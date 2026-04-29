Apples AirPods als Gedankenleser? Diese Firmen sammeln bereits heute Hirndaten

Während Apples Patent US20230225659A1 für hirnwellenmessende Ohrhörer für Aufsehen sorgt, ist die Technologie längst keine Zukunftsmusik mehr. Eine Recherche zeigt: Zahlreiche Unternehmen haben bereits heute Geräte in fortgeschrittener Entwicklung, die EEG-Signale aus dem Ohr auslesen könnten – mit teils beunruhigenden Anwendungsmöglichkeiten.

🚨 APPLE’S SHOCKING PATENT EXPOSED: AIRPODS THAT CAN READ YOUR THOUGHTS AND MONITOR YOUR BRAIN IN REAL TIME!



Apple has filed patent US20230225659A1 for revolutionary earbuds loaded with hidden electrodes that slide deep into your ear canal. These devices are designed to measure… pic.twitter.com/9ikNxE1rie — Stern Drew (@SternDrewCrypto) April 22, 2026

Die Realität: Es gibt sie bereits

Anders als Apples Zukunftsvision sind Produkte wie die Guardian-Earbuds der Schweizer Firma IDUN Technologies bereits erhältlich. Das 2017 als ETH-Spin-off gegründete Unternehmen bietet laut Herstellerangaben „klinisch getestete In-Ear-EEG-Earbuds“, die Gehirnströme, Muskelaktivität und Augenbewegungen messen können .

Die technischen Spezifikationen zeigen, wie weit die Technologie bereits entwickelt ist: Zwei EEG-Kanäle (einer pro Ohr), 250 Hz Abtastrate, Trockenelektroden ohne Gel sowie Bluetooth-Übertragung. Vorgesehen sind Anwendungen wie Schlafanalyse, Neurofeedback und Konzentrationstraining.

Gleichzeitig wirft diese Entwicklung berechtigte Datenschutzfragen auf. Wenn sensible Biosignaldaten drahtlos übertragen werden, stellt sich die Frage, wie diese Daten gespeichert, geschützt und verarbeitet werden. Entscheidend ist, ob Hersteller transparente Sicherheitsstandards, Verschlüsselung und klare Regeln zur Datennutzung gewährleisten.

Naox Link: US-Behörden geben grünes Licht

Noch einen Schritt weiter geht Naox Technologies. Das Unternehmen erhielt im Januar 2026 von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für „Naox Link“ – klinische EEG-Ohrhörer für den Einsatz zu Hause und im Gesundheitswesen .

Was als medizinisches Gerät für Epilepsie-Patienten entwickelt wurde, zeigt zugleich, wie Technologien zur Erfassung von Biosignalen künftig auch außerhalb klinischer Anwendungen eingesetzt werden könnten. Damit entstehen neue ethische und regulatorische Fragen.

Meta mischt mit: Real-time EEG

Auch Meta Platforms (Facebook) hat sich die Technologie gesichert. Ein aktuelles Patent (US20260007368) beschreibt ein „In-Ear-Echtzeit-EEG-Signalverifizierungssystem“ .

Die Anwendung: Die Ohrhörer spielen Kalibrierungstöne ab, während Elektroden die Gehirnreaktionen messen. Das System kann so feststellen, worauf der Träger seine Aufmerksamkeit richtet – und das in Echtzeit .

Da Meta stark werbefinanziert ist, würde eine mögliche Nutzung biometrischer Aufmerksamkeitsdaten zwangsläufig neue Debatten über Datenschutz, Einwilligung und kommerzielle Verwertung auslösen. Die Möglichkeit, Aufmerksamkeit und emotionale Zustände von Nutzern in Echtzeit zu messen, wäre für personalisierte Werbung von unschätzbarem Wert – und für die Privatsphäre verheerend.

OpenBCI: Open Source und Neurotechnik: Chancen und Risiken

Die Firma OpenBCI treibt die Entwicklung noch weiter. Ein aktuelles Patent (veröffentlicht März 2026) beschreibt ein „System zur Erfassung, Dekodierung und Modulation des menschlichen Geistes“ .

