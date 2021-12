In den letzten Tagen sind 3 Fußballspieler an einem Herzinfarkt gestorben

Drei junge Fußballer sind in den letzten fünf Tagen an einem Herzinfarkt gestorben. Es sind der Kroate Marin Cacic, Mukhaled Al-Raqadi aus Oman und Soufiane Lokar aus Algerien.

Der kroatische Fußballspieler Marin Cacic (23) starb am 23. Dezember, drei Tage nachdem er im Training zusammengebrochen und in ein künstliches Koma versetzt worden war. Im Krankenhaus wurde bei ihm Herzversagen diagnostiziert. Cacic spielte unter anderem für NK Nehaj Sinj, Isernia FC und NK Trnje Zagreb.

Am 22. Dezember starb der omanische Nationalspieler Mukhaled Al-Raqadi, nachdem er beim Aufwärmen zusammengebrochen war. Der 29-jährige Verteidiger des Muscat Club erlitt einen Herzinfarkt und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Der algerische Star-Fußballer Sofiane Lokar (30) erlitt während des Spiels am ersten Weihnachtstag einen Herzinfarkt und starb. In der 35. Minute fiel er zu Boden.

Noch nie sind so viele Fußballer auf dem Spielfeld zusammengebrochen oder gestorben. Im Durchschnitt sterben neun Fußballer pro Jahr an einem Herzinfarkt. In diesem Jahr sind es bereits 18, also doppelt so viele.

Der ehemalige Fußballprofi Matt Le Tissier hatte zuvor eine Untersuchung gefordert. Er sagte, er habe während seiner Karriere nie einen Spieler mit Herzproblemen gesehen.

‚It might not be because of the vaccine, but let’s have an investigation to find out what it is. Even saying that deems you to be some kind of anti-vaxxer, which is absolutely disgusting.‘



Ex-footballer Matt Le Tissier wonders why footballers are suffering from heart problems. pic.twitter.com/qlYAXI62iY