Von Aidan J. Simardone

Die Unterbrechung der Energielieferungen aus dem Persischen Golf treibt die Inflation an, führt zu wirtschaftlichen Turbulenzen und bewirkt eine globale Neuordnung, von der China und Russland profitieren.

Es zeichnet sich eine Energiekrise ab, die die Weltwirtschaft neu ordnen und den Wandel hin zu einer multipolaren Welt beschleunigen könnte. Da der Iran die Straße von Hormus kontrolliert und die USA eine Blockade im Persischen Golf durchsetzen, ist bis zu ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung vom Markt verschwunden.

Selbst wenn der Schiffsverkehr morgen wieder aufgenommen würde, ist der Schaden bereits angerichtet. Die strategischen Reserven schwinden, die Lieferketten sind unterbrochen, und die Ölförderung lässt sich nicht einfach über Nacht wieder hochfahren.

Es wird viele Verlierer und nur wenige Gewinner geben. Ein Großteil der Welt steht vor einer neuen Welle von Inflation, wirtschaftlicher Stagnation und sozialen Unruhen. Afrika dürfte die schwerste Last zu tragen haben, da Düngemittelknappheit die Lebensmittelpreise in die Höhe treibt und bestehende Schwachstellen weiter verschärft.

China und Russland dürften als Gewinner hervorgehen. China ist der größte Ölimporteur und wird kurzfristig Rückschläge hinnehmen müssen. Aber es ist auch der größte Produzent grüner Energie, dessen Exporte inmitten der Ölkrise sprunghaft ansteigen. Was Russland betrifft, so ist es der drittgrößte Ölproduzent und der zweitgrößte Exporteur. Da es über das verfügt, was der Rest der Welt braucht, wird es seinen Einfluss geltend machen, um Länder dazu zu bewegen, Sanktionen aufzuheben und die Unterstützung der Ukraine einzustellen.

Die Illusion von Stabilität

Der US-israelische Angriffskrieg gegen den Iran hat die schlimmste Ölkrise der Geschichte ausgelöst. Während der OPEC-Krise von 1973 und des Golfkriegs fielen sieben Prozent des Öls für fünf bzw. zwei Monate vom Markt. Im Iran-Krieg sind seit über drei Monaten bis zu 20 Prozent des Öls ausgefallen.

Die Überraschung ist nicht, wie schwerwiegend die Störung geworden ist, sondern wie ruhig die Märkte bleiben. Während der OPEC-Krise und des Golfkriegs vervierfachten bzw. verdoppelten sich die Ölpreise. Der Iran-Krieg ließ die Preise zunächst um fast 70 Prozent über das Vorkriegsniveau steigen, doch haben sich die Preise seitdem auf etwa ein Drittel über dem Stand vor dem Konflikt eingependelt.

Seit Monaten verspricht US-Präsident Donald Trump einen dauerhaften Waffenstillstand und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Auch China hat sich jahrelang auf einen größeren Konflikt in Westasien vorbereitet, indem es seine strategischen Erdölreserven (SPR) ausgebaut hat. Nun greift es auf diese Reserven zurück, anstatt Öl auf den internationalen Märkten zu kaufen, wodurch die Importe auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahrzehnt gesenkt und die Preise gedämpft werden.

Die USA verfahren ähnlich. In den vergangenen drei Wochen wurden die größten SPR-Abzüge seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet.

Dennoch verhalten sich die Märkte nicht rational. Ölhändler und Analysten setzen darauf, dass Washington und Teheran letztendlich eine Einigung erzielen und die normale Versorgung wiederherstellen werden. Nur wenige wollen auf anhaltend hohe Preise setzen, nur um dann zu erleben, wie ein diplomatischer Durchbruch diese Positionen zunichte macht.

Dieser Optimismus mag den Verbrauchern kurzfristig zugutekommen, birgt jedoch die Gefahr, dass die spätere Anpassung schmerzhafter ausfällt. Höhere Preise würden zum Sparen anregen und Regierungen zwingen, Notfallmaßnahmen zu ergreifen. Stattdessen bleibt der Verbrauch weitgehend unverändert, obwohl ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung verschwunden ist.

Auf der Angebotsseite benötigen Produzenten mit höheren Kosten die Gewissheit, dass die erhöhten Preise anhalten werden. Die Schieferölförderung hängt beispielsweise nicht nur von hohen, sondern auch von stabilen Preisen ab. Da die Preise bei jeder politischen Entwicklung stark schwanken, bleiben die Investitionen begrenzt. In den USA, dem weltweit größten Ölproduzenten, ist die Produktion im Vergleich zum Vorkriegsniveau weitgehend unverändert geblieben.

