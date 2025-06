Der Iran plant, US-Stützpunkte in der Region mit Raketen zu attackieren, falls Trump in den Krieg zieht und weiter Updates und Videos

Anmerkung Redaktion. Weiter Updates und immer aktuelles auf unserem Telegram-Kanal. Hier kostenlos abonnieren. Oder hier auf X.

Von Tyler Durden

Update (16:37 Uhr ET) : Es gibt zahlreiche Berichte, dass Präsident Trump direkte US-Militärhilfe für Israel im Kampf gegen den Iran in Erwägung zieht, was bedeuten würde, dass Amerika in einen weiteren großen Krieg im Nahen Osten hineingezogen würde. Teheran hat daraufhin gewarnt, dass es bereit sei, US-Stützpunkte in der Region anzugreifen, sollte Trump den Abzug betätigen:

Der Iran hat Raketen und andere militärische Ausrüstung für Angriffe auf US-Stützpunkte im Nahen Osten vorbereitet, sollte sich die USA dem Krieg Israels gegen das Land anschließen, so amerikanische Beamte, die Geheimdienstberichte geprüft haben. Die USA haben etwa drei Dutzend Tankflugzeuge nach Europa entsandt, die zur Unterstützung von Kampfflugzeugen zum Schutz amerikanischer Stützpunkte oder zur Verlängerung der Reichweite von Bombern eingesetzt werden könnten, die an einem möglichen Angriff auf iranische Nuklearanlagen beteiligt sind. Unter amerikanischen Beamten wächst die Angst vor einem größeren Krieg, da Israel das Weiße Haus drängt, in seinen Konflikt mit dem Iran einzugreifen. Wenn sich die Vereinigten Staaten der israelischen Kampagne anschließen und Fordo, eine wichtige iranische Atomanlage, angreifen, wird die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz mit ziemlicher Sicherheit ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer wieder aufnehmen, sagten die Beamten. Sie fügten hinzu, dass pro-iranische Milizen im Irak und in Syrien wahrscheinlich versuchen würden, dortige US-Stützpunkte anzugreifen.

Und mehr: „Andere Beamte sagten, dass der Iran im Falle eines Angriffs damit beginnen könnte, die Straße von Hormus zu verminen, eine Taktik, die darauf abzielt, amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf festzuhalten“, schreibt die NYT.

Unterdessen ruft die im Exil lebende, von den USA unterstützte iranische Monarchie die Iraner in einer massiven Entwicklung dringend dazu auf, sich auf den Straßen gegen den Ayatollah zu erheben. Reza Pahlavi gibt diese Erklärungen von US-amerikanischem Boden aus ab, wo seine Familie seit langem lebt…

NEW: Exiled crown prince of Iran Reza Pahlavi says the Islamic Republic has "come to an end," says what has begun is irreversible.



Pahlavi ripped Supreme Leader Ali Khamenei for hiding like a "scared mouse."



"The Islamic Republic has come to an end and is falling. What has… pic.twitter.com/vJHBMZAehx — Collin Rugg (@CollinRugg) June 17, 2025

Übersetzung von „X“: NEU: Der im Exil lebende Kronprinz des Iran, Reza Pahlavi, sagt, die Islamische Republik sei „am Ende“ und was begonnen habe, sei unumkehrbar. Pahlavi kritisierte den Obersten Führer Ali Khamenei scharf dafür, dass er sich wie eine „ängstliche Maus“ verstecke. „Die Islamische Republik ist am Ende und bricht zusammen. Was begonnen hat, ist unumkehrbar. Die Zukunft ist hell, und gemeinsam werden wir diese scharfe Wende in der Geschichte meistern. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erheben; es ist an der Zeit, den Iran zurückzuerobern. Möge ich bald bei euch sein.“

Die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates von Trump im Lagezentrum des Weißen Hauses ist beendet. Wird es heute Nacht zu einem direkten Einsatz von US-Kampfflugzeugen und Piloten in den Konflikt kommen – und damit zu einer Gefährdung der amerikanischen Truppen in den regionalen Stützpunkten?

