Von Kit Klarenberg

Zwischen Kiew und Warschau ist ein heftiger Streit entbrannt, nachdem Wolodymyr Selenskyj eine ukrainische Militäreinheit in „Helden der UPA“ umbenannt hatte. Die UPA – die Ukrainische Aufständische Armee – war eine ultranationalistische Gruppierung, die maßgeblich am Holocaust beteiligt war und im Zweiten Weltkrieg bis zu 100.000 polnische Zivilisten ermordete. Nicht nur wurde dieser massenmordenden militanten Gruppe gedacht, sondern auch die Leiche von Andriy Melnyk, dem Anführer der UPA-Mutterorganisation „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN-B), wurde in Kiew umgebettet. Bei einer feierlichen Zeremonie erklärte Selenskyj:

„Heute sehen wir alle, dass der ukrainische Gedanke das überwinden kann, was einst absolut unüberwindbar schien. Jetzt, da wir uns auf ukrainischem Boden befinden, unter unserer ukrainischen Flagge, zu den Klängen der ukrainischen Nationalhymne, und unseren ukrainischen Helden die gebührende Ehre erweisen, spüren wir in unseren Herzen alles, was die Ukrainer durchmachen mussten, alles, was unser Volk erdulden musste.“

Die unaussprechlichen Gräuel, die Melynk und seine Nazi-Kollaborateure den Polen – sowie Kommunisten, Juden, Roma und anderen „Unerwünschten“ – zugefügt hatten, wurden natürlich verschwiegen. Ebenso wie die Tatsache, dass der von Melynk praktizierte und gepredigte genozidale Nationalismus jahrzehntelang von den angloamerikanischen Geheimdiensten innerhalb und außerhalb der Ukraine heimlich gefördert und unterstützt wurde. Der andauernde Stellvertreterkonflikt ist ein direktes Ergebnis dieser wenig bekannten, gespenstischen Einmischung, die speziell darauf abzielte, kulturelle und ethnische Unterschiede sowie Feindseligkeiten zwischen Russen und Ukrainern weltweit zu schüren.

Wie dieser Journalist bereits zuvor aufgedeckt hat, erarbeitete die CIA im August 1957 heimlich detaillierte Pläne für eine Invasion der Ukraine durch US-Spezialeinheiten. Die Verschwörung der CIA, die darauf abzielte, die gesamte Sowjetunion zu Fall zu bringen, stützte sich in hohem Maße auf die Rekrutierung lokaler Faschisten als Fußsoldaten. Ein erhebliches Hindernis für den Plan der CIA war jedoch, dass ein Großteil der ukrainischen Bevölkerung tatsächlich „kaum Vorbehalte“ gegenüber Russen oder dem Kommunismus hegte. „Konfliktpunkte“ zwischen Russen und Ukrainern, die von der CIA ausgenutzt werden konnten, um einen Massenaufstand zu schüren, waren rar.

Die CIA beklagte, dass „die lange Geschichte der Union zwischen Russland und der Ukraine, die sich in einer fast ununterbrochenen Linie von 1654 bis heute erstreckt“, dazu geführt habe, dass „viele Ukrainer“ die „russische Lebensweise übernommen“ hätten. Zudem führten die Ähnlichkeit ihrer „Sprachen, Bräuche und Hintergründe“ sowie der „große Einfluss“ der russischen Kultur in der Ukraine dazu, dass die überwiegende Mehrheit der Ukrainer „kaum nationale Feindseligkeit“ empfand. Dennoch glaubte die CIA, dass „wichtige Missstände bestehen“ und die Ukrainer „unter günstigen Bedingungen“ den US-Invasoren helfen würden.

In den Dokumenten zur Invasionsplanung unerwähnt, hatte die CIA seit 1949 heimlich darauf hingearbeitet, diese „günstigen Bedingungen“ zu schaffen. Ein wichtiger Informant der CIA für diesen Zweck war der OUN-B-Chef Mykola Lebed. Im Jahr 1943 schlug er vor, das „gesamte revolutionäre Gebiet“ – die heutige Westukraine – von seiner polnischen Bevölkerung zu „säubern“, um zu verhindern, dass ein zukünftiger polnischer Staat Anspruch auf die Region erheben könnte. Ein Bericht der Spionageabwehr der US-Armee aus der Nachkriegszeit bezeichnete Lebed als „bekannten Sadisten“ und Nazi-Kollaborateur.

