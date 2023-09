Der Kapitalismus ist tot: Es lebe der Techno-Feudalismus!

Wir wurden alle zu Cloud-Knechten gemacht

Yanis Varoufakis

Ich hörte einmal einen älteren Friedrich von Hayek eine Tirade gegen die sozialistische Planung mit einer charmanten persönlichen Geschichte beginnen. „Neulich“, sagte er scherzhaft, „ging ich in ein Geschäft. Ich ging mit einem Gegenstand heraus, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich ihn haben wollte! Wie alle klugen Verfechter des Kapitalismus betrachtete er den Markt als gütigen Schöpfer, dessen Funktion kein von Menschen geschaffenes System nachahmen kann. Hayek meinte damit, dass wir selbst nicht wissen, was wir wollen, bevor wir den Markt betreten. Wie kann dann ein Regierungsbeamter oder überhaupt jemand wissen, was die Gesellschaft will?

Denker wie von Hayek lehnen die vulgären Mainstream-Ökonomen ab, die den Markt lediglich als effizienten Mechanismus zur Ermittlung des richtigen Preises für Dinge feiern; sie sehen in ihm etwas Größeres, einen Befreier unserer Vorstellungskraft, einen Mitgestalter unserer Vorlieben und unseres Geschmacks. Sie argumentieren, dass es eine schreckliche Idee sei, in die Märkte einzugreifen, geschweige denn, sie zu ersetzen, da zentralisierte Systeme nicht nur der Effizienz, sondern auch der freien Entfaltung unserer Neigungen abträglich seien.

Was aber, wenn unsere Präferenzen nicht mehr vom Markt geformt werden, wie es zu Hayeks Zeiten der Fall war? Im Jahr nach seinem Tod kämpfte ich damit, den Computer meines Vaters an das gerade entstehende Internet anzuschließen, als er mir eine entscheidende Frage stellte: „Wird dieses Netz, jetzt, da Computer miteinander sprechen, den Kapitalismus unbesiegbar machen? Oder könnte es endlich seine Achillesferse offenbaren?“ Es war ein paar Jahre nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus, aber auch der Beginn des Niedergangs der linken Mitte. Die Bedrohung des Kapitalismus durch eine organisierte Arbeiterklasse war in eine Rezession eingetreten, die bis heute anhält. Konnte das Internet dem Kapitalismus das antun, was dem Proletariat nicht gelungen war?

Ich habe Jahre gebraucht, um die Frage meines Vaters zu beantworten – in Form meines neuen Buches Technofeudalism: What Killed Capitalism. Darin vertrete ich die These, dass unsere Präferenzen heute nicht mehr von Märkten, sondern von Maschinennetzwerken bestimmt werden – ich nenne das „Cloud Capital“. Amazons Alexa zum Beispiel ist das Portal zu einem totalitären, vollständig zentralisierten System der Präferenzbildung und -befriedigung. Erstens trainiert es uns, ihm zu diktieren, was wir wollen. Zweitens verkauft es uns das, was wir jetzt „wollen“, direkt und unter Umgehung eines echten Marktes. Drittens schafft sie es, uns dazu zu bringen, diese riesige Verhaltensänderungsmaschine mit unserer unbezahlten Arbeit am Laufen zu halten: Wir schreiben Kritiken, bewerten Produkte. Und schließlich kassiert sie von den Kapitalisten, die sich auf dieses Netz aus Wolkenkapital stützen, riesige Mieten, in der Regel 40 Prozent des Verkaufspreises. Das ist kein Kapitalismus. Willkommen im Techno-Feudalismus.

Die Angst der Menschheit vor ihren eigenen technologischen Schöpfungen ist uralt: Filme wie Terminator und Matrix werden von der gleichen Angst angetrieben wie Mary Shelleys Frankenstein und Hesiods Geschichte von Pandora, in der sie ein von Hephaistos geschaffener Roboter ist, der uns für die Verbrechen des Prometheus bestrafen soll. All diese Geschichten haben einen gemeinsamen Punkt: den Moment, in dem eine Maschine oder ein Netzwerk von Maschinen Bewusstsein erlangt. In der Regel wirft die Maschine dann einen Blick auf uns, ihre Schöpfer, und entscheidet, dass wir für ihren Zweck ungeeignet sind, bevor sie uns ausrottet, versklavt – oder einfach nur unglücklich macht.

