Sam Altmans „World ID“ erweitert biometrische Identitätsprüfungen

Von Ken Macon

Nach 18 Millionen gescannten Irisbildern hat das Unternehmen sein eigentliches Geschäftsmodell gefunden: Werbekunden einen Aufpreis für verifizierte Nutzer zu berechnen.

Ein biometrisches Identitätssystem auf Basis von Iris-Scans hält zunehmend Einzug in gängige Online-Dienste, während seine Initiatoren neue Wege aufzeigen, wie sich verifizierte Identitäten mit der Generierung von Einnahmen verknüpfen lassen.

Die Initiative unter der Leitung von OpenAI-CEO Sam Altman stellte am 17. April ihre eigenständige World ID-App in der öffentlichen Beta-Phase vor. Die App trennt das Identitätsmanagement von der bestehenden World App-Krypto-Wallet und wird als Tool beschrieben, mit dem man „sich bei Plattformen und Diensten verifizieren, seine Authentifikatoren verwalten, Anmeldedaten speichern und die Verwendung der World ID steuern kann“.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Organisation berichtet, dass bereits mehr als 18 Millionen Menschen in 160 Ländern mithilfe ihrer Orb-Geräte verifiziert wurden, die die Iris einer Person scannen, um eine eindeutige Kennung zu erstellen.

Der Einsatz von Orb-Geräten nimmt zu, wobei eine Ausweitung der Abdeckung in New York, Los Angeles und San Francisco geplant ist. Zudem wird ein „Orb-on-Demand“-Dienst eingeführt, der es Einzelpersonen ermöglicht, Iris-Scans an Orten ihrer Wahl zu vereinbaren.

Dieser Ansatz erweitert die Erfassung biometrischer Daten auf vielfältigere Umgebungen. Eine bessere Zugänglichkeit könnte die Akzeptanz fördern, erhöht jedoch auch die Anzahl der Umgebungen, in denen hochsensible biologische Daten erfasst werden.

Bei einer kürzlich abgehaltenen Veranstaltung beschrieb das Unternehmen sein übergeordnetes Ziel darin, seine Verifizierungstechnologie im gesamten Internet zu verankern, und erklärte, das Ziel bestehe darin, sein „Proof-of-Human“-System in „jede Website und App“ im offenen Internet zu integrieren.

Ein breiterer Vorstoß in Richtung digitaler Identitätsprüfungen

Diese Expansion steht im Einklang mit einer breiteren Bewegung im gesamten Technologiesektor hin zu routinemäßigen Identitätsüberprüfungen. Plattformen führen Überprüfungen ein, die sich auf Sicherheit, Betrugsbekämpfung und Authentizität konzentrieren, und normalisieren damit nach und nach die Vorstellung, dass der Zugang zu Diensten einen Identitätsnachweis erfordern kann, anstatt einer anonymen oder pseudonymen Teilnahme.

Das Modell von World ID stellt die biometrische Verifizierung in den Mittelpunkt dieses Trends. Durch die Verknüpfung einer dauerhaften Kennung mit den physischen Merkmalen einer Person ermöglicht das System wiederholte Überprüfungen über verschiedene Dienste hinweg, ohne dass jedes Mal separate Verifizierungsprozesse erforderlich sind.

Dadurch entsteht eine Form der plattformübergreifenden Kontinuität. Obwohl dies als Mittel zur Eindämmung von Bots und Missbrauch dargestellt wird, konsolidiert es die Identität gleichzeitig zu einer wiederverwendbaren Berechtigung, die Personen über verschiedene Kontexte hinweg begleitet und damit die Möglichkeit einschränkt, Online-Aktivitäten voneinander abzugrenzen.

An die Identitätsverifizierung gekoppeltes Erlösmodell

Der finanzielle Rahmen des Unternehmens verknüpft diese Identitätsschicht direkt mit der Monetarisierung.

Laut eigenen Angaben könnte World ID den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer steigern, indem es Vertrauenssignale und Konversionsraten verbessert. Ein zentraler Vorschlag besteht darin, Werbekunden eine „verifizierte menschliche“ Stufe anzubieten, mit höheren Preisen auf Basis bestätigter menschlicher Impressionen.

Das Unternehmen erklärt, dass „Werbetreibende, deren Conversions von verifizierten Menschen stammen, ihren Marketing-ROI besser messen können, was anhaltende oder erhöhte Ausgaben rechtfertigt“, und dass „ein Werbenetzwerk, das nachweisen kann, dass seine Impressionen echte Menschen erreichen, die Budgets an sich reißen wird“.

