiten jeder anderen menschlichen Waffe.

Warum also sollte die Trump-Administration „Amerikas führenden Experten für biologische Kriegsführung“ einstellen, wenn sie nicht vorhatte, ihn einzusetzen?

Das würden sie nicht, oder?

Was bedeutet das also alles?

Es bedeutet, dass Washington so verzweifelt ist, seinen Griff um die Weltmacht aufrechtzuerhalten, dass es bereit ist, alle notwendigen Mittel einzusetzen (einschließlich Biowaffen), um Chinas Aufstieg zu sabotieren.