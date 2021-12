Der inszenierte Plan, Ihnen Weihnachten zu nehmen – Ein weiteres Jahr ohne Familienweihnachten?

Mercola.com

In vielen Teilen der USA wurde erneut von Thanksgiving-Feiern abgeraten, und viele Regierungsvertreter fordern die Einwohner nun auf, auch ihre Weihnachtsfeiern abzusagen

Die globale Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat wenig mit der Ausbreitung eines tatsächlichen Virus zu tun, sondern mit der geplanten globalen Übernahme und Umsetzung einer technokratischen Agenda, die als „Great Reset“ bekannt ist

Maskenmandate, soziale Distanzierung, Geschäftsschließungen und Online-Arbeiten und -Lernen sind alles Formen der „sanften Indoktrination“, um uns an eine Lebensweise zu gewöhnen, die unsere Rechte und Freiheiten ausschließt

Der „Great Reset“-Plan wird als ein Weg verkauft, das Leben für alle fair und gerecht zu gestalten, ist aber in Wirklichkeit ein Plan zur Umverteilung des Reichtums, der den Wohlstand von der Arbeiterklasse auf die technokratische Elite überträgt.

Die Massenimpfungen und die „Booster-for-life“-Agenda sind Teil des laufenden technokratischen Putsches

Obwohl die Sperrungen nur vorübergehend sein sollten – zunächst nur für ein paar Wochen, um „die Kurve abzuflachen“ – ist auch fast zwei Jahre nach der COVID-19-Pandemie noch kein Ende in Sicht. Thanksgiving wurde in vielen Teilen der USA erneut abgesagt, und viele Regierungsvertreter forderten die Einwohner erneut auf, auch ihre Weihnachtsfeiern abzusagen. Die jüngste „Omikron“-Mutation hat den Bürokraten zusätzliche Gründe geliefert, ihre Macht zu entfesseln und Panik zu verbreiten.

Was viele immer noch nicht wissen, ist, dass die globale Reaktion auf die COVID-19-Pandemie wenig mit der Ausbreitung eines tatsächlichen Virus zu tun hat, sondern mit der geplanten globalen Übernahme und Umsetzung einer technokratischen Agenda, die als „The Great Reset“ bekannt ist.

Allgemeine Maskenpflicht, soziale Distanzierung, Schließung von Unternehmen, Online-Arbeiten und -Lernen sowie die Quarantäne von asymptomatischen Personen sind alles Formen der „sanften Indoktrination“, um uns an eine völlig neue und unvorstellbar unmenschliche Lebensweise ohne unsere gewohnten Rechte und Freiheiten zu gewöhnen.

Der andere Klaus

Klaus Schwab ist der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums. Schwab kündigte im Juni 2020 die Great Reset Agenda des Weltwirtschaftsforums an, die unter anderem vorsieht, den Menschen ihr privates Vermögen zu entziehen.

Schwab ist nicht nur ein Aushängeschild der Technokratie, sondern auch stark transhumanistisch orientiert und hat das Buch über die vierte industrielle Revolution geschrieben, deren Kennzeichen die Verschmelzung von Mensch und Maschine, Biologie und digitaler Technologie ist.

Laut Winter Oak – einer britischen Non-Profit-Organisation für soziale Gerechtigkeit – nutzen Schwab und seine globalistischen Komplizen die COVID-19-Pandemie, „um die demokratische Rechenschaftspflicht zu umgehen, sich über den Widerstand hinwegzusetzen, ihre Agenda zu beschleunigen und sie dem Rest der Menschheit gegen unseren Willen aufzuzwingen“.

Der größte Transfer von Reichtum der Geschichte ist im Gange

Während der „Great Reset“-Plan als eine Möglichkeit verkauft wird, das Leben für alle fair und gerecht zu gestalten, gelten die geforderten Opfer nicht für die Technokraten, die das System leiten.

Im Gegenteil, wie Patrick Wood in einem Interview mit James Delingpole feststellte, werden die von der technokratischen Elite propagierte Verteilung des Reichtums und die Kreislaufwirtschaft niemals den Menschen zugute kommen, denn was sie wirklich meinen, ist die Umverteilung des Reichtums von den Menschen zu sich selbst.

