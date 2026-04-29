Der Iran hat in der Straße von Hormus ein mächtiges neues Instrument, das er auch lange nach dem Krieg nutzen kann

Die Trump-Regierung behauptet, ihre Blockade der Straße von Hormus funktioniere: Neun Schiffe hätten den Anweisungen Folge geleistet und seien umgekehrt.

Eines davon war der chinesische Tanker Rich Starry, der am Mittwoch im Golf von Oman kehrtmachte und durch die Meerenge zurückfuhr.

Der Iran hingegen erklärt, weiterhin die Kontrolle über die Straße zu besitzen und selbst zu bestimmen, welche Schiffe die strategisch wichtige Wasserstraße passieren dürfen. Zudem warnte Teheran: Sollten iranische Häfen bedroht werden, werde „kein Hafen im Persischen Golf und im Golf von Oman sicher bleiben“.

Unabhängig davon, wie sich die Blockade entwickelt, dürfte der Iran langfristig in einer deutlich besseren Position sein, die Kontrolle über die Meerenge zu behalten – nicht die USA.

Irans neues Machtinstrument

Seit Jahrzehnten drohte der Iran damit, die Straße von Hormus als Druckmittel gegen seine Gegner einzusetzen. Bis zum aktuellen Krieg mit den Vereinigten Staaten und Israel, den Teheran als existenzielle Bedrohung betrachtet, hatte er davon jedoch abgesehen.

Ironischerweise hat dieser Konflikt dem Iran nun ein mächtiges neues Mittel verschafft: die Kontrolle über die Meerenge. Dabei wollten die USA und Israel eigentlich Irans Atom- und Raketenfähigkeiten schwächen.

Teheran dürfte diese Kontrolle nun zu einem festen Bestandteil seiner langfristigen Strategie machen. Tatsächlich hatten iranische Unterhändler in den jüngsten Friedensgesprächen mit den USA die iranische Souveränität über die Straße von Hormus auf ihre Forderungsliste gesetzt.

Dieser Einfluss erfüllt mindestens drei zentrale Zwecke:

1. Hohe Einnahmen durch Transitgebühren

Der Iran erhebt bereits Gebühren von Schiffen, die die Meerenge passieren.

Bei relativ geringen Kosten – geschätzt etwa 1 US-Dollar pro Barrel oder bis zu 2 Millionen US-Dollar pro Tanker – könnte der Iran Berichten zufolge rund 600 Millionen US-Dollar pro Monat aus Ölexporten und weitere 800 Millionen US-Dollar pro Monat aus Gastransporten einnehmen.

Ökonomen schätzen, dass mindestens 80 % dieser Kosten von den Golfstaaten getragen würden – also bis zu 14 Milliarden US-Dollar pro Jahr allein für Öl.

2. Sicherheitsgarantie durch wirtschaftliche Abschreckung

Indem der Iran gezeigt hat, dass er eine der wichtigsten globalen Energieadern stören kann, steigen die Kosten jeder zukünftigen Militäraktion gegen ihn erheblich.

Dadurch entsteht Abschreckung nicht nur militärisch, sondern durch wirtschaftliche Risiken.

3. Geopolitischer Einfluss im Globalen Süden

Die Kontrolle über die Straße von Hormus gibt dem Iran zusätzlichen Einfluss gegenüber energieabhängigen Staaten.

Teheran könnte diesen Ländern Vorteile beim Zugang zur Meerenge bieten, wenn sie im Gegenzug US-Sanktionen umgehen oder ihre wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran vertiefen.

Grenzen der amerikanischen Strategie

Die USA versuchen nun, Irans Einfluss über die Meerenge zu neutralisieren. Doch diese „Belagerung einer Belagerung“ hat deutliche strukturelle Schwächen.

Für den Iran ist es wesentlich einfacher, seine geografische Kontrolle über die Straße aufrechtzuerhalten, als für die USA, eine langfristige Blockade in internationalen Gewässern durchzusetzen.

Selbst mit Unterstützung von Verbündeten – die bislang ausbleibt – wäre eine solche Mission teuer und hätte erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft.

Damit könnte Hormus für Amerika zu einem ähnlichen Symbol werden wie der Suezkanal einst: ein strategischer Engpass, der eher die Grenzen von Macht zeigt als ihre Reichweite.

Wie wird China reagieren?

China kauft mehr als 80 % des iranischen Öls. Könnte Peking also Druck auf Teheran ausüben?

Bislang nicht – und wahrscheinlich auch künftig kaum.

China macht derzeit die USA verantwortlich und lehnt die Blockade ab. Außenamtssprecher Guo Jiakun bezeichnete sie diese Woche als „gefährlich und unverantwortlich“.

Zwar wurde ein chinesischer Tanker umgeleitet, andere Schiffe passierten jedoch in den letzten Tagen das neue iranische „Mautsystem“. Das zeigt Chinas Bereitschaft, sich zumindest vorerst an die neuen Regeln anzupassen.

Rund 40 % der chinesischen Ölimporte laufen durch diese Route. Dennoch hat sich China vorbereitet:

Diversifizierung seiner Ölquellen

Strategische Reserven, die Ausfälle für bis zu sieben Monate ersetzen könnten

Ob China ein dauerhaftes Gebührensystem akzeptieren würde, bleibt offen. Peking fordert weiterhin eine schnelle Rückkehr zur „normalen Durchfahrt“.

Chinas wachsende Rolle in der Region

Der Krieg könnte zudem politische Verschiebungen auslösen.

Die Golfstaaten erkennen zunehmend, dass enge Bindungen an die USA und Partnerschaften mit Israel ihre Sicherheit nicht automatisch garantieren.

Deshalb könnten sie ihre Außenbeziehungen breiter aufstellen. Darauf deutet auch der Besuch des Kronprinzen von Abu Dhabi in Beijing in dieser Woche hin.

Der Handel zwischen China und den Golfstaaten erreichte 2024 rund 257 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp über dem gemeinsamen Handelsvolumen der Golfregion mit den wichtigsten westlichen Volkswirtschaften.

China baut außerdem seinen diplomatischen Einfluss aus:

Vermittlung der Annäherung zwischen Saudi Arabia und Iran im Jahr 2023

Indirekte Rolle bei jüngsten Gesprächen in Pakistan zwischen Iran und den USA zur Beendigung des Krieges

China strebt offensichtlich eine größere Rolle in der Region an.

Ausblick

Der Iran könnte versuchen, diesen Moment zu nutzen, um gemeinsam mit den Golfstaaten ein regionales Sicherheitssystem aufzubauen – möglicherweise mit China als Garant oder Vermittler.

Das wäre ein bedeutender Bruch mit der jahrzehntelangen Rolle der USA als wichtigster Sicherheitsgarant im Nahen Osten.