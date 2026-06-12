Von Eduardo Vasco

Der IStGH: Zu 84 % von imperialistischen Mächten finanziert, 0 % Gerechtigkeit für deren Verbrechen. Von der CIA bis hin zu französischen Vergewaltigern – der Gerichtshof schützt den Westen, während er Russland, Libyen und Afrika ins Visier nimmt. Wer bezahlt, bestimmt.

Um Herrscher zu verfolgen, die dem Imperialismus als unbequem galten, hat der IStGH sein eigenes Grundprinzip außer Kraft gesetzt: die Beschränkung seiner Zuständigkeit auf Länder, die das Römische Statut ratifiziert haben. Doch während Gaddafis Libyen und Putins Russland zur Zielscheibe des IStGH wurden, blieben die Vereinigten Staaten davon verschont. Und sie haben gezeigt, dass sie, obwohl sie kein Mitglied des Gerichtshofs sind, in Wirklichkeit das Sagen haben.

Als Bensouda versuchte, Kriegsverbrechen in Afghanistan zu untersuchen – wobei sie ihre Ermittlungen nicht auf die Handlungen der Taliban und des Islamischen Staates beschränkte, sondern auch diejenigen einbezog, die sie als die größten Täter dieses Krieges ansah (das US-Militär und die CIA) –, geriet sie unter starken Druck aus Washington, ein Druck, der letztendlich zu Sanktionen der Regierung führte. Ihre Bankkonten und die ihrer Angehörigen wurden eingefroren, und ihr Ehemann wurde überwacht.

Schließlich wurde Bensouda durch einen neuen, den Vereinigten Staaten gegenüber gefügigen Ankläger ersetzt. Karim Khan verlagerte den Schwerpunkt der Ermittlungen in Afghanistan und erklärte, den Taliban und dem IS werde Vorrang eingeräumt, während die Vereinigten Staaten nicht mehr im Fokus stünden, wobei er einen Mangel an Ressourcen für ein umfassenderes Vorgehen anführte.

Während einer der vielen französischen Militäreinsätze in Afrika in diesem Jahrhundert (zwischen 2013 und 2016) vergewaltigten und missbrauchten Soldaten Kinder in Vertriebenenlagern in der Zentralafrikanischen Republik. Die UNO, obwohl sie dem Fall nur begrenzte Aufmerksamkeit widmete, wurde von einer unabhängigen Kommission eines „schwerwiegenden institutionellen Versagens“ beschuldigt, da sie zugelassen hatte, dass die Gräueltaten weitergingen. Der IStGH – der hätte eingreifen können, da Frankreich Vertragsstaat ist und französische Richter es versäumten, Soldaten wegen angeblichen Mangels an Beweisen zu verurteilen – zog es vor, zu dieser Angelegenheit zu schweigen.

Im gleichen Zeitraum wurden französische Soldaten – darunter Söldner der Fremdenlegion – im Rahmen ihres Einsatzes in der Sahelzone beschuldigt, Zivilisten ermordet sowie Sicherheitskräfte ausgebildet und bewaffnet zu haben, die für Massaker, summarische Hinrichtungen und Vergewaltigungen verantwortlich waren. Auch die französischen Staats- und Regierungschefs hatten wenig zu befürchten.

Andererseits tat der IStGH sogar so, als würde er Kriegsverbrechen untersuchen, die das Vereinigte Königreich im Irak begangen hatte, darunter die Folter von Gefangenen. Er rechtfertigte jedoch die Einstellung des Verfahrens mit der Behauptung, die britischen Behörden führten bereits innerstaatliche Ermittlungen durch – obwohl die Anklagebehörde selbst einräumte, es gebe eine „begründete Annahme“, dass britische Truppen Kriegsverbrechen begangen hätten.

Das Vereinigte Königreich bestrafte keinen einzigen Offizier, obwohl eine spätere öffentliche Untersuchung zu dem Schluss kam, dass es weit verbreitete Gewalt und ein institutionelles Schweigen gegeben habe – mit anderen Worten: dass die Verantwortung bis in hohe militärische Ränge reichte. Da das Vereinigte Königreich nicht wirklich in der Lage war, die Angelegenheit abzuschließen, hätte der IStGH eingreifen können, da London Vertragspartei des Römischen Statuts ist. Doch der IStGH wusch sich erneut die Hände in Unschuld.