Ein Beweis dafür ist die Entscheidung, dass große Geschäfte während der Pandemie geöffnet bleiben dürfen, während kleine Unternehmen zur Schließung gezwungen werden, unabhängig davon, wie gering das Infektionsrisiko ist.

Es gibt wirklich keinen Grund für eine solche Entscheidung, außer dass der Wohlstand von kleinen, privaten Geschäftsinhabern auf multinationale Konzerne verlagert werden soll. Mehr als die Hälfte aller Kleinunternehmer befürchtet, dass ihr Unternehmen nicht überleben wird.

Seit Beginn der Pandemie ist das kollektive Vermögen von 651 Milliardären in den USA um mehr als 1 Billion Dollar (36 %) gestiegen. Um ihren aktuellen Reichtum in die richtige Perspektive zu rücken, ist die Zahl der Milliardäre in Amerika während der Pandemie nicht nur auf 745 angestiegen, sondern ihr Vermögen hat sich auch um 2,1 Billionen Dollar erhöht.

Laut dem Online-Newsletter Inequality sind „die 5 Billionen Dollar Vermögen, die 745 Milliardäre besitzen, zwei Drittel mehr als die 3 Billionen Dollar Vermögen, die die unteren 50 Prozent der US-Haushalte nach Schätzungen des Federal Reserve Board besitzen“.

Wie Frank Clemente, Geschäftsführer von Americans for Tax Fairness, feststellte, „hat Amerika noch nie eine solche Anhäufung von Reichtum in so wenigen Händen erlebt“.

Das ist technokratische Vermögensumverteilung für Sie. Letztendlich wird der Große Reset zu zwei Schichten oder Menschen führen: die technokratische Elite, die alle Macht hat und über alle Vermögenswerte herrscht, und der Rest der Menschheit, der keine Macht, keine Vermögenswerte und keine Stimme hat.

Dass die COVID-19-Pandemie eine Form des Klassenkampfes ist, zeigt sich auch an der Art und Weise, wie Regeln durchgesetzt werden. Während den Bürgern mit Geldstrafen und Verhaftung gedroht wird, wenn sie nicht tun, was man ihnen sagt, brechen diejenigen, die die Regeln aufstellen, diese immer wieder, ohne dass dies Konsequenzen hat.

Was Impfstoffe damit zu tun haben

Wenn Sie noch mehr Beweise dafür brauchen, dass wir uns mitten in einer technokratischen Übernahme befinden, dann suchen Sie nicht weiter als die Massenimpfungsagenda und die Förderung von gefälschtem, im Labor gezüchtetem Fleisch. Bill Gates, ein weiterer Technokrat an vorderster Front, hat wiederholt erklärt, dass wir keine andere Wahl haben, als alle gegen COVID-19 zu impfen.

Natürlich hat er viel in diesen Impfstoff investiert und würde von einer weltweiten Massenimpfkampagne sehr profitieren. Technokraten sind immer eigennützig und geben sich dabei als Weltverbesserer aus – so wie der COVID-Klaus in unserem kleinen Video.

Irgendwann werden Ihre persönlichen Daten, Ihre medizinischen Unterlagen, Ihre Finanzen und wer weiß was noch alles miteinander verknüpft und irgendwo auf oder in Ihrem Körper gespeichert sein. Jeder mögliche Aspekt Ihrer Biologie und Ihrer Lebensaktivitäten wird rund um die Uhr verfolgt werden können. Sie werden auch digital mit dem Internet der Dinge verbunden sein, zu dem schließlich auch intelligente Städte gehören werden.

All die verschiedenen Teile dieses gigantischen Bevölkerungskontrollnetzes passen zusammen wie die Teile eines Puzzlespiels. Das globale Impfprogramm ist mit dem Programm für biometrische Identitäten verknüpft, das wiederum mit dem Programm für eine bargeldlose Gesellschaft verknüpft ist, das wiederum mit dem Programm für soziale Kreditsysteme verknüpft ist, das wiederum mit dem Programm für Social Engineering verknüpft ist und so weiter.

Wenn man dieses Experiment bis zum Ende verfolgt, findet man die gesamte Menschheit versklavt in einem digitalisierten Gefängnis, aus dem es keinen Ausweg gibt. Diejenigen, die sich dagegen auflehnen, werden einfach in ihren digitalen Möglichkeiten eingeschränkt oder abgeschaltet.