US-Angriffe auf iranische Nuklearanlagen stehen zur Debatte, sagen zwei hochrangige Vertreter des Weißen Hauses gegenüber Fox News.

Axios-Rezensionen zu den Neuigkeiten:

Das Weiße Haus hat die Idee eines direkten Treffens mit den Iranern in dieser Woche diskutiert, aber Trump sagte, dass dies „davon abhänge, was passiert, wenn ich zurückkomme“ nach Washington.

Zwei israelische Beamte teilten Axios mit, dass Premierminister Benjamin Netanjahu und das israelische Verteidigungsestablishment weiterhin davon ausgehen, dass Trump in den kommenden Tagen in den Krieg eintreten wird, um Irans unterirdische Anreicherungsanlage zu bombardieren.

Bislang haben die USA Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen unterstützt, sich jedoch geweigert, sich an Offensivoperationen zu beteiligen.

* * *

Update (12:32 Uhr ET) : Präsident Trump hat sehr schnell mit noch kriegerischeren und alarmierenderen Äußerungen reagiert, in denen er den Iran direkt bedroht und wiederholt „wir“ verwendet – als ob das US-Militär bereits direkt in den eskalierenden Krieg verwickelt wäre. In seiner jüngsten Erklärung sagte er:

Wir wissen genau, wo sich der sogenannte „Oberste Führer“ versteckt. Er ist ein leichtes Ziel, aber dort ist er sicher – wir werden ihn nicht ausschalten (töten!), zumindest vorerst nicht. Aber wir wollen nicht, dass Raketen auf Zivilisten oder amerikanische Soldaten abgefeuert werden. Unsere Geduld ist am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Sind wir Zeugen des Beginns eines weiteren Regimewechselkrieges im Nahen Osten – ohne jegliche Beteiligung oder Genehmigung des Kongresses?

Oder handelt es sich hier um ein großes [nukleares] Pokerspiel, bei dem man darauf hofft, dass der Iran plötzlich die weiße Fahne hisst? Trump deutet nun an, dass Israel und die USA alles auf eine Karte setzen könnten, bis nichts weniger als eine „bedingungslose Kapitulation“ erreicht ist…

Die eskalierende und chauvinistische Rhetorik könnte auch daran liegen, dass Washington sicherlich nicht daran gewöhnt ist, dass israelische Städte von iranischen Hyperschall- und ballistischen Raketen bombardiert werden.

Wann ist Merz übrigens zum US-Außenministerium geworden?

DEUTSCHER BUNDESKANZLER MERZ: DIE VEREINIGTEN STAATEN WERDEN HEUTE ENTSCHEIDEN, OB SIE SICH DEM IRAN-KONFLIKT ANSCHLIESSEN… ENTSCHEIDUNG HÄNGT DAVON AB, OB IRAN VERHANDELT

* * *

Update (1215) : Trump ist zwar dafür bekannt, dass er verbal aus der Hüfte schießt und oft ungenau oder unpräzise formuliert, aber angesichts der Spekulationen, dass die USA ihr Engagement im Krieg zwischen Israel und Iran rasch ausweiten, ohne dass der Kongress eine Kriegserklärung abgegeben oder darüber debattiert hat, ist dies sicherlich Anlass zur Sorge.

TRUMP SAGT, „WIR“ HABEN JETZT „VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE“ ÜBER DEN LUFTRAUM ÜBER DEM IRAN

Ist dies eine Bestätigung für die direkte Beteiligung des Pentagon zu diesem Zeitpunkt? Oder war dies nur eine vage Anspielung auf Israel als Verbündeten?

Wie dem auch sei, dies ist kein gutes Zeichen für einen möglichen direkten Eintritt der USA in den Konflikt, da Trump geschworen hat, Iran niemals Atomwaffen zu gestatten.