Das Gerät sammelt nicht nur EEG-, sondern auch EOG- (Augenbewegungen), EMG- (Muskeln), EDA- (Hautleitfähigkeit) und PPG-Signale (Puls) – und kann an VR- oder AR-Brillen gekoppelt werden .

Die Krux: OpenBCI setzt auf Open Source. Das klingt erstmal gut – bedeutet aber auch, dass die Technologie von jedermann weiterentwickelt und möglicherweise für unethische Zwecke genutzt werden kann. Mit der weiteren Verbreitung solcher Systeme wächst die Bedeutung klarer Regeln für Zustimmung, Transparenz und Datensicherheit.

Weitere Akteure: Zunehmender Wettbewerb um Neuro-Wearables und Biosignal-Technologien

Die Recherche fördert zahlreiche weitere Unternehmen zutage:

Neurable bietet bereits Kopfhörer an, die den Fokus des Trägers tracken

bietet bereits Kopfhörer an, die den Fokus des Trägers tracken NextSense (aus Alphabet/Google ausgegründet) entwickelt Smartbuds für Schlaf- und Gehirngesundheit

(aus Alphabet/Google ausgegründet) entwickelt Smartbuds für Schlaf- und Gehirngesundheit Starkey hat ein Patent für hitzebedingten Stress bei Ohrhörern angemeldet

hat ein Patent für hitzebedingten Stress bei Ohrhörern angemeldet Ceregate sicherte sich Rechte an „auditorischer Stimulation und Verstärkungslernen“

sicherte sich Rechte an „auditorischer Stimulation und Verstärkungslernen“ Stanford University patentierte ein Handgerät zur „Sonifikation von Gehirnsignalen“

patentierte ein Handgerät zur „Sonifikation von Gehirnsignalen“ Kangtong Electronics aus China meldete ein „Gehirnwellen-Headset (Kopfhörerversion)“ zum Patent an

Apples Rolle: Der 800-Pfund-Gorilla im Raum

Apple ist mit seinen über 100 Millionen verkauften AirPods zwar der potenziell einflussreichste Spieler, aber nicht der einzige. Offen bleibt, ob und wann Apple entsprechende Biosensorik in künftige Geräte integrieren wird.

Die Forschung läuft auf Hochtouren: Apple-Wissenschaftler veröffentlichten kürzlich eine Arbeit über „PARS“ (PAirwise Relative Shift), eine KI-Methode zur Analyse von EEG-Daten ohne vorab gekennzeichnete Datensätze .

Der kritische Befund

Die Vorstellung, dass „nur Apple“ eine solche Technologie entwickeln könnte, ist falsch. Die In-Ear-EEG-Technologie ist bereits jetzt:

Verfügbar (IDUN Guardian, Naox Link) Behördlich zugelassen (FDA-Clearance für Naox) Patentrechtlich umkämpft (Meta, Apple, OpenBCI und viele mehr) Praktisch erprobt (für Schlafanalyse, Fokus-Tracking, Neurofeedback)

Was das für Sie bedeutet

Die technologische Entwicklung vollzieht sich bereits – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Während die Debatte über Apples hypothetische Zukunfts-AirPods geführt wird, können andere Unternehmen bereits heute Hirndaten von echten Nutzern sammeln.

Die unbequeme Wahrheit: Es entstehen neue Datenschutzfragen rund um neurophysiologische Wearables.. Die Frontlinie verläuft nicht durch zukünftige Apple-Patente, sondern durch die Ohrhörer, die bereits heute auf dem Markt sind.

Die Frage ist nicht mehr, ob Ihre Ohrhörer Ihre Gehirnaktivität messen können. Die Frage ist: Welche Unternehmen setzen diese Technologien bereits praktisch ein – und unter welchen Datenschutzstandards?Wer hat Zugriff auf diese Daten – und wozu werden sie verwendet?

Bleiben Sie kritisch. Biosignaldaten könnten künftig wirtschaftlich interessant werden.

