Entgegen der alarmistischen Warnungen der deutschen Politiker und Militärs wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Wehrminister Boris Pistolius (SPD) und Heeresinspekteur Generalleutnant Christian Freuding vor einem bevorstehenden russischen Angriff stellte am 11.6.2026 der höchste militärische Befehlshaber der NATO in Europa und Chef des US European Command, General Alexus Grynkewich, nüchtern fest: „Russland sucht keinen Konflikt.“ Er habe die Geheimdienst-Informationen genau verfolgt. – Warum sagen Merz, ein „offener Kriegshetzer“ (Prof. Jeffrey Sachs), Pistorius aus den Regierungsparteien CDU/SPD und ihre Gehilfen so dreist permanent das Gegenteil und schüren einen Wahnsinns-Krieg in Europa gegen Russland?

Nach Meldung der Berliner Zeitung, hat der Generalinspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, noch am selben Tag entsprechende Warnungen bekräftigt. In einem Interview mit Politico habe er erklärt, es gebe unter den NATO-Staaten einen breiten Konsens darüber, dass