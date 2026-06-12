Die Panikmache der WHO zum Thema Klima und Gesundheit

Von Mark Keenan

Die Weltgesundheitsorganisation hat eine neue Mission gefunden.

Nach den COVID-Jahren, in denen ein Großteil der Öffentlichkeit begann, die Sinnhaftigkeit und Autorität globaler Gesundheitsbehörden in Frage zu stellen, hat die WHO ihren Fokus zunehmend auf den Klimawandel verlagert. Die jüngste Forderung lautet, dass der Klimawandel europaweit als Notfall für die öffentliche Gesundheit behandelt werden sollte.

Die Wortwahl ist dramatisch. Uns wird gesagt, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellt. Wir hören von katastrophalen Gefahren, eskalierenden Notfällen und steigender Sterblichkeit. Das klare Ziel ist es, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, das stärkere politische Eingriffe und internationale Koordination rechtfertigt.

Wenn wir jedoch einen Schritt zurücktreten und die Fakten betrachten, ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts starben jedes Jahr Hunderttausende Menschen an den Folgen von Überschwemmungen, Dürren, Stürmen und anderen Naturkatastrophen.

Die wichtigste Grafik in der gesamten Klimadebatte ist eine, die von Regierungen, Umweltaktivisten oder den Medien selten gezeigt wird. Daten aus der internationalen Katastrophendatenbank EM-DAT zeigen, dass die Zahl der Todesfälle durch extremes Wetter im Laufe des letzten Jahrhunderts drastisch zurückgegangen ist. Obwohl die Weltbevölkerung von rund zwei Milliarden auf über acht Milliarden Menschen angewachsen ist, sind die jährlichen wetterbedingten Todesfälle um weit über 95 Prozent gesunken. Pro Kopf beträgt der Rückgang mehr als 99 Prozent.

Diese außergewöhnliche Errungenschaft ist nicht darauf zurückzuführen, dass Hurrikane verschwunden sind oder Dürren nicht mehr vorkommen. Sie ist darauf zurückzuführen, dass die menschlichen Gesellschaften wohlhabender und widerstandsfähiger geworden sind. Bessere Infrastruktur, verbesserte Landwirtschaft, Bewässerungssysteme, Wettervorhersagen, Klimaanlagen, Notfallmaßnahmen und moderne Technologie haben die Anfälligkeit drastisch verringert.

Mit anderen Worten: Anpassung funktioniert.

Dennoch fehlt diese offensichtliche Erfolgsgeschichte weitgehend in den Klimameldungen der WHO. Stattdessen hat sich der Fokus fast vollständig auf die hitzebedingte Sterblichkeit verlagert.

Die WHO zitiert Studien, die darauf hindeuten, dass steigende Temperaturen europaweit zu einer zunehmenden Zahl von Todesfällen führen. Auf den ersten Blick erscheinen solche Behauptungen überzeugend. Viele der Artikel werden in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht und tragen die Namen Dutzender wissenschaftlicher Mitwirkender.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch ein ernstes Problem.

Wie der dänische Ökonom Bjørn Lomborg wiederholt betont hat, berücksichtigen viele dieser Analysen die rapide alternde Bevölkerung Europas nicht angemessen. Ältere Menschen sind naturgemäß anfälliger für Hitzestress. Steigt der Anteil älterer Menschen, kann die hitzebedingte Sterblichkeit zunehmen, selbst wenn die Temperaturverläufe weitgehend unverändert bleiben.

Dies ist kein geringfügiges statistisches Versehen. Es verändert die Interpretation der Daten grundlegend.

Wenn eine Bevölkerung altert, wäre mit mehr hitzebedingten Todesfällen zu rechnen, selbst ohne jeglichen klimatischen Einfluss.

Noch bemerkenswerter ist jedoch, was in diesen Diskussionen oft unerwähnt bleibt.

Weitaus mehr Menschen sterben an Kälte als an Hitze.

Eine groß angelegte Studie, die in The Lancet Planetary Health veröffentlicht wurde, schätzt, dass weltweit jährlich etwa 5,1 Millionen Todesfälle mit nicht optimalen Temperaturen in Verbindung stehen, was etwa 9,4 Prozent der weltweiten Sterblichkeit ausmacht. Wichtig ist, dass die Studie ergab, dass die Zahl der kältebedingten Todesfälle die der hitzebedingten Todesfälle im Verhältnis von etwa neun zu eins übersteigt.

