Ein offener Brief an die führenden Politiker der Welt

Der 1. Dezember 2023 ist die Frist, um die am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen abzulehnen. Ihr SCHWEIGEN in dieser Angelegenheit IST Ihre ZUSTIMMUNG.

Die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften wurden von der 75. Weltgesundheitsversammlung am 27. Mai 2022 verabschiedet.

Gemäß Artikel 61 der Internationalen Gesundheitsvorschriften haben die Staatsoberhäupter der einzelnen Länder 18 Monate Zeit, um die Änderungen abzulehnen.

Die Frist zur Ablehnung der Änderungen (1. Dezember 2023) rückt immer näher. JETZT wäre ein hervorragender Zeitpunkt für SIE, Ihre Stimme zu erheben!

Meines Wissens hat sich weltweit kein Politiker gegen die am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen ausgesprochen.

EINE BOTSCHAFT AN DIE FÜHRENDEN POLITIKER DER WELT:

Diese Mitteilung richtet sich an die Staatsoberhäupter (Präsidenten, Premierminister, Könige, Königinnen und ja, auch an den Papst) aller 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation sowie an Liechtenstein und den Heiligen Stuhl, die als Beobachterstaaten ebenfalls beschlossen haben, durch die Internationalen Gesundheitsvorschriften rechtlich gebunden zu sein.

Bitte beachten Sie, dass der 1. Dezember 2023 die Frist ist, bis zu der Sie alle von der 75. Weltgesundheitsversammlung am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften ablehnen müssen.

Gemäß Artikel 61 der geltenden Internationalen Gesundheitsvorschriften hat jeder von Ihnen das Recht, der Weltgesundheitsorganisation in einer einfachen Mitteilung mitzuteilen, dass er die Änderungen für sein Land ablehnt.

Die fraglichen Änderungen wurden am 24. Mai 2022 von folgenden Ländern eingereicht: Australien, Bosnien und Herzegowina, Kolumbien, Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, Japan, Monaco, Republik Korea, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten von Amerika.

Die Änderungen wurden nur drei Tage später, am 27. Mai 2022, angenommen, ohne dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, darüber zu diskutieren, zu debattieren oder Kommentare abzugeben.

Offen gesagt frage ich mich, ob die Delegierten Ihres Landes Sie über die Folgen ihres Handelns richtig informiert haben.

Ich frage mich auch, ob Sie über die Existenz dieser Änderungsanträge und Ihre Befugnis, sie abzulehnen, informiert wurden.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie gemäß Artikel 61 der geltenden Internationalen Gesundheitsvorschriften befugt sind, die am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen abzulehnen, dass aber die Frist für diese offizielle Maßnahme der 1. Dezember 2023 ist.

Ich bete zu Gott, dass Sie diese Informationen erhalten und die Weisheit und den Mut aufbringen, sich der Weltgesundheitsorganisation zu widersetzen, um die Rechte und Freiheiten der Menschen in Ihrem Land zu schützen.

Ich fordere Sie auf, von Ihren Befugnissen nach Artikel 61 der Internationalen Gesundheitsvorschriften Gebrauch zu machen und der Weltgesundheitsorganisation in einem offiziellen Schreiben Ihre Entscheidung mitzuteilen, die am 27. Mai 2022 angenommenen Änderungen abzulehnen, und ich fordere Sie auf, dies vor Ablauf der Frist am 1. Dezember 2023 zu tun.

Ich ermutige alle anderen Menschen auf der Welt, insbesondere diejenigen, die andere Sprachen als Englisch sprechen, genau die gleiche Botschaft mit ihrer eigenen Stimme und in ihrer eigenen Sprache aufzunehmen und das Video zu veröffentlichen, wo immer Sie können.

Ich ermutige auch jeden, dieses Video so weit wie möglich zu verbreiten.

Ich glaube, dass wir, die Menschen dieser Welt, uns zusammenschließen können und müssen, um unsere unveräußerlichen Rechte und Freiheiten zu schützen.

Mein Name ist James Roguski und ich bin direkt erreichbar unter 310-619-3055. Weitere Informationen finden Sie unter StopTheAmendments.com.