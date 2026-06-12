Krieg, Schulden, Macht: Warum Richard Werner die Zentralbanken im Zentrum globaler Konflikte sieht

Richard Werner: „Jeder große Krieg beginnt unter falschen Vorwänden“ – und die Zentralbanken profitieren davon

Der renommierte Ökonom Richard Werner vertritt eine These, die den Kern der modernen Wirtschafts- und Machtstrukturen infrage stellt: Große Kriege seien selten das Ergebnis der offiziell präsentierten Gründe. Vielmehr würden Konflikte häufig unter falschen oder irreführenden Vorwänden begonnen – während die eigentlichen Profiteure im Hintergrund blieben. Im Zentrum seiner Analyse stehen dabei die Zentralbanken und das globale Finanzsystem.

Ein Insider des Finanzsystems

Werner gilt international als einer der bekanntesten Geld- und Bankenexperten. Der Ökonom studierte an den Universitäten Oxford und der London School of Economics, war Professor für Bankwesen und Finanzen und beriet Regierungen, Zentralbanken, Pensionsfonds sowie internationale Finanzinstitutionen. Internationale Bekanntheit erlangte er unter anderem durch sein Buch Princes of the Yen sowie durch die Prägung des Begriffs „Quantitative Lockerung“ (Quantitative Easing). Seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Geldschöpfung durch Banken zählen zu den meistzitierten Studien ihres Fachgebiets.

Gerade weil Werner aus dem Inneren des Systems stammt, finden seine Aussagen besondere Beachtung. Er präsentiert sich nicht als Außenseiter, sondern als Wissenschaftler, der die Mechanismen des modernen Finanzwesens über Jahrzehnte untersucht hat und zu Schlussfolgerungen gelangt ist, die den offiziellen Narrativen häufig widersprechen.

Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden

Kriege und ihre offiziellen Begründungen

Nach Ansicht Werners zeigt die Geschichte ein wiederkehrendes Muster: Die Bevölkerung werde regelmäßig durch politische Kampagnen und mediale Berichterstattung auf militärische Konflikte vorbereitet, während die tatsächlichen Interessen hinter den Kulissen verborgen blieben.

Er verweist auf zahlreiche historische Beispiele – vom Ersten Weltkrieg über den Zweiten Weltkrieg bis hin zu Vietnam und dem Irakkrieg. In vielen dieser Fälle seien die offiziellen Begründungen später entweder widerlegt, relativiert oder als irreführend entlarvt worden. Für Werner stellt sich daher nicht die Frage, ob solche Muster existieren, sondern wer langfristig von ihnen profitiert.

Die Macht der Geldschöpfung

Die Antwort sieht Werner im Bankensystem selbst. Zentralbanken und die mit ihnen verbundenen Finanznetzwerke verfügten über eine einzigartige Machtposition, da sie die Geldschöpfung kontrollieren.

In seinen wissenschaftlichen Untersuchungen habe er nachgewiesen, dass Banken nicht lediglich vorhandene Ersparnisse verleihen, sondern durch Kreditvergabe neues Geld erzeugen. Diese Fähigkeit, Kaufkraft buchhalterisch zu schaffen, verleihe dem Finanzsektor nach seiner Auffassung eine enorme politische und wirtschaftliche Bedeutung. Wer die Geldversorgung kontrolliert, beeinflusse letztlich ganze Volkswirtschaften – und damit auch die Finanzierung von Kriegen.

Im Zusammenhang mit der Geschichte des internationalen Bankwesens verweist Werner auch auf traditionsreiche Finanzdynastien wie die Rothschilds und deren Rolle bei der Entwicklung moderner Finanzstrukturen. Seine zentrale Aussage lautet jedoch nicht, dass einzelne Familien Kriege kontrollieren würden, sondern dass das System der Kredit- und Geldschöpfung selbst enorme Macht konzentriert.

Krieg als Geschäftsmodell

Kriege gehören zu den teuersten Unternehmungen, die Staaten durchführen können. Sie erfordern gewaltige Summen an Fremdkapital, langfristige Schuldenaufnahme und umfangreiche Finanzierungsmechanismen.

Nach Werners Analyse profitieren insbesondere jene Institutionen, die die erforderlichen Kredite bereitstellen. Staaten verschulden sich, während die Finanzierungskosten über Jahrzehnte hinweg bestehen bleiben. Die Zinszahlungen fließen an die Kreditgeber – unabhängig davon, welche Seite den Krieg gewinnt oder verliert.

In dieser Logik werde Krieg zu einem wirtschaftlich lukrativen Geschäft für die Finanzindustrie. Die Soldaten tragen die Risiken auf dem Schlachtfeld, während die finanziellen Erträge an jene fließen, die die Kapitalströme kontrollieren.

Der heutige geopolitische Konflikt

Werner überträgt diese Sichtweise auch auf die aktuellen globalen Spannungen. Während Regierungen und Medien häufig von einem Kampf zwischen Demokratie und Autokratie, Freiheit und Unterdrückung oder konkurrierenden Ideologien sprechen, sieht er einen tieferliegenden Konflikt.

Seiner Auffassung nach dreht sich ein wesentlicher Teil der heutigen geopolitischen Auseinandersetzungen um monetäre Souveränität. Staaten, die versuchen, sich dem dollarzentrierten Finanzsystem zu entziehen oder alternative Finanzstrukturen aufzubauen, gerieten zunehmend unter politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Druck.

Aus dieser Perspektive gehe es bei vielen internationalen Konflikten weniger um Menschenrechte, Ideologien oder territoriale Fragen, sondern vielmehr um die Kontrolle der zukünftigen globalen Finanzarchitektur. Wer die Geldsysteme kontrolliert, kontrolliert langfristig auch politische Macht und wirtschaftliche Entwicklung.

Warum diese Debatte kaum geführt wird

Auf die Frage, weshalb solche Zusammenhänge selten in großen Medien diskutiert werden, verweist Werner auf strukturelle Abhängigkeiten innerhalb des Mediensystems.

Große Medienhäuser seien Teil wirtschaftlicher Netzwerke, die mit Banken, Finanzmärkten und multinationalen Konzernen verflochten seien. Aktionäre, Werbekunden und wirtschaftliche Interessen würden eine kritische Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Finanzsystems erschweren. Journalisten, die diese Themen vertieft untersuchen wollten, stießen häufig auf Widerstände oder würden schnell mit dem Vorwurf der Desinformation konfrontiert.

Werner sieht sich selbst als Beispiel dafür. Obwohl seine Forschungen zur Geldschöpfung inzwischen von zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt worden seien, habe es Jahre gedauert, bis diese Erkenntnisse breite Anerkennung fanden. Nach seiner Auffassung zeigt dies, wie schwierig es sei, etablierte Narrative über Banken, Geld und Macht zu hinterfragen.

Eine unbequeme These

Richard Werners Analyse führt letztlich zu einer grundsätzlichen Frage: Sind Kriege tatsächlich primär politische und ideologische Konflikte – oder spielen finanzielle Interessen und die Struktur des globalen Geldsystems eine wesentlich größere Rolle, als der Öffentlichkeit vermittelt wird?

Für Werner steht die Antwort fest. Solange die Mechanismen der Geldschöpfung und der Kriegsfinanzierung nicht offen diskutiert werden, werde die Öffentlichkeit weiterhin nur einen Teil des Bildes sehen. Seine zentrale Botschaft lautet daher: Wer verstehen will, warum Kriege entstehen, müsse nicht nur auf Politiker und Generäle schauen – sondern vor allem auf diejenigen, die das Geld bereitstellen.