Dennoch steht die überwiegende Mehrheit eher im Zusammenhang mit Kälteeinwirkung als mit Hitze.

Das Verhältnis variiert je nach Region, doch weltweit übersteigt die kältebedingte Sterblichkeit die hitzebedingte Sterblichkeit bei weitem.

Diese Tatsache taucht in den Schlagzeilen zum Thema Klima selten auf.

Der Grund dafür liegt auf der Hand. Es verkompliziert eine einfache politische Erzählung.

Wenn die Erwärmung die kältebedingte Sterblichkeit senkt und gleichzeitig die hitzebedingte Sterblichkeit erhöht, wird die Frage weitaus differenzierter, als Aktivisten zugeben möchten. Das Thema ist nicht mehr nur eine einfache Geschichte von Klimakatastrophen. Es wird zu einer Frage der Abwägung von Kosten und Nutzen, Anpassung, technologischem Fortschritt und menschlicher Widerstandsfähigkeit.

Diese Diskussion löst nicht das gleiche Gefühl der Panik aus.

Sie stützt auch nicht Forderungen nach umfassender politischer Kontrolle.

Die zunehmende Tendenz, den Klimawandel als Gesundheitsnotstand darzustellen, sollte daher genauer untersucht werden.

Die öffentliche Gesundheit ist zu einem der mächtigsten politischen Instrumente geworden, über die Regierungen und internationale Organisationen verfügen. Während eines Gesundheitsnotstands lassen sich außergewöhnliche Maßnahmen rechtfertigen, die andernfalls politisch inakzeptabel wären.

Sobald der Klimawandel als Gesundheitskrise neu definiert ist, erweitert sich der Handlungsspielraum für Interventionen dramatisch. Energiepolitik, Verkehr, Landwirtschaft, Stadtplanung, Wohnungswesen und sogar persönliche Lebensentscheidungen können alle unter den Dachbegriff des öffentlichen Gesundheitsmanagements gebracht werden.

Dieser Wandel ist bereits im Gange.

Das „One Health“-Konzept der WHO verbindet menschliche Gesundheit, Tiergesundheit, Ökosysteme und Klima ausdrücklich zu einem einzigen integrierten System. Theoretisch klingt das vernünftig. In der Praxis schafft es jedoch eine Rechtfertigung dafür, die Befugnisse internationaler Institutionen auf praktisch jeden Aspekt des sozialen und wirtschaftlichen Lebens auszuweiten.

Das Klimaproblem ist nicht mehr nur eine Umweltfrage. Es wird zu einer Rechtfertigung für zentralisierte Regierungsführung.

Ob man diesem Ziel zustimmt oder nicht, es sollte zumindest offen anerkannt werden.

Stattdessen werden der Öffentlichkeit selektive Statistiken, Worst-Case-Szenarien und emotional aufgeladene Sprache präsentiert, die darauf abzielen, Zustimmung zu erzeugen.

Vor einem Jahrhundert war die Menschheit der Natur gegenüber wirklich schutzlos. Dürren konnten ganze Bevölkerungsgruppen dezimieren. Überschwemmungen konnten Städte zerstören. Wetterereignisse forderten regelmäßig zahlreiche Opfer.

Heute ist die Menschheit dank Wohlstand, Technologie und wirtschaftlicher Entwicklung besser vor klimabedingten Bedrohungen geschützt.

Das ist kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Es ist ein Grund, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen.

Die wahre Lehre aus dem vergangenen Jahrhundert lautet nicht, dass wir hilflose Opfer der Klimakräfte sind. Sie lautet vielmehr, dass der menschliche Erfindungsreichtum nach wie vor das mächtigste Instrument ist, das je entwickelt wurde, um diese Kräfte zu überwinden.

Leider findet diese Erkenntnis bei Organisationen, deren Einfluss darauf beruht, uns davon zu überzeugen, dass der Notstand niemals endet, kaum Beachtung.

Anmerkung: Die Daten zur wetterbedingten Sterblichkeit stammen aus der internationalen Katastrophendatenbank EM-DAT und wurden von Bjørn Lomborg und Our World in Data zusammengefasst.

Quellen: