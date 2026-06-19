Der Iran hat die USA nicht nur besiegt, sondern gedemütigt

Peter Haisenko

Es hat lange gedauert, bis eine glaubhafte Version des Abkommens zwischen Iran und den USA veröffentlicht wurde. Trump würde es aber am liebsten immer noch geheim halten, denn genau betrachtet, stellt es die Kapitulation der USA dar. Nicht ein Kriegsziel Washingtons wurde erreicht. Im Gegenteil wird der Iran Reparationen erhalten für die Schäden dieses unbegründeten Angriffskriegs der USA.

Von Beginn der Verhandlungen an hat der Iran Reparationen von den USA gefordert. Allein das hat es noch nie gegeben und so hat Teheran mit seiner Forderung Geschichte geschrieben. Noch nie hat ein Staat von den USA Reparationen gefordert und schon gar nicht bekommen. Der Pleitestaat USA hat sowieso nicht die Mittel dafür. So hat man sich darauf geeinigt, dass