Den Kern von Lebeds internationaler faschistischer Agitation bildete „Prolog“, ein in New York ansässiger Verlag. In einem CIA-Memo aus dem Jahr 1966 wurde festgehalten, dass diese „Tarnorganisation“ für den Obersten Befreiungsrat der Ukraine (ZP/UHVR) gegründet worden sei, um „geheime Aktivitäten“ durchzuführen. Zustimmend fügte es hinzu, dass die Arbeit von Prolog „zur ukrainischen nationalistischen Unruhe und zum intellektuellen Widerstand gegen die sowjetische Unterdrückung beiträgt, indem sie bestehende abweichende Tendenzen ausnutzt und neue fördert“ in der Ukraine. An anderer Stelle erklärte die Agentur, es sei „wichtig, spaltende Äußerungen“ dieser Art weiterhin zu fördern. Das ausdrücklich genannte Ziel war es, „nationalistische Aufbrüche“ in der UdSSR auszulösen:

„[ZP/UHVR] wurden 1945 vom Obersten Befreiungsrat der Ukraine aus der Ukraine entsandt, um Kontakt zu Vertretern westlicher Geheimdienste aufzunehmen und im Interesse des Vaterlandes zu handeln … [ZP/UHVR] baute ein Netz von Mitwirkenden in ganz Westeuropa und den Vereinigten Staaten auf … Der Nationalismus ist nach wie vor sehr lebendig. ZP/UHVR hat sich in seiner Herangehensweise an operative Angelegenheiten und in seiner Propagandatätigkeit als realistisch erwiesen.“

„Bestehende Verdachtsmomente“

Ein Memo der CIA aus dem Jahr 1953 belegt, dass die CIA jahrelang von einer geheimen CIA-Einrichtung in Athen, Griechenland, aus „Black Radio“-Sendungen auf Ukrainisch ausstrahlte. „Sowjetische Beamte, in der Ukraine stationierte sowjetische Streitkräfte, die einheimische Zivilbevölkerung … die Untergrundbewegung und die Ukrainische Aufständischenarmee (UPA)“ bildeten eine Zielgruppe von 40 Millionen Menschen, auf die die CIA eine „erhebliche propagandistische Wirkung“ erzielen wollte. Das Projekt, das von ultranationalistischen Emigranten ins Leben gerufen wurde, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Ukraine geflohen waren, zielte darauf ab, aufständische antikommunistische Gewalt zu schüren:

„Beweise für Sympathie und Verständnis aus dem Ausland für das ukrainische Volk liefern; die Unzufriedenheit mit dem Regime verstärken, indem Ressentiments, Verbitterung und Misstrauen gegenüber dem sowjetischen Regime und seinen Persönlichkeiten geschürt werden; das nationale Bewusstsein unter den Ukrainern aufrechterhalten und sie dazu anhalten, stolz auf die Eigenständigkeit und das Erbe ihrer Kultur zu sein; Unzufriedenheit unter den ukrainischen Militärangehörigen innerhalb der in der Ukraine stationierten sowjetischen Streitkräfte schüren; Unzufriedenheit unter den ukrainischen Zivilbehörden gegenüber dem sowjetischen Regime hervorrufen und verstärken. “

Öffentlich wurden die in den USA produzierten Sendungen des Senders – darunter auch ukrainische Volkslieder – „einer fiktiven Gruppe ukrainischer Antikommunisten zugeschrieben“. Es gab keine „tatsächliche oder implizite Verbindung zu einer etablierten ukrainischen Emigrantengruppe“. Es war zudem von größter Bedeutung, dass die Beteiligung der CIA an der Gründung und dem Betrieb des Senders verheimlicht wurde – „es werden alle Anstrengungen unternommen, um dieses Risiko auf ein Minimum zu beschränken“. Die verheerenden Folgen der Operation wurden jedoch als die Risiken wert angesehen.

„Dies wird einen Keil schaffen, der tiefer zwischen die Sowjets und die Ukrainer getrieben werden kann, und würde das bestehende Misstrauen und die Feindseligkeiten zwischen den beiden ethnischen Gruppen verschärfen“, erklärte die CIA. Die Behörde strebte zudem an, unter der ukrainischen Bevölkerung ein breiteres „psychologisches Klima“ zu schaffen, das für andere antisowjetische Operationen, die sie gleichzeitig durchführte, „günstiger“ sein würde. Darüber hinaus wurde prognostiziert, dass „die sowjetische Reaktion auf die Sendungen auf bestimmte Bereiche der Verwundbarkeit oder Sensibilität hinweisen könnte, die bisher nicht erkannt wurden“, was weiter ausgenutzt werden könnte.

„Imperiale Politik“

Die Bemühungen der CIA, den ukrainischen Nationalismus und Separatismus zu fördern, hielten während des gesamten Kalten Krieges an. Über die erklärte CIA-Deckorganisation National Endowment for Democracy wurde Rukh (Die Volksbewegung der Ukraine) offen US-amerikanische Unterstützung gewährt. Rukh, eine der ersten Oppositionsparteien der Sowjetukraine, wird weithin als entscheidend für die Sicherung der „Unabhängigkeit“ der Ukraine im Dezember 1991 angesehen. Vier Monate zuvor hatte US-Präsident George H. W. Bush Kiew besucht und eine berüchtigte Rede gehalten, in der er die Ukrainer davor warnte, sich einem „selbstmörderischen Nationalismus auf der Grundlage ethnischen Hasses“ hinzugeben.