Quellen:

📌 Quellen & weiterführende Links Die Berichterstattung basiert auf folgenden öffentlich zugänglichen Dokumenten, Patentschriften und Unternehmensmitteilungen. 🔹 IDUN Technologies (Guardian Earbuds):

https://docs.idunguardian.com/en/page-1h-product-description

(Produktbeschreibung der EEG-Earbuds, ETH-Spin-off)

https://docs.idunguardian.com/en/page-1h-product-description 🔹 Naox Technologies (Naox Link):

https://www.pharmacytimes.com/view/fda-approves-first-in-ear-eeg-device-expanding-real-world-brain-monitoring-beyond-the-clinic

(Pharmacy Times: FDA-Zulassung für In-Ear-EEG-Gerät, Januar 2026)

https://www.pharmacytimes.com/view/fda-approves-first-in-ear-eeg-device-expanding-real-world-brain-monitoring-beyond-the-clinic 🔹 Meta Platforms (In-Ear-EEG Patent):

https://staging.thedailyupside.com/technology/big-tech/metas-brain-reader-could-help-it-understand-users-mental-state/

(Analyse zu Metas Patent US20260007368)

https://staging.thedailyupside.com/technology/big-tech/metas-brain-reader-could-help-it-understand-users-mental-state/ 🔹 OpenBCI (Biosensing Patent):

https://www.ipqwery.com/ipowner/en/owner/ip/989565-openbci-inc.html

(Patentdatenbank-Eintrag zu OpenBCIs System für EEG, EMG, EDA)

https://www.ipqwery.com/ipowner/en/owner/ip/989565-openbci-inc.html 🔹 Neurable (HyperX Gaming Kopfhörer):

https://mashable.com/article/ces-2026-neurable-brain-sensing-headphones

(CES 2026: Mashable über fokustrackende Kopfhörer)

https://mashable.com/article/ces-2026-neurable-brain-sensing-headphones 🔹 NextSense (Alphabet/Google):

https://www.businesswire.com/news/home/20251111271172/en/NextSense-Raises-%2416-Million-Series-A-to-Launch-the-Worlds-First-Truly-Wireless-Earbuds-with-EEG-Sensors

(BusinessWire: 16 Mio. USD Series A für EEG-Earbuds)

https://www.businesswire.com/news/home/20251111271172/en/NextSense-Raises-%2416-Million-Series-A-to-Launch-the-Worlds-First-Truly-Wireless-Earbuds-with-EEG-Sensors 🔹 Starkey (Hörgeräte-Patent):

https://patentsgazette.uspto.gov/week25/OG/html/1535-4/US12342131-20250624.html

(USPTO Amtsblatt: Hitzebedingter Stresssensor in Ohrhörern)

https://patentsgazette.uspto.gov/week25/OG/html/1535-4/US12342131-20250624.html 🔹 Ceregate GmbH (Auditory Neural Interface):

https://hearinghealthmatters.org/hearing-economics/2025/hearing-aid-audio-device-patents-oct25/

(Patent #12447340 für multimodale Neurostimulation)

https://hearinghealthmatters.org/hearing-economics/2025/hearing-aid-audio-device-patents-oct25/ 🔹 Stanford University (Sonifikation von Gehirnsignalen):

http://szpa.org/patent/showservice-259922.html

(Patent für tragbare Geräte zur Übersetzung von Hirnströmen in Töne)

http://szpa.org/patent/showservice-259922.html 🔹 Kangtong Electronics (China):

https://m.nbd.com.cn/articles/2024-05-05/3375576.html

(National Business Daily: Patent für Gehirnwellen-Headset)

https://m.nbd.com.cn/articles/2024-05-05/3375576.html 🔹 Apple (US20230225659A1):

https://patents.google.com/patent/US20230225659A1/

(Google Patents: Biosignal Sensing Device mit dynamischer Elektrodenauswahl) Letzte Überprüfung der Links: April 2026. Alle Dokumente sind öffentlich einsehbar.

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