Selbst im optimistischsten Szenario ist die Energiekrise noch lange nicht vorbei. Eine Wiederöffnung der Straße von Hormus würde den Ölfluss nicht sofort wiederherstellen. Es kann Wochen dauern, bis stillgelegte Bohrlöcher wieder ihre volle Produktionskapazität erreichen. Tanker, die den Persischen Golf verlassen, benötigen etwa 40 Tage, um ihre Ziele zu erreichen, und jüngsten Berichten zufolge könnten die Verzögerungen sogar noch länger sein.

Viele Schiffe haben monatelang in flachen Gewässern untätig gelegen, wodurch sich Seepocken angesammelt haben, die die Effizienz beeinträchtigen und möglicherweise gereinigt werden müssen, bevor die Schiffe wieder in Betrieb genommen werden können.

Das Ausmaß der Schäden an der Ölinfrastruktur bleibt ebenfalls unklar. Ebenso ungewiss ist, ob Reedereien und Versicherer bereit sein werden, eine Wasserstraße zu befahren, die möglicherweise mit Minen übersät ist.

Aus diesen Gründen schätzt Goldman Sachs, dass es bei einer vollständigen Wiederöffnung der Straße von Hormus drei Monate dauern würde, bis 70 Prozent der Ölproduktion des Persischen Golfs erreicht wären. In diesem Szenario würde der Welt immer noch sechs Prozent des gesamten Öls fehlen, fast genauso viel wie während der OPEC-Krise und des Golfkriegs.

Wie bereits erwähnt, haben die strategischen Ölreserven (SPR) dazu beigetragen, die Krise abzumildern. Doch dies ist nicht nachhaltig. Die US-SPR befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren. In wenigen Tagen werden sie voraussichtlich den niedrigsten Stand seit Beginn der Auffüllung der SPR in den 1970er und frühen 1980er Jahren erreichen.

Die USA verfügen über 357 Millionen Barrel Öl in ihrer SPR, und in den letzten drei Wochen wurden die drei höchsten Entnahmen verzeichnet. Bei der aktuellen Rate reicht die SPR nur noch für 40 Wochen. Das mag nach viel Zeit klingen, aber die SPRs können nicht auf null reduziert werden.

Das Öl wird in Salzkavernen gelagert, und eine zu schnelle Entnahme birgt die Gefahr, dass diese einstürzen. Realistischerweise kann die SPR nur auf 150 Millionen sinken, was noch 20 Wochen bedeutet. Dies geschieht kurz vor dem Sommer, wenn die Ölnachfrage in die Höhe schnellen wird.

Aus diesen Gründen erwarten selbst optimistische Rohstoffhändler, dass die Preise zum Jahresende um 25 Prozent höher bleiben werden als vor dem Krieg. Wir können ähnlich hohe Preise für Gas und Düngemittel erwarten. Die Welt wird in nächster Zeit keine billigen Rohstoffe sehen.

Wer zahlt den Preis, und wer profitiert

„Eine anhaltende Sperrung der Straße von Hormus stellt die größte Bedrohung für die globalen Energiemärkte seit Jahrzehnten dar“, so ein Bericht der Beratungsgruppe Wood Mackenzie.

Der Bericht stellte fest, dass es zu einer weltweiten Rezession kommen werde, sollte die Ölversorgung in den nächsten vier Monaten weiterhin gestört bleiben. Zur Erinnerung: Laut Goldman Sachs würden der Welt auch drei Monate nach der vollständigen Öffnung der Straße noch immer sechs Prozent des Öls fehlen.

Die globalen Auswirkungen werden ungleichmäßig verteilt sein. Am stärksten betroffen wird Afrika sein, wo rund die Hälfte des Einkommens für Lebensmittel ausgegeben wird. Fossile Brennstoffe sind ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln, von denen 30 Prozent über die Straße von Hormus transportiert werden.

Landwirte drosseln ihre Produktion, da sich die Schwefelpreise verdreifacht haben. In den Jahren 2007 und 2008 führten explodierende Lebensmittelpreise zu Massenprotesten, darunter Unruhen in Burkina Faso, Kamerun, der Elfenbeinküste, Marokko, Mosambik, Senegal und Tunesien sowie zu einem Generalstreik in Ägypten.

Angesichts der wachsenden Ressentiments gegenüber der westlichen Welt ist die bevorstehende Krise für die Afrikaner auch eine Chance, die letzten Überreste des amerikanischen und europäischen Kolonialismus abzuschütteln. Wenn die antiimperialistische Allianz der Sahelstaaten die Krise überstehen kann, könnte sie zu einem Leuchtturm der Hoffnung für andere afrikanische Staaten werden, dem sie folgen können.

