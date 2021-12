Die zwielichtigen CIA-Datenfirmen, die hinter der Erstellung von digitalen Impfpass-IDs stehen

dailyveracity: Im Januar 2021 kündigten Tech-Giganten wie Microsoft, Oracle und MITRE Corporation die Gründung der Vaccination Credential Initiative (VCI) in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Gesundheitswesen an.

Auf ihrer Website beschreibt sich die VCI als eine Allianz privater und öffentlicher Organisationen, die sich der Entwicklung der „Ausgabe von überprüfbaren Gesundheitsausweisen“ widmet, die an eine individuelle digitale Identität gebunden sind.

Die VCI-Idee beruht auf einer gemeinsamen Plattform, von der aus digitale Geldbörsen erstellt werden können, und auf der VCI-Website wird dazu aufgerufen, „dass sich die teilnehmenden Organisationen verpflichten, das SMART Health Cards Framework in ihrem Einflussbereich zu implementieren, zu testen und zu verfeinern.“

Laut VCI sollen die „SMART Health Cards“ „über organisatorische und rechtliche Grenzen hinweg funktionieren“.

SMART Health Cards enthalten derzeit den Namen, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse einer Person sowie den Impfstatus. Die Entwickler hoffen jedoch, dass diese Karten schließlich zu allumfassenden universellen digitalen Identitäten werden, die in einer universellen digitalen Brieftasche enthalten sind.

Josh Mandel, einer der Hauptentwickler des SMART-Gesundheitskartensystems von VCI, sagte einmal, dass eine vollständige universelle digitale Identität für die Erstellung digitaler Impfausweise „unerlässlich“ sei.

Auf ihrer Website verwendet die Gruppe häufig den Begriff „digitale Brieftasche“ und weist darauf hin, dass SMART Health Cards schon bald als digitale Ausweise für alle Aktivitäten verwendet werden könnten, einschließlich Reisen und alle Einkäufe, die eine Person bei kommerziellen Aktivitäten tätigt.

Laut dem Abschnitt „Über“ auf ihrer Website gehören Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Google, Apple und die MITRE Corporation zu den Mitgliedern der Gruppe.

Neben der MITRE Corporation ist eine der Gruppen, die im Abschnitt „Governance“ auf der Website aufgeführt sind, die Commons Project Foundation, die der Hauptgeldgeber des VCI ist und auch die VCI-Website betreibt.

Die Commons Project Foundation bezeichnet sich selbst auch als „private und öffentliche Allianz“.

Im Vorstand der Commons Project Foundation sind der Präsident der Rockefeller Foundation, der Global Head of Performance bei BlackRock, der Senior Managing Director bei der Blackstone Group und Julie Gerberding, die ehemalige Direktorin der CDC, vertreten. Gerberding schrieb einst einen Meinungsartikel im Time Magazine, in dem sie ein „Internationales Pandemie-Überwachungsnetz“ forderte.

Es gibt noch viele andere Leiter multilateraler Entwicklungsbanken, ehemalige Goldman-Sachs-Partner, UN-Berater und andere multinationale Unternehmen, die auf ihrer Versammlung aufgeführt sind.

Mit Hilfe des Weltwirtschaftsforums und der Rockefeller-Stiftung betreibt die Commons Project Foundation das Common Trust Network. Wie die Vaccination Credential Initiative und die Commons Project Foundation bezeichnet sich auch das Commons Trust Network als eine „private und öffentliche Allianz“.

Auf der Website des Weltwirtschaftsforums werden der CEO und der CMO der Commons Project Foundation als Paul Meyer bzw. Bradley Perkins aufgeführt. Nach seiner Karriere beim US Center for Disease Control war Perkins Mitglied des Beirats der RAND Corporation, und sein Partner Paul Meyer schrieb während seines Studiums in Yale die Reden von Präsident Clinton.

In Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum und der Rockefeller Foundation – sowie einer schier endlosen Liste von Unternehmen und Regierungsbehörden – hat die Commons Project Foundation den CommonPass entwickelt.

Laut der Website des Weltwirtschaftsforums will die Commons Project Foundation, genau wie der VCI, „ein weltweites Standardmodell entwickeln und auf den Markt bringen, das es den Menschen ermöglicht, ihren COVID-19-Status sicher zu dokumentieren und vorzuzeigen, um internationale Reisen und Grenzübertritte zu erleichtern.“

Auf der Website heißt es, dass der „CommonPass“ auf dem „CommonTrust Network™ Registry und dem VCI™ Directory“ basiert und es Einzelpersonen ermöglicht, ihren „COVID-19-Status zu dokumentieren, um die Einreisebestimmungen eines Landes oder Staates zu erfüllen“, und „bei Bedarf auf Laborergebnisse und Impfunterlagen zuzugreifen.

Nach Angaben von MintPress News haben die Mitbegründer der Commons Project Foundation eine langjährige Beziehung zum International Rescue Committee.

In einem Artikel wies die Journalistin Whitney Webb darauf hin, dass der CEO des International Rescue Committee ein Pilotprogramm in Myanmar für das digitale biometrische Identifikationssystem entwickelt hat, das von der ID2020 Alliance unterstützt wird. Webb zufolge wird die ID2020 Alliance von Microsoft unterstützt und finanziert direkt die Commons Project Foundation.

„iRespond, eine internationale Non-Profit-Organisation, die sich „der Nutzung von Biometrie zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch digitale Identität“ verschrieben hat, hat mit der Erprobung eines neuen biometrischen Programms für Neugeborene unter der überwiegend aus Karen bestehenden Flüchtlingsbevölkerung an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand begonnen… Das Pilotprogramm wird im Rahmen der umstrittenen ID2020-Allianz durchgeführt, die von Microsoft, der GAVI-Impfstoffallianz und der Rockefeller Foundation unterstützt wird… iRespond arbeitet mit Mastercard zusammen, einem weiteren ID2020-Partner, der eng mit dem Unternehmen Trust Stamp verbündet ist, einer biometrischen Identitätsplattform, die auch als Impfstoffdatensatz und Zahlungssystem dient. „

Der Vorstoß in Richtung einer universellen digitalen Brieftasche mit einer allumfassenden universellen digitalen ID kam lange vor dem Beginn der COVID-19. Wie MintPress News letztes Jahr berichtete, wurde das allererste Pilotprogramm für eine digitale Identitätsplattform 2018 in Westafrika gestartet. Dank der GAVI-Impfstoffallianz, die zu einem großen Teil von der Bill and Melinda Gates Foundation, Trust Stamp und Mastercard finanziert wird, erhielt das Pilotprogramm auf dem Höhepunkt der Pandemie neues Leben.

Die digitale Identitätsplattform von Trust Stamp wurde in den Wellness Pass“ von GAVI und Mastercard integriert und mit dem Click-to-Play-System von Mastercard verknüpft. Das System wurde auch durch die KI- und maschinelle Lerntechnologie von Trust Stamp, NuData, unterstützt. Mastercard hat sich selbst als führend auf dem Weg zu einer „Welt jenseits des Bargelds“ bezeichnet, weshalb ihr Bezahlsystem zusammen mit anderen Kreditkartenunternehmen eine wichtige Rolle bei der Einführung digitaler IDs spielt.

Da digitale Währungen für eine Welt jenseits des Bargelds notwendig sind, ist es keine Überraschung, dass das Mitglied der Vaccine Credential Initiative, Microsoft, 2019 eine Technologie patentiert hat, die Körperaktivitäten wie Gehirnströme nutzen könnte, um Kryptowährungen zu schürfen, neben anderen potenziellen Anwendungen.

„Anstelle der massiven Rechenarbeit, die einige herkömmliche Kryptowährungssysteme erfordern, können beispielsweise Daten, die auf der Grundlage der Körperaktivität des Benutzers generiert werden, ein Proof-of-Work sein, und daher kann ein Benutzer das rechnerisch schwierige Problem unbewusst lösen“, erklärt das Patent.

In den letzten Jahren gab es einen großen Vorstoß von etwa einem Dutzend „privat-öffentlicher Allianzen“ in Richtung einer vollständigen Umgestaltung der Weltwirtschaft. Das „New Economy Forum“ von Michael Bloomberg hat sich intensiv an dieser Umgestaltung beteiligt. Im Vorstand von Bloombergs New Economy Forum sitzen der Chef von Binance, Changpeng Zhao, sowie andere Schlüsselfiguren, die ebenfalls an der Einführung digitaler IDs beteiligt sind.

Das Forum wird von Bill Gates, Henry Kissinger und Penny Pritzker sowie von einem Dutzend weiterer Vorstandsmitglieder mit Verbindungen zu multinationalen Unternehmen wie Goldman Sachs geleitet. Der ehemalige Gouverneur der Chinesischen Volksbank, Zhou Xiaochuan, ist ebenfalls Mitglied des Vorstands.

In ihrem Manifest beschreibt sich die ID2020-Allianz als „globale öffentlich-private Partnerschaft“, die Technologen, Befürworter, Umsetzer und Geldgeber zusammenbringt, um eine gute digitale Identität für alle zu schaffen.

Unter dem Vorwand, die „Identitätslücke“ für die „eine Milliarde Menschen auf der Erde“ zu schließen, die nicht nachweisen können, wer sie sind, verspricht die ID2020-Allianz, den Weg für ein universelles digitales Identifikationssystem zu ebnen.

In Zusammenarbeit mit Facebook, Mastercard, iRespond, Microsoft, Gavi, der Rockefeller Foundation und anderen will die ID2020 Alliance das Programm in vier Phasen von Mitte 2021 bis Ende 2025 umsetzen. Auf ihrer Website stellen sie die Hypothese auf, dass die zukünftige „biometrische digitale ID“ von der Geburt bis zum Tod mit dem Menschen verbunden sein wird.

Dakota Gruener ist die geschäftsführende Direktorin von ID2020 und gründete die Gruppe im Jahr 2016, nachdem sie bei Gavi als Assistentin des Geschäftsführers tätig war.

Auf der Website von Gavi, The Vaccine Alliance, heißt es, die Gruppe habe „Millionen der am meisten gefährdeten Kinder Zugang zu neuen und zu wenig genutzten Impfstoffen verschafft“. Die Gruppe behauptet, sie verändere „das Leben von Menschen“ und trage dazu bei, „die Welt für alle sicherer zu machen.

Im Abschnitt über die Finanzierung der Gruppe auf ihrer Website wird Bill Gates als Gründungsmitglied genannt, und es heißt, dass die Bill and Melinda Gates Foundation bis heute über 4 Milliarden Dollar für die Sache gespendet hat.

Als Gründungspartner von Gavi hat die Gates Foundation die internationale Aufmerksamkeit auf die Sache der Impfung gelenkt und Gavi mehrere Zusagen gemacht, die sich bis heute auf insgesamt 4,1 Milliarden US-Dollar belaufen.

Eine weitere wichtige Gruppe, die an der Erstellung der universellen digitalen ID beteiligt ist, ist die „COVID-19 Healthcare Coalition“.

Die COVID-19 Healthcare Coalition, die sich ebenfalls als „privat-öffentliche Partnerschaft“ bezeichnet, sagt, dass ein „Hauptziel“, das die Koalition antreibt, eine „substanzielle Infrastruktur für die Zusammenarbeit, Sammlung, Analyse, Visualisierung und den Austausch von Daten und Erkenntnissen von fast 1.000 Mitgliedsorganisationen in einer vertrauenswürdigen und sicheren Weise“ ist.

Auf der Website der Koalition wird ihre Vision als eine Infrastruktur beschrieben, die den Mitgliedern und vielen anderen Interessengruppen schnell Werkzeuge und Informationen zur Verfügung stellt, „mit denen sie Entscheidungen darüber treffen können, wie sie ihre Bevölkerung schützen können.“

Die Gruppe gibt an, dass sie „diese Vision dank der Führung und der außerordentlichen Beiträge der Mitglieder innerhalb weniger Wochen erreicht hat“.

Zu den Partnern der Gruppe, die dies möglich gemacht haben, gehören Amazon Web Services, Microsoft, Google, Salesforce und das CIA-Unternehmen MITRE. Die Mitgliederliste umfasst auch Hunderte anderer privater und öffentlicher Organisationen, darunter Palantir der CIA und Diagnostic Robotics, ein in Israel ansässiges Unternehmen, das mit der Entwicklung einer Software zur Verfolgung von Kontaktpersonen und einer „Plattform für künstliche Intelligenz, die das Krankenhausrisiko von Patienten vorhersagt“ beauftragt wurde.

Nach Angaben der Times of Israel schloss sich Diagnostic Robotics Mitte 2020 mit Start-Up Nation Central zusammen, einer Organisation, die die Vereinigten Staaten dazu zwingen will, sich stärker auf von Israel entwickelte Technologien zu stützen.

Wahrscheinlich inspiriert durch das Buch „Start-Up Nation“, wurde Start-Up Nation Central hauptsächlich von dem jüdisch-amerikanischen Milliardär Paul Singer finanziert. Singer, der wegen seiner Rolle bei der Zerstörung einer Kleinstadt in Nebraska und seiner Beteiligung an der Denkfabrik Project for a New American Century umstritten ist, hat die Organisation gegründet und seit 2013 zig Millionen Dollar in sie gesteckt.

Die israelische Regierung ist eng mit der globalen Pandemiebekämpfung und der Entwicklung von Instrumenten zur Rückverfolgung von Kontaktpersonen und Impfpasssystemen verbunden. Neben der Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie war das Land auch eng in die Planung einer globalen Reaktion auf eine mögliche „Cyberpandemie“ eingebunden. In Zusammenarbeit mit zehn anderen Ländern sowie dem IWF und der Weltbank veranstaltete das israelische Finanzministerium kürzlich eine Cyberpandemie-Übung, bei der ein Cyberangriff auf das globale Finanzsystem simuliert wurde.

Weitere Unterstützer der Vaccine Coalition Initiative und Gruppen, die mit Gavi, der Commons Project Foundation und der ID2020 Alliance zusammenarbeiten, sind Oracle und Salesforce.

Salesforce ist eines der Unternehmen, die hinter der Entwicklung von COVID 360 stehen, einer Technologie, die von Diagnostic Robotics entwickelt wurde, um Risikopersonen zu identifizieren und auf der Grundlage eines vom COVID 360-Programm erstellten Profils Tests oder Behandlungen zu empfehlen.

Der Gründer von Salesforce, Marc Benioff, ist der frühere Vizepräsident von Oracle und derzeit Mitglied des Kuratoriums des Weltwirtschaftsforums.

Laut der Journalistin Whitney Webb ist Benioff auch ein starker Befürworter der von Klaus Schwabb geforderten Vierten Industriellen Revolution“.

Benioff ist nicht nur Mitglied des Kuratoriums des WEF, sondern auch der erste Vorsitzende des Zentrums für die vierte industrielle Revolution des Forums, eine „Revolution“, die der Architekt und WEF-Gründer Klaus Schwab als Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Identität des Menschen definiert. Benioff ist auch Eigentümer und Co-Vorsitzender des Magazins Time, das kürzlich eine ganze Ausgabe zur Förderung der Vierten Industriellen Revolution und des vom WEF unterstützten Great Reset“ herausbrachte.

Schattenhafte Gruppen und die Wiederbelebung des totalen Informationsbewusstseins

MITRE CORP:

Alle diese Gruppen sind miteinander verbunden, und die MITRE Corporation ist eng mit allen diesen Gruppen verbunden. Im Laufe ihrer Geschichte hat die MITRE Corp. staatlich finanzierte Forschungs- und Entwicklungszentren für US-Regierungsstellen in den Bereichen Gesundheitswesen, innere Sicherheit und Cybersicherheit geleitet.

Ungefähr die Hälfte der MITRE-Mitarbeiter arbeitet in der Abteilung MITRE Labs, die sich darum bemüht, den Einfluss der Mutterorganisation über staatlich finanzierte Forschungs- und Entwicklungszentren und mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie weiter auszubauen“.

Laut Forbes betreibt MITRE Corp auch „einige der geheimsten Wissenschafts- und Technologielabors der US-Regierung“.

„Zu den wilderen MITRE-Aufträgen der Regierung gehören: ein Prototyp-Tool, das sich in Smartwatches, Fitness-Tracker und Heimthermometer für die Zwecke der inneren Sicherheit einhacken kann; Software zum Sammeln menschlicher Fingerabdrücke von Social-Media-Websites wie Facebook, Instagram und Twitter für das FBI; und Unterstützung beim Aufbau der, wie das FBI es nennt, größten Datenbank der menschlichen Anatomie und der kriminellen Vergangenheit der Welt.“

MITRE Corp leitet auch die COVID-19-Gesundheitskoalition mit Palantir, Microsoft, Salesforce, Amazon und In-Q-Tel und ist ein wichtiger Berater für die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bei den Bemühungen, „weitreichende Pläne zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie“ zu erstellen.

Der Forbes-Bericht geht detailliert auf die umfangreiche Überwachungsgeschichte des Unternehmens ein, einschließlich eines Projekts, bei dem die Regierung mit der MITRE Corp. zusammenarbeitete, um Fingerabdrücke von Fotos zu erfassen, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden.

„E-Mails und Details eines Mitre-Vertrags, die Forbes erhalten hat, beschreiben ein 500.000 Dollar teures „Social Media Image Fingerprinting Project“ für das FBI, das 2015 begann. Es wurde von einer FBI-Hacking-Einheit in Quantico, der Operational Technology Division, geleitet und von einer bisher nicht gemeldeten Forschungsfinanzierungseinrichtung namens Triad finanziert“, berichtet Forbes.

ORACLE:

Die Oracle Corporation ist ein amerikanischer multinationaler Computertechnologiekonzern mit Hauptsitz in Austin, Texas, und gemessen am Umsatz das zweitgrößte Softwareentwicklungsunternehmen in den USA.

Wie viele der anderen Unternehmen, die auf den Websites dieser „öffentlich-privaten Allianzen“ aufgeführt sind, ist Oracle ein wichtiger Akteur bei der Datenerfassung und Softwareentwicklung, die für künftige digitale Identitäten erforderlich sind.

Genau wie MITRE, Palantir und Google – so Gizmodo – begann auch Oracle als CIA-Projekt und hat seinen Namen von einer CIA-Operation aus dem Jahr 1977 mit demselben Codenamen. Ähnlich wie bei In-Q-Tel und Palantir – zwei Gruppen, die eng mit jeder der oben erwähnten öffentlich-privaten Allianzen verbunden sind – war der allererste Kunde von Oracle die CIA.

Laut Gizmodo schrieb VOX 2014 ein ausführliches Exposé über die Entstehung von Oracle, ohne zu erwähnen, dass das Unternehmen ohne die Hilfe und anfängliche Finanzierung durch die CIA nie existiert hätte.

„Ellison erkannte die potenzielle Nachfrage nach einem kommerziellen Datenbankprodukt und gründete 1977 das Unternehmen, aus dem Oracle hervorging“, schreibt Vox, wobei er den Teil „weil die CIA eine relationale Datenbank wollte“ auslässt.

Palantir Technologies – ein amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf Big Data Mining und Analytik spezialisiert hat – ist ebenfalls Mitglied der COVID-19 Healthcare Coalition. Palantir hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, und wurde 2003 nach der Invasion des Irak von Peter Thiel und Alex Karp gegründet.

Das Unternehmen, dem manchmal die Entwicklung der Software zugeschrieben wird, die für die Suche nach Osama Bin Laden verantwortlich war, und das durch die Finanzierung von In-Q-Tel ins Leben gerufen wurde, war bis 2008 der einzige Kunde von Palantir die CIA.

Einem Forbes-Artikel aus dem Jahr 2013 zufolge hat sich Palantir in den letzten fünf Jahren zum bevorzugten Unternehmen für die Auswertung umfangreicher Daten für Geheimdienste entwickelt.

„Palantir lebt die Realitäten seiner Kunden: die NSA, das FBI und die CIA – ein früher Investor über seinen In-Q-Tel Venture Fund – sowie eine Buchstabensuppe anderer US-Terrorismusbekämpfungs- und Militärbehörden…“ Forbes schreibt. „Zu den Beratern von Palantir gehören Condoleezza Rice und der ehemalige CIA-Direktor George Tenet, der in einem Interview sagte, dass „ich mir wünschte, wir hätten vor dem 11. September ein Werkzeug mit dieser Leistungsfähigkeit gehabt“.

Condoleeza Rice ist auch im Vorstand von Michael Bloombergs ‚New Economy Forum‘, das von Bill Gates geleitet wird.

Der ACLU-Analyst Jay Stanley hat geschrieben, dass die Software von Palantir einen „wahren totalitären Alptraum ermöglichen könnte, indem sie die Aktivitäten unschuldiger Amerikaner in großem Umfang überwacht“.

Zu Beginn der Operation Warpspeed entwickelte Palantir mit seiner Gotham-Software ein Programm namens Tiberius, das von der Bundesregierung betrieben wird und Daten von US-Regierungsbehörden, Pharmaunternehmen und Impfstoffherstellern sammelt. Nach Angaben von Benzinga waren die Tiberius-Plattformen auch an den klinischen Versuchen zur Entwicklung der aktuellen COVID-19-Impfstoffe beteiligt.

Laut Tech Crunch hat Palantir auch die Web-App der CDC zur Überwachung der Verbreitung von COVID-19 entwickelt.

Die Gotham-Software von Palantir wird auch vom US Department of Health and Human Services (HHS) eingesetzt, um alle erforderlichen Daten im Zusammenhang mit COVID-19 zu sammeln und „Ausbrüche Wochen im Voraus vorherzusagen“. Die Software von Palantir treibt die HHS-Protect-Operation des Ministeriums an, und laut Science Magazine sammelte und verwaltete Palantir im Auftrag des HHS alle Daten zur Verbreitung des Coronavirus.

HHS Protect war im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, nachdem das HHS den US-Krankenhäusern mit dem Verlust von Bundesmitteln gedroht hatte, falls sie nicht alle Fall- und Patientendaten ausschließlich an das System meldeten. HHS Protect ist eine von Palantir entwickelte Plattform, die von einem anderen Unternehmen namens TeleTracking betrieben werden soll.

Yahoo News berichtete im Oktober, dass das National Institute of Health (NIH) ebenfalls direkt mit Palantir zusammenarbeitet, um die COVID-19-Forschung zu unterstützen“. Das NIH erteilte der Data-Mining-Firma einen Vertrag im Wert von 59,5 Millionen Dollar zur „Unterstützung der National COVID-19 Cohort Collaborative“.

Während das HHS mit verschiedenen, von der CIA unterstützten Data-Mining-Firmen zusammenarbeitet, bildet die Behörde nach Angaben des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response auch Partnerschaften mit der DARPA.

