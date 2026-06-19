Manlio Dinucci

NATO-Mitgliedstaaten unterstützen die Ukraine militärisch, ebenso wie die der EU. Die Ukraine tritt jedoch nicht der NATO bei, um die Atlantische Allianz nicht zum Kriegseintritt zu provozieren. Sie sollte jedoch der EU beitreten, entweder als Vollmitglied oder als Verbündeter. Das Problem ist, dass das, was zum Kriegseintritt der Allianz führen würde, auch für die EU gilt.

Am 3. Juni – dem Tag, an dem das Internationale Wirtschaftsforum 2026 in St. Petersburg, Russland, eröffnet wurde (an dem im vergangenen Jahr etwa 25.000 Wirtschaftsvertreter aus 144 Ländern teilnahmen) – traf ein Drohnenangriff aus der Ukraine das Ölterminal des Hafens St. Petersburg, verursachte ein Feuer und eine schwarze Rauchwolke, die sich über die Stadt ausbreitete. Diejenigen, die die Drohnen an die Ukraine geliefert haben – bisher mehr als 215.000 – sind eine internationale Koalition von NATO-Ländern unter Führung des Vereinigten