Künstliches Fleisch ist auch Teil des Reset

Das Aufkommen von gefälschtem im Labor gezüchtetem Fleisch ist ebenfalls ein Puzzlestück auf der Agenda von The Great Reset. Laut dem Weltwirtschaftsforum ist im Labor gezüchtetes Fleisch eine nachhaltigere Alternative zur konventionellen Tierhaltung, und in Zukunft werden wir alle viel weniger Fleisch essen. Wie auf der Website des Forums vermerkt:

Da die Welt nach der Pandemie ihre Wirtschaft und ihre Lebensmittelsysteme auf eine sauberere Art und Weise umstellen will, ist eine nachhaltigere Lösung, die sich abzeichnet, kultiviertes Fleisch … kultiviertes Fleisch benötigt viel weniger Zeit für den Anbau, verbraucht weniger Ressourcen des Planeten und es werden keine Tiere geschlachtet.

Aber glauben Sie nicht eine Sekunde lang, dass dies irgendetwas mit Umweltschutz zu tun hat. Nein, es geht um die Kontrolle der Nahrungsmittelversorgung und die Verhinderung von Nahrungsmittelunabhängigkeit.

Schon jetzt haben multinationale Konzerne mit ihrem patentierten gentechnisch veränderten Saatgut einen Großteil der weltweiten Lebensmittelversorgung übernommen. Patentiertes Zuchtfleisch und Meeresfrüchte werden es privaten Unternehmen ermöglichen, die Lebensmittelversorgung in ihrer Gesamtheit zu kontrollieren, und durch die Kontrolle der Lebensmittelversorgung werden sie Länder und ganze Bevölkerungen kontrollieren.

Die Volksgesundheit wird zweifellos unter dieser Ernährungsumstellung leiden, denn Raps- und Distelöl sind die Hauptfettquellen in diesen Fleischimitaten. Pflanzenöle sind reich an Linolsäure (LA), einem Omega-6-Fett, das im Übermaß wie ein Stoffwechselgift wirkt und schwere mitochondriale Funktionsstörungen, Insulinresistenz, einen verminderten NAD+-Spiegel, Fettleibigkeit und eine radikale Verringerung der Fähigkeit zur Energiegewinnung in den Zellen verursacht.

Vor 150 Jahren lag unser LA-Konsum bei 2 bis 3 Gramm pro Tag. Heute ist er 10 bis 20 Mal höher. Wenn künstliches Fleisch zum Grundnahrungsmittel wird, wird die durchschnittliche LA-Aufnahme noch weiter steigen.

Legen Sie ein Weihnachtsgelübde ab, um den Great Reset rückgängig zu machen

Der Great Reset ist in vollem Gange, aber es ist noch nicht zu spät, ihn zu stoppen. Allerdings müssen genug Menschen es sehen und verstehen. Und dann müssen sie handeln. Wenn wir verhindern wollen, dass The Great Reset das Leben, wie wir es kennen, zerstört, müssen wir zivilen Ungehorsam als Pflicht ansehen. Wir müssen uns von allen Seiten dagegen wehren.

Wir müssen unsere Souveränität zurückfordern, unser Recht, frei zu leben, unsere Geschäfte zu eröffnen und uns frei zu bewegen. Wir müssen mit unseren gewählten Führern kommunizieren und sie auffordern, unsere verfassungsmäßigen Rechte nicht zu verletzen. Wir müssen uns an politischen Prozessen beteiligen und unsere örtlichen Sheriffs über ihre Rolle als Verteidiger der Verfassung aufklären. Möglicherweise müssen wir auch rechtliche Anfechtungen unterstützen.

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, den Sie jetzt tun können, wäre, diese Woche Weihnachten so zu feiern, wie Sie es normalerweise tun würden, und nicht zuzulassen, dass die Klaus Schwabs und Bill Gates‘ dieser Welt Ihnen die wertvolle Zeit mit Familie und Freunden rauben.

In diesem Leben gibt es keine Garantien, und für viele wird dies ihr letztes Weihnachten sein. Also, verbringen Sie es gut. Schätzen Sie das Leben, indem Sie es tatsächlich leben und es mit den Menschen verbringen, die Sie lieben. Indem wir uns weigern, unsere Menschlichkeit aufzugeben, können wir dem Großen Reset widerstehen.