Dieser Geist der behördenübergreifenden Zusammenarbeit spiegelt sich in einer neuen Partnerschaft wider, die zwischen ASPR und der Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA – geschmiedet wurde, um die Fähigkeiten zu stärken, die zum Schutz der Nation vor den Gesundheitsbedrohungen des 21Jahrhunderts.

Die Partnerschaftsvereinbarung, die nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der National Biodefense Strategy unterzeichnet wurde, konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und den Einsatz medizinischer Gegenmaßnahmen und fortschrittlicher Technologien, die die Bereitschaft der USA zur Reaktion auf Gesundheitsbedrohungen verbessern. Durch die neue Partnerschaft werden ASPR und DARPA Daten austauschen und zusammenarbeiten, um die Auswirkungen und Investitionen beider Behörden zu maximieren.

Zusätzlich zu allen Daten von HHS Protect hat Palantir aufgrund von Verträgen im Wert von mehr als 46 Millionen Pfund mit der britischen Regierung und dem National Health Service of England auch Zugang zu allen britischen Gesundheitsdaten.

Im Juni letzten Jahres berichtete CNBC, dass Großbritannien Palantir Zugang zu sensiblen medizinischen Daten gewährt hat, darunter Namen, Alter, Adressen, Gesundheitszustände, Behandlungen, Medikamente, Allergien, Tests, Scans und Röntgenergebnisse von Patienten.

Die Daten-Enklave des Unternehmens hat sich zu einer der größten Sammlungen globaler Gesundheitsdaten der Welt entwickelt, mit mehr als 8 Millionen Datensätzen, die von über 60 Partnerorganisationen zur Verfügung gestellt wurden.

Laut Forbes ist der Gründer von Palantir, Alex Karp, ein lebenslanger Junggeselle, der sagt, der Gedanke, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen, verursache ihm „Nesselsucht“.

Berichten zufolge wendet sich Karp auch über einen internen Videokanal namens KarpTube an seine Mitarbeiter, in dem er über eine breite Palette von Themen wie Gier, Integrität und Marxismus spricht.

Der New York Times zufolge sagt Karp, dass viele der Entscheidungen, die er bei Palantir trifft, von seinen Erfahrungen als Jude bestimmt werden.

Er erzählte mir, dass seine Eltern „Hippies“ waren und dass er als Kind viel Zeit bei politischen Protesten verbrachte. Er habe schon in jungen Jahren geahnt, dass sein Hintergrund ihn verletzlich mache, sagte er. „Du bist ein rassisch amorpher, linksradikaler jüdischer Junge, der außer dem Legastheniker ist – würdest du da nicht auf die Idee kommen, dass du ein [Schimpfwort] bist?“…

Wenn die Rechtsextremen an die Macht kämen, sagte er, würde er sicherlich zu ihren Opfern gehören. „Wer ist die erste Person, die gehängt wird? Machen Sie eine Liste, und ich werde Ihnen zeigen, wen sie als erstes erwischen. Das bin ich. Es gibt kein Kästchen, das ich nicht ankreuze.“ Seine Angst, sagte er, treibt viele Entscheidungen für dieses Unternehmen voran.

Karps Palantir ging nach dem ersten Ausbruch der COVID-19-Pandemie an die Börse.

In-Q-Tel:

In-Q-Tel war die erste von der Regierung geförderte Risikokapitalgesellschaft, die im Februar 1999 von der CIA gegründet wurde. Nach Recherchen über die Anfänge von In-Q-Tel dient die Organisation als Plattform für die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen der CIA auf den privaten Sektor. Die CIA nutzt die Firma, um strategische Investitionen in neu gegründete Unternehmen zu tätigen, die für die CIA und die größere Geheimdienstgemeinschaft von Interesse sind.

In-Q-Tel finanzierte die Gründung von Palantir und leitet die COVID-19 Healthcare-Koalition mit Palantir, MITRE Corp, Microsoft und anderen. Die Inspiration für das Unternehmen kam lange vor seiner Gründung im Jahr 1999 vom „Highlands Forum“ des Pentagon.

Das Highlands Forum bietet seit Jahrzehnten einen völlig inoffiziellen Raum, in dem sich die mächtigsten Mitglieder der „Schattengeheimdienste“ mit hochrangigen US-Regierungsvertretern und anderen führenden Vertretern der einschlägigen Privatwirtschaft treffen können. Dieses private Netzwerk fungiert seit mindestens Mitte der 1990er Jahre als Brücke zwischen dem Pentagon und den mächtigen privaten amerikanischen Eliten.