* * *

Während die Spannungen eskalieren und die Amerikaner ängstlich über die Möglichkeit eines weiteren großen Krieges der USA im Nahen Osten nachdenken, steht die Trump-Regierung in Kontakt mit der iranischen Regierung und diskutiert ein mögliches Treffen in dieser Woche zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi und dem US-Gesandten Steve Witkoff, berichtet Axios unter Berufung auf „vier mit der Angelegenheit vertraute Quellen“.

Das Medium berichtet außerdem, dass Trump-Beamte den Verbündeten im Nahen Osten versichert haben, dass die Regierung nicht vorhabe, sich an dem Krieg zu beteiligen, es sei denn, Amerikaner würden angegriffen – eine klare rote Linie, die Israel dazu veranlasst, einen Weg zu finden, den Iran darüber hinwegzuziehen oder einen Vorfall zu inszenieren, ähnlich wie Israel es 1954 in der berühmten „Lavon-Affäre“ und vielleicht auch 1967 bei seinem Angriff auf die USS Liberty getan hat. Ein arabischer Diplomat, der in engem Kontakt mit dem Iran steht, sagt, dass man sich in Teheran dieser roten Linie bereits sehr bewusst sei: „Die Iraner sind bisher sehr vorsichtig, nichts zu tun, was die USA zu einer Beteiligung veranlassen könnte.“

Nach diesen Berichten hat der Iran in der Nacht zum Dienstag das Tempo seiner schweren Bombardements auf Israel zurückgefahren, nachdem er in zwei Nächten in Folge tödliche und zerstörerische Angriffe durchgeführt hatte, die die Macht der iranischen Hyperschallraketen demonstrierten. In einer neuen Wendung griff der Iran jedoch am Dienstagmorgen Israel mit einem Tagesangriff an – allerdings laut Berichten mit einem eher bescheidenen Umfang von vielleicht nur 20 Raketen. Natürlich ist daran nichts Bescheidenes, wenn man sich zufällig in einem der Einschlaggebiete befindet:

One of several footages, triangulation of which have allowed to suggest that IDF's Intel gathering unit 8200 was hit in Herzliya, outside Tel Aviv: pic.twitter.com/R7UhYFxmN1 — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) June 17, 2025

Übersetzung von „X“: Aufgrund verschiedener Triangulationen von Aufnahmen der Einschlagstellen in Herzliya (Israel) vermuten Beobachter, dass Iraner die SIGINT-Einheit 8200 der israelischen Streitkräfte getroffen haben, die für die Sammlung und Entschlüsselung von Informationen in persischer Sprache zuständig ist:

Eine von mehreren Aufnahmen, deren Triangulation darauf hindeutet, dass die Geheimdienstabteilung 8200 der israelischen Streitkräfte in Herzliya, außerhalb von Tel Aviv, getroffen wurde:

Am Montagvormittag hatte Israel verschiedene Ziele im Iran angegriffen, darunter den staatlichen Fernsehsender IRIB während einer Live-Sendung (die jedoch mit demselben Moderator schnell wieder aufgenommen wurde). Die israelische Armee gab außerdem bekannt, einen hochrangigen iranischen General getötet zu haben, der seinerseits die Nachfolge eines anderen Generals angetreten hatte, der bei Israels Angriff zu Beginn des Krieges ermordet worden war.

JUST IN: Israeli Air Force strikes the studio of Iranian state run Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) in Tehran while they were on live air.



The newscaster was in the middle of a show when the building was hit. pic.twitter.com/GvVE0xRAT8 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 16, 2025

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Die israelische Luftwaffe hat das Studio des staatlichen iranischen Fernsehsenders Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) in Teheran während einer Live-Sendung angegriffen. Der Nachrichtensprecher befand sich mitten in einer Sendung, als das Gebäude getroffen wurde.