Nun, wie Bensouda enthüllte, ist auch Israel geschützt – und zwar nicht nur durch US-Sanktionen, sondern auch durch das Vorgehen einer ICC-Bürokratie, die Hand in Hand mit dem Mossad arbeitet und direkte und illegale israelische Einmischung zulässt, ohne dagegen vorzugehen.

Eine von imperialistischen Nationen dominierte Struktur

Nach den Daten aus dem jüngsten Finanzbericht des IStGH, der sich auf das Jahr 2024 bezieht und im Juli 2025 veröffentlicht wurde, lässt sich berechnen, dass rund 84 % der Gesamtfinanzierung des Gerichtshofs aus imperialistischen und assoziierten Ländern stammen (NATO-Mitglieder, Schweiz, Österreich, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland). Zusammen machen sie jedoch nur 28 % der Vertragsstaaten des Gerichtshofs aus. Die übrigen Länder (72 %) tragen hingegen nur 16 % zum Haushalt des Gerichtshofs bei.

Es besteht ein klares strukturelles Ungleichgewicht bei der Finanzierung des IStGH. Dies steht natürlich in direktem Zusammenhang mit der parteiischen Vorgehensweise des Gerichtshofs. Wie das Sprichwort sagt: Wer bezahlt, bestimmt.

Der IStGH selbst ist der Ansicht, dass 60 % der ihm angehörenden afrikanischen Länder in seiner internen Struktur „nicht vertreten“ oder „unterrepräsentiert“ sind. Mit anderen Worten: Nur 40 % verfügen über irgendeine Form der Vertretung. Bei den lateinamerikanischen und karibischen Ländern ist dieser Prozentsatz sogar noch niedriger: Nur 14 % der Mitglieder des Gerichtshofs sind angemessen vertreten. Bei den Ländern im asiatisch-pazifischen Raum liegt die Zahl bei 28 %. Im Gegensatz dazu ist die Hälfte der imperialistischen und assoziierten Länder angemessen vertreten, ein weitaus höherer Prozentsatz als in den anderen Regionen.

Laut einem Bericht der Versammlung der Vertragsstaaten stammten im Jahr 2024 56 % des ICC-Personals aus der Gruppe der westeuropäischen und assoziierten Länder. Nur 16 % waren Afrikaner, 11 % kamen aus Osteuropa, 8 % aus dem asiatisch-pazifischen Raum und 8 % aus Lateinamerika und der Karibik.

Von den derzeit 18 Richtern des Gerichtshofs gehören acht imperialistischen und assoziierten Ländern an, und fünf unterhalten akademische und/oder berufliche Verbindungen zu hegemonialen Institutionen in diesen Ländern. Die übrigen sind hochrangige Staatsbeamte, in der Regel aus Ländern, deren Staatsapparat von Natur aus vom Imperialismus abhängig ist.

Somit ist klar, dass die Opfer des IStGH immer Führer sein werden, die den imperialistischen Mächten unbequem sind. Während sogar gegen Putin ein Haftbefehl des Gerichtshofs erlassen wurde und afrikanische Regierungen dessen bevorzugtes Ziel bleiben, wurde noch nie ein NATO-Land ernsthaft durch Verfahren des IStGH in Bedrängnis gebracht.

Die Bombardierungen mit verbotenen Waffen in Jugoslawien im Jahr 1999, die Folter in Abu Ghraib und Guantánamo, die Massaker im Irak und in Afghanistan, die Vergewaltigungen in Afrika oder, in jüngerer Zeit, das Massaker an der Schule in Minab und die wöchentlichen Morde an Fischern in der Karibik und im östlichen Pazifik beschäftigen die Richter des IStGH nicht.

Genau aus diesem Grund ist die Mehrheit der souveränen Länder, die sich weigern, vor dem Imperialismus in die Knie zu gehen, dem IStGH nie beigetreten. Kuba warf dem Gerichtshof vor, eine „selektive Politik gegen Entwicklungsländer“ zu verfolgen. Nordkorea bezeichnete dessen Vorgehen als „ein Produkt feindlicher Kräfte“.

Doch neben der Erklärung Burundis stammt die vielleicht treffendste Definition dessen, was der IStGH ist, vom stellvertretenden Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Alexander Venediktov: „Eine gefügige Marionette in den Händen des kollektiven Westens.“