Die Zeitschrift New Scientist vergleicht das Highlands Forum mit Elitetreffen wie Davos, die jedoch viel einflussreicher sind. John Clippinger, ein MIT-Wissenschaftler, dokumentierte einmal seine Teilnahme an einem „Highlands Forum“-Treffen und beschrieb es als ein vom Verteidigungsministerium finanziertes Treffen nur für geladene Gäste, das von einem hochrangigen DoD-Posten geleitet wird, der alle Operationen und Strategien für die mächtigsten Spionageagenturen des Pentagons beaufsichtigt.

Google:

Nur wenige wissen, dass Google in den frühen 1990er Jahren eines von vielen Projekten war, die von der DARPA und der NSA unterstützt wurden. Berichten zufolge wurde die frühe Arbeit der Google-Gründer von Beamten des Verteidigungsministeriums sowie von Beamten anderer US-Regierungsbehörden beaufsichtigt.

Google war Teil einer Reihe von Projekten, die in den frühen 2000er Jahren im Information Awareness Office der DARPA zusammengefasst wurden. Das Total Information Awareness Program plante, prädiktive Modellierung und Data Mining einzusetzen, um potenzielle Terroristen zu identifizieren, während Google ähnliche Techniken einsetzt, um Produkte zu identifizieren, die für bestimmte Personen auf der Grundlage ihres Online-Fußabdrucks interessant sein könnten.

Kurz nach seinem Start wurde das IAO später eingestellt, als Facebook gerade populär wurde.

In ähnlicher Weise wurde ein anderes Pentagon-Projekt namens „Project Lifelog“ – das vom Wired Magazine als ehrgeiziger Versuch beschrieben wird, eine Datenbank aufzubauen, die die gesamte Existenz einer Person verfolgt – angeblich im selben Jahr, in dem Facebook gegründet wurde, vom Pentagon „eingestellt“. LifeLog wurde von der Darpa, dem Forschungszweig des Verteidigungsministeriums, betrieben und hatte zum Ziel, so ziemlich alles, was eine Person sagt, sieht oder tut, an einem einzigen Ort zu sammeln: die getätigten Telefonanrufe, die gesehenen Fernsehsendungen und die gelesenen Zeitschriften“.

Andere Projekte, die von der DARPA im Total Informational Awareness Office zusammengefasst wurden, sind Programme wie Stellarwind, Topsail und PRISM. Etwa zur gleichen Zeit dieser Konsolidierung von Operationen verwendete Google Überwachungsgeräte an Bord von Fahrzeugen, die für Street View und Google Maps bestimmt waren, um Daten von ungesicherten WiFi-Netzwerken in 30 Ländern abzuhören und zu sammeln.

Google behauptete, dass diese Daten „aus Versehen“ gesammelt wurden, aber eine Untersuchung und ein anschließender Rechtsstreit ergaben etwas anderes.

Laut der Journalistin Whitney Webb ist Google aufgrund seiner weitreichenden Verbindungen zu DNA-Testunternehmen ein hochqualifizierter Kandidat für seine etablierte Position als Marktführer in der Szene der Datenerfassung im Gesundheitswesen und der digitalen Identität:

Google hat auch enge Beziehungen zu den bekanntesten DNA-Testunternehmen in den Vereinigten Staaten, wie Ancestry.com. Ancestry, das kürzlich von dem Private-Equity-Unternehmen Blackstone aufgekauft wurde, teilt Daten mit einer geheimen Google-Tochtergesellschaft, die genomische Daten zur Entwicklung lebensverlängernder Therapien verwendet. Außerdem ist die Ehefrau des Google-Mitbegründers Sergey Brin, Anne Wojcicki, Mitbegründerin und CEO des DNA-Testunternehmens 23andMe. Wojcicki ist auch die Schwester von Susan Wojcicki, der Geschäftsführerin von YouTube, das zu Google gehört.

Google hat mit Hilfe von Verily auch das „Project Baseline“ ins Leben gerufen, das seit 2017 genetische Informationen von Teilnehmern sammelt.

Project Stellar Wind war ein Überwachungsprogramm ohne Durchsuchungsbefehl, das unter der Regierung von George W. Bush begann und als President’s Surveillance Program (PSP) bezeichnet wurde. Dieses Programm beinhaltete das Data Mining einer großen Datenbank der Kommunikation amerikanischer Bürger, einschließlich E-Mail-Kommunikation, Telefongespräche, Finanztransaktionen und Internetaktivitäten.