Die Verknüpfung der biometrischen Verifizierung mit der Werbeleistung führt zu einer Anreizstruktur, in der Plattformen verifizierte Nutzer bevorzugen oder priorisieren könnten. Im Laufe der Zeit kann dies Einfluss darauf nehmen, wie Inhalte verteilt werden und wie Nutzer innerhalb digitaler Ökosysteme behandelt werden.

Integrationen auf großen Plattformen

Das System wird in eine Reihe weit verbreiteter Dienste eingebettet:

Zoom fügt eine Funktion namens „Deep Face“ hinzu, die einen Live-Videofeed mit einem kryptografisch signierten Bild vergleicht, das während der Orb-Verifizierung aufgenommen wurde. Gastgeber können von Teilnehmern verlangen, einen „Deep Face Waiting Room“ zu passieren, und Nutzer können während Anrufen Überprüfungen anfordern, wodurch ein „Verified Human“-Abzeichen hinzugefügt wird.

DocuSign plant, World ID in seinen Dokumentenunterzeichnungsprozess zu integrieren und so die Identitätsüberprüfung mit rechtsverbindlichen Vereinbarungen zu verknüpfen.

Tinder von Match Group bietet nun eine globale Integration an, die es Nutzern ermöglicht, ein Verifizierungsabzeichen anzuzeigen und vorübergehende In-App-Vorteile zu erhalten.

Okta entwickelt ein „Human Principal“-System, bei dem World ID verwendet wird, um zu bestätigen, dass automatisierte Aktionen mit einer realen Person verknüpft sind.

Vercel hat Verifizierungsschritte in Entwickler-Workflows integriert, wodurch Identitätsprüfungen protokolliert und auditiert werden können. Diese Integration erfolgte kurz vor Berichten über eine Sicherheitsverletzung, die die Plattform betraf, und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Sensibilität von Systemen, die Identitätsdaten zentralisieren.

Browserbase und Exa integrieren World ID, um verifizierte Agenten zu unterscheiden, was für weniger Reibungsverluste und zusätzlichen Zugriff in Verbindung mit bestätigten menschlichen Identitäten sorgt.

Diese Integrationen positionieren die Identitätsüberprüfung als Voraussetzung für die Teilnahme an verschiedenen Diensten und nicht als Hintergrundprozess.

Ticketverkauf und Offline-Anwendungsfälle

Das System dehnt sich auch auf Szenarien in der physischen Welt aus. Ein „Concert Kit“-Tool ermöglicht es Plattformen wie Ticketmaster und AXS, Tickets für Personen zu reservieren, die ihre Identität verifiziert haben. Die Verknüpfung der biometrischen Verifizierung mit dem Ticketzugang verbindet den Identitätsstatus mit der Teilnahme an stark nachgefragten Veranstaltungen und bestimmt so, wie der Zugang zugeteilt wird.

Die Organisation hat 13 Branchen aufgezeigt, in denen ihr System ihrer Ansicht nach eingesetzt werden sollte, darunter soziale Medien, E-Commerce, Bankwesen, Behörden und Reisen. In all diesen Bereichen wird die Identitätsüberprüfung als Antwort auf Bots, Betrug und Missbrauch präsentiert. Gleichzeitig führt sie einen persistenten Identifikator ein, der domänenübergreifend eingesetzt werden kann.

Beispiele hierfür sind:

Werbung, zur Bekämpfung von „gefälschten Impressionen und Klicks“.

Partnervermittlung, um betrügerische Profile und Betrugsversuche zu bekämpfen.

Behördendienste, dargestellt als Instrument gegen Sozialbetrug.

Jeder Anwendungsfall hängt davon ab, Aktivitäten mit einer verifizierten Person zu verknüpfen, wodurch die Trennung zwischen verschiedenen Bereichen des digitalen Lebens einer Person verringert wird.

Ein System, das auf biometrischer Beständigkeit basiert

Der Prozess basiert auf dem Orb-Scan. Im Gegensatz zu Passwörtern oder Benutzernamen können biometrische Identifikatoren nicht geändert werden, wenn sie offengelegt werden. Selbst wenn Systeme angeben, dass nur abgeleitete oder verschlüsselte Daten gespeichert werden, bleibt die anfängliche Erfassung ein kritischer Punkt in Bezug auf die Sensibilität.

Die Expansionsstrategie skizziert eine Zukunft, in der der Zugang zu Diensten, die Sichtbarkeit auf Plattformen und die Preisstrukturen davon abhängen könnten, ob eine Person biometrische Daten übermittelt.