Seine Äußerungen erzürnten ukrainische Nationalisten und antisowjetische Falken in den USA. Doch Bushs Befürchtungen waren begründet. Zu diesem Zeitpunkt zerfiel Jugoslawien rasch, hingerissen von immer gewalttätigeren brudermörderischen Spannungen. Seine Regierung war zu diesem Zeitpunkt daher offiziell bestrebt, die Sowjetunion in irgendeiner Form zu erhalten, und ergriff im Dienste dieses Ziels verhängnisvolle Maßnahmen. Zu wenig, zu spät – das Scheitern dieser Mission trieb die Ukraine in einen totalen Konflikt mit Russland. Wie von der CIA seit langem angestrebt, sind die „Antagonismen zwischen den beiden ethnischen Fraktionen“ nun tief verwurzelt.

In einer bitteren Wendung war es gerade deshalb, weil der von der NED orchestrierte Maidan-Putsch im Februar 2014 von fanatisch antirussischen nationalistischen Elementen angeführt wurde, dass eine Mehrheit der Ukrainer die Maidan-Bewegung nicht unterstützte. Wie eine zeitgenössische Analyse der Washington Post feststellte, blieb Viktor Janukowitsch „die beliebteste politische Persönlichkeit des Landes“, und keine der bis dato durchgeführten Umfragen hatte jemals auf eine massive Unterstützung für den Aufstand hingedeutet. Umfragen zeigten hingegen, dass eine „große Mehrheit“ der Ukrainer gegen die gewaltsame Erstürmung regionaler Regierungen durch Maidan-Aufständische war.

Diese Feindseligkeit wurde durch „antirussische Rhetorik und die Ikonografie des westukrainischen Nationalismus“ angeheizt, die „bei der ukrainischen Mehrheit nicht gut ankam“. Die Washington Post stellte fest, dass die Neonazi-Partei Swoboda an der Spitze des Maidan stand. Ihr Anführer Oleh Tyahnybok hatte die UPA berüchtigterweise dafür gelobt, dass sie „gegen die Moskali [Russen], Deutschen, Zhydy [Juden] und anderen Abschaum“ gekämpft habe. Seine Worte kamen bei den 50 % der ukrainischen Bevölkerung, die in Regionen leben, die sich seit über zwei Jahrhunderten „stark mit Russland identifiziert“ haben, nicht gut an. „Fast alle fühlen sich durch antirussische Rhetorik und Symbole entfremdet“:

„Die auf dem Maidan zum Ausdruck gebrachten antirussischen Formen des ukrainischen Nationalismus sind sicherlich nicht repräsentativ für die allgemeine Meinung der Ukrainer. Die Wählerunterstützung für diese Ansichten und für die politischen Parteien, die sie vertreten, war schon immer begrenzt. Ihre Präsenz und ihr Einfluss in der Protestbewegung übersteigen bei weitem ihre Rolle in der ukrainischen Politik, und ihre Unterstützung erstreckt sich geografisch kaum über einige wenige westliche Provinzen hinaus.“

Fahnen des Kongresses der ukrainischen Nationalisten bei einer Maidan-Demonstration im Dezember 2013

Heute, als Reaktion auf die staatliche Verherrlichung der ultranationalistischen UPA und ihres führenden Völkermörders Andriy Melnyk durch die Ukraine, hat der polnische Präsident Karol Nawrocki angekündigt, er werde sich dafür einsetzen, Selenskyj den Orden des Weißen Adlers, Warschaus höchste Auszeichnung, die ihm 2023 verliehen wurde, abzuerkennen. Unterdessen hat Ministerpräsident Donald Tusk die Handlungen des ukrainischen Staatschefs als „Verletzung unserer historischen Sensibilität“ und „besorgniserregend aus Sicht unserer Beziehungen“ verurteilt.

Die Behörden in Kiew scheinen völlig unbeeindruckt davon zu sein, dass ihr enger Nachbar und Verbündeter im Stellvertreterkrieg so ungeheuerlich beleidigt wurde. Ein Sprecher des Außenministeriums behauptete, Selenskyj habe keine Beleidigung beabsichtigt. „Unsere Geschichte bestätigt, dass nur Moskau von Streitigkeiten zwischen Ukrainern und Polen profitiert“, sagten sie. Außerdem symbolisiere für ukrainische Soldaten „der Kampf der UPA ausschließlich den Widerstand gegen Moskaus imperialistische Politik“. Wie von der CIA stets beabsichtigt, befinden sich im Donbass zwei gegensätzliche Geschichtsversionen praktisch im Krieg. Ein verheerenderes modernes Beispiel für „Teile und herrsche“ in der Praxis dürfte kaum zu finden sein.