Projekt Topsail, auch bekannt als Projekt Genua II, konzentrierte sich in erster Linie auf nachrichtendienstliche Analysen mit dem Ziel, „kognitive Hilfsmittel zu entwickeln und einzusetzen, die es Menschen und Maschinen ermöglichen, in Echtzeit gemeinsam über komplizierte Probleme nachzudenken“. Das Projekt ähnelt auffallend der kürzlich von Microsoft patentierten Technologie.

Im Jahr 2002 wurde Tom Armour, ein Veteran des Genoa-Projekts, von John Poindexter zum Direktor des neuen Genoa-II-Programms ernannt, einer Komponente des Total Information Awareness (TIA)-Projekts.

Nach Angaben des Intelligencer spielte Poindexter in Zusammenarbeit mit dem Architekten des Irakkriegs, Richard Perle, eine wesentliche Rolle bei der Gründung von Palantir.

Projekt PRISM war ein Programm, in dessen Rahmen die NSA Internetkommunikation von verschiedenen US-Internetunternehmen sammelt. PRISM sammelt gespeicherte Internetkommunikation auf der Grundlage von Anfragen an Internetunternehmen wie Google gemäß Abschnitt 702 des FISA Amendments Act von 2008, der Unternehmen dazu zwingt, alle Daten herauszugeben, die gerichtlich genehmigten Suchbegriffen entsprechen.

PRISM ist eines von vielen Programmen, die definitiv nicht abgeschafft sind. Forbes enthüllte im Oktober, dass ein versehentlich entsiegeltes Gerichtsdokument zeigt, dass die US-Regierung Google heimlich anweist, Daten über jeden, der bestimmte Suchbegriffe eingibt, zu liefern.

Dieses Verfahren ähnelt den Geofence Warrants, bei denen Ermittler Google auffordern, Informationen über alle Personen bereitzustellen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Nähe eines Tatorts aufhalten.

Die Existenz von PRISM wurde 2013 durch den NSA-Mitarbeiter Edward Snowden aufgedeckt, der davor warnte, dass das Ausmaß der massenhaften Datenerfassung weitaus größer ist, als der Öffentlichkeit bekannt ist, und dass es sich dabei um „gefährliche“ und „kriminelle“ Aktivitäten handelt.

Google Chromebooks, Datenerfassung und virtuelles Lernen

Laut einer landesweiten Umfrage lernte die Mehrheit der amerikanischen Schüler an öffentlichen Schulen monatelang ausschließlich online, was auf den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist.

Laut der Umfrage, bei der Ende September 2020 mehrere Tausend Eltern öffentlicher Schulen befragt wurden, lernten 58 % der Schüler ausschließlich online, während weitere 18 % eine Kombination aus Fernunterricht und Präsenzunterricht erhielten. Weniger als ein Viertel der Schüler lernte zu diesem Zeitpunkt vollständig persönlich.

Aber selbst jetzt, wo die Schüler wieder in der Schule sind und persönlich lernen, verwendet die Mehrheit immer noch Google Chromebooks und gibt alle ihre Arbeiten über Google Classroom ab.

Wenn sich eine Schule oder ein Schüler auf dem Höhepunkt der Pandemie kein Chromebook leisten konnte, gab Google diese manchmal kostenlos über sein „Google for Education Distance Learning Support Program“ ab.

Viele argumentieren, dass die inzwischen weit verbreitete Nutzung von Google Chromebooks über die Plattform Google Classroom nur eine weitere „Front“ für den Überwachungsstaat ist.

Kürzlich rief das Weltwirtschaftsforum dazu auf, „jede Schule an das Internet anzuschließen“, und letzten Monat sprach sich Amerikas größte Lehrergewerkschaft – die seit langem mit IBM zusammenarbeitet, um die Entwicklung automatisierter „Lehrmaschinen“ voranzutreiben – für eine universelle, digital überprüfbare Impfpflicht aus.

Anfang 2020 wurde Google vom Generalstaatsanwalt von New Mexico verklagt, weil es über seine Chromebooks Schülerdaten sammelt.

Der Generalstaatsanwalt von New Mexico, Hector Balderas, warf dem Unternehmen vor, die Privatsphäre von Schülern zu verletzen, die kostenlose Chromebooks nutzen, die den Schulen über die G Suite for Education-Plattform des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.

„Die Sicherheit der Schüler sollte für jedes Unternehmen, das Dienstleistungen für unsere Kinder anbietet, oberste Priorität haben, insbesondere in Schulen“, sagte Balderas. „Das Verfolgen von Schülerdaten ohne die Zustimmung der Eltern ist nicht nur illegal, sondern auch gefährlich, und mein Büro wird jedes Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, das die Sicherheit der Kinder in New Mexico gefährdet.“

Inzwischen wurde eine weitere Sammelklage gegen Google aus demselben Grund eingereicht.