China steht vor kurzfristigen Herausforderungen, da es der weltweit größte Ölimporteur ist und ein Drittel seiner Lieferungen aus dem Persischen Golf stammt. Um diesen Verlust auszugleichen, greift es auf seine strategischen Ölreserven zurück. Doch genau wie bei den USA können diese Entnahmen nicht ewig andauern.

Im März wurde geschätzt, dass Chinas Reserven drei bis vier Monate reichen würden. Diese Zeit neigt sich dem Ende zu. Und wenn es soweit ist, wird China für teurer gewordenes Öl bezahlen müssen, was die Kosten in die Höhe treibt und das Wirtschaftswachstum schmälert.

Doch Peking verfügt auch über Vorteile, die dem Großteil der Welt verwehrt bleiben.

China produziert 80 Prozent der Solarmodule. Solarenergie wurde bislang als unzuverlässig kritisiert, da bewölktes Wetter die Energieerzeugung beeinträchtigt. Angesichts der instabilen Ölversorgung gilt Solarenergie nun jedoch als die zuverlässigere Alternative.

Peking produziert zudem 80 Prozent der Batterien und 75 Prozent der Elektroautos. Chinas Industrie für saubere Energie hat einen Wert von 2 Billionen Dollar und trug 2025 ein Drittel zum Wirtschaftswachstum bei.

Der Ausbau der Exporte von Technologien für erneuerbare Energien wird nicht nur Einnahmen generieren, sondern auch Chinas Position als Garant für Energiesicherheit in einer Zeit globaler Instabilität stärken.

Schon vor dem Iran-Krieg belieferte China Kuba mit Solarmodulen, trotz der illegalen US-Blockade des Landes.

Russland könnte jedoch als größter Nutznießer hervorgehen. Nachrichten der iranischen Botschaft

Es ist der zweitgrößte Exporteur von Öl und Gas weltweit. Da es im Herzen Eurasiens liegt, kann es die Energiemärkte sowohl über Atlantik- als auch über Pazifikrouten versorgen.

Als die Ölpreise 2007 dramatisch stiegen, verzeichnete Russland das zweithöchste Wirtschaftswachstum seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Noch wichtiger ist, dass sich die Länder an Moskau wenden müssen, um die Preise niedrig zu halten und die Versorgung zu sichern.

Sowohl Großbritannien als auch die USA haben kürzlich einige Sanktionen gegen russisches Öl aufgehoben. Länder, die mit Energiekrisen konfrontiert sind, werden keine andere Wahl haben, als sich Moskau anzunähern. Indien beispielsweise hat kürzlich Abkommen mit Russland über Schiffbau und Arbeitskräftemobilität unterzeichnet.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Indiens Anteil an russischem Öl auf 38 Prozent gestiegen ist und sich die dafür gezahlten Aufschläge vervierfacht haben. Selbst in Europa sind die Importe von russischem Gas so hoch wie seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 nicht mehr.

Kiew hat darauf mit Angriffen auf die russische Öl- und Gasinfrastruktur reagiert. Obwohl die Fördermengen möglicherweise gesunken sind, sind die Exporteinnahmen aus fossilen Brennstoffen so hoch wie seit September 2023 nicht mehr. Mit der Verschärfung der Krise werden Länder, darunter auch europäische, zwischen der Unterstützung der Ukraine und der Aufrechterhaltung der Stromversorgung wählen müssen.

Die Krise nach der Krise

Die Bedeutung dieser Krise reicht weit über die Energiemärkte hinaus. Selbst im optimistischsten Szenario sind höhere Preise, Versorgungsengpässe und wirtschaftliche Störungen nun für die kommenden Monate fest in der Weltwirtschaft verankert.

Die Staaten, die am besten gerüstet sind, um die Krise zu überstehen, sind nicht unbedingt diejenigen, die die vorherige Ära der Globalisierung dominierten. China kann Energiealternativen, industrielle Kapazitäten und technologische Größe bieten. Russland bleibt eine der wenigen Mächte, die in der Lage sind, die Kohlenwasserstoffe zu liefern, von denen die Welt nach wie vor abhängig ist.

In ganz Afrika und im weiteren Globalen Süden werden Regierungen angesichts zunehmenden wirtschaftlichen Drucks zunehmend gezwungen sein, Partner außerhalb des westlichen Einflussbereichs zu suchen.

Das Ergebnis könnte nicht nur eine Energiekrise sein. Es könnte einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung der Erosion der westlichen wirtschaftlichen Dominanz und der Entstehung einer multipolareren Weltordnung markieren.