Doch während wir uns an solchen Geschichten ergötzen, ignorieren wir eine sehr reale Gefahr. Maschinen wie Alexa und KI-Chatbots wie ChatGPT sind noch weit von der gefürchteten Singularität entfernt. Sie können vorgeben, als seien sie fühlend, aber sie sind es nicht. Dabei spielt es keine Rolle, dass sie hirnlose Anhängsel eines Datenverarbeitungsnetzwerks sind, das Intelligenz nur vortäuscht. Es spielt auch keine Rolle, dass ihre Schöpfer vielleicht von Neugier und Profitgier getrieben waren und nicht von einem teuflischen Plan zur Unterwerfung der Menschheit. Was zählt, ist, dass sie eine unvorstellbare Macht über unser Handeln ausüben – im Namen einer winzigen Gruppe von Menschen aus Fleisch und Blut.

Dies ist eine Version der Singularität, wenn auch in einer einfacheren Form, da es sich um den Moment handelt, in dem etwas, das von „uns“ erfunden wurde, unabhängig von uns und mächtiger als wir werden und sich unserer Kontrolle unterwirft. In der Tat haben wir von der ersten industriellen Revolution bis heute Maschinen mit einem „Eigenleben“ ausgestattet; von der Dampfmaschine bis zur Suchmaschine fühlen wir uns, um mit Marx zu sprechen, wie „der Zauberer, der die Kräfte der Unterwelt, die er durch seinen Zauber heraufbeschworen hat, nicht mehr beherrschen kann“.

Der Kern meiner These ist eine Ironie: Was den Kapitalismus getötet hat, ist das Kapital selbst. Nicht das Kapital, wie wir es seit Beginn des Industriezeitalters kennen, sondern eine neue Form des Kapitals, eine Mutation des Kapitals, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten entstanden ist und die so viel mächtiger ist als ihre Vorgängerin, dass sie wie ein übereifriger Virus ihren Wirt getötet hat. Diese Mutation – das Wolkenkapital – hat die beiden Säulen des Kapitalismus zerstört: Märkte und Profite.

Natürlich sind diese beiden Dinge nach wie vor allgegenwärtig – sie waren es auch im Feudalismus -, aber sie wurden aus dem Zentrum unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems verdrängt, an den Rand gedrängt und ersetzt. Märkte, das Medium des Kapitalismus, wurden durch digitale Handelsplattformen ersetzt, die wie Märkte aussehen, aber keine sind, sondern eher wie Lehen. Und der Profit, der Motor des Kapitalismus, wurde durch seinen feudalen Vorgänger ersetzt: die Miete. Genauer gesagt handelt es sich um eine Form der Miete, die für den Zugang zu diesen Plattformen und zur Cloud im weiteren Sinne gezahlt werden muss: die Cloud-Miete.

Folglich liegt die wahre Macht heute nicht mehr bei den Besitzern des traditionellen Kapitals – Maschinen, Gebäude, Eisenbahn- und Telefonnetze, Industrieroboter. Sie erwirtschaften immer noch Gewinne aus den Arbeitern, aus der Lohnarbeit, aber sie haben nicht mehr das Sagen. Vielmehr sind sie zu Vasallen einer neuen Klasse von Feudalherren geworden, den Besitzern des Wolkenkapitals. Was den Rest von uns betrifft, so sind wir zu unserem früheren Status als Leibeigene zurückgekehrt und tragen mit unserer unbezahlten Arbeit zum Reichtum und zur Macht der neuen herrschenden Klasse bei – zusätzlich zur Lohnarbeit, die wir leisten, wenn wir die Gelegenheit dazu haben.

In einer technofeudalen Welt kann das liberale Individuum keine Rolle mehr spielen. Die Menschen sind in einem Netz des digitalen Kapitals gefangen, das uns darauf trainiert, uns selbst zu kontrollieren. Soziale Demokratie ist undenkbar in einer Welt, in der Cloud Proles zu Automaten degradiert werden, während fast alle anderen umsonst als Cloud Serfs arbeiten, ohne auch nur zu merken, dass ihre Arbeit die dominante Form des Kapitals speist. Bedeutet das, dass wir unsere Autonomie, unsere Freiheit nie wieder zurückgewinnen können? Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht dem Untergang geweiht. Aber es ist klar, dass es aus demselben Grund, aus dem wir die künstliche Intelligenz nicht neu erfinden oder das Cloud-Kapital nicht in neoludditischer Wut zerschlagen können, kein Zurück zum Kapitalismus gibt. Was also kommt als Nächstes?

Während Privatisierung und Private Equity den gesamten materiellen Reichtum um uns herum an sich reißen, macht sich das Cloud-Kapital daran, unsere Gehirne in Besitz zu nehmen. Wenn jeder von uns das Eigentum an seinem individuellen Geist zurückgewinnen will, müssen wir das Cloud-Kapital kollektiv in Besitz nehmen, anstatt uns einigen feudalen Oberherren zu unterwerfen. Das wird verdammt schwer. Aber nur so können wir unsere Cloud-basierten Artefakte von einem Mittel zur Verhaltensänderung in ein Mittel zur Emanzipation verwandeln.