Die Berichte von Axios stehen in krassem Gegensatz zu einer Flut kriegerischer Äußerungen von Trump und potenziell bedrohlichen Manövern des US-Militärs. Am Montag forderte Trump über soziale Medien, dass „alle sofort Teheran verlassen sollten!“ Ebenfalls gestern berichtete Fox News, dass die von der USS Nimitz angeführte Flugzeugträgergruppe vom Südchinesischen Meer aus in Richtung Naher Osten unterwegs sei, wo sie sich der bereits vor Ort befindenden USS Carl Vinson-Streikgruppe anschließen werde. Gleichzeitig wurde eine große Anzahl von militärischen Tankflugzeugen nach Europa entsandt.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi / Foto: IRNA

Selbst wenn die Berichte über diplomatische Annäherungsversuche der USA zutreffen, kann aus iranischer Sicht wenig oder gar nichts, was die Trump-Regierung sagt, als vertrauenswürdig angesehen werden, und selbst vordergründig friedliche Gesten müssen als mögliche Taktik für einen Überraschungsangriff der USA gewertet werden. Schließlich begann Israel seinen Krieg gegen den Iran zwei Tage bevor sich amerikanische und iranische Delegationen in Oman zu einer sechsten Verhandlungsrunde über ein neues Abkommen zum iranischen Atomprogramm treffen sollten. Seit dem Angriff Israels hat Trump wiederholt erklärt, dass er davon im Voraus wusste, beispielsweise mit den Worten: „Wir waren über alles gut informiert“ und „Ich wusste immer, wann es stattfinden würde“.

Hier ist, was ein Beamter gegenüber Axios über die Bemühungen um ein neues Treffen sagte:

„Ein Treffen mit den Iranern in dieser Woche wird derzeit geprüft… Sie wollen reden. Aber wir wissen nicht, ob sie vollständig in die Knie gezwungen wurden, sodass sie erkennen, dass sie reden müssen, um ein Land zu haben. Und angenommen, sie kommen dahin, gibt es einen Grad der [Uran-]Anreicherung, den Sie ihnen zugestehen würden?“

Die Behauptung, dass der Iran auch nur annähernd „in die Knie gezwungen“ sei, erscheint unrealistisch, wenn man bedenkt, dass der Iran mehrere Raketenangriffe gestartet hat, deren Auswirkungen die Erwartungen deutlich übertroffen haben. Zwei Dutzend Israelis wurden getötet und mindestens 400 verletzt, wobei das Land auch schwere Schäden an Regierungsgebäuden, Wohnhochhäusern und Kraftwerken erlitten hat. Die Hauptrolle bei diesen Angriffen spielten die hochmodernen Hyperschallraketen des Iran – eine Waffe, über die weder Israel noch die Vereinigten Staaten verfügen.

Another video of an Iranian Hypersonic missile hitting Israel.



These missiles cannot be stopped.



By anything. pic.twitter.com/qkbmtRN5UP — ADAM (@AdameMedia) June 15, 2025

Übersetzung von „X“: Ein weiteres Video einer iranischen Hyperschallrakete, die Israel trifft. Diese Raketen können nicht gestoppt werden. Von nichts und niemandem.

Die rhetorische Frage des namentlich nicht genannten Beamten, ob es „irgendeine Menge an Anreicherung“ gebe, die die USA zulassen würden, könnte einen Hoffnungsschimmer für ein Ende des von Israel initiierten Krieges bieten. Der Iran betrachtet die Anreicherung als sein Recht als souveräner Staat und hat wiederholt erklärt, dass ein vollständiges Verbot der Anreicherung völlig ausgeschlossen sei. Der Iran unterliegt seit langem einer religiösen Anordnung, einer „Fatwa“, die die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen verbietet, und das Land hat der Welt seit langem versichert, dass es keine Absicht hat, Atomwaffen zu bauen – eine Zusicherung, die die US-Geheimdienste 2007 bestätigt und seitdem wiederholt bekräftigt haben – zuletzt im März dieses Jahres. Unterdessen warnen Anti-Iran-Falken seit mehr als drei Jahrzehnten vor einer unmittelbar bevorstehenden iranischen Atombombe:

In diesem wichtigen Artikel der New York Times von vor 30 Jahren sagte ein hochrangiger Beamter, dass der Iran dank seiner „intensiven Bemühungen” auf dem besten Weg sei, „innerhalb von zwei Jahren” alle erforderlichen Komponenten für eine Atombombe zu besitzen.

Die Saat für die heutige Krise wurde im Mai 2018 gesät, als Trump die Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen zurückzog, das zwischen dem Iran und verschiedenen westlichen Regierungen ausgehandelt und 2015 unterzeichnet worden war. Im Rahmen dieses Abkommens hatte sich der Iran zu einer ganzen Reihe von Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Dazu gehörten die Beseitigung seines mittelangereicherten Urans, die Reduzierung seiner Bestände an schwach angereichertem Uran um 98 %, die Begrenzung der künftigen Anreicherung auf 3,67 %, die drastische Verringerung der Zahl seiner Zentrifugen, die Unterwerfung unter eine verstärkte externe Überwachung und die Unbrauchbarmachung seines Schwerwasserreaktors durch Vergießen mit Beton. Zum Zeitpunkt des Rückzugs von Trump hielt sich der Iran laut der Internationalen Atomenergiebehörde vollständig an die Vereinbarung. Als Reaktion auf die Wiedereinführung der US-Sanktionen begann der Iran, von den Bedingungen des Abkommens abzuweichen, und schien damit den einzigen Hebel in Bewegung zu setzen, den er hatte, um das Abkommen wieder in Kraft zu setzen und die Sanktionen zu beenden, die die iranische Wirtschaft schwächten und unschuldigen iranischen Bürgern schweres Leid zufügten.

Das Abkommen von 2015 war so umfassend, dass Trump mit seinem Streben nach einem neuen Abkommen in die unangenehme Lage gerät, einen Weg finden zu müssen, um es von dem Abkommen zu unterscheiden, das er im Wahlkampf 2016 wiederholt kritisiert und schließlich gekündigt hat. Iran-Falken drängen auf ein Abkommen, das die Anreicherung von Uran gänzlich verbietet. Einige mögen diese Position aus aufrichtiger Sorge vertreten, aber die mächtigsten Falken in Israel und Amerika vertreten sie sicherlich in voller Kenntnis der Tatsache, dass der Iran sie niemals akzeptieren wird, und ebnen damit den Weg für den von den USA geführten Krieg, den sie sich seit langem wünschen.

Tatsächlich begannen Israel und seine Verbündeten in den USA kurz nach Beginn des Krieges Israels gegen den Iran, Trump zu drängen, das amerikanische Militär in den Kampf zu schicken – entgegen seinem Wahlversprechen, die Ära der endlosen US-Kriege zu beenden. Trump musste sich mit dieser Entscheidung nicht belasten: Die US-Verfassung überträgt die Befugnis zur Kriegserklärung dem Kongress .

This is not our war.



But if it were, Congress must decide such matters according to our Constitution.



I’m introducing a bipartisan War Powers Resolution tomorrow to prohibit our involvement.



I invite all members of Congress to cosponsor this resolution. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 16, 2025

Übersetzung von „X“: Dies ist nicht unser Krieg. Aber wenn es so wäre, müsste der Kongress solche Angelegenheiten gemäß unserer Verfassung entscheiden. Ich werde morgen eine parteiübergreifende Resolution zu den Kriegsbefugnissen einbringen, um unsere Beteiligung zu verbieten. Ich lade alle Mitglieder des Kongresses ein, diese Resolution mitzuunterzeichnen.